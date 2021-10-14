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Технологии
Дамир Камалетдинов

Неизбежные перемены: обзор iPhone 13 с новой системой камер и увеличенным аккумулятором Статьи редакции

Подробные впечатления, проверка новой камеры в деле и первый тест кинорежима после пары недель с новым iPhone.

54 54 комментария
2288 просмотров
iPhone 13 триколор — «сияющая звезда», «тёмная ночь» и (PRODUCT)RED Фото устройств здесь и далее — Никита Родионов для TJ

В сентябре Apple представила линейку iPhone 13 с уменьшенной «чёлкой», слегка обновлённым экраном и новой системой двух камер. Редактор TJ провёл несколько недель с последним смартфоном Apple и рассказывает, как на первый взгляд не самое значимое обновление может серьёзно поменять фото- и видеосъёмку на iPhone.

Почти не изменился внешне, но сильно переработали внутри

В новой модели Apple наконец «услышала» пользователей, которые просили уменьшения «чёлки» и увеличения времени работы. Хотя автономность айфонов растёт все последние годы и компания уже давно не стесняется называть её «all-day battery life», в этот раз устройства работают ещё дольше.

Apple, как обычно, не указала, насколько увеличилась ёмкость аккумуляторов, но зато конкретно указала, насколько дольше будет работать новый смартфон. iPhone 13 mini может проработать на одном заряде на 1,5 часа, а обычный 13 — на 2,5 часа дольше по сравнению с прошлогодними iPhone 12. И это при том, что форм-фактор и размеры устройств остались такими же.

В последний раз смартфон заряжался в два часа дня, а потом я почти безостановочно пользовался им в мини-путешествии — в конце дня осталось ещё 25% заряда

Компания не просто так игнорирует ёмкость аккумуляторов — дело не только в этом. Таких результатов удалось добиться благодаря совокупности факторов: новым батареям, новому процессору, новым экранам и конструктивным особенностям, а также, вероятно, благодаря iOS 15. Хотя дизайн за год почти не поменялся, внутри айфоны переосмыслили, а аккумуляторы не только стали занимать больше места, но и состоят из других химических элементов.

По ощущениям, время работы изменилось несильно: мне и раньше хватало айфона почти на целый день, теперь хватает просто на чуть дольше. Но возможно эти 2,5 часа станут критичными для модели mini, но на базовой модели прирост в 1,5 часа заметить сложно, если только вы не привыкли разряжать айфон в ноль за день.

Мой основной сценарий использования мало чем отличается от большинства: соцсети — Instagram, Twitter, Facebook, «Яндекс.Почта», сёрфинг по зарубежным ресурсам — The Verge, CNBC, Gizmodo, ничего необычного. Я люблю делать много фотографий, но редко их выкладываю. В дороге айфон легко заменяет мне сразу все устройства: я с него слушаю музыку в AirPods, вычитываю или пишу недлинные тексты, мониторю новости, общаюсь по работе и не только. На это возможностей iPhone 13 хватает с утра до вечера: я редко заряжал его посреди дня.

Уменьшенная «чёлка», к сожалению, не влияет на опыт от iPhone. От сокращения ширины выреза на 20 процентов ожидали, что это позволит отображать в верхней части экрана процент заряда, но этого не произошло. Правда, за годы я настолько привык не фокусироваться на этой части, что вряд ли замечу и полное отсутствие «чёлки». «Вырез» не перекрывает полезную область экрана, а приложения под него адаптированы. Он разве что доставляет дискомфорт при горизонтальном просмотре видео. Не сомневаюсь, что когда-нибудь Apple уберёт «чёлку» совсем.

Особо внимательные пользователи могут заметить, что с корпуса пропали знаки сертификации. Совсем недавно в iPhone 12 их перенесли на боковую грань с задней панели — их уже было сложно заметить, но теперь букв «CE» и знака мусорного бака нет совсем.

Другое внешнее изменение, которое сильнее бросается в глаза — камеры. iPhone 13 получил основной сенсор, который практически взяли от прошлогоднего iPhone 12 Pro Max: у него есть оптическая стабилизация на уровне модуля, а не линзы, он улавливает больше света и физически крупнее.

