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Никита Логинов

Излучение подводных кабелей «гипнотизирует» крабов и заставляет их забыть о еде и размножении — это угрожает популяции Статьи редакции

Строительство экологически чистых ветряных электростанций на отмелях оказалось опасным для морской фауны.

63 63 комментария
1808 просмотров
Ветряные электростанции в Северном море Фото Yale School of the Environment

Шотландские учёные из Университета Хериот-Ватт обнаружили, что ветряные электростанции на морских отмелях ставят под угрозу популяцию большого сухопутного краба — ценного промыслового вида, мясо которого популярно в европейской кухне. По неизвестной причине силовые кабели ветрогенераторов привлекают крабов своим электромагнитным излучением и заставляют сидеть неподвижно, сообщает «Би-би-си».

Исследователи убедились в этом, проведя эксперимент с 60 большими сухопутными крабами на морской научной станции. Животные тянулись к источнику электромагнитного поля в 500-100 микротесл (это 5-10% силы магнита на дверце холодильника) и замирали на месте, забывая о своих физиологических задачах.

Большой сухопутный (он же коричневый) краб Фото BioLib

Крабы переставали искать себе пищу и пару для размножения, а из-за неподвижности у них менялся метаболизм — в организме начинал скапливаться сахар. Также электромагнитное поле влияло на состав гемолимфы — жидкости, выполняющей функции крови у членистоногих. По мнению учёных, всё это может сделать крабов более уязвимыми к инфекциям.

Массовое строительство ветряных генераторов в Северном море может полностью остановить миграцию самцов вдоль восточного побережья Шотландии — животные начнут скапливаться у кабелей. Это ставит под угрозу популяцию большого сухопутного краба, от которого сильно зависит рыбная промышленность Европы — до трети массы этого краба составляет чистое мясо, что делает его ценным промысловым видом. Ежегодно европейские рыбаки вылавливают более 60 тысяч тонн большого сухопутного краба у Британских островов.

Проблему можно решить, закопав силовые кабели в грунт морского дна, но это сильно удорожит их прокладку и обслуживание. Учёные призывают инженеров найти эффективное решение, чтобы переход к зелёной энергетике не нанёс природе больше ущерба, чем приносят парниковые выбросы.

#экология #энергетика #природа #животные

63 63 комментария
23
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63 комментария
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Гуманитарный историк

Тж «гипнотизирует» людей и заставляет их забыть о еде и размножении — это угрожает популяции

Ответить
17
TJaba

Тж

размножении

Да брось

Ответить
8
TJaba

Ясно. Ловим крабов на магниты

Ответить
13
TJaba

Но почему-то на моих магнитах только наркотики

Ответить
7
Милицейский Гоша

Берем на магните, бро, нах*й прикопы
Берем на магните, бро, нах*й прикопы
Берем на магните, бро, нах*й прикопы
На черной «Prior'е» пришипились копы

Ответить
0
Милицейский Гоша

@Хорошо, ок, понял тебя

Ответить
0
Милицейский Гоша

Находим по запаху и без очков

Ответить
0
1-Up

окажется что путин был прав когда говорил что ветряки раздражают червей

Ответить
7
Городской Денис

Он краб, ему виднее

Ответить
15
ouxen

Крабе

Ответить
0
Яркий Артем

Понял, когда залип на электромагнитное излучение

Ответить
0
Andre Macareno

В редакцию TJ также попало видео поведения загипнотизированных крабов

Ответить
9
Маленький кран

Crab rave

Ответить
0
Ginto Sakata

Obama is Gone

Ответить
0
Tauraloke Esteru
Ответить
0
Сложный Валера

Животные тянулись к источнику электромагнитного поля в 500-100 микротесл (это 5-10% силы магнита на дверце холодильника)

Предлагаю начать использовать силу магнита на дверце холодильника как официальную единицу измерения силы магнита!

Ответить
8
Никита Логинов

Сначала нужно определить, холодильник какой марки должен быть эталоном. Мой вариант: "Бирюса" 1969 года. ред.

Ответить
3
Очередной диод

Но в Бирюсе 1969 года, не было никакого магнита на двери.

Ответить
3
Кирилл Вселенский

И как его дверца держалась???

Ответить
0
Timur Muratshin

Силой коллективизации

Ответить
1
Кирилл Вселенский

И кто из вас прав теперь?

Ответить
0
TJaba

Краб

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Путин

Ответить
0
Aleksandr Dolgikh

А как-то экранировать это излучение нельзя? Или геномодифицировать крабов, чтобы они не залипали?

Ответить
3
solawind

Геномодифицировать крабов звучит проще

Ответить
12
Принципиальный кран

как нехуй делать

Ответить
2
Никита Логинов

Выбираю второй способ.

Ответить
3
Яркий Артем

Генномодифицированные крабы будут собираться возле кабелей и устраивать рейв-вечеринки ред.

Ответить
3
Elian Kavinsky

Геймодифицированные крабы ред.

Ответить
0
solawind

Достаточно экранировать кабели, не? Зачем закапывать

Ответить
5
ouxen

Дешевле избавиться от популяции крабов

Ответить
0
TJaba

Договоришься на срок

Ответить
1
Marat Khamadeev

Достаточно экранировать кабели, не?

Не ред.

Ответить
0
Marat Khamadeev

Вообще, Никит, неплохо было бы добавить, почему авторы измеряют электромагнитное поле в теслах и причём здесь экранировка

Ответить
0
Владимир Филатов

ред.

Ответить
4
Алексей Иванов

Этот краб в бункере, излучение ему не угрожает

Ответить
1
ouxen
Ответить
0
Candy Boy

Почему природа постоянно придумывает какую-то ХУЙНЮ, чтоб обвинить человечество в её уничтожении?

Ответить
3
Aleksandr Dolgikh

Ну вот такая вот она своеобразная.

Ответить
3
ouxen

Когда мы пепестанем травить приподу?!

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Когда природа перестанет терпеть???

Ответить
1
пепси

Обидки как у Путина

Ответить
0
Принципиальный кран

а ведь они могли бы перегрызть их нахуй ред.

Ответить
2
ouxen

Крабов?

Ответить
1
Кирилл Вселенский

Да епт

Ответить
1
ouxen

Опять дрочить?

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Ученые крабов?

Ответить
0
пепси

* гипножаба.gif *

Ответить
2
Marhal_New _Arleana
Ответить
1
Marhal_New _Arleana

ахуенно

Ответить
2
solawind

Попробуй так же с vga кабелем под жопой

Ответить
1
Русский

Путин был прав

Ответить
1
Русский

Как и всегда

Ответить
1
Владимир Филатов

его загипнотизировало

Ответить
1
пепси

В чём

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Во всем

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Когда это поймут украинцы?

Ответить
0
Vasily Mordovin

Опять все на инженеров скинули

Ответить
0
ouxen

и замирали на месте, забывая о своих физиологических задачах.

Idle 100%

Ответить
0
Сергей Панфилов

Единицы, производные от имен ученых, не склоняются: 50 микротесла

Ответить
0
Ольга Шестова

Читать между строк нужно так: «ученые просят инженеров найти эффективное решение, чтобы переход к зелёной энергетике не нанёс промысловой промышленности ущерба»

Ответить
0
Lofoten Forsake

Что на это скажут активисты по окружающей среде?

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0
Религиозный велосипед

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0
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