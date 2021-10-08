Оборудование для сети можно собрать из подручных устройств и материалов.

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Один из передатчиков самодельной беспроводной сети Фото Mycelium Mesh Project

Участники некоммерческого объединения Mycelium Mesh Project начали тестировать раннюю версию самодельной беспроводной сети, которая не зависит от провайдеров интернета. Её можно очень быстро собрать из общедоступных устройств и материалов, чтобы развернуть в городе, если государство отключит электричество или интернет, сообщает Vice.

Проект использует подход ячеистой топологии или mesh-сети, где все участники сети равноценны и связаны друг с другом попарно. Каждое устройство, подключаясь к mesh-сети, сразу начинает выполнять роль маршрутизатора — передавать через себя данные. Таким образом, получается полностью децентрализованная автономная сеть, крайне устойчивая к отказам — она работает, пока в ней остаются любые два участника.

Волонтёр прикрепляет узел mesh-сети к фонарному столбу Фото Mycelium Mesh Project

Компоненты сети Mycelium Mesh Project легкодоступны — их можно купить в местных или интернет-магазинах по невысоким ценам. На сайте проекта перечислены примеры передатчиков стоимостью в несколько десятков долларов, которые в процессе испытаний обеспечили текстовую связь между ноутбуками и смартфонами на расстоянии до 42 километров. Для питания передатчиков хватило аккумуляторов из выброшенных одноразовых вейпов.

Одна из главных целей проекта — сделать передатчики удобными для быстрой установки на заброшенных зданиях, ветках деревьев и столбах, если власти вдруг отключат электричество или интернет. Такое уже бывало в США — например, в 2011 году полиция Сан-Франциско на три часа отключила мобильную связь на станциях скоростных электропоездов, чтобы протестующие против жестокости полиции не могли координировать свои действия, перемещаясь по городу. В 2016 году экологические активисты в одной из индейских резерваций также жаловались на внезапную пропажу мобильной связи.

Активисты пишут программный код для mesh-сети Фото Mycelium Mesh Project

Для других стран эта проблема ещё более актуальна — с 2019 года власти 45 государств 239 раз отключали интернет по политическим мотивам. Разработка Mycelium Mesh Project может быть полезна не только для противодействия государственной цензуре, но и при любых массовых мероприятиях, когда большой наплыв людей перегружает мобильные сети и приводит к перебоям.