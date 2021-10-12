Британские исследователи с помощью нейросетей восстановили изображение женщины, спрятанное под картиной Пикассо Статьи редакции
Очертания обнаружили с помощью рентгена, а искусственный интеллект подобрал цвета и фактуру.
Специалисты британской компании Oxia Palus с помощью искусственного интеллекта обнаружили под картиной испанского художника Пабло Пикассо «Завтрак слепого» 1903 года изображение обнажённой женщины, сообщает CNN.
Исследователи выявили очертания образа с помощью метода рентгенографии, который позволяет найти старый рисунок под верхним слоем краски. Нейросеть восстановила цвета и текстуру мазков, основываясь на особенностях стиля Пикассо. После этого обнаруженную картину распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.
Изображение назвали «Одинокая сидящая обнажённая» (Lonesome Crouching Nude). Исследователи творчества Пикассо отнесли её к «голубому периоду» творчества художника. С 1901 по 1904 год он писал в оттенках голубого и зелёно-голубого, когда только выбирал свой путь в искусстве.
» Нарисовал картину, тебе самому как автору не зашло, всё хуйня, переделывай, зашквар какой-то, который даже друзьям показывать стыдно.
» Уже заебался тратиться на холсты, поэтому просто малюешь новую пикчу поверх старой без какого-либо умысла.
» Проходит 118 лет.
» ПИКАССО ГЕНИЙ, СПРЯТАЛ КАРТИНУ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОТОМКОВ, ОН БЫЛ БЫ СЧАСТЛИВ, ЕСЛИ БЫ УЗНАЛ, ЧТО МЫ ЕЁ НАШЛИ ред.