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Технологии
Яна Ломакина

Роскосмос начал тестировать робота-охранника на космодроме «Восточный» Статьи редакции

Он будет патрулировать местность и перехватывать беспилотники.

27 27 комментариев
587 просмотров

На космодроме «Восточный» начали тестировать робототехническую охранную платформу «Маркер», сообщила госкорпорация Роскосмос.

Робот будет патрулировать наземную территорию комплекса космодрома. В госкорпорации ожидают, что он будет выявлять, идентифицировать и перехватывать нарушителей периметра охраны, противодействовать терактам и полётам беспилотных летательных аппаратов.

Видео Фонда перспективных исследований 

Разработкой робота занимался Фонд перспективных исследований. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, «Маркер» может работать как под управлением человека, так и в автономном режиме. Запас хода позволяет ему проехать автономно 500 км. Сейчас разработчики занимаются совершенствованием искусственного интеллекта в «Маркере».

Рогозин утверждает, что технические наработки по боевому роботу применят при создании роботов для исследования Луны и других планет Солнечной системы. Оснастят ли их пулемётами и автоматическими гранатомётами, в Роскосмосе не уточнили.

#новости #роботы #роскосмос

27 27 комментариев
1
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27 комментариев
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Forrest_Dumb

Там внутри сидит срочник и крутит педали!

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18
Трансгендолёт

Опубликовано секретное фото с испытаний

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9
Вася Пражкин

Один крутит педали, второй - штурман, по бумажной карте и компасу говорит куда ехать. Третий с рогаткой смотрит в небо и ищет беспилотники. По документам все идут как ИИ.

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4
марат котляров

Нужен ещё 4ый, который при стрельбе будет в рупор кричать пиу-пиу, типо 🤖 робот.

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1
Eugen T

Разглашение, пройдёмте

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3
Откровенный каякер

АХАХАХАХАХППХ

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2
Откровенный каякер

Блять остановите мой ор, каждое предложение делает новость ещё более дикой, тут компиляция всего и роскосмоса, и беспилотников нато ред.

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2
Eugen T

Обнимаю, брат

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0
Забавный Даниль

представляю как он принимает новенькую Ангару за беспилотник и успешно сбивает ее прямо надо стартовым столом 

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1
Забавный Даниль

но вообще штучка прикольная, когда у тебя огромные территории, один охранник просто управляет парой таких тележек и экономит зарплату. я тоже такую хочу на дачу себе 

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4
Ограниченный крюк

Бери выше, можно целую армию собрать из этого

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0
Dmitry Loginov

Boston Dynamics по-русски

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2
Eugene

Россия смогла в робот-пылесос, ура ебать 

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2
Мудрый танк88

  так и в автономном режиме

этого еще не хватало, они там доделаются что он начнет отстреливать всех подряд, от бродячих собак, до работников космодрома

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2
Высокий фонарь

больше на мусорку на колёсиках похож

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2
Максим Шпилёв

Не удивлюсь, если этот робот самого Рогозина "перехватит"

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1
ну очень холодная погода

Какой-то пластмассовый на вид

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0
Максим Федоров

чтобы журналистов и работников протестующих против невыплат откашивать?

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0
Алексей Логачев

Калибр не крупноват для того, чтобы беспилотники сбивать? 

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0
Сталин спас Россию

Почему крупноватый, норм.

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0
Адекватный пёс_анон

Байрактар поймает? Другое не интересует 

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0
Иван Кондратьев

Операция Ы началась.

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0
Комплексный пришелец
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0
Джон Кроули

Надо в искусственный интеллект этого робота заложить борьбу с воровством и при встрече с Рогозиным,  робот его закопает на месте.

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0
Vyacheslav Khristolyubov

А я уж решил, что это триумфальное возвращение Фёдора…

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0
Анатолий Камов

Сейчас всё российское телевидение вместе с чинушами будет хайповать на этой новости.

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0
некипишуй

четам охранять то, пиздят то по-другому бабло

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0
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