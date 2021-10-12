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Технологии
Дамир Камалетдинов

Apple разослала приглашения на презентацию со слоганом «В отрыв» — она пройдёт 18 октября Статьи редакции

На мероприятии могут показать новый фирменный процессор Apple и обновлённую линейку MacBook.

Apple прислала журналистам приглашения на презентацию со слоганом «В отрыв». Она пройдёт 18 октября в 20:00 по московскому времени.

Мероприятие станет второй презентацией Apple за осень 2021 года — на первой показали новые iPhone и Apple Watch. В этот раз журналисты ожидают обновления линейки MacBook на продолжении процессора M1 — он может получить название M1X. Презентация пройдёт онлайн в виде прямой трансляции из кампуса Apple.

В 2020 году компания провела три презентации за осень. На первой показала Apple Watch, iPad и новые сервисы, на второй — iPhone, а на третьей первые маки на M1.

Apple анонсировала третью осеннюю презентацию в…
Тот самый one more thing.
tjournal.ru

#новости #apple

2132 просмотров
78 78 комментариев
9
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78 комментариев
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stikerman

Какой отрыв, я уже старый для отрывов.

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3
Рыжий

Отрыв тромба же

Ответить
42
Славянский украинец

Аж давление подскочило.

Ответить
3
stikerman

А это по нашему, по пенсионерскому

Ответить
1
Павел Кузминкин

Тебе даже 50-ти нет

Ответить
0
stikerman

Конечно нет, мне за 50 уже

Ответить
0
Konstantin Wirz

Надеюсь М2 представят, буду брать

Ответить
3
Рыжий

По слухам будет m1x

Ответить
6
Трансгендолёт

жду M1 Pro Max

Ответить
1
Никита

Интел уже в теме😄
После анонсы убойного М1Х вообще исчезнут😁

Ответить
4
Василий Чехов

Это amd скорее всего аффектять, так-как у маков не такой большой процент покрытия рынка как у других производителей. Та и пока не перепишут кучу софта, (в моем случае работа со звуком), то и убийства не будет. Плюс есть сферы где без x86 не вар, так что вряд ли исчезнут.

Ответить
1
Китайский яд

Так а что со звуком? Вроде лоджик уже могет в силикон, рипер тоже. Просадок по своим вст не заметил

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1
Прозрачный яд

Пацаны говорят, что не всё работает через Розетту. Вон, аблик только недавно под силикон выпустили бету

Ответить
0
Рыжий

и mysql вроде до сих пор не работает на m1, на марию приходится переходить

Ответить
0
Alexander Personazhe

пока не перепишут кучу софта, (в моем случае работа со звуком), то и убийства не будет

Ну "убийства" в обозримом будущем и правда не предполагается, но вроде софт для работы со звуком не то, чтобы сильно требовательным был к железу, так что на М1 всё должно летать уже сейчас, через Розетту.

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0
Никита

Ну да, интел для серверов и останется, все персоналки будут на арме рано или поздно, АМД для Виндоус-ПК, М1 для Apple

Ответить
0
Артур Логвинов

Ууу какой кошмар, аж 1.27% потеряли, но мы то совсем не такие

Ответить
0
Ху Эмай

Чертов ТЖ, везде теперь анусы мерещатся

Ответить
1
Честный кран

А они не мерещатся

Ответить
10
Федя Прозоров

Анус тима кука

Ответить
0
умный человек

Морщатся

Ответить
0
Славянский украинец

А могли бы и на тж. Вон мэйл уже и обкатал.

Ответить
4
Организационный динозавр

Спасибо, но у меня есть гугл. Узнать характеристики какого-нибудь девайса, если возникнет необходимость - дело одной минуты. Против ста двадцати, на протяжении которых говорящая голова будет пересказывать мантру "осом инкредибл" на все лады.

Ответить
4
Огурцы

Пацаны, отменяйте ваши презентации и конференции. Тут у человека гугл есть

Ответить
0
Плотный

со слоганом «В отрыв»

Больше похоже на слоган гидры.

