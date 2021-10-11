Система уже проходит испытания в Кении, перерабатывая до 10 тысяч литров в час.

937 просмотров Слушать

Финская компания Solar Water Solutions (SWS) после нескольких лет исследований приступила к тестированию «экологически чистой» системы на базе солнечной энергии. По заявлению производителя, в процессе обработки не используются аккумуляторы или химикаты, а эксплуатационные расходы близки к нулю.

Доля пресной воды на Земле составляет 3%, и более 700 миллионов человек регулярно испытывают проблемы с доступом к ней. Строительство очищающей инфраструктуры не только обходится дорого, но и зачастую вредит окружающей среде.

Solar Water Solutions получила поддержку климатического фонда FM и поставила 200 подобных установок в округ Китуи в Кении. Они конвертируют от четырёх до семи тысяч литров чистой воды в час из морской или десять тысяч литров из солоноватой.

Благодаря сотрудничеству с CFM и округом Китуи мы можем революционизировать подход к доступной и безопасной воде в сельской местности Кении. Этот проект знаменует прорыв в инфраструктуре водоснабжения на базе солнечной энергии. Антти Похьола генеральный директор Solar Water Solutions

В основе технологии лежит усовершенствованный метод обратного осмоса. Молекулы воды проходят через полупроницаемые мембраны в цилиндрических резервуарах с адаптивными сопловыми клапанами, а внешнее давление обеспечивается энергией от солнечных элементов.

Из минусов — прерывистый характер работы, который зависит от светового дня и выделяемые отходы морской соли. Пока их не научились грамотно утилизировать и отправляют обратно в океан.