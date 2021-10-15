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Саша Кириллова

Неделя с iPhone 13 mini после года с iPhone 12 mini – различия оценят только искушённые (и любители снимать в темноте) Статьи редакции

«Твоё лицо совершенно такое же».

21 21 комментарий
523 просмотров
iPhone 13 mini (белый) и iPhone 12 mini (красный) Фото TJ

В конце сентября в России стартовали продажи четырёх моделей iPhone 13. Редактор TJ провела неделю с новым смартфоном Apple с приставкой mini и попыталась найти отличия от предыдущей модели, которой пользуется чуть менее года.

Неизбежные перемены: обзор iPhone 13 с новой…
Подробные впечатления, проверка новой камеры в деле и первый тест кинорежима после пары недель с…
tjournal.ru

Обзор основан исключительно на субъективных впечатлениях — я специально не читала серьёзные материалы, описывающие новшества, чтобы руководствоваться только личным опытом.

Три часа использования

Первое впечатление — телефоны абсолютно одинаковые. Второе — у iPhone 13 mini фронтальная камера передвинута с правой стороны на левую. Уменьшение челки? Особо не ощущается, есть и есть — но обновлённая кажется скорее более уродливой, как будто её случайно сжали (и забыли разжать). Возможно, с непривычки.

В руке смартфон лежит так же удобно, как и iPhone 12 mini, все боковые кнопки находятся в тех же местах. Внешний вид камеры изменился, но «от перестановки слагаемых» восприятие особо не меняется. Модели так похожи, что кажется, чехол точно подойдёт, но нет, в районе камеры сидит плохо.

Обидная штука, если у тебя уже есть, например, чехол MagSafe за 4990 рублей — придётся купить такой же, опять за 4990.

Итого: ощущение, что просто купила на замену iPhone 12 mini новый iPhone 12 mini — все красивое, блестящее, нет раздражающей царапины, которую я посадила ключами в верхней части экрана. Новая модель? Вряд ли. Просто новый телефон.

Три дня использования

Ощущение нового смартфона сохраняется, но становятся видимыми два главных (а возможно и единственных) плюса iPhone 13 mini — по ощущениям, он натуральнее передаёт цвет и свет при съёмке в темноте и дольше сохраняет заряд.

Батарея. Если с 12 mini я могла выйти из дома, по дороге слушать музыку через Spotify, фоткать всё вокруг и общаться в «телеге» где-то часа четыре, а после телефон «подыхал», то с 13 mini я устала гулять, чтобы дождаться «его смерти». Понадобилось примерно семь часов. Прошлая модель, лёжа в кармане, разряжалась с такой же скоростью, что и активно используемая новая.

Камера. Если при съемке днём различия едва заметны для человеческого глаза со зрением +1, то в сумерках и ночью iPhone 13 mini фотографирует гораздо лучше. Там, где 12 mini переходит на «ночной режим», 13 mini делает обычный снимок, который не всегда нужно ждать несколько секунд.

Первое фото iPhone 12 mini, второе — iPhone 13 mini
Первое фото iPhone 12 mini, второе — iPhone 13 mini

Фотографии, снятые днём или в светлом помещении, отличаются друг от друга не очень сильно. Снимки с новой модели выглядят немного ярче и контрастнее, что, вероятно, заслуга нового сенсора. Новшество в виде фотографических стилей я не оценила: кажется, что постобработка гораздо удобнее.

Первое фото iPhone 12 mini, второе — iPhone 13 mini
Первое фото iPhone 12 mini, второе — iPhone 13 mini, портретный режим

Итого: Батарея — главный плюс, но стоит ли ради неё менять 12 mini на 13 mini? Сомневаюсь. Если вас привлекает фотография, то тут лучше «проапгрейдиться» до моделей Pro или Pro Max.

