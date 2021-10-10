Сотрудникам теперь нужно просто подняться и повесить на лебедку дрона контейнер. Раньше товары приходилось перевозить к площадкам.

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Служба доставки Wing (дочерняя компания Google) договорилась с Vicinity Centres и разместила на крыше торгового центра Grand Plaza в австралийском городе Логан взлётно-посадочную площадку для 16 дронов. Об этом сообщается на сайте компании.

Компания заявила, что зачастую пространство на крыше торговых центров не используется, а размещение там дронопорта позволит сократить время доставки товаров: теперь сотрудникам не придётся ездить в отдалённые от магазинов наземные площадки с дронами.

Wing рассказала, что за месяц тестирования дроны доставили с крыши торгового центра 2,5 тысячи посылок. Во время пилота можно было заказать только еду из трёх кафе, теперь компания будет доставлять безрецептурные лекарства, средства личной гигиены и косметику.

Компания рассказала, что пытается удешевить дронами доставку на «последней миле» (последний этап доставки товара до потребителя), на которую приходится 15-20% общей стоимости покупок.