Новый сенсор уместили даже в iPhone mini

Из-за этого изменилась расстановка камер — они теперь не одна над другой, а диагонально. Помимо того, что иначе новый сенсор просто не поместился бы в блок камер, это стало ещё и визуальным маркером, позволяющим сходу определить новую модель.

Снимает ещё лучше, но главная «фишка» — нейросети

В обзоре iPhone 12 я уже писал, что Apple теперь делает большую ставку на вычислительную фотографию. Тогда компания добавила «ночной режим» на все сенсоры, обновила Smart HDR и Deep Fusion. Во всех последних поколениях именно технологии «продавали» возможности камеры — «голые» характеристики почти всегда оставались неизменными.

В этом году ситуация изменилась, потому что новая основная камера iPhone 13 — прямой наследник камеры от 12 Pro Max. Это значит, что она улавливает наполовину больше света и захватывает больше деталей в тёмных местах снимка. Помимо прочего, она оснащена стабилизацией со сдвигом матрицы по двум осям — то есть гасит вибрации на «нулевом» этапе съёмки.

За исключением этого всё остальное осталось прежним: сверхширокоугольную камеру почти не изменили, она не поддерживает макро-режим в отличие от Pro-моделей и снимает примерно так же, как в прошлом году. Третью камеру в основную модель тоже не добавили — смартфон так и остался без оптического увеличения.

Более светосильный сенсор позволяет делать фотографии, ранее невозможные без «Ночного режима». Теперь смартфон может снять кадр в сумерках или слабом освещении даже без длинной выдержки — и результат получается лучше, чем на прошлогодней модели.

Как iPhone 13 снимает днём

Здесь и далее в кадре Ксения Лаевская

Как iPhone 13 снимает селфи

Как iPhone 13 снимает ночью и в сложном освещении

iPhone 13 получил поддержку двух главных новых возможностей для камер — фотографических стилей и режима «киноэффекта». Обе функции эксклюзивны для этих моделей и работают благодаря нейросетям и алгоритмам машинного обучения. Если что-то и заставляет задуматься об обновлении айфона, то как раз эти возможности.

Фотографические стили — не просто готовые фильтры, как могло показаться из презентации. Скорее, это «коробка с переключателями», которая даёт пользователям больше свободы в том, как именно камера захватывает изображение.

Фото со стилем насыщенный тёплый

Если раньше в основном приложении камеры настраивалась только экспозиция, то теперь добавился новый уровень сложности — регулировка цвета и температуры. У других производителей для того же самого существуют Pro-режимы съёмки, а Apple, по сути, сделала профессиональный режим, но дружелюбный к пользователям.

На выбор существует пять предустановленных стилей — стандартный, насыщенный контрастный, красочный, тёплый и прохладный, но количество возможных вариаций стремится к бесконечности. Каждый стиль можно перенастроить под себя персонально — система сохранит выбранные параметры.

К этим возможностям массовым пользователям ещё предстоит привыкнуть и изучить их. Владельцы iPhone 13 и фотографы-любители теперь могут сделать себе сразу пять разных «пресетов» на разные случаи жизни, чтобы не редактировать фотографии вручную после. При этом Apple утверждает, что технология сохраняет тон кожи (для этого и задействуют нейросети) в отличие от пост-обработки, где добиться того же будет сложнее.

С непривычки фотостили могут привести и к проблемам. Во время теста я столкнулся с пересвеченными снимками ночью, а потом выяснилось, что причиной стал активированный режим «красочный тёплый», который увеличивал жёлтые оттенки и общую яркость кадра. Он применяется ко всем снимкам автоматически, пока его не отключишь, поэтому легко забыть о настройке.

Куда более простое и потенциально более массовое нововведение — режим киноэффекта. О нём Apple подробно рассказывала на презентации: грубо говоря, это портретный режим для видеосъёмки, который создаёт эффект глубины кадра. После съёмки пользователи могут изменять фокус по желанию прямо на ходу — при использовании обычных камер без подобной технологии это невозможно.

