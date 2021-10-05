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Технологии
Никита Логинов

Google выпустил Android 12: новый дизайн, усиленная безопасность и повышенная скорость работы — местами в десятки раз Статьи редакции

Приложения можно «обманывать» неточной геолокацией, а камеру и микрофон — полностью отключать через быстрые настройки.

98 98 комментариев
2762 просмотров
Примеры нового дизайна Android 12 Изображение The Verge

Двенадцатая версия мобильной операционной системы от Google доступна в виде универсальных готовых сборок для устройств ARM64 и x86-64. Исходные коды Android 12 можно получить из Git-репозитория проекта. В ближайшие недели новую версию Android через системные обновления получат владельцы смартфонов Google Pixel, а к концу года — пользователи различных моделей Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.

Material You — новое поколение стиля Material Design

Это одно из крупнейших обновлений дизайна в истории Android. Система начала учитывать закруглённые углы экрана на некоторых устройствах. Виджеты стали более отчётливыми и округлыми, а также получили интерактивные флажки и переключатели. Теперь пользователю не нужно открывать приложение, чтобы отредактировать список запланированных дел — он может сделать это прямо в виджете. При запуске приложения из виджета оно «раскрывается» через гладкую анимацию.

Новые виджеты Android 12 Изображение Google

Android 12 получил новые анимированные эффекты, основанные на плавном изменении масштаба и сдвигах областей. Система может динамически подстраивать цвета виджетов, регулятора громкости, области уведомлений, экрана блокировки и всех остальных элементов интерфейса под палитру фонового изображения. Отдельно виджеты могут адаптировать свои цвета под выбранную тему оформления.

Анимации в Android 12 Изображение Google

Выпадающая область уведомлений полностью переработана. В быстрых настройках появилось меню переключения между провайдерами интернета, опции управления умным домом и платежами Google Pay. Уведомления от приложений теперь соответствуют системной теме оформления и не могут использовать свои стили.

Переработанная область уведомлений Изображение Google

Функция автоматического поворота экрана способна «понимать» с помощью фронтальной камеры, когда пользователь лежит и потому экран поворачивать не нужно — правда, эта опция пока работает только на Google Pixel 4 и более поздних моделях.

Новое API системы облегчает разработчикам использование графических эффектов вроде динамических цветов, полупрозрачности и размытия, а также даёт возможность делать скриншоты прокручиваемых областей, которые не видны на экране в момент снимка. Интерфейс системы адаптирован под устройства со складными экранами.

Android 12 научился обращаться со складными экранами Изображение Google

Более строгий и централизованный контроль доступа

Новая версия Android получила единый интерфейс Privacy Dashboard для управления правами доступа приложений. Также в нём можно посмотреть, какие программы обращались к микрофону, камере и географическому местоположению, когда и по каким причинам.

Интерфейс Privacy Dashboard Изображение Google

Когда приложение начинает работать с камерой или микрофоном — на верхней панели появляются соответствующие индикаторы. По клику на индикатор можно узнать название приложения и лишить его доступа к оборудованию. Микрофон и камеру можно принудительно отключить через быстрые настройки области уведомлений, при этом система начинает передавать приложениям пустые данные вместо звукового или видеопотока.

Кнопки быстрого отключения камеры и микрофона (в нижнем ряду) Изображение Google

Android 12 способен «обманывать» приложения, давая им приблизительное местоположение вместо точной геолокации. Пользователь может ограничить доступ к местоположению только активным сеансом работы, чтобы не дать приложению возможность отслеживать геолокацию в фоновом режиме. Если приложение пытается прочитать в буфере обмена данные, скопированные в другом приложении — система показывает уведомление внизу экрана.

