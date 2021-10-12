Более 7,8 миллиона аккаунтов из базы были зарегистрированы в России.

Продавец готов продать базу за 10 тысяч долларов. За эти деньги покупатель получит в том числе данные об электронной почте, дату рождения, номер телефона, финансовую информацию, адрес, пол, и любимую игру, в которой сделано наибольшее количество ставок. Утечку обнаружила дочерняя компания Сбера BI.ZONE, её подтвердили специалисты компаний Group-IB и DLBI, пишет РБК.

Журналисты обнаружили в тестовом образце базы персональные данные, в числе которых город, адрес и телефон.

В базе содержится информация о 9,975 миллиона аккаунтах — из них более 7,8 миллионов были зарегистрированы в России, 1,3 миллиона — в Великобритании, 600 тысяч — в Турции, остальные — в Бразилии, США, Германии и Азербайджане.

Сайт Pin-Up.bet заблокирован в России по решению Федеральной налоговой службы (ФНС), но работает сайт Pin-Up.ru, который принимает только ставки на спорт.