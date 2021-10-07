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Технологии
Новости vc.ru

Apple не будет публиковать в App Store приложения, в которых нет функции удаления учётной записи Статьи редакции

Требование к разработчикам вступит в силу с 31 января 2022 года.

  • Функция удаления учётной записи должна быть во всех приложениях, где предлагается создать аккаунт.
  • Компания рекомендует пользователям ознакомиться с правилами, которые могут требовать от них ведения определённых данных, и убедиться, что приложение чётко объясняет, какие данные и как оно собирает.
  • Сервисы должны рассказать о всех видах использования данных о пользователе, политику их хранения и удаления. Также пользователям нужно изучить информацию о конфиденциальности приложения.

#новости #apple

1559 просмотров
41 41 комментарий
26
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41 комментарий
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Сложный американец

Ну что, Комитет, скоро будет кнопочка удаления? Хоть эпол на вас как-то повлияет 

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45
Нефтяной каякер

Будет кнопочка, только будет она делать mailto

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10
Восточный хичхакер

А есть кнопочка "посмотреть, что мы на вас собрали"? Это тоже обязательный функционал в ЕС.

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6
Нефтяной каякер

Тж не заходил в ЕС

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1
Восточный хичхакер

Правда?

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0
Нужен Ответ

Точно нет

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1
Нефтяной каякер

Не пиши по русски

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1
Сложный американец

Предлагаю провести эксперимент и, как гражданин ЕС, сделать запрос. Было бы интересно)

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0
Восточный хичхакер

Могу. Обязаны ответить за 30 дней. Проведу об этом голосование. Ибо нужен явный общественный интерес.

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3
Парвиз Мадаминов

Подписался на тебя.  Жду 

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0
Вероятный фитиль

Скорее Дитковский свою кнопочку добавит которая будет делать латте-макиато

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2
Грузинский микрофон

Будет кнопочка, только будет она делать mailto

Ну и норм

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0
Грузинский микрофон

требование вообще норм

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1
Злой кавалер

Приложение TJ

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37
Своеобразный кран

TJ под ударом.

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14
ouxen

давно пора разогнать эту богадельню ред.

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8
Восточный хичхакер

Веселит частое "напишите нам в поддержку и объясните причину удаления". Либо "повторная регистрация в сервисе запрещена".

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12
Трансгендолёт

и объясните причину удаления

Кек, я тут в поддержку вк писал с вопросом есть ли у них кнопка удаления всех своих комментариев.
Знаешь чо мне ответили? Нет, потому что вдруг хакер взломает твою страницу и начнет их все удалять. Я после этого взвыл, потому что с 2007 года я уверен наоставлял такого, что сейчас может попасть под УК (страна то другая была). Да я бы этого хакера расцеловал и на пиво еще оставил.
А вк видимо считает что мои комменты (когда мне было 17 лет) представляют для меня или еще кого-то ценность, ну пиздец. Хотя на самом деле им просто похуй, зачем делать функицонал, который не принесет прибыль и рост посещаемости.

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2
Восточный хичхакер

Закон обратной силы не имеет, но кодле лишь предлог нужен. Распад правовой системы РФ настолько очевиден, что по сути можно заключить: законов нет.

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1
Трансгендолёт

Закон обратной силы не имеет

А им похуй да, они вроде квалифицируют это как "длящееся преступление" (или типа того, я не юрист, могу ошибаться) и все, хер чо докажешь.

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1
Высокий фонарь

Сук, уже пошутили

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3
Русский пришелец

успел посмеяться?

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1
Высокий фонарь

нит

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0
Комплексный пришелец

очень размытые границы между переводом учетки в отключенное состояние и действительное удаление

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2
Товарищ Колбасный

Примерно та же проблема у любой организации, когда поступает запрос на прекращение обработки персональных данных. Там очень много подводных камней.

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1
Восточный хичхакер

Нет, граница ясная. Но нет органа, который бы это контролировал (вне ЕС).

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0
Aleksandr Dolgikh

Конечно. У слов Удаление и Отключение такой похожий смысл.

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0
Совершенный американец

Орзика наймут обратно на работу в должности кнопки

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2
FOX

Госуслуги 

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2
Товарищ Колбасный

Думаю, что для них сделают исключение — государственный же сервис.

Кроме того, они не обязывает делать кнопку удаления во всех приложениях. Обязывают только в тех, где можно создать аккаунт.

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0
Столичный холод

ну а хули, мою старую учетку тж 4й месяц не может удалить. миллион писем написано в техпод, им поебать

Ответить
1
Андрей Охапкин

Круто, хоть что-то для людей делают!

Ответить
0
Коммерческий Орзэмэс

А то можно подумать все они не для людей делают и тут сделали исключение 

Ответить
0
Восточный хичхакер

Юристы нашептали 

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1
Андрей Охапкин

Я хотел сказать, что это реально полезное требование для всех, в том числе для пользователей андроид (не будут же разработчики разделять функционал приложений)

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1
Konstantin Wirz

Гениально

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0
Пешка Комитета

@Сергей Звезда не знаешь, кнопку удаления аккаунта перевели в приоритет?

Ответить
0
Сельскохозяйственный Влад

кнопку удаления комментариев перевели в приоритет 

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0
Честной чувак

ААААХАХАХАХАХАХАХААХАХАХААХ

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0
Анна Киселёва

да уж

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0
Егор Владимирович

Я сразу про инстаграм подумал. Большинство и не знает, что удалиться можно, потому что удалиться можно только через сайт.

УДАЛИТЬСЯ МОЖНО ТОЛЬКО НА САЙТЕ, НО ФОТО ЗАГРУЖАТЬ ТОЛЬКО НА СМАРТФОНЕ.

Цукерберг гений тупых решений

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0
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