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Артём Мазанов

В даркнете выставили на продажу данные 10 миллионов пользователей букмекерской конторы Pin-Up.bet Статьи редакции

Более 7,8 миллиона аккаунтов из базы были зарегистрированы в России.

Продавец готов продать базу за 10 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получит в том числе данные об электронной почте, дату рождения, номер телефона, финансовую информацию, адрес, пол, и любимую игру, в которой сделано наибольшее количество ставок. Утечку обнаружила дочерняя компания Сбера BI.ZONE, её подтвердили специалисты компаний Group-IB и DLBI, пишет РБК.

Журналисты обнаружили в тестовом образце базы персональные данные, в числе которых город, адрес и телефон.

В базе содержится информация о 9,975 миллиона аккаунтах — из них более 7,8 миллионов были зарегистрированы в России, 1,3 миллиона — в Великобритании, 600 тысяч — в Турции, остальные — в Бразилии, США, Германии и Азербайджане.

Сайт Pin-Up.bet заблокирован в России по решению Федеральной налоговой службы (ФНС), но работает сайт Pin-Up.ru, который принимает только ставки на спорт.

#новости #утечки

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15 15 комментариев
5
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15 комментариев
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Практический цветок
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13
Сладкий щит

кому надо эта база, там же одни ставочники, которые уже просрали все деньги

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2
WhiteTestarossa

Там фотки паспортов + селфи с паспортом в руке. Вот и думайте.

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6
Anton NS

За эти деньги покупатель получит в том числе данные об электронной почте, дату рождения, номер телефона, финансовую информацию, адрес, пол, и любимую игру, в которой сделано наибольшее количество ставок.

Журналисты обнаружили в тестовом образце базы персональные данные, в числе которых город, адрес и телефон.

Про фото паспортов ни слова.

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3
Антон Пострунин

Как раз таки такие глупые и доверчивые люди и нужны мошенникам. Как же всякие истории о вкладчиках в пирамиды в кредит под залог квартиры?

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4
Покойный фонарь

Золотая жила для скамов типа "Верни проигранные деньги законно, просто скинь нам копейку"

Ну и в целом это пиздец уязмивая категория людей, которые хотят быстрые деньги

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2
ggg123

Какое-то у вас пораженческое мышление. Напротив, это база людей, с легкостью отдающих бабло на всякую хуйню.

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0
Сладкий щит

Именно, поэтому денег уже у них нет, только долги

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0
Danil Oputin

С Днём новой утечки!

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2
ouxen
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0
Павел Каташев

Лудоманы попались

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0
Славянский украинец

Более 7,8 миллиона аккаунтов из базы были зарегистрированы в России.

А сколько ещё в других. Офигеть масштабы.

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0
Маленький микроскоп

компания Сбера BI.ZONE, её подтвердили специалисты компаний Group-IB и DLBI

А вы тоже заметили, что чё-то у всех этих конторок БИ в названии?

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0
ggg123

ну не GAY.ZONE же называть

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0
Shenmue

Даркнет скоро лопнет от объёма слитых данных) ред.

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