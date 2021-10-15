«Твоё лицо совершенно такое же».

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iPhone 13 mini (белый) и iPhone 12 mini (красный) Фото TJ

В конце сентября в России стартовали продажи четырёх моделей iPhone 13. Редактор TJ провела неделю с новым смартфоном Apple с приставкой mini и попыталась найти отличия от предыдущей модели, которой пользуется чуть менее года.

Обзор основан исключительно на субъективных впечатлениях — я специально не читала серьёзные материалы, описывающие новшества, чтобы руководствоваться только личным опытом.

Три часа использования

Первое впечатление — телефоны абсолютно одинаковые. Второе — у iPhone 13 mini фронтальная камера передвинута с правой стороны на левую. Уменьшение челки? Особо не ощущается, есть и есть — но обновлённая кажется скорее более уродливой, как будто её случайно сжали (и забыли разжать). Возможно, с непривычки.

В руке смартфон лежит так же удобно, как и iPhone 12 mini, все боковые кнопки находятся в тех же местах. Внешний вид камеры изменился, но «от перестановки слагаемых» восприятие особо не меняется. Модели так похожи, что кажется, чехол точно подойдёт, но нет, в районе камеры сидит плохо.

Обидная штука, если у тебя уже есть, например, чехол MagSafe за 4990 рублей — придётся купить такой же, опять за 4990.

Итого: ощущение, что просто купила на замену iPhone 12 mini новый iPhone 12 mini — все красивое, блестящее, нет раздражающей царапины, которую я посадила ключами в верхней части экрана. Новая модель? Вряд ли. Просто новый телефон.

Три дня использования

Ощущение нового смартфона сохраняется, но становятся видимыми два главных (а возможно и единственных) плюса iPhone 13 mini — по ощущениям, он натуральнее передаёт цвет и свет при съёмке в темноте и дольше сохраняет заряд.

Батарея. Если с 12 mini я могла выйти из дома, по дороге слушать музыку через Spotify, фоткать всё вокруг и общаться в «телеге» где-то часа четыре, а после телефон «подыхал», то с 13 mini я устала гулять, чтобы дождаться «его смерти». Понадобилось примерно семь часов. Прошлая модель, лёжа в кармане, разряжалась с такой же скоростью, что и активно используемая новая.

Камера. Если при съемке днём различия едва заметны для человеческого глаза со зрением +1, то в сумерках и ночью iPhone 13 mini фотографирует гораздо лучше. Там, где 12 mini переходит на «ночной режим», 13 mini делает обычный снимок, который не всегда нужно ждать несколько секунд.

Первое фото iPhone 12 mini, второе — iPhone 13 mini

Первое фото iPhone 12 mini, второе — iPhone 13 mini

Фотографии, снятые днём или в светлом помещении, отличаются друг от друга не очень сильно. Снимки с новой модели выглядят немного ярче и контрастнее, что, вероятно, заслуга нового сенсора. Новшество в виде фотографических стилей я не оценила: кажется, что постобработка гораздо удобнее.

Первое фото iPhone 12 mini, второе — iPhone 13 mini

Первое фото iPhone 12 mini, второе — iPhone 13 mini, портретный режим

Итого: Батарея — главный плюс, но стоит ли ради неё менять 12 mini на 13 mini? Сомневаюсь. Если вас привлекает фотография, то тут лучше «проапгрейдиться» до моделей Pro или Pro Max.

Семь дней использования

Приятно, конечно, ходить с новым телефоном (без царапины!), но спустя семь дней повседневной жизни разница между 12 mini или 13 mini опять исчезает. Конечно, жизнь без цепи на розетке хороша, но нормальная батарея должна была быть уже в прошлой модели. В новом смартфоне Apple скорее устранила свой «косяк», нежели улучшила телефон.

Прикольно выглядит кинематографический стиль при видеосъёмке, но я слабо представляю ситуацию, когда он мне может пригодиться. Круто, но необязательно.

Видео TJ

Есть и всякие неочевидные мелкие новшества, проявляющиеся со временем: например, экран ярче (ощущаешь в темноте) и фонарик ярче (ощущаешь, когда отключили электричество).

Вид на телефоны сверху Фото TJ