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Технологии
Артём Мазанов

Google построил на крыше торгового центра в Австралии дронопорт, чтобы быстрее доставлять заказы Статьи редакции

Сотрудникам теперь нужно просто подняться и повесить на лебедку дрона контейнер. Раньше товары приходилось перевозить к площадкам.

4 4 комментария
202 просмотров

Служба доставки Wing (дочерняя компания Google) договорилась с Vicinity Centres и разместила на крыше торгового центра Grand Plaza в австралийском городе Логан взлётно-посадочную площадку для 16 дронов. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания заявила, что зачастую пространство на крыше торговых центров не используется, а размещение там дронопорта позволит сократить время доставки товаров: теперь сотрудникам не придётся ездить в отдалённые от магазинов наземные площадки с дронами.

Wing рассказала, что за месяц тестирования дроны доставили с крыши торгового центра 2,5 тысячи посылок. Во время пилота можно было заказать только еду из трёх кафе, теперь компания будет доставлять безрецептурные лекарства, средства личной гигиены и косметику.

Компания рассказала, что пытается удешевить дронами доставку на «последней миле» (последний этап доставки товара до потребителя), на которую приходится 15-20% общей стоимости покупок.

В сентябре Google перестал доставлять товары дронами в столице Австралии — их регулярно атаковали местные птицы.

#новости #дроны #квадрокоптеры

4 4 комментария
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4 комментария
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ну и в чем он не прав

теперь птицы смогут атаковать их там...

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Печатный коктейль

Птицы - демо дроны

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AZP

Могли просто Равшанов нанять за три копейки.

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Средний Мика

Кажется кто-то пересмотрел "Карлсона"

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