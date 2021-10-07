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Технологии
Никита Логинов

Китайцы раскупают устройства для разгона танцующих бабушек — это пульты, позволяющие тайно выключать музыкальные колонки Статьи редакции

Производители электроники предложили своё решение давней проблемы, которая раздражала местных жителей.

56 56 комментариев
4147 просмотров
Пульт для отключения колонок, которые используют пожилые китаянки  Изображение Vice

Жители Китая начали скупать инфракрасные пульты дистанционного управления, позволяющие незаметно выключать музыкальные колонки. Они недавно поступили в продажу и нашли высокий спрос среди местных жителей, которым надоели танцующие бабушки, заполонившие улицы, парки и площади китайских городов, сообщает Vice.

Массовые танцы жанра сквэр-данс в последние 20 лет стали популярным развлечением среди растущего числа китайских пенсионерок. Такие танцы позволяют им одновременно заниматься физической активностью и общаться друг с другом. Однако общественных пространств не хватает, поэтому любительницы сквэр-данса заполняют все доступные площади, парки и простые жилые кварталы, раздражая жителей громкой музыкой.

Раздражение периодически выливается в прямую агрессию: в 2013 году неизвестный житель Ухани вылил на танцующих бабушек нечистоты, а в 2016 году в городе Гуйлинь мужчина прострелил музыкальную колонку пенсионерок из пневматического пистолета. Недавно производители электроники нашли мирный способ решения проблемы — инфракрасный пульт, который может выключить любую подходящую музыкальную колонку с небольшого расстояния.

Пульты поступили в продажу на TaoBao по цене 15-40 долларов за штуку — жители Китая начали массово их скупать. 19-летний бизнесмен Хан Лэй из провинции Хэнань рассказал Vice, что с помощью такого устройства успешно разогнал 36 групп сквэр-данса за один вечер — пенсионерки посчитали, что их колонки сломались. Парень запустил собственное производство пультов от танцующих бабушек и за последние четыре месяца продал более 20 тысяч таких устройств.

Местные власти также пытались бороться с шумом от танцующих бабушек, предложив им пользоваться беспроводными наушниками вместо колонок, но пенсионерки отказались — по их мнению, танцевать в наушниках не так весело, как под громкую музыку из общей колонки.

#китай #гаджеты

56 56 комментариев
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31
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56 комментариев
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Уверенный лолипоп

Китай это параллельная вселенная, где молодежь разгоняет бабушек, которые громко слушают музыку

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82
Турецкий холод

ПРосто они ещё не понимают что старших нужно уважать и уступать, иначе ты мразь!

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9
Уверенный лолипоп

Надеюсь их заставят записать видеоизвинения

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5
Американский каякер

Как John Xina

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2
Антон Сциталов

Ты хотел сказать "John China"?

Ответить
2
Tumblr refugee

Zhong Xina

Ответить
0
Veniamin Borzov

Ну там вообще-то культ старших, нам здесь и не снилось такое. 

Ответить
0
Andy

Как ик-пульт сможет выключить блютуз колонку к примеру?

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12
ouxen

тоже в ахуе, буллщит какой то подсунули, а все и рады

Ответить
6
Никита Логинов

Предполагаю, что никак — этот пульт работает только с ИК-колонками.

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1
Независимый украинец

передают звук через тепло?

Ответить
0
Никита Логинов

Подогревают отдельные части тела громкой музыкой.

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0
Независимый украинец

Мне громкая музыка подогревает только пятую точку

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0
Американский каякер

А я и не подозревал, что узники этого концлагеря ещё и флексить успевают...

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12
Леха

В Китае разгоняют протестующих водометами и дубинками? М?

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1
Русский пришелец

там есть протестующие?

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6
Леха

Все любят Xi и его нефритовый стержень ред.

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7
Комплексный пришелец

на самом деле мирные протестующие Гонконга в разы сообразительнее белорусов, ссори.
но Гонконог и не совсем Китай, и надеюсь , не станет

Ответить
3
Турецкий холод

мирные протестующие

Гонконг

)

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2
Комплексный пришелец

нужна такая же штука для любителей включить свое сабвуферное бум бум из маркообразного ведра 2003 года ред.

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8
Независимый украинец
Ответить
14
Михаил Ч

https://s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/11597762/wr-960.jpg

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0
Суходрищев

и желательно навсегда

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4
Комплексный пришелец

*папиного

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1
Михаил Ромайкин

ОТРЯДЫ СИ ЦЗИНЬПИНА

Ответить
12
Daniel Shnaider

в России был бы популярен пульт, который разгонит танцующего дедушку

Ответить
6
Никита-Никита

Танцующий дедушка сам ушел в 1999

Ответить
11
Высокий фонарь

Не тот дед

Ответить
4
Никита-Никита

Как обычно

Ответить
1
Антоний Кочегаров

Значит нужен пульт, который сперва заставит дедушку танцевать.