Оптимизации производительности и отзывчивости

  • основные системные сервисы в Android 12 стали на 22% меньше нагружать процессор — только из-за этого смартфон сможет проработать на 15% дольше;
  • для давно неиспользуемых приложений предусмотрен отключаемый режим гибернации — он автоматически сбрасывает выданные права доступа, освобождает ресурсы, останавливает и блокирует все процессы и уведомления приложения;
  • уведомления стали более отзывчивыми — теперь при клике соответствующее приложение открывается мгновенно, так как разработчики системы ограничили число промежуточных обработчиков;
  • переключение между приложениями ускорено благодаря легковесному кэшированию в механизме межпроцессного взаимодействия Android — его работа стала от двух до 47 раз быстрее;
  • приложения стали быстрее запускаться благодаря улучшению обработки файлов dex, odex и vdex — например, время запуска Google Photos уменьшилось на треть;
  • небольшие запросы приложений к базам данных ускорены на 36%, а запросы с наборами более тысячи строк — в 49 раз;
  • оптимизирована анимация поворота экрана, что сократило задержку перед этой операцией на 25%;
  • система получила новый быстрый поисковый движок AppSearch с полнотекстовой индексацией и ранжированием результатов выдачи;
  • появился API Game Mode, через который игра может запросить максимальную производительность ценой повышенного расхода заряда батареи, или наоборот, снизить FPS и продлить время работы устройства;
  • на Android 12 можно начинать играть ещё до полной загрузки всех ресурсов игры благодаря функции play-as-you-download — она подгружает нужные ресурсы в фоне.

#новости #google #android #смартфоны

98 98 комментариев
45
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98 комментариев
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aliftin

В каждом пресрелизе одни и теже слова "на 22 процента быстрее", а сраный браузер с текстом жрёт ресурсы как бешеный. Какая разница как работает система если сейчас приложения через жопу пишут. 

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18
Никита Логинов

Браузеры давно стали операционной системой внутри операционной системы, а веб пухнет с космической скоростью....

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9
aliftin

Да я это в отношении всего говорю. "Стало быстрее в 49 раз" звучит конечно круто, но когда счет идёт на миллисекунды, то становится не так впечатляющие. И сейчас все такое - рассказываем как быстро у нас что-то работает и в тоже время калькулятор жрет ресурсы как будто считает траекторию ракеты до Марса. 

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7
Пластиковое Окно

Сначала сделай человеку плохо, а потом верни как было.

Хотя в случае ведра как было хуево, так и будет всегда.  ред.

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0
Азат Салихьянов

Ну это же круто

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0
Никита Логинов

Я не уверен

Ответить
1
Пустой супер_стар

выглядит красиво!

Ответить
10
new_comment

- Вы выпускаете Андроидов 12 для всех актуальных смартфонов?
- нет, просто показываем
- красивое!

Ответить
10
Пустой супер_стар

ой, какая жиза))

Ответить
1
ouxen

знакомо?

Ответить
2
Пустой супер_стар

да, мой последний раз обновлялся осенью 2019

Ответить
0
Милицейский дым

Блюр добавили бы ещё как на макетах было...

Ответить
2
Администратор Аккаунта

аппле сосатб!

Ответить
8
ouxen

мы то сплюнем, а вы?

Ответить
4
Обязательный Женя

сглотнут 

Ответить
1
ouxen

справедливо

Ответить
0
Zmeyuk

Не нужно сплёвывать, если не сосешь 

Ответить
1
Последний кавалер

способна «понимать» с помощью фронтальной камеры, когда пользователь срёт

Ответить
7
Александр Борродач

И различать когда срет, а когда дрочит

Ответить
1
Последний кавалер

думаю, это завезут в тринадцатом

Ответить
0
Теоретический парфюмер

Топ за бесплатные деньги

Ответить
7
ouxen

за листики от деревьев?

Ответить
1
Кот в сапогах

Не подобранные с земли.

Ответить
0
ouxen

это уже валежник, статья

Ответить
0
Теоретический парфюмер

А три кнопки внизу оставили? Или удалили этот анархизм?