Мы отдельно протестируем кинорежим с участием профессионального режиссёра, но беглые проверки превзошли мои персональные ожидания. iPhone 13 распознаёт героя кадра даже издалека, может удерживать фокус даже на бегу, а с новой системой стабилизации можно получать видео, действительно похожие на независимое кино или музыкальный клип.

Пока что есть ощущение, что именно эта технология может привести к популярности линейки iPhone 13 (и всех iPhone после него) среди создателей контента. Конечно, серьёзное кино на айфон так просто не снимешь (или придётся серьёзно напрячься), но на мобильном экране результат выглядит очень достойно. Легко представить, как «Киноэффект» может вывести тиктоки на новый уровень — они станут выглядеть на порядок профессиональнее просто благодаря нейросетям, без дополнительных усилий со стороны пользователей.

Аппаратные новинки больше не влияют на успех

Внутри iPhone 13 изменился больше, чем кажется на первый взгляд, но ничего радикально нового в контексте базовых моделей не появилось. С точки зрения «железа» в модели нет ничего такого, что должно заставить обновиться владельцев 11 и 12 айфонов.

Apple немного обновила экран (он стал на четверть ярче) и уменьшила «вырез», подкрутила время работы и поменяла одну из двух камер на чуть более совершенную. Да, теперь приходится меньше ждать, пока сработает «ночной режим», а иногда можно сделать снимок и вовсе без него, но с точки зрения пользовательского опыта всё остальное не изменилось.

Экраны iPhone 13 и iPhone 12 Pro Max на максимальной яркости

Самые главные нововведения больше программные, нежели аппаратные, а парадигма сравнения характеристик окончательно изжила себя. «Киноэффект» и фотографические стили будут работать только на iPhone 13 — даже прошлые модели не получат этих возможностей.

И это не просто прихоть Apple: смартфоны во многом уже упёрлись в потолок инноваций, как это было в своё время с машинами. Производители теперь соревнуются не столько в базовых потребностях, сколько в расширении опыта и комфорта пользователей.

Новые возможности больше не просто аппаратные или чисто программные решения, а слияние и того, и другого. «Киноэффект» удалось сделать на таком уровне благодаря диагональному расположению камер, а фотографические стили — благодаря нейропроцессорам в чипе A15.

Дальше граница будет стираться ещё больше: Apple перестала сравнивать мобильный процессор с чипом прошлого поколения. Вместо этого она сопоставляет его с условными «конкурентами» (конечно же, не в пользу последних). Вероятно, в ближайшее время индустрия и вовсе уйдёт от упоминания характеристик, потому что в итоге всё сводится к субъективному «пользовательскому опыту», а его не измеришь чем-то конкретным.

После презентации многие, включая меня, были убеждены, что iPhone 13 — итеративное, незначительное обновление. Ведь по сравнению с 12-й моделью почти ничего не изменилось. Но для многих это не так важно: мы живём в мире, где большинство меняет айфоны не ежегодно, а раз в несколько поколений.

iPhone 13 уже ставит рекорды продаж, в том числе и в России. Вероятно, на него переходят владельцы седьмых, восьмых и X-моделей — их смартфонам уже больше трёх лет и эти люди почувствуют ощутимый прирост нового. А владельцам iPhone 11 и 12, как всегда и бывает с последними поколениями, есть смысл подождать. Если у вас нет срочных причин обновлять смартфон или вам не сильно хочется быть одним из первых тестировщиков кинорежима, то лучше отложить деньги на iPhone 14: через год ожидается как минимум редизайн.

Для всех остальных — продажи iPhone 13 стартовали 24 сентября, но в России некоторые модели уже разобрали. На момент написания заметки сложно найти Pro и Pro Max версии. Базовые iPhone 13 доступны в пяти цветах — розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и (PRODUCT)RED. iPhone 13 mini стоит от 69 990 рублей, iPhone 13 от 79 990 рублей, а Pro – от 99 990 рублей.

Автор благодарит за помощь в подготовке фотографий для материала Никиту Родионова и Ксению Лаевскую.

