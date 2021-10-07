Nike открыла исследовательский центр Леброна Джеймса с самой большой в мире установкой для захвата движений спортсменов Статьи редакции
В лаборатории также есть четыре климатические камеры, которые могут имитировать различные условия. Компания хочет «сделать спортсменов лучше».
Nike объявила о возрождении спортивной исследовательской лаборатории (NSRL), её откроют в инновационном центре Леброна Джеймса, построенном в Орегоне. Об этом сообщается на сайте компании.
Новая лаборатория в пять раз больше предшествующей, которую открыли 40 лет назад для создания и тестирования продуктов, помогающих спортсменам показывать высокие результаты. В ней есть:
- Крупнейшая в мире установка захвата движения (400 камер);
- Полноразмерная баскетбольная площадка;
- Четыре климатические камеры, которые могут имитировать разные погодные условия для тестирования разработок;
- 97 силовых плит — это измерительные приборы, предназначенные для оценки баланса и других параметров биомеханики;
- 200-метровый трек для тестов на выносливость;
- 100-метровая беговая дорожка;
- Тренировочное поле с искусственным покрытием.
По словам вице-президента исследовательской лаборатории Nike Explore Team Sport Мэтью Нерса, новая лаборатория — «эпицентр работы со спортсменами любого уровня подготовки, всех видов спорта и с различными навыками».
На крыше здания разместили 908 солнечных батарей, оно полностью работает на возобновляемых источниках энергии.
По словам компании, в лаборатории созданы все условия, чтобы взглянуть на проблему спортсмена по-разному и решить её. Nike хочет, чтобы благодаря её продуктам спортсмены смогли улучшать свои результаты.