Ответить
2
Прошлый Даниль

Больше похож на слоган тромбов

Ответить
1
Павел Морозов

Пропоганда

Ответить
0
Павел Кузминкин

Осуждаю Гидру на всякий

Ответить
0
Почетный Паша

Кук в прямом эфире нажрётся чтоль?

Ответить
3
Антон Лисин

Наклонется перед всеми к залу задом ред.

Ответить
0
Почетный Паша

а там

Ответить
1
Павел Кузминкин

Тим Кук на пикче?

Ответить
0
stikerman

И выебет своего парня, это будет не баг, а фича

Ответить
0
serjb
Ответить
0
Польский щит

о, значит скоро опять понаберут кредитов и нам дадут премию

Ответить
1
Рыжий

я вот хотел на айфон взять кредит. но решил не быть ебланом

Ответить
2
Польский щит

нене ты бери , мне же стим дек надо купить))

Ответить
1
Рыжий

а есть разница я беру в банке физическом или заявку онлайн отправляю из приложения?
ну для твоей премии ред.

Ответить
0
Польский щит

нет , просто если банк будет в плюсе то и я буду в плюсе

Ответить
1
Честный кран

В Яндекс.Плюсе

Ответить
5
Славянский украинец

Ты в банке?

Ответить
0
Маленький микроскоп

VBanke

Ответить
3
Федя Прозоров

ЯБанк

Ответить
1
Маленький микроскоп

я тёрочка

Ответить
0
Честный кран

Чё за тёрки тут?

Ответить
1
Рыжий

банковская крыса?

Ответить
1
Рыжий

или ты в коллекторском агенстве работаешь?

Ответить
0
Польский щит

моя работа приводит к появлению коллекторских агентств ред.

Ответить
1
Славянский украинец

ЧТО ЗА ЗАГАДКИ??

Ответить
0
Польский щит

лавирую на краешке NDA

Ответить
1
Рыжий

ты же на tj под ником, похуй же

Ответить
1
Польский щит

да вот как бы нифига не похуй выясняется

Ответить
0
Славянский украинец

Но ты не сотрудник банка?

Ответить
0
Польский щит

вроде нет наверное

Ответить
0
Фил

В отрыв

Ответить
1
Острый яд
Ответить
0
Славянский украинец

ЧЕРЕЗ НЕ МОГУ

Ответить
0
Павел Кузминкин

а какая ему от этого выгода?

Ответить
0
Честный кран

Всё понятно: эти тоже в космос полетят.
Маск с Безосом пусть напрягутся.

Ответить
0
Alexey Betev

Внезапно эпл покажет свои космические корабли

Ответить
0
Высокий самолет

Ни единого отрывааааа!!!!

Ответить
0
Высокий самолет

А вообще яблоко на фоне полос напоминает анус крупным планом.

Ответить
0
Маленький микроскоп

Может, прорыв? и яркие победы...

Ответить
0
Твердый томагавк_два

Жду iMac больше 27"

Ответить
0
Andre Macareno

Кажется у аймак про похожая реклама была, может, и их обновят…

Ответить
0
Nike RossXP

Судя по логотипу, они представят новый сезон Fortnite

Ответить
0
Владимир Швецов

Вы че охуенная комедия же была

Ответить
0
Дарья Гременкова

Наконец-то vr/ar от эппла

Ответить
0
Антон Лисин

"давайте дружно подрочим"

Ответить
0
Гюндуз Гусейнли

Знатно спижжено

Ответить
0
Анатолий Смолов

Презентация пройдёт онлайн в виде прямой трансляции из кампуса Apple.

А что, эти презентации, в их нынешнем виде, действительно в прямом эфире проводят, а не просто запись включают?

Ответить
0
Артур Логвинов

Прямой трансляции с сервера эпл

Ответить
0
Shenmue
Ответить
0
Павел Морозов

Опять покупать

Ответить
0
IO

Это уже рывок или прорыв?

Ответить
0
Павел Кузминкин

Отрыв башки

Ответить
0
Ирина Китаева

https://youtu.be/9of9aPGf-9Q

Ответить
0
Danil Oputin

Только купил эйр на М1. Не говорите мне, что они увеличат диагональ на новых

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0
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