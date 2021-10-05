Никто из пяти тысяч зрителей не пострадал — организаторы укрывали людей в торговом центре, а коптеры задевали в основном деревья, дома и машины.

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Вечером 1 октября в китайском городе Чжэнчжоу прошло шоу дронов, организованное местным торговым центром. Однако перформанс вскоре прервался из-за неполадок — десятки коптеров стали массово отключаться.

В представлении использовали около 200 устройств: переливаясь разными цветами, они образовали несколько фигур в небе. Когда дроны выстроились в название торгового центра, они неожиданно стали гаснуть и падать, задевая здания, припаркованные машины и зрителей.

За перформансом наблюдало около пяти тысяч человек, многие пришли с детьми. Когда люди поняли, что что-то идёт не так, они начали разбегаться, прикрывая головы руками и предупреждая об опасности других. По словам очевидцев, организаторы помогали зрителям укрыться в торговом центре, а сами собирали вышедших из строя дронов в кучи.

Сами коптеры при этом не отключались полностью: они относительно плавно опускались вниз, а некоторые и вовсе улетали в сторону. «Часть из них улетала куда-то далеко, другие врезались в ближайшие деревья. Постепенно отключалось всё больше и больше дронов», — рассказал один из зрителей.

Sheel Mohnot @pitdesi another view Видео с другого ракурса

Точно не ясно, что стало причиной неполадок. Организатор сообщил местному новостному агентству, что к проблеме привели «операционные ошибки», а также отметили, что никто не пострадал. Под видео с аварией пользователи предположили, что устройства не до конца зарядили, а в твиттере появилась версия о срыве шоу со стороны конкурентов.

Sheel Mohnot @pitdesi Drones raining from the sky in Zhengzhou 😬



Word on the street is that a rival drone company that lost the bid interfered to overwhelm the drones nav system!

Дроны падают с неба в Чжэнчжоу. По слухам, вмешалась конкурирующая компания по производству дронов и нарушила систему навигации.