#обзоры #мнения #apple #iphone13

54 54 комментария
18
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54 комментария
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Заслуженный Петя

Почему в обзорах телефонов 99% текста о камерах, а не о самом телефоне?

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13
aliftin

Да больше не про что рассказывать. Всё одно и тоже, в производительности какие-то совсем незначительные изменения, а писать про что-то нужно. Вот и делают ставку на социальные функции с фото.

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12
Дамир Камалетдинов

Первая часть целиком о самом телефоне.

А про камеры очевидно почему — потому что это один из самых важных моментов при покупке уже долгое время.

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0
aliftin

А там есть реально разница или все это очень субъективно? Как по мне, в 8 случаев из 10 на фото сделаное на телефоне смотрят на экране телефона. Нужно прям постараться что бы заметить разницу между фото сделанными на разные телефоны за последние 3-4 года.

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4
solawind

Ну я за самсунги могу сказать, последние модели намного шустрее фокусируются, промахов по фокусу вообще нет (жмякаю на съёмку сразу кнопкой вызова камеры, просто нажимая ее дважды, раньше при таком подходе были). Пересветов недосветов тоже больше не вижу, даже с сложным освещением, софт все лучше надрачивают экспозицию определять.
А просто резкость картинки и цветопередачу про которые ты пишешь, на экране телефона и не определить, для этого нужно фотки хотя бы на пк смотреть, причем не с говно tn матрицы которая у большинства. ред.

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2
Дамир Камалетдинов

Как раз на телефоне разница бросается в глаза в том числе из-за HDR и более яркого экрана.

Много субъективно, конечно. Но если говорить про фотки с фотографическими стилями и про видео в кинорежиме, то таких возможностей на предыдущих айфонах просто нет и не будет, поэтому да, разница есть

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0
solawind

на телефоне разница в отображаемых фотках между моделями будет куда больше зависеть от качества экрана, а не самих фоток. И hdr никак не должен добавить резкости или лучшей репродукции цветов для sdr фоток, они будут только часть его диапазона яркости при отображении использовать. Hdr было бы лучше если фотки тоже в hdr, тогда да, тогда было бы больше градаций яркости по сравнению с ПК монитором на котором они потеряются ред.

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1
Дамир Камалетдинов

Это тоже верно, но всё очень зависит от условий и желания.

iPhone 12 и 13 в плохом освещении снимают очень по-разному, с фотографическими стилями возможности тоже расширяются очень сильно.

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–1
neolol

Особенно айфоны, особенно в темноте. Эппл очень много работает над тем, чтобы фото получались лучше чем у других, а в темноте им просто нет равных. Ни шума, ничего такого.

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0
Разумный кавалер

Можешь сам попробовать пройти слепое тестирование, хоть и немного устаревшее.
https://habr.com/ru/post/481368/ ред.

Слепой тест камер: iPhone, Pixel, Samsung и Huawei
Недавно техдир Хабра, buxley, купил себе Google Pixel 4. А у меня был iPhone 11 Pro. И мы…
habr.com
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0
solawind

А чё о нем говорить? Айфонов не видал чтоль? ред.

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0
solawind

Ксения ниче так, телефон хуйня ред.

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10
Ху Эмай

Нужен подробный обзор на Ксению

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4
solawind

С распаковкой ред.