Ответить
3
Клинический теркин30см

Мне очень нравится

Ответить
11
Клинический теркин30см

Я бы ещё ряд добавил, боковой

Ответить
6
Милицейский дым

Ещё было бы круто туда клавиатуру интегрировать и прокручивать влево-вправо! Можно таймер добавить и погоду (было на кастомах для nexus 4 и 5)

Ответить
9
ouxen

и полноценную клавиатуру с нумпадом

Ответить
3
Теоретический парфюмер

По скринам, что я вижу сделали как на iOS вот и спрашиваю

Ответить
2
ouxen

художественный фильм Спиздили

Ответить
2
Демократический турник

Может, анахронизм?
А мне вот норм, не отказался бы от таких кнопок в ссаной иоси.

Ответить
3
Теоретический парфюмер

Зачем? Какой смысл в них?

Ответить
4
Демократический турник

Мне удобно. Хорошо когда есть выбор, правда ведь? Именно поэтому ненавижу сука иось, которой я обязан пользоваться.

Ответить
4
Теоретический парфюмер

Можно подробнее про какой выбор ты говоришь и когда он возникает на примере?

Ответить
0
aliftin

Это? 

Ответить
4
Теоретический парфюмер

да, я только не понимаю про какой он выбор пишет, если жестами можно сделать все

Ответить
1
aliftin

Есть выбор оставить кнопки или перейти на жесты. В ios, кажется, такого выбора нет. 

Ответить
2
Теоретический парфюмер

В iOS их просто никогда не было

Ответить
0
aliftin

Тоже верно. Но была физическая кнопка, как и теже три кнопки были раньше в Android, и при замене кнопки на жесты  в ios старый вариант не оставили. А вот в Android пожалуйста.

Ответить
0
Демократический турник

Зачем делать жестами, если удобнее кнопками?

Ответить
0
Теоретический парфюмер

ты первый человек с айфоном, который говорит, что жесты хуже кнопок, но если 99% юзеров, говорит что они им нравится, то что делать эпл? Ровняться на 1%  - на тебя? 

Ответить
0
ouxen

анархотуризм

Ответить
0
Rudolf Cunningham

Зачем их удалять? Это удобнее жестов.

Ответить
2
ouxen

лол

Ответить
0
Rodion Kutsaev

Ещё в прошлых андроидах выключается по желанию.

Ответить
3
Сталин спас Россию

Анус себе удали

Ответить
1
Максимальный Петя

Три кнопки уже версии три опциональные, там по умолчанию полоска внизу для жестов. Но если тебе жестами неудобно юзать, можно переключить на старый способ.

Ответить
0
Уютный Багажник

А чё всё болотное какое-то? А можно розовым сделать?

Ответить
4
Пустой супер_стар

можно, только глаза быстрее устанут(

Ответить
1
Уютный Багажник

Вот и отличненько

Ответить
5
Anton Tekhtelev

Это скин для жителей Питера прост

Ответить
0
Милицейский дым

Амазинг, ряяя!

Ответить
3
Alex A

бляяя!

Ответить
1
Милицейский дым

РЯЯЯЯЯЯЯЯ

Ответить
2
Alex A
Ответить
0
Кирилл Вселенский

Как жаль что даже на прошлогодние модели это не выйдет, плак плак

Ответить
3
Madegghead

с чего вдруг?
У больших производителей типа Самсунга все выйдет и довольно быстро.
А если ты купил Хуавей, то сам себе злобный буратин.

Ответить
0
ouxen

а жадные охуевшие барыги всё равно эппл ( ° ʖ °) 

Ответить
0
Madegghead

Например на древнющем Samsung S8 есть обновление на актуальный Андройд 10.
Чем вас такое не устраивает?
К чему вы сравниваете свой телефон за штуку баксов с китайскими поделками за 100?

Ответить
–1
Пластиковое Окно

 актуальный Андройд 10

В каком месте он актуальный? Новость читал?

