Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учётной записи Статьи редакции
Требование к разработчикам вступит в силу с 31 января 2022 года.
- Функция удаления учётной записи должна быть во всех приложениях, где предлагается создать аккаунт.
- Компания рекомендует пользователям ознакомиться с правилами, которые могут требовать от них ведения определённых данных, и убедиться, что приложение чётко объясняет, какие данные и как оно собирает.
- Сервисы должны рассказать о всех видах использования данных о пользователе, политику их хранения и удаления. Также пользователям нужно изучить информацию о конфиденциальности приложения.
и объясните причину удаления
Кек, я тут в поддержку вк писал с вопросом есть ли у них кнопка удаления всех своих комментариев.
Знаешь чо мне ответили? Нет, потому что вдруг хакер взломает твою страницу и начнет их все удалять. Я после этого взвыл, потому что с 2007 года я уверен наоставлял такого, что сейчас может попасть под УК (страна то другая была). Да я бы этого хакера расцеловал и на пиво еще оставил.
А вк видимо считает что мои комменты (когда мне было 17 лет) представляют для меня или еще кого-то ценность, ну пиздец. Хотя на самом деле им просто похуй, зачем делать функицонал, который не принесет прибыль и рост посещаемости.
@Сергей Звезда не знаешь, кнопку удаления аккаунта перевели в приоритет?