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15
ivan petrov

Профессионально на телефон снимать всё равно не получится в силу законов физики, оптики и квантовой механики. Улавливаемое количество света растёт вместе с размером площади сенсора/плёнки, а разрешающая способность оптики растёт с увеличением количества полезной площади оптических элементов. Т.е., как ни крути - сенсор на нормальной камере всё равно тащит, а микросенсор телефона это ерунда, как бы его не допиливали. На одном поколении сенсоров/оптики - разница в качестве получаемого изображения будет колоссальна, т.к. площадь сенсора iPhone 13 - 35.2 кв.мм., а любого полнокадрового фотоаппарата 864 кв.мм., т.е., разница в 24,5 раз. Это означает в 24,5 раз хуже светочувствительность, в 24,5 раз ниже динамический диапазон и в в 24,5 раз меньше полезной площади оптических элементов (т.к., размер оптики прямо пропорционален размеру сенсора). Другими словами, если кто-то берёт iPhone 13 с прицелом на фотографию, то заплатив примерно те же деньги за зеркалку/беззеркалку ты получишь разницу в итоговом качестве в 24,5 раз. Конечно, можно найти идеальные условия (простая композиция при дневном свете), где разница будет нивелирована, чем всякие "особо умные" блогеры на ютубе частенько пользуются выпуская абсолютно нерелевантные сравнения зеркалок с айфонами по качеству снимка (примерную аналогию можно провести, что если скатить с горы деревянную телегу и теслу - они, сюрприз! будут ехать с одинаковой скоростью). Особенно любит сам эпл в своих рекламных проспектах пользоваться этой лазейкой, и щедро спонсирует блоггеров эту ложь продвигающих. Суть такова, что любое, малейшее отступление от идеальных условий и айфон превращается в тыкву, а нормальная камера не превращается.

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4
neolol

Ну и хуйня. Телефон хорош тем, что ты достал его из кармана штанов и сфотографировал то, что взбрело в голову в эту секунду и пошёл дальше. Возможно другу фото в телеграм отправил на ходу. Камеру ты внезапно из кармана не достанешь. Но если и заниматься внезапной фотографией, то лучше на хорошую камеру, правда? Имеем то, что есть.

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0
ivan petrov

Где я писал про "внезапную" фотографию? Повсеместный пиар айфона, как полноценного устройства для профессиональной фотографии, который опосредованно представлен и в данном посте - вот о чём шла речь. Да даже, если говорить о, так называемой, "внезапной" фотографии, то есть полно нишевых устройств вроде Ricoh GR, с нормальной APS-C матрицей (в 12 раз по площади больше айфоновской) и неплохим по оптическим харакеристикам для своих размеров несъёмным фикс-объективом. Стоит дешевле айфона, размером чуть больше. Айфон с точки зрения человека довольно давно занимающегося фотографий просто смешон, особенно все попытки эпл представить его как профессиональную камеру. А для "фоток на ходу" - пожалуйста, почему нет, кто против то. Просто все эти потуги пиарщиков эпла (надо сказать относительно успешные), и доверчивые клиенты, несущие им свои денежки - вот, что вызывает диссонанс.

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1
Кирилл Вселенский

Что такое профессионально снимать? Лол
Еще как получится и получается уже 2 года ред.

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0
ivan petrov

Кирбэйс, фотки с крыш и трэвел фото в инстаграме - это не профессиональная фотография. Это трэвел блоггинг.

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0
Кирилл Вселенский

Профессиональная фотография надо определиться с этим термином тогда.
В моем понимании это когда люди зарабатывают этим деньги. И помимо тревела есть еще репортажка, интерьерка и портретики, вот тебе 3 сферы, где с появлением 11-го айфона люди успешно снимают только на айфончики

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0
solawind

По моему ты хуйню написал, если речь не про фото на билборды где нужно сумасшедшее разрешение, то разницу между проф камерой и Айфоном ты не различишь, вот и все. Примеров сравнений полно

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0
ivan petrov

Все эти сравнения делаются по принципу идеальных условий для айфона и никогда не бывают на 100% правдивыми. Возьми сложное освещение и сними на, хотя бы бюджетную а7м3, где у тебя 12800 исо относительно рабочее, и сравни с айфоном, котороый на исо 100 уже задыхается, и что-то способен вытащить только за счёт ночного режима (правда с мыльцом и аретфактами). А сложное освещение - это 90% сцен у большинства фотографов.

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0
Artem Glazov

Какую же хуйню ты несешь. Ещё один полнокадровик головного мозга

Ответить
0
aliftin

Как-то все это не убедительно.

Ответить
3
solawind

Про углеродный след слышал?

Ответить
1
aliftin

Ну да, мне же как пользователю почему-то не поебать должно быть на это.

Ответить
1
artemykairyak

Если раньше в основном приложении камеры настраивалась только экспозиция, то теперь добавился новый уровень сложности — регулировка цвета и температуры.

Ого, на айфон завезли фильтры. Эмейзинг.