Ответить
0
Высокий фонарь

Минус миска бабушка танец площадь тяньаньмэнь

Ответить
9
Zorbite

А можно ещё такой же пульт для соседских личинок? Чтобы "щёлк" и он вместо того что бы носиться, адски топая и истошно визжа, смирно сидит себе в уголке и что нибудь рисует.

Ответить
5
Егор Ниглов

Он уже есть, называется Pereezd

Ответить
4
Сложный американец

- обратись к врачу
- купи наушники с шумодавами или беруши
- переезжай в частный дом на окраину города 

Ответить
3
Игорь Топов

Это какой-то рофел?

Ответить
0
Сложный американец

Почему ты так думаешь?

Ответить
0
zheka100pudov
Ответить
0
Stanley H. Tweedle

А можно в сяоми такую функцию? ред.

Ответить
3
Stanley H. Tweedle

Обещаю месяц славить Xi и его мудрость

Ответить
6
Михаил Бочаров

так есть же

Ответить
2
Дмитрий Григорьев
Ответить
4
Дмитрий Григорьев

Удивительно, мем был про русских подростков, но подошёл как влитой. Никакого эйджизма, как же хорошо.

Ответить
1
Компьютерный теркин30см

Был у меня как-то смартфон Sony, не помню модель, и там был ик порт и приложение, которое могло почти с любой техникой работать в качестве пульта. Так вот я тоже иногда выключал аппаратуру во всяких заведениях, когда музыка громко играла, а персонал не понимал что происходит. ред.

Ответить
4
Американский каякер

по цене 15-40 долларов за шутку

Вот бы нам так..

Ответить
2
Daniel Shnaider

" Раздражение периодически выливается в прямую агрессию: в 2013 году неизвестный житель Ухани вылил на танцующих бабушек нечистоты "
— А я бы не смогла поддерживать дружеские отношения с Говардом, если бы мы расстались.
— Почему?
— Я очень мстительная натура.
— Неужели?
— Да еще и с доступом к активному вирусу оспы.

Ответить
2
Мертвый месяц

С JBL колонками будет работать?

Ответить
1
Мощный огонь

А что не так с JBL?
У меня такая: 
https://www.ferra.ru/review/multimedia/JBL-Charge.htm
Но она не особо орёт: мощность динамиков 2х5 Вт.

Обзор портативной акустики JBL Charge. Играющий…
Емкий аккумулятор на 6000 миллиампер-часов, парочка классных брендовых динамиков и модуль…
www.ferra.ru
Ответить
1
Дмитрий Батурин

Бабушки могли купить наушники и решить проблему для всех 

Ответить
1
Никита Логинов

Им так неинтересно :)

Ответить
1
Aleksandr Dolgikh

Вот они там угорают

Ответить
1
Леха Петров

Что за пульт - давит блютус (что вроде непросто?) или как-то саму колонку? Полезная штука от любителей музыки, когда у нас появится?

Ответить
1
Random Person

Мразотное устройство

Ответить
1
Veniamin Borzov

Бывал там, так в каждом городе на любом свободном месте они по вечерам двигаются синхронно. Даже страшно))

Ответить
1
kotova lidiya

Теперь хочу потанцевать с бабушками

Ответить
1
Евгений Лапшов

Ну для академической достоверности стоит отметить, что там далеко не одни только бабушки - полно дам молодого и среднего возраста, мужики тоже участвуют. Знакомый "слегка" небедный китаец рассказывал, что его друг познакомился с навороченной бизнес-леди в протертых штанах на такой импровизированной дискотеке "Mamma's party", типа они поженились и все хорошо. Так что кроме полезной движухи там еще и нужные связи можно прокачать. А вообще это показательно - пенсионеры у них здоровее, активнее и сами решают, как и провести время свободное - смотреть телевизор, пойти на танцы, аэробику или в гости. И еще они очень дофига путешествуют - тоже показательно. Странно, что согласно статье сами китайцы видят в таких сходках только негатив. Лично мне дискомфорта не доставляло сие действо - оно редко позже 9 вечера заканчивается. Хотя под окнами гостишки и апартаментов наблюдал такое постоянно.

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1
Никита Логинов

Да это вообще здорово, по мне.

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