Строительство экологически чистых ветряных электростанций на отмелях оказалось опасным для морской фауны.

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Ветряные электростанции в Северном море Фото Yale School of the Environment

Шотландские учёные из Университета Хериот-Ватт обнаружили, что ветряные электростанции на морских отмелях ставят под угрозу популяцию большого сухопутного краба — ценного промыслового вида, мясо которого популярно в европейской кухне. По неизвестной причине силовые кабели ветрогенераторов привлекают крабов своим электромагнитным излучением и заставляют сидеть неподвижно, сообщает «Би-би-си».

Исследователи убедились в этом, проведя эксперимент с 60 большими сухопутными крабами на морской научной станции. Животные тянулись к источнику электромагнитного поля в 500-100 микротесл (это 5-10% силы магнита на дверце холодильника) и замирали на месте, забывая о своих физиологических задачах.

Большой сухопутный (он же коричневый) краб Фото BioLib

Крабы переставали искать себе пищу и пару для размножения, а из-за неподвижности у них менялся метаболизм — в организме начинал скапливаться сахар. Также электромагнитное поле влияло на состав гемолимфы — жидкости, выполняющей функции крови у членистоногих. По мнению учёных, всё это может сделать крабов более уязвимыми к инфекциям.

Массовое строительство ветряных генераторов в Северном море может полностью остановить миграцию самцов вдоль восточного побережья Шотландии — животные начнут скапливаться у кабелей. Это ставит под угрозу популяцию большого сухопутного краба, от которого сильно зависит рыбная промышленность Европы — до трети массы этого краба составляет чистое мясо, что делает его ценным промысловым видом. Ежегодно европейские рыбаки вылавливают более 60 тысяч тонн большого сухопутного краба у Британских островов.