ФСБ: «умные» очки Facebook и Ray-Ban можно отнести к тайным шпионским устройствам​

Возможно, что пока устройство нельзя использовать в России, даже если заказать его из-за рубежа.

ФСБ России заявила, что «конструктивные особенности» первых умных очков от Facebook могут позволить считать их устройствами для негласного получения информации. Так ведомство ответило на запрос TJ о легальности использования устройства в стране.

Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

В ФСБ не уточнили, по каким именно признакам очки могут отнести к шпионским устройствам, вместо этого ведомство сослалось на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. В пресс-службе также добавили, что ФСБ не уполномочена давать разъяснения или комментировать содержание статей действующих законов РФ.

Первые «умные» очки Facebook, созданные совместно с Ray-Ban, показали 9 сентября. Устройство Stories позволяет записывать видео до 30 секунд с двух камер, при этом активируется LED-индикатор.