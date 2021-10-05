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Технологии
Максим Друковский

Десятки дронов отключились и резко опустились на зрителей во время светового шоу в Китае Статьи редакции

Никто из пяти тысяч зрителей не пострадал — организаторы укрывали людей в торговом центре, а коптеры задевали в основном деревья, дома и машины.

27 27 комментариев
1227 просмотров

Вечером 1 октября в китайском городе Чжэнчжоу прошло шоу дронов, организованное местным торговым центром. Однако перформанс вскоре прервался из-за неполадок — десятки коптеров стали массово отключаться.

В представлении использовали около 200 устройств: переливаясь разными цветами, они образовали несколько фигур в небе. Когда дроны выстроились в название торгового центра, они неожиданно стали гаснуть и падать, задевая здания, припаркованные машины и зрителей.

За перформансом наблюдало около пяти тысяч человек, многие пришли с детьми. Когда люди поняли, что что-то идёт не так, они начали разбегаться, прикрывая головы руками и предупреждая об опасности других. По словам очевидцев, организаторы помогали зрителям укрыться в торговом центре, а сами собирали вышедших из строя дронов в кучи.

Сами коптеры при этом не отключались полностью: они относительно плавно опускались вниз, а некоторые и вовсе улетали в сторону. «Часть из них улетала куда-то далеко, другие врезались в ближайшие деревья. Постепенно отключалось всё больше и больше дронов», — рассказал один из зрителей.

Sheel Mohnot @pitdesi
another view
Видео с другого ракурса

Точно не ясно, что стало причиной неполадок. Организатор сообщил местному новостному агентству, что к проблеме привели «операционные ошибки», а также отметили, что никто не пострадал. Под видео с аварией пользователи предположили, что устройства не до конца зарядили, а в твиттере появилась версия о срыве шоу со стороны конкурентов.

Sheel Mohnot @pitdesi
Drones raining from the sky in Zhengzhou 😬

Word on the street is that a rival drone company that lost the bid interfered to overwhelm the drones nav system!
Дроны падают с неба в Чжэнчжоу. По слухам, вмешалась конкурирующая компания по производству дронов и нарушила систему навигации.

Световые шоу с участием дронов становятся всё популярнее в последние годы — особенно они распространены в Китае. В редких случаях шоу заканчиваются авариями. Так, в мае 2020 года в городе Чэнду разбились 17 дронов во время праздничного перформанса. Позже полиция установила причину неполадок: сотрудники другой компании по производству коптеров, которой отказали в участии, использовали против конкурентов «глушилки» для создания помех.

#китай #дроны #происшествия #новости

27 27 комментариев
14
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27 комментариев
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Дмитрий Григорьев

Так падали или резко опускались?

Это что-то в стиле хлопков что ли?

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11
Владислав Моторин

Просто произошёл отрицательный рост высоты полёта

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8
Органический рубин

бля)

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0
Максим Друковский

по факту, они в свободном падении не оказались — просто бесконтрольно начали опускаться. вроде написали и в видосах видно...

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0
Дмитрий Григорьев

Мы слишком испорчены хлопками, прости. 

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0
Максим Друковский

да я сам взоржал со сравнения

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0
colonel torchere

хлопок, а не взрыв

резко опустились, а не упали

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8
Мировой Петя

 Сами коптеры при этом не отключались полностью: они относительно плавно опускались вниз, а некоторые и вовсе улетали в сторону.

Типо они не просто камнем вниз упали, а включилась аварийная программа по приземлению.

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2
Marat Khamadeev

Сей мемас под новостью из Китая приобретает особенный окрас

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0
Последний кавалер

Как вам такое шоу, кожаные мешки?

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3
Генетический историк

Дал пизды роботу пылесосу, ну и что ты мне сделаешь?

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0
Клинический теркин30см

блять, ты же за него заплатил

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2
Генетический историк

Нет, у нас по любви

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0
Последний кавалер

сосёт за копейки? ред.

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1
Последний кавалер

я попрошу его размазать кошачье говно по всей квартире

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0
Генетический историк

Тогда попроси его сначала завести кота :)

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1
Последний кавалер

кота только кошка жена заведёт, боюс

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0
New

повезло роботу пылесосу... впервые попробовал на вкус пизденку!!

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0
Ху Эмай

Восстание машин. Начало.

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1
Мировой Петя

Херовое начало. Никто не пострадал, зато все насторожились и будут готовы.

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1
New

Организатора теперь к смертной казни приговорят? 
это ж Китай

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0
Рыжий

Ага, через расстрел из зенитки 

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3
New

смертная казнь с помощью дронов - звучит же прикольно....

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0
german.akimov

они относительно плавно опускались вниз, а некоторые и вовсе улетали в сторону

Похоже на постановку. Тем более после засвеченного названия торгового центра 

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0
Естественный дебаркадер

"Десятки дронов отключились и резко попустили зрителей во время светового шоу в Китае"

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0
Bird is the word

И восстали машины из пепла ядерного огня

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0
Seon

Красиво

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0
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