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DTF

«Заключила соглашение, которое не собиралась выполнять»: Google подал ответный иск к Epic Games Статьи редакции

И обвинил компанию Тима Суини в нарушении контракта, недобросовестных действиях и неосновательном обогащении.

13 13 комментариев
1714 просмотров

Google и Epic Games ведут судебное разбирательство из-за системы прямых покупок, которую Epic летом 2020-го добавила в мобильную версию Fortnite. После этого Google убрал игру из Play Store, а Epic Games подала на него в суд. В октябре 2021-го Google оформил встречный иск.

Epic Games, как отметили юристы Google, заключила соглашение о выпуске Fortnite в Play Store, но изначально не собиралась его выполнять и следовать правилам площадки. Вместо этого компания Тима Суини собиралась организовать «сложнопостановочную атаку» на Apple и Google.

Во-первых, Epic стремилась к системному изменению, которое позволило бы ей обогатиться, добиться огромного денежного заработка. Во-вторых, намеревалась изменить политику Apple и Google, которая стала препятствием для создания метавселенной, задуманной мистером Суини.

из иска Google к Epic

В Google также отметили, что Epic пыталась отвлечь внимание от нарушения ей контракта, очерняя и нанося ущерб Google. А в связи с тем, что некоторые игроки успели скачать из Play Store версию Fortnite с системой прямых покупок, Epic продолжает нарушать правила магазина приложений Google и получать деньги в обход комиссионного сбора.

Суд, по мнению юристов Google, должен назначить компании возмещение расходов и издержек, а также запретить Epic использовать свою платёжную систему и удалить её из мобильной Fortnite.

В сентябре 2021 года закончилось аналогичное разбирательство между Epic и Apple. Суд удовлетворил все требования Apple кроме одного — компании запретили ограничивать разработчиков платежами через App Store, поэтому в магазине приложений разрешили ссылки на альтернативные системы. И Epic, и Apple подали апелляцию на это решение.

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tjournal.ru

#новости #epicgames #google #суды

13 13 комментариев
14
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13 комментариев
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Царский фитиль

деритес

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10
Больной дым

Увидели, что APPLE удалось выебать эпиков, решили повторить. Так то Гугл ссыкуны и никогда первыми бы не решились на этот шаг. Как и во всем в принципе.

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2
IO

Так-то эпиков они не выебли, альтернативную систему оплаты обязали добавить, чего эпики и добивались. Не говоря уже о куче антимонопольных исков.

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6
Виталий Орлов

Никто не добился альтернативной формы оплаты. Единственное, что изменилось - можно оставить ссылку на свой сайт, где можно оплатить. Всегда так было можно

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6
Дмитрий Щёлоков

Может стоит знакомится прежде сем высказываться? Никакой альтернативной системы оплаты в приложения не добавляются, можно дать информацию и поставить ссылку, по которой, естественно, никто ходить не будет, потому что пользователи не поктдают экосистему, где им комфортно. Именно комфорт ценят пользователи, именно поэтому Google, Apple и Facebook монополисты, что моздают юзабильные интерфейсы, которые тяжело и дорого повторять, а некоторые, зарабатывающие на них деньги, хотят пользоваться ими бесплатно. Интеграция это значит предоставить API для встраивания своих механизмов, для доступа к сервисам платформы, а не разрешить оставлять бессмысленную ссылку

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1
Сознательный франт

альтернативную систему оплаты обязали добавить

Уже добавили? Уже вернули фортнайт?

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0
johny64 XZ

Откуда вы блядь беретесь, эпики сами сказали что обосрались и недовольны результатом

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0
Царский фитиль

польская АНАЛитика

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3
Дружеский татарин

А зачем мы постим новости с сайта дурачков?

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1
Wojciech Soska

Сайт дурачков там, а глупые вопросы почему-то задают тут.
Для трафика на сайте, очевидно.

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4
Царский фитиль

не и пикабу же

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0
Федя Прозоров

Всё по делу

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0
Ночной микрофон
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0
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