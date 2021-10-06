Документ не имеет юридической силы, но выражает мнение парламентариев.

2345 просмотров Слушать

Депутаты Европарламента большинством голосов (377 «за», 248 «против», 62 воздержались) приняли резолюцию о необходимости введения в ЕС запрета на автоматическое распознавание лиц в общественных местах. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В резолюции сказано, что жители ЕС могут быть объектом слежки с использованием распознавания лиц только когда их подозревают в преступлении. Государственные органы также должны начать использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Использование приложений искусственного интеллекта должно быть отнесено к категории высокого риска в случаях, когда существует возможность значительно [негативно] повлиять на жизнь людей. В частности, любое широкое применение ИИ для целей массовой слежки следует считать непропорциональной мерой. резолюция Европарламента

Депутаты также призвали запретить:

использование частных баз данных по распознаванию лиц, таких как система искусственного интеллекта американского стартапа Clearview, которую уже используют полицейские в некоторых странах;

системы прогнозирования правонарушений, основанные на поведенческих данных.



По мнению депутатов, системы распознавания лиц угрожают фундаментальным правам и свободам, таким как неприкосновенность частной жизни. Они также считают, люди-операторы всегда должны принимать окончательные решения, а субъекты, контролируемые системами на базе искусственного интеллекта, должны иметь доступ к средствам правовой защиты.

В резолюции также говорится, что системы идентификации на основе искусственного интеллекта чаще неверно идентифицируют этнические меньшинства, ЛГБТ, пожилых людей и женщин.