Подробные впечатления, проверка новой камеры в деле и первый тест кинорежима после пары недель с новым iPhone.

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iPhone 13 триколор — «сияющая звезда», «тёмная ночь» и (PRODUCT)RED Фото устройств здесь и далее — Никита Родионов для TJ

В сентябре Apple представила линейку iPhone 13 с уменьшенной «чёлкой», слегка обновлённым экраном и новой системой двух камер. Редактор TJ провёл несколько недель с последним смартфоном Apple и рассказывает, как на первый взгляд не самое значимое обновление может серьёзно поменять фото- и видеосъёмку на iPhone.

Почти не изменился внешне, но сильно переработали внутри

В новой модели Apple наконец «услышала» пользователей, которые просили уменьшения «чёлки» и увеличения времени работы. Хотя автономность айфонов растёт все последние годы и компания уже давно не стесняется называть её «all-day battery life», в этот раз устройства работают ещё дольше.

Apple, как обычно, не указала, насколько увеличилась ёмкость аккумуляторов, но зато конкретно указала, насколько дольше будет работать новый смартфон. iPhone 13 mini может проработать на одном заряде на 1,5 часа, а обычный 13 — на 2,5 часа дольше по сравнению с прошлогодними iPhone 12. И это при том, что форм-фактор и размеры устройств остались такими же.

В последний раз смартфон заряжался в два часа дня, а потом я почти безостановочно пользовался им в мини-путешествии — в конце дня осталось ещё 25% заряда

Компания не просто так игнорирует ёмкость аккумуляторов — дело не только в этом. Таких результатов удалось добиться благодаря совокупности факторов: новым батареям, новому процессору, новым экранам и конструктивным особенностям, а также, вероятно, благодаря iOS 15. Хотя дизайн за год почти не поменялся, внутри айфоны переосмыслили, а аккумуляторы не только стали занимать больше места, но и состоят из других химических элементов.

По ощущениям, время работы изменилось несильно: мне и раньше хватало айфона почти на целый день, теперь хватает просто на чуть дольше. Но возможно эти 2,5 часа станут критичными для модели mini, но на базовой модели прирост в 1,5 часа заметить сложно, если только вы не привыкли разряжать айфон в ноль за день.

Мой основной сценарий использования мало чем отличается от большинства: соцсети — Instagram, Twitter, Facebook, «Яндекс.Почта», сёрфинг по зарубежным ресурсам — The Verge, CNBC, Gizmodo, ничего необычного. Я люблю делать много фотографий, но редко их выкладываю. В дороге айфон легко заменяет мне сразу все устройства: я с него слушаю музыку в AirPods, вычитываю или пишу недлинные тексты, мониторю новости, общаюсь по работе и не только. На это возможностей iPhone 13 хватает с утра до вечера: я редко заряжал его посреди дня.

Уменьшенная «чёлка», к сожалению, не влияет на опыт от iPhone. От сокращения ширины выреза на 20 процентов ожидали, что это позволит отображать в верхней части экрана процент заряда, но этого не произошло. Правда, за годы я настолько привык не фокусироваться на этой части, что вряд ли замечу и полное отсутствие «чёлки». «Вырез» не перекрывает полезную область экрана, а приложения под него адаптированы. Он разве что доставляет дискомфорт при горизонтальном просмотре видео. Не сомневаюсь, что когда-нибудь Apple уберёт «чёлку» совсем.

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Особо внимательные пользователи могут заметить, что с корпуса пропали знаки сертификации. Совсем недавно в iPhone 12 их перенесли на боковую грань с задней панели — их уже было сложно заметить, но теперь букв «CE» и знака мусорного бака нет совсем.

Другое внешнее изменение, которое сильнее бросается в глаза — камеры. iPhone 13 получил основной сенсор, который практически взяли от прошлогоднего iPhone 12 Pro Max: у него есть оптическая стабилизация на уровне модуля, а не линзы, он улавливает больше света и физически крупнее.

