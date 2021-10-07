В лаборатории также есть четыре климатические камеры, которые могут имитировать различные условия. Компания хочет «сделать спортсменов лучше».

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Фото Nike

Nike объявила о возрождении спортивной исследовательской лаборатории (NSRL), её откроют в инновационном центре Леброна Джеймса, построенном в Орегоне. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая лаборатория в пять раз больше предшествующей, которую открыли 40 лет назад для создания и тестирования продуктов, помогающих спортсменам показывать высокие результаты. В ней есть:

Крупнейшая в мире установка захвата движения (400 камер);

Полноразмерная баскетбольная площадка;

Четыре климатические камеры, которые могут имитировать разные погодные условия для тестирования разработок;



97 силовых плит — это измерительные приборы, предназначенные для оценки баланса и других параметров биомеханики;



200-метровый трек для тестов на выносливость;

100-метровая беговая дорожка;

Тренировочное поле с искусственным покрытием.



По словам вице-президента исследовательской лаборатории Nike Explore Team Sport Мэтью Нерса, новая лаборатория — «эпицентр работы со спортсменами любого уровня подготовки, всех видов спорта и с различными навыками».

На крыше здания разместили 908 солнечных батарей, оно полностью работает на возобновляемых источниках энергии.