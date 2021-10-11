В Финляндии разработали опреснительную установку на солнечных батареях — она превращает морскую воду в питьевую Статьи редакции
Система уже проходит испытания в Кении, перерабатывая до 10 тысяч литров в час.
Финская компания Solar Water Solutions (SWS) после нескольких лет исследований приступила к тестированию «экологически чистой» системы на базе солнечной энергии. По заявлению производителя, в процессе обработки не используются аккумуляторы или химикаты, а эксплуатационные расходы близки к нулю.
Solar Water Solutions получила поддержку климатического фонда FM и поставила 200 подобных установок в округ Китуи в Кении. Они конвертируют от четырёх до семи тысяч литров чистой воды в час из морской или десять тысяч литров из солоноватой.
В основе технологии лежит усовершенствованный метод обратного осмоса. Молекулы воды проходят через полупроницаемые мембраны в цилиндрических резервуарах с адаптивными сопловыми клапанами, а внешнее давление обеспечивается энергией от солнечных элементов.
Из минусов — прерывистый характер работы, который зависит от светового дня и выделяемые отходы морской соли. Пока их не научились грамотно утилизировать и отправляют обратно в океан.
Стоимость установки с 37 солнечными панелями и производительностью в 750 литров в час оценивается в 20-30 тысяч долларов (около 1,4-2,2 миллиона рублей).
Из минусов — прерывистый характер работы, который зависит от светового дня
Что наверняка может сделать всю затею экономически нерентабельной, ведь стационарные солнечные батареи в низких широтах вырабатывают хорошую мощность в течение всего четверти суток где-то, ещё в ходе четверти суток вырабатывают маловато, а половину суток простаивают. На какую мощность рассчитывать насосы? При этом какой-нибудь дизель-генератор может молотить 24/7 с редкими перерывами на обслуживание