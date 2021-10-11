ФСБ: «умные» очки Facebook и Ray-Ban можно отнести к тайным шпионским устройствам Статьи редакции
Возможно, что пока устройство нельзя использовать в России, даже если заказать его из-за рубежа.
ФСБ России заявила, что «конструктивные особенности» первых умных очков от Facebook могут позволить считать их устройствами для негласного получения информации. Так ведомство ответило на запрос TJ о легальности использования устройства в стране.
В ФСБ не уточнили, по каким именно признакам очки могут отнести к шпионским устройствам, вместо этого ведомство сослалось на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. В пресс-службе также добавили, что ФСБ не уполномочена давать разъяснения или комментировать содержание статей действующих законов РФ.
Первые «умные» очки Facebook, созданные совместно с Ray-Ban, показали 9 сентября. Устройство Stories позволяет записывать видео до 30 секунд с двух камер, при этом активируется LED-индикатор.
TJ уже рассказывал о спорном статусе Ray-Ban Stories в России. Согласно последней редакции закона 138.1 УК РФ, очки было бы сложно причислить к категории устройств для негласного получения информации — они подходят под все пункты исключений.
Какие устройства не считают шпионскими по 138.1 УК РФ
- находится в свободном обороте;
- есть видимые органы управления функциями записи аудио, видео, фото или геолокации;
- есть индикатор, отображающий режимы использования;
- либо есть маркировка, указывающая на функциональное назначение устройства.
На момент написания заметки Ray-Ban Stories нельзя официально купить в России. При этом их можно заказать из-за рубежа через сторонние сервисы и получить как обычную почтовую посылку.
Пока неизвестно, что именно грозит тем, кто приобретёт Ray-Ban Stories. До этого некоторые россияне уже получали штрафы и реальные сроки за покупку устройств, признанных шпионскими.
Один из самых известных случаев — фермер из Зауралья, которому грозило до четырёх лет лишения свободы или штраф 200 тысяч рублей. В 2018 году следствие прекратили за отсутствием состава преступления после того, как история попала в федеральные СМИ и дошла до президента.
А что, боятся очков, которые противоправную деятельность чиновников могут снимать? Ржу не могу.
Т.е. умники у нас в ФСБ считают, что противоправную деятельность чиновника, и его антиконституционные заявления, можно снимать только уведомив об этом чиновника, и показав, что его снимают?
А как же закон о противодействии коррупции?
ФСБ у нас за коррупцию что ли?
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ред.