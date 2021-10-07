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Технологии
Артём Мазанов

Nike открыла исследовательский центр Леброна Джеймса с самой большой в мире установкой для захвата движений спортсменов Статьи редакции

В лаборатории также есть четыре климатические камеры, которые могут имитировать различные условия. Компания хочет «сделать спортсменов лучше».

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495 просмотров
Фото Nike

Nike объявила о возрождении спортивной исследовательской лаборатории (NSRL), её откроют в инновационном центре Леброна Джеймса, построенном в Орегоне. Об этом сообщается на сайте компании.

Новая лаборатория в пять раз больше предшествующей, которую открыли 40 лет назад для создания и тестирования продуктов, помогающих спортсменам показывать высокие результаты. В ней есть:

  • Крупнейшая в мире установка захвата движения (400 камер);
  • Полноразмерная баскетбольная площадка;
  • Четыре климатические камеры, которые могут имитировать разные погодные условия для тестирования разработок;
  • 97 силовых плит — это измерительные приборы, предназначенные для оценки баланса и других параметров биомеханики;
  • 200-метровый трек для тестов на выносливость;
  • 100-метровая беговая дорожка;
  • Тренировочное поле с искусственным покрытием.

По словам вице-президента исследовательской лаборатории Nike Explore Team Sport Мэтью Нерса, новая лаборатория — «эпицентр работы со спортсменами любого уровня подготовки, всех видов спорта и с различными навыками».

На крыше здания разместили 908 солнечных батарей, оно полностью работает на возобновляемых источниках энергии.

По словам компании, в лаборатории созданы все условия, чтобы взглянуть на проблему спортсмена по-разному и решить её. Nike хочет, чтобы благодаря её продуктам спортсмены смогли улучшать свои результаты.

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#nike #спорт

14 14 комментариев
7
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Адекватный пёс_анон

он походу йобнулся и в прайме хочет быть до 50 лет? Интересно, кто раньше сдавать начнет: Криштиано или Леброн? 

Кстати, Леброн в год на поддержку своей физической формы тратить 1.5 млн баксов, это вроде как наибольшая цифра среди спортсменов. 

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0
Адекватный пёс_анон

Добавьте хоть фото Леброна, пусть смертные увидят как выглядят полубоги 

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1
Добровольный волк

N

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0
Добровольный волк

ice

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3
Генетический якорь

Едрить у него нос, рядом с ним лучше не пердеть. 

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0
Адекватный пёс_анон

набери Стопа Леброн

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0
Генетический якорь

Где-то на фотках пальцы скрючены. Ты про это?

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1
Короткий Филипп

Стопа Леброн это случайно не родственник Леброна Джеймса?

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0
Rudolf Cunningham

Да само собой Леброн дольше протянет. Физически спорт полегче, вливает в себя гораздо больше, регулярка НБА позволяет больше отдыхать - Кришу крыть просто нечем.

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–2
Максоний

физически спорт полегче

нихуя себе ты выдал братишка

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2
Alexey Valyaev

Офигенный центр! 
Просто вышка в исследовании будет... (щитаю). 
Особенно необычно, что уже при жизни и даже действующей игре назвали его именем. Не помню, чтобы что-то было с Джорданом. Ну кроме его поместья, которое он продавал недавно ) 

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0
Адекватный пёс_анон

да ладно, они повсюду себе таблички вещают. Это не центр в честь леброна, а их совместный проект. 

Джордан как раз этот тренд начал, с Тимом Гровером , от этого, в частности, и бегал так долго без травм.

Леброн просто доводит индивидуальную подготовку до свершенства. Безумец. 

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0
Андрей Рядькин

Фантастическое ЧСВ

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0
Адекватный пёс_анон

при чем тут ЧСВ? 

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0
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