Новый сенсор уместили даже в iPhone mini

Из-за этого изменилась расстановка камер — они теперь не одна над другой, а диагонально. Помимо того, что иначе новый сенсор просто не поместился бы в блок камер, это стало ещё и визуальным маркером, позволяющим сходу определить новую модель.

Снимает ещё лучше, но главная «фишка» — нейросети

В обзоре iPhone 12 я уже писал, что Apple теперь делает большую ставку на вычислительную фотографию. Тогда компания добавила «ночной режим» на все сенсоры, обновила Smart HDR и Deep Fusion. Во всех последних поколениях именно технологии «продавали» возможности камеры — «голые» характеристики почти всегда оставались неизменными.

В этом году ситуация изменилась, потому что новая основная камера iPhone 13 — прямой наследник камеры от 12 Pro Max. Это значит, что она улавливает наполовину больше света и захватывает больше деталей в тёмных местах снимка. Помимо прочего, она оснащена стабилизацией со сдвигом матрицы по двум осям — то есть гасит вибрации на «нулевом» этапе съёмки.

За исключением этого всё остальное осталось прежним: сверхширокоугольную камеру почти не изменили, она не поддерживает макро-режим в отличие от Pro-моделей и снимает примерно так же, как в прошлом году. Третью камеру в основную модель тоже не добавили — смартфон так и остался без оптического увеличения.

Более светосильный сенсор позволяет делать фотографии, ранее невозможные без «Ночного режима». Теперь смартфон может снять кадр в сумерках или слабом освещении даже без длинной выдержки — и результат получается лучше, чем на прошлогодней модели.

Как iPhone 13 снимает днём

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Здесь и далее в кадре Ксения Лаевская

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Как iPhone 13 снимает селфи

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Как iPhone 13 снимает ночью и в сложном освещении

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iPhone 13 получил поддержку двух главных новых возможностей для камер — фотографических стилей и режима «киноэффекта». Обе функции эксклюзивны для этих моделей и работают благодаря нейросетям и алгоритмам машинного обучения. Если что-то и заставляет задуматься об обновлении айфона, то как раз эти возможности.

Фотографические стили — не просто готовые фильтры, как могло показаться из презентации. Скорее, это «коробка с переключателями», которая даёт пользователям больше свободы в том, как именно камера захватывает изображение.

Фото со стилем насыщенный тёплый

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Если раньше в основном приложении камеры настраивалась только экспозиция, то теперь добавился новый уровень сложности — регулировка цвета и температуры. У других производителей для того же самого существуют Pro-режимы съёмки, а Apple, по сути, сделала профессиональный режим, но дружелюбный к пользователям.

На выбор существует пять предустановленных стилей — стандартный, насыщенный контрастный, красочный, тёплый и прохладный, но количество возможных вариаций стремится к бесконечности. Каждый стиль можно перенастроить под себя персонально — система сохранит выбранные параметры.

К этим возможностям массовым пользователям ещё предстоит привыкнуть и изучить их. Владельцы iPhone 13 и фотографы-любители теперь могут сделать себе сразу пять разных «пресетов» на разные случаи жизни, чтобы не редактировать фотографии вручную после. При этом Apple утверждает, что технология сохраняет тон кожи (для этого и задействуют нейросети) в отличие от пост-обработки, где добиться того же будет сложнее.

С непривычки фотостили могут привести и к проблемам. Во время теста я столкнулся с пересвеченными снимками ночью, а потом выяснилось, что причиной стал активированный режим «красочный тёплый», который увеличивал жёлтые оттенки и общую яркость кадра. Он применяется ко всем снимкам автоматически, пока его не отключишь, поэтому легко забыть о настройке.

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Куда более простое и потенциально более массовое нововведение — режим киноэффекта. О нём Apple подробно рассказывала на презентации: грубо говоря, это портретный режим для видеосъёмки, который создаёт эффект глубины кадра. После съёмки пользователи могут изменять фокус по желанию прямо на ходу — при использовании обычных камер без подобной технологии это невозможно.

