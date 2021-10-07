Производители электроники предложили своё решение давней проблемы, которая раздражала местных жителей.

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Пульт для отключения колонок, которые используют пожилые китаянки Изображение Vice

Жители Китая начали скупать инфракрасные пульты дистанционного управления, позволяющие незаметно выключать музыкальные колонки. Они недавно поступили в продажу и нашли высокий спрос среди местных жителей, которым надоели танцующие бабушки, заполонившие улицы, парки и площади китайских городов, сообщает Vice.

Массовые танцы жанра сквэр-данс в последние 20 лет стали популярным развлечением среди растущего числа китайских пенсионерок. Такие танцы позволяют им одновременно заниматься физической активностью и общаться друг с другом. Однако общественных пространств не хватает, поэтому любительницы сквэр-данса заполняют все доступные площади, парки и простые жилые кварталы, раздражая жителей громкой музыкой.

Раздражение периодически выливается в прямую агрессию: в 2013 году неизвестный житель Ухани вылил на танцующих бабушек нечистоты, а в 2016 году в городе Гуйлинь мужчина прострелил музыкальную колонку пенсионерок из пневматического пистолета. Недавно производители электроники нашли мирный способ решения проблемы — инфракрасный пульт, который может выключить любую подходящую музыкальную колонку с небольшого расстояния.

Пульты поступили в продажу на TaoBao по цене 15-40 долларов за штуку — жители Китая начали массово их скупать. 19-летний бизнесмен Хан Лэй из провинции Хэнань рассказал Vice, что с помощью такого устройства успешно разогнал 36 групп сквэр-данса за один вечер — пенсионерки посчитали, что их колонки сломались. Парень запустил собственное производство пультов от танцующих бабушек и за последние четыре месяца продал более 20 тысяч таких устройств.