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Технологии
Яна Ломакина

Сибирские учёные разработали систему, переводящую жестовый язык глухих в голос или текст. Точность распознавания — 90% Статьи редакции

Это первая в мире подобная программа, говорят разработчики.

30 30 комментариев
1681 просмотров
Разработчик прототипа системы Алексей Приходько тестирует программу Фото НЭТИ

Учёные Новосибирского государственного технического университета НЭТИ завершают создание системы, которая с помощью камер и нейронных сетей узнаёт жесты глухих и переводит их в текст или голос. Разработчики внесли в программу 1006 жестов и добились 90% точности распознавания движений, сообщает «Научная Россия».

Фото НЭТИ

«В России подобной системы раньше не было, это первая в мире разработка», — рассказал профессор кафедры автоматизированных систем управления НЭТИ Михаил Гриф. Для обучения нейросети использовали 350 жестовых предложений, записанных на камеры. Программа распознаёт картинку и фиксирует движения, которые затем превращает в изображения. Далее они переводятся в модели, сопоставляются с данными в нейронной сети и преобразуются в текст или голос. В результате обучения ИИ смог определять межжестовые движения, начало и конец жеста.

По словам Грифа, сейчас учёные продолжают дорабатывать программу распознавания дактиля — вспомогательной системы русского жестового языка, где каждому жесту соответствует буква. Сложность компьютеризации перевода в том, что он зависит не только от движения рук, но и от выражения лица, движения губ и других знаков артикуляции. В дальнейшем учёные хотят внедрить работу переводчика в обе стороны, чтобы им свободно могли пользоваться глухие и слабослышащие люди, и адаптировать программу под другие жестовые языки мира.

В мире существует около 130 жестовых языков, в каждом — около четырёх тысяч жестов, которые производят руками в сочетании с мимикой и положением тела. По данным Всероссийского общества глухих, численность носителей русского жестового языка (РЖЯ) в России превышает 300 тысяч человек. В стране не хватает около четырёх тысяч переводчиков с РЖЯ, говорил глава организации Станислав Иванов.

#новости #регионы #нейросети

30 30 комментариев
49
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30 комментариев
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Алексей Токмолаев

Молодцы

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21
Андрей Охапкин

А в Рашке открыли колонку с водой

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–6
Яшка Воронков

Новосибирск это Россия, держу в курсе ред.

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14
Zero-one-one
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0
Some Dude

а шрифт брайля тоже отличается в разных странах?
почему нельзя ввести единый язык глухонемых, который бы могли понимать все глухонемые планеты?

Ответить
1
Майка Ника

Чтобы у них были те же проблемы что и у неглухих 👍👋🤟🤘🖖

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5
Оптимальный ящик

Потому что им общаться приходится в первую очередь с соотечественниками, а не с коллегами по недугу из других стран?

Ответить
5
Some Dude

так если все будут знать один и тот же язык жестов, то не будет разницы между соотечественниками и нет

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0
Дмитрий Лисин

Если все не глухие в мире будут знать один язык, то тоже будут друг друга принимать. Вот только это не так. Почему для глухонемых должна ситуация отличаться?

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0
Андрей Николаев

«это первая в мире разработка», — рассказал профессор кафедры

А знаете почему первая? Внимание на экран © ред.

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1
Андрей Николаев
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3
Последний кавалер

Где можно опробовать? 

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1
Последний кавалер

Хотел пару жестов чекнуть

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1
Божественный фитиль
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5
Some Dude

понятно, и тут вайт повер...

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1
German Times

Это буква О

Ответить
1
Органический рубин

👉🏿👌🏻

Ответить
0
Icipher

👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👉🏿👌🏻

Ответить
2
социальныирудимент

 Это первая в мире подобная программа, говорят разработчики.

Ответить
1
kerokero

Пчел, ну ты если сам закидываешь инфу, хоть проверяй её. В EnableTalk - перчатки с гироскопами и акселерометрами. Здесь - никаких перчаток, движения улавливают камеры.

Ответить
0
социальныирудимент

 В EnableTalk - перчатки с гироскопами и акселерометрами.

Что намного интереснее.
 движения улавливают камеры

Подобное распознавание жестов у нас на факультете делали студенты 4 курса для дипломной работы  ~10 лет назад. ред.

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–3
kerokero

Что намного интереснее.

Лол, нет. Удобство меньше в разы. Перчаткам нужно питание - либо провода, либо батарея (опять же провода для зарядки). Перчатки несколько сковывают движения. Перчатки банально нужно надевать постоянно.
Подобное распознавание жестов у нас на факультете делали студенты 4 курса для дипломной работы  ~10 лет назад.

Я тебе, конечно, верю. Только можно на результаты взглянуть?

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2
социальныирудимент

Если лишнехромосомный не врет, проверьте пульс. ред.

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0
Mario Puzo

Вторая пикча прям джонни мнемоник

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1
Последний кавалер
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1
Shadow Vader

https://ain.ua/2015/04/21/enabletalk-2-0-umnaya-perchatka-dlya-gluxonemyx-pereexala-iz-donecka-i-vozvrashhaetsya-s-novym-seo/

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0
Alex Nevi

Теперь и жестами не поговорить будет - камеры всё спалят

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0
Кирилл Венуров

Из этой новости узнал, что вуз похоже решил вернуть советское название, точнее только аббревиатуру. С 90тых его называли НГТУ.

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0
Marat Khamadeev

Если условный Яндекс внедрит это в свои бесплатные сервисы, это, наверное, может здорово помочь глухонемым

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0
Владимир Оленин

90%?! Такую «точность» я бы не принял. Минимум распознавания в полевых условиях это 98%, а иначе получается что 1 буква (или идиома) из 10 неверная, а это вообще какой-то мусор на выходе будет… для таких задач вообще должна быть точность 99.9% где-то…

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0
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