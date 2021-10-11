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Технологии
DTF

В Финляндии разработали опреснительную установку на солнечных батареях — она превращает морскую воду в питьевую Статьи редакции

Система уже проходит испытания в Кении, перерабатывая до 10 тысяч литров в час.

24 24 комментария
937 просмотров

Финская компания Solar Water Solutions (SWS) после нескольких лет исследований приступила к тестированию «экологически чистой» системы на базе солнечной энергии. По заявлению производителя, в процессе обработки не используются аккумуляторы или химикаты, а эксплуатационные расходы близки к нулю.

Доля пресной воды на Земле составляет 3%, и более 700 миллионов человек регулярно испытывают проблемы с доступом к ней. Строительство очищающей инфраструктуры не только обходится дорого, но и зачастую вредит окружающей среде.

Solar Water Solutions получила поддержку климатического фонда FM и поставила 200 подобных установок в округ Китуи в Кении. Они конвертируют от четырёх до семи тысяч литров чистой воды в час из морской или десять тысяч литров из солоноватой.

Благодаря сотрудничеству с CFM и округом Китуи мы можем революционизировать подход к доступной и безопасной воде в сельской местности Кении. Этот проект знаменует прорыв в инфраструктуре водоснабжения на базе солнечной энергии.

Антти Похьола
генеральный директор Solar Water Solutions

В основе технологии лежит усовершенствованный метод обратного осмоса. Молекулы воды проходят через полупроницаемые мембраны в цилиндрических резервуарах с адаптивными сопловыми клапанами, а внешнее давление обеспечивается энергией от солнечных элементов.

Из минусов — прерывистый характер работы, который зависит от светового дня и выделяемые отходы морской соли. Пока их не научились грамотно утилизировать и отправляют обратно в океан.

Стоимость установки с 37 солнечными панелями и производительностью в 750 литров в час оценивается в 20-30 тысяч долларов (около 1,4-2,2 миллиона рублей).

#новости #экология

24 24 комментария
21
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24 комментария
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Государственный пёс_анон

обратный осмос, ты просто космос

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4
Товарищ Колбасный

Угу. Только адский рассол потом сливать обратно в море где-то надо. А от него много проблем. Технология опреснения, увы, не такая магия, как кажется.

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2
Евгений Кочин

Если не сложно, можете в двух словах обозначить какие проблемы возникают со сбросом этой соли обратно в океан? Ну или ссылку.

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3
Tim Hansen

Не эксперт, предполагаю:
1) Вымирание фауны и флоры в месте слива отходов
2) Как следствие, нарушения в пищевой цепочке в целом регионе

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2
Vyacheslav Gorin

Может для африканских стран это не особо актуально, но так-то морская соль это почти стройматериал.

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1
Кирилл Вселенский

Ждем в крыму

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1
Формальный татарин

Загнивают

Ответить
1
Sergey Michko

читал что соль, если обратно в прибрежные воды, вредит животным, растениям из-за высокой концентрации

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1
Сложный Валера

А солнечные панели так рядом с водой не расхерачит шторм?

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0
New

нет.
еще вопросы?

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0
Максим Шпилёв

а кит?

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0
Sergey Petrakov

Финляндия, где пресной воды очень много, изобретают. Африканские страны, где пресной воды мало, ждут.

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0
Ilya.A—Petya.A's bro

Из минусов — прерывистый характер работы, который зависит от светового дня

Что наверняка может сделать всю затею экономически нерентабельной, ведь стационарные солнечные батареи в низких широтах вырабатывают хорошую мощность в течение всего четверти суток где-то, ещё в ходе четверти суток вырабатывают маловато, а половину суток простаивают. На какую мощность рассчитывать насосы? При этом какой-нибудь дизель-генератор может молотить 24/7 с редкими перерывами на обслуживание

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0
Германский фитиль

А что собственно тут такого? Ну да, осмос, ну да, насосы на батареях. Самый то главный вопрос это че с солью делать🗿

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0
Правый месяц

Обратно в море хуярить. Какие подводные?

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0
Германский фитиль

Ну, например, от резкой смены состава возле места сброса может умереть все, даже водоросли, даже Аллах?

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0
Смоки Кот

ну вот Аллаха, предположим, не жалко...

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0
Германский фитиль

Жду твоих извинений через 3 секунды

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0
Смоки Кот

дон! время вышло!

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0
Германский фитиль

Открывай дверь шайтан

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0
Смоки Кот

я попить отошел

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0
Maksym Beshlei

А что с почками у людей кто пьёт такую воду на постоянке?

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0
V A

Интересный вопрос

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0
Maksym Beshlei

Я знаю ответ, предлагаю другим поинтересоваться, особенно автору

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0
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