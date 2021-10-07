Роскосмос начал тестировать робота-охранника на космодроме «Восточный» Статьи редакции
Он будет патрулировать местность и перехватывать беспилотники.
На космодроме «Восточный» начали тестировать робототехническую охранную платформу «Маркер», сообщила госкорпорация Роскосмос.
Робот будет патрулировать наземную территорию комплекса космодрома. В госкорпорации ожидают, что он будет выявлять, идентифицировать и перехватывать нарушителей периметра охраны, противодействовать терактам и полётам беспилотных летательных аппаратов.
Разработкой робота занимался Фонд перспективных исследований. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, «Маркер» может работать как под управлением человека, так и в автономном режиме. Запас хода позволяет ему проехать автономно 500 км. Сейчас разработчики занимаются совершенствованием искусственного интеллекта в «Маркере».
Рогозин утверждает, что технические наработки по боевому роботу применят при создании роботов для исследования Луны и других планет Солнечной системы. Оснастят ли их пулемётами и автоматическими гранатомётами, в Роскосмосе не уточнили.