Семь дней использования

Приятно, конечно, ходить с новым телефоном (без царапины!), но спустя семь дней повседневной жизни разница между 12 mini или 13 mini опять исчезает. Конечно, жизнь без цепи на розетке хороша, но нормальная батарея должна была быть уже в прошлой модели. В новом смартфоне Apple скорее устранила свой «косяк», нежели улучшила телефон.

Прикольно выглядит кинематографический стиль при видеосъёмке, но я слабо представляю ситуацию, когда он мне может пригодиться. Круто, но необязательно.

Видео TJ

Есть и всякие неочевидные мелкие новшества, проявляющиеся со временем: например, экран ярче (ощущаешь в темноте) и фонарик ярче (ощущаешь, когда отключили электричество).

Вид на телефоны сверху Фото TJ

Итого: Приобрести модель стоит тем, кто хочет мини-айфон, но не купил iPhone 12 mini (везунчик!). В остальных случаях — нет.

Стоимость iPhone 13 mini — 69 990, iPhone 12 mini – 54 990.

#мнения #обзоры #apple

21 21 комментарий
20
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Зимний велосипед

Вам телефоны то оставляют после теста? Или Сергей Звезда, как плохой парень, сначала вручает новый айфон, а после получения желаемого, отбирает?

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4
Саша Кириллова

Я грустно вернусь к своему 12-ому и продолжу ходить с пауэрбанком... *заплакала*

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0
dramuniq

купил iphone 12 mini и, похоже, проиграл в лотерею, ибо спустя меньше чем год пользования батарея убита на 95 процентов при максимально ювелирном использовании телефона

мой предыдущий iphone se сохранял ёмкость 99 процентов почти 2 года, а тут при такой тенденции и так нищая ёмкость будет неюзабельной уже через годик

но во всем остальном идеальный телефон, все равно не жалею о покупке (раб)

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2
Bender Rodriguez

Возможно батарея дефектная. Если он ещё на гарантии, можно обратиться в СЦ для замены, т.к. Apple утверждает, что батарея iPhone должна быть при 500 циклах полной зарядки/разрядки на уровне 80%.

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1
Кирилл Вселенский

500 циклов это 2 года

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1
Серёга Питер

Это Айфон, 500 циклов меньше года.

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0
Саша Кириллова

я пользуюсь 12 мини с декабря прошлого года, батарея тоже убита... у меня 8 Plus до сих пор работает лучше в этом плане... оч обидно!

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0
Andre Macareno

О, у меня тоже 95, оказывается, хотя я заряжал его раз в пару дней
Ну а из альтернатив только с10е и компакты от сони, щито поделать

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0
Дамир Камалетдинов

Я такое слышал от всех владельцев 12 mini…

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0
Страшный Слава

после года с iPhone 12 mini

А кому ты отдашь свой старый IPhone 12 mini?

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2
Женя Кузьмин

разыграет сред подписчиков подписывайтесь на блог!!

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3
Саша Кириллова

Я отдам iPhone 13 mini...........

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0
Либертарианство

Сколько у тебя айфонов, Дамир?

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0
Саша Кириллова

Я Саша...

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7
Зимний велосипед

При Либертарианстве статьи читаться не будут

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1
Артём Мазанов

Ты хоть читал материал....

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1
Andre Macareno

Так-то экспозиционное число можно покрутить, чтобы время ожидания было поменьше и не пересвечивало фотку

Как-то так

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0
Саша Кириллова

Можно, но суть опыта в том, что я одновременно жала на кнопку обеих телефонов, а всё остальное за меня делала умная машина

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1
Andre Macareno

После того как я впервые за год походил и пофоткал Калиниград, в умности ночного появились сомнения, уж очень он небо на полном автомате пересвечивает
Но зато шевеленки нет, как от зеркалок, да

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0
Алексей Логачев

Саша давно пишет крутые тексты, этот, конечно, на шедевр не тянет, но лучше она, чем Дамир.

Жаль, что я не могу прикреплять донат, потому что редакции ТЖ срать на то, что только российские банки поддерживаются

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0
Дамир Камалетдинов

Я тоже согласен, что лучше

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0
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