В США начали тестировать самодельную беспроводную сеть на случай отключения интернета Статьи редакции
Оборудование для сети можно собрать из подручных устройств и материалов.
Участники некоммерческого объединения Mycelium Mesh Project начали тестировать раннюю версию самодельной беспроводной сети, которая не зависит от провайдеров интернета. Её можно очень быстро собрать из общедоступных устройств и материалов, чтобы развернуть в городе, если государство отключит электричество или интернет, сообщает Vice.
Проект использует подход ячеистой топологии или mesh-сети, где все участники сети равноценны и связаны друг с другом попарно. Каждое устройство, подключаясь к mesh-сети, сразу начинает выполнять роль маршрутизатора — передавать через себя данные. Таким образом, получается полностью децентрализованная автономная сеть, крайне устойчивая к отказам — она работает, пока в ней остаются любые два участника.
Компоненты сети Mycelium Mesh Project легкодоступны — их можно купить в местных или интернет-магазинах по невысоким ценам. На сайте проекта перечислены примеры передатчиков стоимостью в несколько десятков долларов, которые в процессе испытаний обеспечили текстовую связь между ноутбуками и смартфонами на расстоянии до 42 километров. Для питания передатчиков хватило аккумуляторов из выброшенных одноразовых вейпов.
Одна из главных целей проекта — сделать передатчики удобными для быстрой установки на заброшенных зданиях, ветках деревьев и столбах, если власти вдруг отключат электричество или интернет. Такое уже бывало в США — например, в 2011 году полиция Сан-Франциско на три часа отключила мобильную связь на станциях скоростных электропоездов, чтобы протестующие против жестокости полиции не могли координировать свои действия, перемещаясь по городу. В 2016 году экологические активисты в одной из индейских резерваций также жаловались на внезапную пропажу мобильной связи.
Для других стран эта проблема ещё более актуальна — с 2019 года власти 45 государств 239 раз отключали интернет по политическим мотивам. Разработка Mycelium Mesh Project может быть полезна не только для противодействия государственной цензуре, но и при любых массовых мероприятиях, когда большой наплыв людей перегружает мобильные сети и приводит к перебоям.
Сейчас проект находится на ранней стадии, не реализованы многие базовые функции вроде шифрования трафика. Участники Mycelium Mesh Project призывают программистов на С++ и мобильных разработчиков присоединиться к ним. Они акцентируют внимание, что проект полностью некоммерческий, а программный код общедоступен под свободной лицензией GNU GPL.
В америке же много меш сетей разных. Яга, например. Сам пробовал ставить, баловался, правда в рф :)
https://buildwiki.ru/wiki/NYC_Mesh
как пример. Но там много такого. Там и радиолюбители есть, через радио интернет делают. ред.
Это одна их многих сетей. Это фановые игрушки, это айтишники балуются, иногда обычные люди.
Ну вот сколько в вашем городе радиолюбителей? Вот и там какая то рэндомная меш сетка не имеет слишком много участников. Вот ещё, их немеряно, в РФ меньше, но также есть.
https://www.sfwem.net/