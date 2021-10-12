Airbus запустит сеть беспилотников на солнечных батареях — они будут летать полгода без посадки, раздавая интернет Статьи редакции
Сейчас электросамолёты Airbus Zephyr могут находиться в воздухе до 26 дней.
Компания Airbus работает над увеличением длительности автономного полёта своих электросамолётов Zephyr с текущих 25-26 дней до трёх месяцев, а впоследствии — до полугода. Это даст им возможность выполнять практические задачи — раздавать интернет и помогать военным, сообщил руководитель отдела беспилотных систем Airbus в интервью изданию Sky.
Электросамолёты Zephyr начала разрабатывать британская оборонная компания в 2003 году, а через семь лет Zephyr 7 поставил первый рекорд продолжительности полёта для беспилотника — более двух недель без посадок и дозаправок в воздухе. В 2018 году, когда серия Zephyr уже принадлежала концерну Airbus, самолёт смог провести в небе 25 дней, 23 часа и 57 минут.
Самолёт способен достигать таких результатов благодаря нескольким техническим решениям. Его корпус сделан из лёгкого углеродного волокна, а крыло размахом 28 метров полностью покрыто солнечными панелями из арсенида галлия мощностью 350 ватт на квадратный метр. Их хватает, чтобы приводить в движение винтовые двигатели по 0,6 лошадиной силы каждый.
Заряд хранится в литий-ионных нанопроводниковых батареях, которые в 8-10 раз эффективнее обычных аккумуляторов с графитовым электродом. Высокая удельная энергия таких аккумуляторов позволяет менеджерам Airbus уверенно говорить об увеличении длительности автономного полёта Zephyr до трёх месяцев в ближайшее время и до полугода в дальнейшем.
Электрические беспилотники Airbus летают на высоте 20-21 километров, оставляя далеко под собой пассажирские лайнеры и облачный покров. Такая высота обеспечивает постоянный приток энергии от солнечного света днём, а ночью Zephyr переключается на питание от аккумуляторов. Летая в стратосфере по нескольку месяцев подряд, электросамолёт сможет обеспечить связью более миллиарда жителей слаборазвитых районов Земли, а также вести съёмки для военных — Airbus уже заключил соответствующий контракт с Министерством обороны Великобритании.
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https://tjournal.ru/opinions/451980-rogozin-sputniki-starlink-smogut-otpravlyat-na-smartfony-antirossiyskiy-kontent-chtoby-rossiya-ne-smogla-zashchitit-runet ред.