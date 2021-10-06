Европарламент принял резолюцию о запрете массового распознавания лиц Статьи редакции
Документ не имеет юридической силы, но выражает мнение парламентариев.
Депутаты Европарламента большинством голосов (377 «за», 248 «против», 62 воздержались) приняли резолюцию о необходимости введения в ЕС запрета на автоматическое распознавание лиц в общественных местах. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
В резолюции сказано, что жители ЕС могут быть объектом слежки с использованием распознавания лиц только когда их подозревают в преступлении. Государственные органы также должны начать использовать программное обеспечение с открытым исходным кодом.
Депутаты также призвали запретить:
- использование частных баз данных по распознаванию лиц, таких как система искусственного интеллекта американского стартапа Clearview, которую уже используют полицейские в некоторых странах;
- системы прогнозирования правонарушений, основанные на поведенческих данных.
По мнению депутатов, системы распознавания лиц угрожают фундаментальным правам и свободам, таким как неприкосновенность частной жизни. Они также считают, люди-операторы всегда должны принимать окончательные решения, а субъекты, контролируемые системами на базе искусственного интеллекта, должны иметь доступ к средствам правовой защиты.
В резолюции также говорится, что системы идентификации на основе искусственного интеллекта чаще неверно идентифицируют этнические меньшинства, ЛГБТ, пожилых людей и женщин.
В июне главы Европейского совета по защите данных и Европейского надзорного органа призвали полностью запретить применение искусственного интеллекта для распознавания лиц в общественных местах.
4 пакета санкций в итоге к приняли
- срочно принять четвертый пакет санкций, начать работу над следующим пакетом, включив в него в том числе пропагандистов, например, Марата Маркова;
- ввести секторальные санкции в отношении нефтеперерабатывающей, калийной, сталелитейной, деревообрабатывающей отраслей;
- провести международное расследование инцидента с самолетом Ryanair, включить в санкционные списки лиц и организации, причастные к инциденту;
Там дальше по ссылке, выполнили правда не все пункты, но большую часть
https://reform.by/232212-evroparlament-prinjal-rezoljuciju-po-belarusi-2 ред.