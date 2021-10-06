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Технологии
Никита Логинов

Insider: Amazon работает над холодильником с нейросетью — она будет следить за продуктами, предлагать покупки и рецепты Статьи редакции

«Умный» холодильник использует технологию машинного зрения из бескассовых супермаркетов Amazon Go.

18 18 комментариев
735 просмотров
«Умный» холодильник от Samsung Фото Getty

Команда инженеров Amazon не менее двух лет работает над проектом «умного» холодильника, который сможет самостоятельно распознавать продукты, отслеживать их годность и количество, напоминать о покупках, а также предугадывать вкусы владельцев и предлагать рецепты. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на собственные источники в Amazon.

В отличие от конкурентов, владельцу устройства от Amazon не нужно будет самостоятельно регистрировать продукты в системе или маркировать их. Внутри холодильника установлены видеокамеры под управлением нейросети, которая уже работает в бескассовых супермаркетах Amazon Go — там она отслеживает, какие товары посетители кладут в корзины. Таким образом, холодильник от Amazon может сам «понимать», что лежит на его полках.

Супермаркет сети Amazon Go, который работает без кассиров Фото Amazon

Используя эту информацию, холодильник будет следить за сроком годности продуктов, уведомлять владельца о скором его истечении, предлагать рецепты с использованием этих продуктов и помогать заказывать их в магазинах Amazon Fresh и Whole Foods. Также устройство сможет собирать статистику популярности товаров, предугадывать вкусы владельца и советовать ему подходящие продукты.

Источники сообщают, что Amazon не создаёт холодильник «с нуля» — компания будет сотрудничать с одним из производителем бытовой техники и оснащать его модели собственными технологиями. Среди этих технологий, скорее всего, будет и голосовой помощник Alexa, который присутствует во всех бытовых продуктах компании вроде телевизора и недавно выпущенного домашнего робота.

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Amazon тратит на разработку холодильника более 50 миллионов долларов в год, но нет гарантий, что устройство выйдет на рынок. Проект вполне могут отменить из-за несовершенной работы нейросети — по информации Insider, тестировщикам устройства в Индии часто приходится маркировать продукты вручную. Если холодильник всё же поступит в продажу, то он наверняка будет недешёвым — проект нацелен на домохозяйства с высокими доходами.

#новости #техника #amazon #нейросети

18 18 комментариев
7
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18 комментариев
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Невидимый алмаз

денег на дизайн не хватило

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6
Никита Логинов

Ты ничего не понимаешь в авторских работах за много деняк.

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7
Невидимый алмаз

просто мне было бы стремно сдавать в дедлайн в таком качестве . лучше сказать что нихуя не сделал чем так

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4
Максим Графов

Сервера упадут и холодильник можно будет только болгаркой открыть, кайф

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9
Высокий утюг

или кто-то взломает твой холодильник и всё, не откроешь, пока бабки мошенникам не переведешь

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0
Российский будильник

холодильник с нейросетью — она будет следить за продуктами, предлагать покупки и рецепты и унижать любителей пожрать ночью

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6
Невидимый алмаз

"отошел нахуй от холодильника"

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8
Российский будильник

кожаная скотина! *звуки закрывающегося замка*

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4
Sergey Michko

Это вроде прикольно - видеть список продуктов в телефоне (я забываю про морковки часто), но объём данных в руках одной компании это кринж. Дали Сберзвук бесплатно в честь д/р - недавно вылезла картинка типа вы соглашаетесь до 2049 года чтобы мы хранили данные от этого приложения (если я ничего не напутал - машинально нажал ок). У Сбера есть данные о твоих деньгах, здоровье через Еаптеку, музыкальные предпочтения, видео предпочтения через Окко, кому ты как часто звонишь (а скоро и сэмплы голосов) через Сбермобайл, данные о шопинге через доставку (Самокат, Деливери Клаб, Сбер мегамаркет и просто маркет), перемещения через Сити мобил. Может, есть суперэтичные условия обработки данных (я не читал, конечно), но очень удобно спецслужбам, хакерам и их клиентам следить за людьми в случае чего. ред.

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4
Дмитрий Григорьев

Ты стал задаваться неудобными вопросами. Так что учти, ты на карандаше, пока.

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2
Железнодорожный мангал

Холодильник из Кремниевой долины.jpg

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4
Очередной файл

а на основе содержимого будет контекстная реклама?

типа "у вас пустой холодильник? закажите пиццу"
или "у вас пустой холодильник? смотрите вакансии на однапочка.ру" ред.

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3
Антигравитационный торт
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3
Важный динозавр

 Amazon создаёт

будет следить

Ничего нового амазон уже не создаст.

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2
Лунный историк

Ещё одна бесполезная вещь, которую будут пытаться впарить лохам-хипстерам ред.

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1
Maus Colt

может он еще и покупать всё будет раз умный такой бля

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1
Суходрищев

с моим холодильником получится только один рецепт - "яичница по-холостяцки".
Записывайте:
1. открыть холодильник
2. почесать яйца
3 закрыть холодильник

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1
Danil Oputin
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1
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