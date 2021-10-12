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Технологии
Яна Ломакина

Британские исследователи с помощью нейросетей восстановили изображение женщины, спрятанное под картиной Пикассо Статьи редакции

Очертания обнаружили с помощью рентгена, а искусственный интеллект подобрал цвета и фактуру.

13 13 комментариев
3318 просмотров
Обнаруженное изображение  Фото Oxia Palus

Специалисты британской компании Oxia Palus с помощью искусственного интеллекта обнаружили под картиной испанского художника Пабло Пикассо «Завтрак слепого» 1903 года изображение обнажённой женщины, сообщает CNN.

«Завтрак слепого» Фото Метрополитен-музея 

Исследователи выявили очертания образа с помощью метода рентгенографии, который позволяет найти старый рисунок под верхним слоем краски. Нейросеть восстановила цвета и текстуру мазков, основываясь на особенностях стиля Пикассо. После этого обнаруженную картину распечатали на холсте с помощью 3D-принтера.

Очертания изображения женщины, выявленные с помощью рентгена  ФотоМетрополитен-музея 

Я надеюсь, что Пикассо был бы счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец-то обнаружено, спустя 48 лет после его смерти и 118 лет после того, как картина была скрыта.

Джордж Канн
физик из Университетского колледжа Лондона, соучредитель Oxia Palus

Изображение назвали «Одинокая сидящая обнажённая» (Lonesome Crouching Nude). Исследователи творчества Пикассо отнесли её к «голубому периоду» творчества художника. С 1901 по 1904 год он писал в оттенках голубого и зелёно-голубого, когда только выбирал свой путь в искусстве.

#новости #нейросети #искусство

13 13 комментариев
18
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13 комментариев
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Славянский украинец

Я надеюсь, что Пикассо был бы счастлив, узнав, что сокровище, которое он спрятал для будущих поколений, наконец-то обнаружено

Интересно зачем вообще прятал. Возможно, она ему и не нравилась.

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14
fullmetalboy48151623 .

Да вроде ничего интересного, скорее всего он ничего не прятал. Денег нет, нарисовал говно, решил что ценности никакой нет, нарисовал сверху что-то другое.

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5
Практический цветок

Знаем, видели.

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9
Прошлый Даниль

А как вы прячете своё порно от мамки?

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7
Славянский украинец

Пишу поверх Смешариков.

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2
Евгений Долганов

Зануда мод on.

Нейросеть не "восстановила" , а "придумала по шаблону".

Да, возможно, там вероятность совпадения с оригиналом на 90%, но все-таки это только "фантазия на тему" и точно есть отличия от того, что на самом деле нарисовал автор.

Зануда мод off.

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7
цорiк

Реквием Моцарта сколько кто не пытался дописать, все равно хуйня выходит. Слышно даже обывателю, где Моцарт, а где последователи

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0
Stolik Strigil

» Нарисовал картину, тебе самому как автору не зашло, всё хуйня, переделывай, зашквар какой-то, который даже друзьям показывать стыдно.

» Уже заебался тратиться на холсты, поэтому просто малюешь новую пикчу поверх старой без какого-либо умысла.

» Проходит 118 лет.

» ПИКАССО ГЕНИЙ, СПРЯТАЛ КАРТИНУ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПОТОМКОВ, ОН БЫЛ БЫ СЧАСТЛИВ, ЕСЛИ БЫ УЗНАЛ, ЧТО МЫ ЕЁ НАШЛИ ред.

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5
Прошлый Даниль

А мужик то трапом оказался, получается

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–1
Золотой звук

интересный был бы концепт для всемирно известной иконы, только нужно двух мужиков

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1
Маленький микроскоп

Баба нарисована шрифтом Брайля

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0
Уютный франт

Красиво

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0
цорiк

Хм, рентгеновское излучение вряд ли положительно влияет на сохранность краски

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0
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