Мы отдельно протестируем кинорежим с участием профессионального режиссёра, но беглые проверки превзошли мои персональные ожидания. iPhone 13 распознаёт героя кадра даже издалека, может удерживать фокус даже на бегу, а с новой системой стабилизации можно получать видео, действительно похожие на независимое кино или музыкальный клип.

Пока что есть ощущение, что именно эта технология может привести к популярности линейки iPhone 13 (и всех iPhone после него) среди создателей контента. Конечно, серьёзное кино на айфон так просто не снимешь (или придётся серьёзно напрячься), но на мобильном экране результат выглядит очень достойно. Легко представить, как «Киноэффект» может вывести тиктоки на новый уровень — они станут выглядеть на порядок профессиональнее просто благодаря нейросетям, без дополнительных усилий со стороны пользователей.

Аппаратные новинки больше не влияют на успех

Внутри iPhone 13 изменился больше, чем кажется на первый взгляд, но ничего радикально нового в контексте базовых моделей не появилось. С точки зрения «железа» в модели нет ничего такого, что должно заставить обновиться владельцев 11 и 12 айфонов.

Apple немного обновила экран (он стал на четверть ярче) и уменьшила «вырез», подкрутила время работы и поменяла одну из двух камер на чуть более совершенную. Да, теперь приходится меньше ждать, пока сработает «ночной режим», а иногда можно сделать снимок и вовсе без него, но с точки зрения пользовательского опыта всё остальное не изменилось.

Экраны iPhone 13 и iPhone 12 Pro Max на максимальной яркости

Самые главные нововведения больше программные, нежели аппаратные, а парадигма сравнения характеристик окончательно изжила себя. «Киноэффект» и фотографические стили будут работать только на iPhone 13 — даже прошлые модели не получат этих возможностей.

И это не просто прихоть Apple: смартфоны во многом уже упёрлись в потолок инноваций, как это было в своё время с машинами. Производители теперь соревнуются не столько в базовых потребностях, сколько в расширении опыта и комфорта пользователей.

Новые возможности больше не просто аппаратные или чисто программные решения, а слияние и того, и другого. «Киноэффект» удалось сделать на таком уровне благодаря диагональному расположению камер, а фотографические стили — благодаря нейропроцессорам в чипе A15.

Дальше граница будет стираться ещё больше: Apple перестала сравнивать мобильный процессор с чипом прошлого поколения. Вместо этого она сопоставляет его с условными «конкурентами» (конечно же, не в пользу последних). Вероятно, в ближайшее время индустрия и вовсе уйдёт от упоминания характеристик, потому что в итоге всё сводится к субъективному «пользовательскому опыту», а его не измеришь чем-то конкретным.

После презентации многие, включая меня, были убеждены, что iPhone 13 — итеративное, незначительное обновление. Ведь по сравнению с 12-й моделью почти ничего не изменилось. Но для многих это не так важно: мы живём в мире, где большинство меняет айфоны не ежегодно, а раз в несколько поколений.

iPhone 13 уже ставит рекорды продаж, в том числе и в России. Вероятно, на него переходят владельцы седьмых, восьмых и X-моделей — их смартфонам уже больше трёх лет и эти люди почувствуют ощутимый прирост нового. А владельцам iPhone 11 и 12, как всегда и бывает с последними поколениями, есть смысл подождать. Если у вас нет срочных причин обновлять смартфон или вам не сильно хочется быть одним из первых тестировщиков кинорежима, то лучше отложить деньги на iPhone 14: через год ожидается как минимум редизайн.

Для всех остальных — продажи iPhone 13 стартовали 24 сентября, но в России некоторые модели уже разобрали. На момент написания заметки сложно найти Pro и Pro Max версии. Базовые iPhone 13 доступны в пяти цветах — розовый, синий, «тёмная ночь», «сияющая звезда» и (PRODUCT)RED. iPhone 13 mini стоит от 69 990 рублей, iPhone 13 от 79 990 рублей, а Pro – от 99 990 рублей.