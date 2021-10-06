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Артём Мазанов

Европарламент принял резолюцию о запрете массового распознавания лиц Статьи редакции

Документ не имеет юридической силы, но выражает мнение парламентариев.

44 44 комментария
2345 просмотров

Депутаты Европарламента большинством голосов (377 «за», 248 «против», 62 воздержались) приняли резолюцию о необходимости введения в ЕС запрета на автоматическое распознавание лиц в общественных местах. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

В резолюции сказано, что жители ЕС могут быть объектом слежки с использованием распознавания лиц только когда их подозревают в преступлении. Государственные органы также должны начать использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Использование приложений искусственного интеллекта должно быть отнесено к категории высокого риска в случаях, когда существует возможность значительно [негативно] повлиять на жизнь людей. В частности, любое широкое применение ИИ для целей массовой слежки следует считать непропорциональной мерой.

резолюция Европарламента

Депутаты также призвали запретить:

  • использование частных баз данных по распознаванию лиц, таких как система искусственного интеллекта американского стартапа Clearview, которую уже используют полицейские в некоторых странах;
  • системы прогнозирования правонарушений, основанные на поведенческих данных.

По мнению депутатов, системы распознавания лиц угрожают фундаментальным правам и свободам, таким как неприкосновенность частной жизни. Они также считают, люди-операторы всегда должны принимать окончательные решения, а субъекты, контролируемые системами на базе искусственного интеллекта, должны иметь доступ к средствам правовой защиты.

В резолюции также говорится, что системы идентификации на основе искусственного интеллекта чаще неверно идентифицируют этнические меньшинства, ЛГБТ, пожилых людей и женщин.

В июне главы Европейского совета по защите данных и Европейского надзорного органа призвали полностью запретить применение искусственного интеллекта для распознавания лиц в общественных местах.

#новости #распознаваниелиц

44 44 комментария
41
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44 комментария
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Банковский паук например

Документ не имеет юридической силы, она выражает мнение парламентариев.

Депутаты Европарламента большинством голосов (377 «за», 248 «против», 62 воздержались)

Так это ж TJ, тут тоже можно плюсы и минусы ставить. ред.

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26
Убитый бокал

Поставил тебе плюс. Никакой юридической силы, сплошное мнение. 

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16
FUNGAME

Твой плюс имеет больший вес в правовом поле, чем голос в Европарламенте - за плюс могут и набутылизировать.

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0
Сергей Звезда

ну пользователи рунета перед этим не выбирают себе участников сообщества TJ в качестве региональных представителей, которые будут ставить плюсы и минусы за них

(согласен, упущение)

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1
Единый Паша

Хуя, голос разума. А я уже думал что всё безвозвратно проёбано. Но нет, есть ещё люди, которым не похуй на приватность. ред.

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14
Alexander An

Все безвозвратно проёбано, и так или иначе стремится к китайской системе, с социальным рейтингом и камерами повсюду (Слава великому кормчему Си!). Пусть лучше открыто объявят, что за всеми следят, чем скрывают это. 

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2
Alex A

Сомневаюсь что такое произойдёт. ред.

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0
Чрезвычайный месяц

Документ не имеет юридической силы, но выражает мнение парламентариев.

Мне бы такую работу. Пообсуждали, выкинули хуйню, которая ни на что не повлияет и получаешь зарплату

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10
Невыносимый файл

Она влияет

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7
Чрезвычайный месяц

На количество использованной бумаги

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3
Невыносимый файл

На политику стран ЕС влияет. Так же было с резолюцией по Беларуси

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7
Чрезвычайный месяц

И что там с Беларусью?

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1
Невыносимый файл

4 пакета санкций в итоге к приняли

- срочно принять четвертый пакет санкций, начать работу над следующим пакетом, включив в него в том числе пропагандистов, например, Марата Маркова;
- ввести секторальные санкции в отношении нефтеперерабатывающей, калийной, сталелитейной, деревообрабатывающей отраслей;
- провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair, включить в санкционные списки лиц и организации, причастные к инциденту;

Там дальше по ссылке, выполнили правда не все пункты, но большую часть
https://reform.by/232212-evroparlament-prinjal-rezoljuciju-po-belarusi-2 ред.

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8
Плотный рубин

таких?

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6
Невыносимый файл

Нет, тут одна сумка

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2
Игорь Бриннер

Нет, это эко-пакет.

Ответить
0
Невыносимый файл

Нет, это эко-сумка

Ответить
0
Уютный Багажник

Надо научить их делать пакет для пакетов, чтобы не мучались.

Ответить
4
Трансгендолёт

Ты же программист вроде? Плюс минус тоже самое, только эджайл

Ответить
0
Постоянный Денис

Это чтобы московской мэрии было на что ложить

Ответить
6
Рядовой кубок

Если вы про ХУЙ, то его правильнее КЛАСТЬ

Ответить
2
FUNGAME

Положи и больше не трогай.

Ответить
1
Рядовой кубок

Кладу

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0
FUNGAME

*звук коротких гудков*

Ответить
0
Майка Ника

* положь

Ответить
0
Раненый велосипед

Мааасква - не ЕС.

Ответить
0
Магомед Шереметьев

248 против

Мне интересно, что это за люди и какие партии они представляют. Такую информацию можно получить?

Ответить
0
Невыносимый файл

Ну это же не совок, где всё единогласно. Там левые, правые, верхние, нижние, зелёные из всех стран ЕС и только правящие партии, но и оппозиция. У них у все разные взгляды

Ответить
4
Магомед Шереметьев

Я понимаю что разные. Но это не повод их взгляды хоть как-то оправдывать. Такому мусору надо волчий билет давать и при любой возможности "отменять"

Ответить
–5
Рыжий

Адепт ПРБ? 

Ответить
1
Магомед Шереметьев

Что такое ПРБ?

Ответить
0
andrej

пускатель бесконтактный реверсивный. И ты-его агент. Это несмываемый позор.

Ответить
0
Владимир Филатов

зелёные, красные)

Ответить
0
Дмитрий Орлов

Путинских хуеглотов ещё хватет

Ответить
–2
Дизайнер Павленко

Для чего нужен этот бессмысленный орган?

Ответить
–1
Трудовой спрей

В какой стране вы живете?

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0
new_comment

Европейский суверенитет в опасности! Толпы террористов, шпионов и вражеских агентов заполонят Евросоюз и развалят его.

Ответить
–1
Трудовой спрей

GDPR

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0
Чрезвычайный месяц

USSR

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1
ユリー シャネ

GSPD 

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0
Российский будильник

неверно идентифицируют этнические меньшинства

Кто-то не хочет извиняться ред.

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0
пепси
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0
Ден

Лукашенко на них нет

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0
Petr

Документ выражает глубокую обеспокоенность

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0
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