S8 вышел в 2017 году.
Знаешь когда вышел iPhone SE? В 2016.
Знаешь какую последнюю iOS он поддерживает? iOS 15, которая вот только вышла.
Знаешь, когда вышел iPhone 6S? В 2015. Угадаешь, какой iOS он поддерживает? ред.

Ответить
1
ouxen

потому что не должно существовать кита1йских поделок за 100 баксов

Ответить
0
Выдающийся коктейль

Сначала бояром, а потом холопом

Ответить
3
Аналогичный турник

что-то новые виджеты подозрительно напоминают таковые в ios

Ответить
3
Никита Логинов
Ответить
0
Выдающийся коктейль

Мой pixel 4, говорит сасай лалка

Ответить
2
Никита Логинов

Да подожди ты пару недель :)

Ответить
2
Выдающийся коктейль

НЕ МОГУ

Ответить
3
ouxen

ДОЖДАТЬСЯ НОЧИ?

Ответить
0
Сухой коктейль

А вот сейчас у топовых моделей Samsung на какой версии Android собрана ОС?
А то у меня бюджетная модель, так написано, что: версия Android 9.0, версия ядра от 12 мая 2021 г.

Ответить
0
van der Pusch

хз че там у топовых, у моего s10 android 11

Ответить
1
Сухой коктейль

Дак вот и получается хрень: у меня при майской сборке ядра ОС она основана на Android 9.

С такими раскладами я 12 версию и не увижу вовсе.

Ответить
0
van der Pusch

у меня еще есть s7 на восьмом андроиде и ничо, норм))

Ответить
0
Сухой коктейль

Да и у меня работает норм, но гадёныши, выходит, выпускают кучу версий ОС, и не собираются все ОС перевести на базу Android 12.

Ответить
0
ouxen

затралели лалку

Ответить
1
Зарубежный томагавк_два

Ауф
Жду

Ответить
2
ouxen

видерзейн

Ответить
2
Собака соседа

Наконец-то нормальный дизайн

Ответить
2
Иван Грозный

и теперь нельзя скрыть статус бар 
спасибо goolag

Ответить
2
Amkazan Amkazan
Ответить
2
OSF enemy

Так там же на большинстве MIUI или я что-то не понимаю?

Ответить
0
Слава Инженеров

пиздаболы, нашел свой утопленный телефон в списке, как он по ихнему обновится!

Ответить
0
Дмитрий Тимофеев

выгледит как йос

Ответить
2
ouxen

7

Ответить
0
Elian Kavinsky

Кстати, что там с переходом на aab вместо apk - уже все приложения перешли? Что-то я не заметил никакого уменьшения размера приложений. А вы? 

Ответить
2
ouxen

будет переходник за $49.99

Ответить
0
Владимир Филатов

я вообще ничего не заметил

Ответить
0
ouxen

Это одно из крупнейших обновлений дизайна в истории Android. Система начала учитывать закруглённые углы экрана на некоторых устройствах. Виджеты стали более отчётливыми и округлыми, а также получили интерактивные флажки и переключатели.

Johnny la gente esta muy loca

Ответить
1
Дима Анонимный

вата, fuck!

Ответить
1
ред.

Нраица! 
@Никита Логинов а что за смарт взят для демонстрации?

Ответить
1
ouxen

айфон 14

Ответить
1
AZP

а к концу года — пользователи различных моделей Samsung Galaxy, OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo и Xiaomi.

Даже о нищих думают.

Ответить
1
ouxen

другой аудитории у нас для них нет ¯\_( ° ʖ °)_/¯ 

Ответить
1
ouxen

неуловимый Android 12 ( ° ʖ °) 

Ответить
1
Роберт Депримов

А выглядит приколдесно.Я бы с айфона пересел

Ответить
1
Пластиковое Окно

Фу, че за блевотный цвет. Хотя бы для пресс релиза бы постарались. 

Ответить
1
ouxen

они и постарались, ты требуешь слишком многого 

Ответить
0

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Сталин спас Россию

Блэт, ну точно надо Пиксель брать

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0
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