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2
Кирилл Вселенский

Есть фотографы в треде?
Сколько не смотрю сравнений, имею мнение, что iphone 12pro снимает лучше, чем 13й, на всех сравнениях. А снимок с 13-го хочется немного подкрутить всегда до результата 12-го.
Сверху 12про, снизу 13про

Ответить
1
ivan petrov

По ходу шумодав докрутили в мясо, привет артефакты и размытие (зато теперь айфон чуть лучше снимает в темноте, на 30% больше эмэйзинг)

Ответить
0
neolol

Подкрутят ещё. Новый айос сыроват.

Ответить
0
Yuri Finogeev

Айфоны стоит брать только про серий.
Лучше взять 12 про чем бюджетный 13

Ответить
0
Виртуальный супер_стар

Потому что?

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0
Кирилл Сосновский

Самое пиздатое, что есть в новом айфоне - это 120гц экрана,
но в этом айфоне его нет, он есть только в pro, так что да.

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0
Сталин спас Россию

Нахрена нужна такая частота, чтобы батарея быстрее садилась?

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0
Глухой череп

Ты не умеешь моргать со скоростью 120 в секунду??

Ответить
0
Кирилл Сосновский

Нафига 120гц, если человек видит только 24 кадра в секунду!
Там адаптивная частота, чекни. Типа в просто 10гц, когда скроллишь 120 ред.

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0
Сталин спас Россию

Для плавного скроллинга и 60 Гц хватает

Ответить
0
Кирилл Сосновский

Я в эпсторе смотрел, это просто охуенно, серьезно

Ответить
0
Сталин спас Россию

Так и запишем: без 120 Гц эпстор тормозит

Ответить
0
Кирилл Сосновский

В смысле в магазине, лол, рестор

Ответить
0
Сталин спас Россию

Так и запишем: фанат эппла путается в показаниях

Ответить
0
Кирилл Сосновский

У тебя место в блокноте не закончится?

Ответить
0
Сталин спас Россию

На всех хватит

Ответить
0
Кирилл Сосновский

У тебя моник то 144гц дома есть? ред.

Ответить
0
Сталин спас Россию

У меня обычный 60-герцовый, но я гонял недавно моник на 165 гц, а что?

Ответить
0
Глухой череп

спорим в слепом тесте, если тебе дать телефон 60гц и 120гц ты никогда на 100% не определишь, где какой телефон. Потому что возможность твоего глаза на это способна. Когда человек берет в руку телефон с 120гц листает и радуется плавности, то на самом деле он себе уже внушил: тут 120 и это быстро, вот и весь секрет

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0
Кирилл Сосновский

Лоооол
Я однозначно определю в 100 случаях из 100
Такую хуйню мог сказать человек, который никогда не видел 144гц монитор. Разница невероятная, колоссальная. Я не могу смотреть на экран своего 60гц ноута без отвращения ред.

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0
Andrej Krav

Смысла в обычной 13 мало, лучше сразу взять 13 про

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0
Ант Тт

Кек. Смешно.
В 2 часа дня зарядил и в конце 25%, вот радость то.
10 часов попользовал.
6 часов экрана.
Мне 12 часов экрана еле хватает, если по работе пользовать в режиме видеоконфы, разговоров по вацапу, телеге и там же конференций, серфинга, сраных приложений от банков, инвестиций + 2 часа дорога домой и обратно с постоянной музыкой по блютузу.
Огорчаюсь, что с 7 утра до 1 часа ночи, еле хватает на таких режимах.
По сути в 13 вернули те часы, что отняли в 12.

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0
Дежурный череп

Фотоаппарат с симками

Ответить
0
Poppy

В дороге айфон легко заменяет мне сразу все устройства: я с него слушаю музыку в AirPods, вычитываю или пишу недлинные тексты, мониторю новости, общаюсь по работе и не только.

Ну да, только телефоны эпл так умеют, больше никто.

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0
Andrew Sychev

Какой своевременный обзор ага

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0
Sergei Bolotov

сменил 12 на 13, разницы никакой.

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0
Dennis Ko

Крч, никакой разницы с 12 для 99% населения.

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0
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