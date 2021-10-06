Insider: Amazon работает над холодильником с нейросетью — она будет следить за продуктами, предлагать покупки и рецепты Статьи редакции
«Умный» холодильник использует технологию машинного зрения из бескассовых супермаркетов Amazon Go.
Команда инженеров Amazon не менее двух лет работает над проектом «умного» холодильника, который сможет самостоятельно распознавать продукты, отслеживать их годность и количество, напоминать о покупках, а также предугадывать вкусы владельцев и предлагать рецепты. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на собственные источники в Amazon.
В отличие от конкурентов, владельцу устройства от Amazon не нужно будет самостоятельно регистрировать продукты в системе или маркировать их. Внутри холодильника установлены видеокамеры под управлением нейросети, которая уже работает в бескассовых супермаркетах Amazon Go — там она отслеживает, какие товары посетители кладут в корзины. Таким образом, холодильник от Amazon может сам «понимать», что лежит на его полках.
Используя эту информацию, холодильник будет следить за сроком годности продуктов, уведомлять владельца о скором его истечении, предлагать рецепты с использованием этих продуктов и помогать заказывать их в магазинах Amazon Fresh и Whole Foods. Также устройство сможет собирать статистику популярности товаров, предугадывать вкусы владельца и советовать ему подходящие продукты.
Источники сообщают, что Amazon не создаёт холодильник «с нуля» — компания будет сотрудничать с одним из производителем бытовой техники и оснащать его модели собственными технологиями. Среди этих технологий, скорее всего, будет и голосовой помощник Alexa, который присутствует во всех бытовых продуктах компании вроде телевизора и недавно выпущенного домашнего робота.
Amazon тратит на разработку холодильника более 50 миллионов долларов в год, но нет гарантий, что устройство выйдет на рынок. Проект вполне могут отменить из-за несовершенной работы нейросети — по информации Insider, тестировщикам устройства в Индии часто приходится маркировать продукты вручную. Если холодильник всё же поступит в продажу, то он наверняка будет недешёвым — проект нацелен на домохозяйства с высокими доходами.
Это вроде прикольно - видеть список продуктов в телефоне (я забываю про морковки часто), но объём данных в руках одной компании это кринж. Дали Сберзвук бесплатно в честь д/р - недавно вылезла картинка типа вы соглашаетесь до 2049 года чтобы мы хранили данные от этого приложения (если я ничего не напутал - машинально нажал ок). У Сбера есть данные о твоих деньгах, здоровье через Еаптеку, музыкальные предпочтения, видео предпочтения через Окко, кому ты как часто звонишь (а скоро и сэмплы голосов) через Сбермобайл, данные о шопинге через доставку (Самокат, Деливери Клаб, Сбер мегамаркет и просто маркет), перемещения через Сити мобил. Может, есть суперэтичные условия обработки данных (я не читал, конечно), но очень удобно спецслужбам, хакерам и их клиентам следить за людьми в случае чего. ред.