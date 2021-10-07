Китайцы раскупают устройства для разгона танцующих бабушек — это пульты, позволяющие тайно выключать музыкальные колонки Статьи редакции
Производители электроники предложили своё решение давней проблемы, которая раздражала местных жителей.
Жители Китая начали скупать инфракрасные пульты дистанционного управления, позволяющие незаметно выключать музыкальные колонки. Они недавно поступили в продажу и нашли высокий спрос среди местных жителей, которым надоели танцующие бабушки, заполонившие улицы, парки и площади китайских городов, сообщает Vice.
Массовые танцы жанра сквэр-данс в последние 20 лет стали популярным развлечением среди растущего числа китайских пенсионерок. Такие танцы позволяют им одновременно заниматься физической активностью и общаться друг с другом. Однако общественных пространств не хватает, поэтому любительницы сквэр-данса заполняют все доступные площади, парки и простые жилые кварталы, раздражая жителей громкой музыкой.
Раздражение периодически выливается в прямую агрессию: в 2013 году неизвестный житель Ухани вылил на танцующих бабушек нечистоты, а в 2016 году в городе Гуйлинь мужчина прострелил музыкальную колонку пенсионерок из пневматического пистолета. Недавно производители электроники нашли мирный способ решения проблемы — инфракрасный пульт, который может выключить любую подходящую музыкальную колонку с небольшого расстояния.
Пульты поступили в продажу на TaoBao по цене 15-40 долларов за штуку — жители Китая начали массово их скупать. 19-летний бизнесмен Хан Лэй из провинции Хэнань рассказал Vice, что с помощью такого устройства успешно разогнал 36 групп сквэр-данса за один вечер — пенсионерки посчитали, что их колонки сломались. Парень запустил собственное производство пультов от танцующих бабушек и за последние четыре месяца продал более 20 тысяч таких устройств.
Местные власти также пытались бороться с шумом от танцующих бабушек, предложив им пользоваться беспроводными наушниками вместо колонок, но пенсионерки отказались — по их мнению, танцевать в наушниках не так весело, как под громкую музыку из общей колонки.
" Раздражение периодически выливается в прямую агрессию: в 2013 году неизвестный житель Ухани вылил на танцующих бабушек нечистоты "
— А я бы не смогла поддерживать дружеские отношения с Говардом, если бы мы расстались.
— Почему?
— Я очень мстительная натура.
— Неужели?
— Да еще и с доступом к активному вирусу оспы.
А что не так с JBL?
У меня такая:
https://www.ferra.ru/review/multimedia/JBL-Charge.htm
Но она не особо орёт: мощность динамиков 2х5 Вт.
Ну для академической достоверности стоит отметить, что там далеко не одни только бабушки - полно дам молодого и среднего возраста, мужики тоже участвуют. Знакомый "слегка" небедный китаец рассказывал, что его друг познакомился с навороченной бизнес-леди в протертых штанах на такой импровизированной дискотеке "Mamma's party", типа они поженились и все хорошо. Так что кроме полезной движухи там еще и нужные связи можно прокачать. А вообще это показательно - пенсионеры у них здоровее, активнее и сами решают, как и провести время свободное - смотреть телевизор, пойти на танцы, аэробику или в гости. И еще они очень дофига путешествуют - тоже показательно. Странно, что согласно статье сами китайцы видят в таких сходках только негатив. Лично мне дискомфорта не доставляло сие действо - оно редко позже 9 вечера заканчивается. Хотя под окнами гостишки и апартаментов наблюдал такое постоянно.