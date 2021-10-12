Apple разослала приглашения на презентацию со слоганом «В отрыв» — она пройдёт 18 октября Статьи редакции
На мероприятии могут показать новый фирменный процессор Apple и обновлённую линейку MacBook.
Apple прислала журналистам приглашения на презентацию со слоганом «В отрыв». Она пройдёт 18 октября в 20:00 по московскому времени.
Мероприятие станет второй презентацией Apple за осень 2021 года — на первой показали новые iPhone и Apple Watch. В этот раз журналисты ожидают обновления линейки MacBook на продолжении процессора M1 — он может получить название M1X. Презентация пройдёт онлайн в виде прямой трансляции из кампуса Apple.
В 2020 году компания провела три презентации за осень. На первой показала Apple Watch, iPad и новые сервисы, на второй — iPhone, а на третьей первые маки на M1.
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