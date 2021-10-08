Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Рубрика развивается при поддержке
Advertisement
Технологии
Никита Логинов

В США начали тестировать самодельную беспроводную сеть на случай отключения интернета Статьи редакции

Оборудование для сети можно собрать из подручных устройств и материалов.

14 14 комментариев
1054 просмотров
Один из передатчиков самодельной беспроводной сети Фото Mycelium Mesh Project

Участники некоммерческого объединения Mycelium Mesh Project начали тестировать раннюю версию самодельной беспроводной сети, которая не зависит от провайдеров интернета. Её можно очень быстро собрать из общедоступных устройств и материалов, чтобы развернуть в городе, если государство отключит электричество или интернет, сообщает Vice.

Проект использует подход ячеистой топологии или mesh-сети, где все участники сети равноценны и связаны друг с другом попарно. Каждое устройство, подключаясь к mesh-сети, сразу начинает выполнять роль маршрутизатора — передавать через себя данные. Таким образом, получается полностью децентрализованная автономная сеть, крайне устойчивая к отказам — она работает, пока в ней остаются любые два участника.

Волонтёр прикрепляет узел mesh-сети к фонарному столбу Фото Mycelium Mesh Project

Компоненты сети Mycelium Mesh Project легкодоступны — их можно купить в местных или интернет-магазинах по невысоким ценам. На сайте проекта перечислены примеры передатчиков стоимостью в несколько десятков долларов, которые в процессе испытаний обеспечили текстовую связь между ноутбуками и смартфонами на расстоянии до 42 километров. Для питания передатчиков хватило аккумуляторов из выброшенных одноразовых вейпов.

Одна из главных целей проекта — сделать передатчики удобными для быстрой установки на заброшенных зданиях, ветках деревьев и столбах, если власти вдруг отключат электричество или интернет. Такое уже бывало в США — например, в 2011 году полиция Сан-Франциско на три часа отключила мобильную связь на станциях скоростных электропоездов, чтобы протестующие против жестокости полиции не могли координировать свои действия, перемещаясь по городу. В 2016 году экологические активисты в одной из индейских резерваций также жаловались на внезапную пропажу мобильной связи.

Активисты пишут программный код для mesh-сети Фото Mycelium Mesh Project

Для других стран эта проблема ещё более актуальна — с 2019 года власти 45 государств 239 раз отключали интернет по политическим мотивам. Разработка Mycelium Mesh Project может быть полезна не только для противодействия государственной цензуре, но и при любых массовых мероприятиях, когда большой наплыв людей перегружает мобильные сети и приводит к перебоям.

Сейчас проект находится на ранней стадии, не реализованы многие базовые функции вроде шифрования трафика. Участники Mycelium Mesh Project призывают программистов на С++ и мобильных разработчиков присоединиться к ним. Они акцентируют внимание, что проект полностью некоммерческий, а программный код общедоступен под свободной лицензией GNU GPL.

#сша #связь #интернет #цензура

14 14 комментариев
1
15
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0446\u0435\u043d\u0437\u0443\u0440\u0430","\u0441\u0448\u0430","\u0441\u0432\u044f\u0437\u044c","\u0438\u043d\u0442\u0435\u0440\u043d\u0435\u0442"], "comments": 14, "likes": 15, "favorites": 8, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 451861, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 08 Oct 2021 16:02:22 +0300", "is_special": false }
HP ENVY x360
с подавлением шума
вентилятора
Подробнее
15-ed1001ur
Процессор Intel® Core™ i7
11-го поколения
Advertisement
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Баба Нюра

Вот очень актуальная статья

Ответить
9
Оранжевый лолипоп

ред.

Ответить
1
Андрей Охапкин

Неужели действительно общемировая практика? 🤔 ред.

Ответить
3
Савелий

Это просто интересно. Ну и да. Помогает при стихийных бедствиях, например.

Ответить
7
Kir Kirsky

Да

Ответить
2
Возможный Артем

Так здесь не правительство, а рядовые жители

Ответить
1
Савелий

В америке же много меш сетей разных. Яга, например. Сам пробовал ставить, баловался, правда в рф :)
https://buildwiki.ru/wiki/NYC_Mesh
как пример. Но там много такого. Там и радиолюбители есть, через радио интернет делают. ред.

Ответить
3
Тяжкий диод

чето 946 точек ниочем

Ответить
0
Савелий

Это одна их многих сетей. Это фановые игрушки, это айтишники балуются, иногда обычные люди.
Ну вот сколько в вашем городе радиолюбителей? Вот и там какая то рэндомная меш сетка не имеет слишком много участников. Вот ещё, их немеряно, в РФ меньше, но также есть.
https://www.sfwem.net/

San Francisco Wireless Emergency Mesh
San Francisco Wireless Emergency Mesh Disaster Internet
www.sfwem.net
Ответить
0
Максим Иванов

У нас во дворе пацаны тоже тестировали самодельную "условно" беспроводную сеть в начале нулевых, тянули кабели через крыши, чтобы поиграть в кс по сети))) ред.

Ответить
1
Прогрессивный паук например

Няш-меш обретает жизнь

Няш-меш
Судя по сообщению в «Российской газете», вчера на официальном портале правовой информации появился…
habr.com
Ответить
0
Vitaliy Vitalic

А она как-то может обойти глушилки?

Ответить
0
Vitaliy Vitalic

О, надо делать на той же частоте что и рации ))

Ответить
0
Собачий жар

Дураки, могли чебурнет придумать!

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null