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Технологии
Дамир Камалетдинов

ФСБ: «умные» очки Facebook и Ray-Ban можно отнести к тайным шпионским устройствам​ Статьи редакции

Возможно, что пока устройство нельзя использовать в России, даже если заказать его из-за рубежа.

58 58 комментариев
2043 просмотров
Фото Time

ФСБ России заявила, что «конструктивные особенности» первых умных очков от Facebook могут позволить считать их устройствами для негласного получения информации. Так ведомство ответило на запрос TJ о легальности использования устройства в стране.

Указанные очки могут иметь конструктивные особенности, позволяющие отнести их к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

пресс-служба ФСБ России
Ответ ФСБ Скриншот TJ

В ФСБ не уточнили, по каким именно признакам очки могут отнести к шпионским устройствам, вместо этого ведомство сослалось на примечание 1 к статье 138.1 УК РФ в редакции Федерального закона от 2 августа 2019 года №308-ФЗ. В пресс-службе также добавили, что ФСБ не уполномочена давать разъяснения или комментировать содержание статей действующих законов РФ.

Первые «умные» очки Facebook, созданные совместно с Ray-Ban, показали 9 сентября. Устройство Stories позволяет записывать видео до 30 секунд с двух камер, при этом активируется LED-индикатор.

TJ уже рассказывал о спорном статусе Ray-Ban Stories в России. Согласно последней редакции закона 138.1 УК РФ, очки было бы сложно причислить к категории устройств для негласного получения информации — они подходят под все пункты исключений.

Какие устройства не считают шпионскими по 138.1 УК РФ

  • находится в свободном обороте;
  • есть видимые органы управления функциями записи аудио, видео, фото или геолокации;
  • есть индикатор, отображающий режимы использования;
  • либо есть маркировка, указывающая на функциональное назначение устройства.
Посадят ли в России за покупку первых «умных…
Скорее всего, нет, и вот почему.
tjournal.ru

На момент написания заметки Ray-Ban Stories нельзя официально купить в России. При этом их можно заказать из-за рубежа через сторонние сервисы и получить как обычную почтовую посылку.

Пока неизвестно, что именно грозит тем, кто приобретёт Ray-Ban Stories. До этого некоторые россияне уже получали штрафы и реальные сроки за покупку устройств, признанных шпионскими.

Один из самых известных случаев — фермер из Зауралья, которому грозило до четырёх лет лишения свободы или штраф 200 тысяч рублей. В 2018 году следствие прекратили за отсутствием состава преступления после того, как история попала в федеральные СМИ и дошла до президента.

Статья, о которой не знает Путин: почему фермеру…
И за какое записывающее устройство можно попасть под Уголовный кодекс.
tjournal.ru

#новости #право #facebook #приватность

58 58 комментариев
25
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58 комментариев
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Ilya.A—Petya.A's bro

ведомство ответило на запрос TJ

О-о-о

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32
Alex Blake
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6
ouxen
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1
некипишуй

соратники же

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5
Коровка говорит мууу

Соседний отдел, через стенку крикнули ред.

Ответить
1
Полицейский чайник

ред.

Ответить
4
Dmitry Ryleev

Кто нибудь может объяснить почему бокал не бьется во время такого лайфхака? ред.

Ответить
0
Сталин спас Россию

Нехороший знак...........

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Я бы на месте майора точно перешел поинтересоваться что за сайт после @ написан, почитал пару комментов и отправил в корпоративный чат в аське

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2
ouxen

все свои ( ͡° ͜ʖ ͡°)

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0
Андрей Рядькин

блядь, у нас фермера за трекер не посадили только по ЛИЧНОМУ РАСПОРЧЯЖЕНИЮ путина. Вы ебанулись такое даже думать покупать?

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7
Yaroslav Shapoval
Ответить
4
Alex Blake

Целый месяц всеми отделами выясняли этот вопрос.

Ответить
1
Сергей Звезда

30 дней на ответ — стандартный срок

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8
Нормальный теркин30см

Стандартный срок каждому комментатору!

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2
Kir Kirsky

Если ответить раньше норматива, то у госслужащих отвалится жопа

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0
Кирилл Вселенский

Отличный запрос получился…

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3
Ярослав -

На самом деле ФСБ ответила верно, очки относятся к устройствам негласного получения информации. Такие "шпионские" штуки можно заказать на алике, а потом сотрудники фсб/полиции примут вас прямо на почте, и незнание закона не спасет от ответственности.

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2
Гуманитарный историк

Уже закупили для Петрова и Баширова??

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1
Джон Кроули

Петрову и Баширову выдали супер секретный, не имеющий аналогов кулак, которым они будут бить врага.

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2
Сергей Лукин

Олды вспомнят

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2
Selfish Ledger

Я бы со спутниковым интернетом от Starlink тоже не спешил, а то можно и на бутылку сесть.

Ответить
0
Федя Прозоров

Так рогозин же ответил, что старлинк планируют использовать против России

Ответить
4
ouxen

кто, Рогозин?

Ответить
0
Michael Petrov

похоже очки умнее ред.

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1
Федя Прозоров

ФСБ: «умные» очки Facebook и Ray-Ban можно отнести к тайным шпионским устройствам​

Теперь я знаю, что хипстер в очках рейбан, предлагающий свергнуть Путина, это агент охранки

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1
Абсолютный калькулятор

В РФ это будут просто очки, без камеры и всего остального, но стоить столько же, сколько и обычные ред.

Ответить
1
Олег Тимофеев

А что, боятся очков, которые противоправную деятельность чиновников могут снимать? Ржу не могу.
Т.е. умники у нас в ФСБ считают, что противоправную деятельность чиновника, и его антиконституционные заявления, можно снимать только уведомив об этом чиновника, и показав, что его снимают?
А как же закон о противодействии коррупции?
ФСБ у нас за коррупцию что ли?
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» ред.

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0
Механический колос

Ты думаешь они там о судьбах страны думают когда дела за собачьи ошейники заводят?

Ответить
2
ouxen

когда был анонс, гвоорили же что все ок?

Ответить
0
Сергей Звезда

Не, не говорили. Мы делали вывод самостоятельно

Ответить
1
ouxen

скольких, кто не прочитал теперь и этот пост, вы подвели под статью?( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
2
Сергей Звезда

мы «подвели под статью» только тех, кто читал жопой ред.

Ответить
2
ouxen

нужно прислать пуш через 6 часов, на всякий случай

Ответить
0
Сергей Звезда

через очки сделаем пуш

Ответить
1
ouxen

уже на обзоре?

Ответить
0
Сергей Звезда

у нас никаких запрещенных устройств нет, мы законы не нарушаем, российское законодательство лучшее на планете

Ответить
1
Нормальный теркин30см

Можно охуену половину пуша? Евпочя.

Ответить
0
Религиозный велосипед

Чем хуже, тем лучше.

Ответить
0
ouxen

чем хуже, тем хуже

Ответить
1
Соколов Андрей

Отлично. Товарищ майор уже потирает руки и готовится рисовать отчёт

Ответить
0
Стас Фарбер

Дырочки под новые звёзды просверлил в погонах

Ответить
0
Михаил Ромайкин

Иначе и быть не могло.
Лед-индикатор кстати можно случайно скрыть тычком черного маркера

Ответить
0
ouxen

тычком под ребро

Ответить
0
Светский корабль

Пальцем

Ответить
0
ouxen

вот это поворот!

Ответить
0
Государственный пёс_анон

Фейсы позволят только умное очко в камере

Ответить
0
Могучий Данила

Майк, нас опять раскусили!

Ответить
0
ouxen

На момент написания заметки Ray-Ban Stories нельзя официально купить в России. При этом их можно заказать из-за рубежа через сторонние сервисы и получить как обычную почтовую посылку.

ждём эксклюзивный обзор от редакции ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
0
Светский корабль

Обзор на статью (УК)?

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0
TJaba

Дожили

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0
Максим Грандов

Неужели на запрос ТЖ ответили???

Ответить
0
Нормальный теркин30см

Все это лютая хуйня. Смартфон в кармане рубашки снимает ровно то же ровно также.

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0
Richard Rampart

Некоторые ловкие люди смогут и на кинокамеру скрытно снять, а некоторые и с такой шпионской приблудой спалятся изи

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0
anvarich

В Германии вообще б расстреляли за такие

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0
Чувствительный томагавк_два

Ну и в чем они неправы?

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0
Oz Print

Ездить на электрокарах тоже не удастся. Че то в них шпионское есть. Посоны, давайте пирамиды строить, итак скатились уже.

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0
Друг Коля Говорит

Дырка для пуговицы в нагрудном кармане на уровне камеры смартфона - тоже шпионская х*еверть?

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0
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