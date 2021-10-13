«Заключила соглашение, которое не собиралась выполнять»: Google подал ответный иск к Epic Games Статьи редакции
И обвинил компанию Тима Суини в нарушении контракта, недобросовестных действиях и неосновательном обогащении.
Google и Epic Games ведут судебное разбирательство из-за системы прямых покупок, которую Epic летом 2020-го добавила в мобильную версию Fortnite. После этого Google убрал игру из Play Store, а Epic Games подала на него в суд. В октябре 2021-го Google оформил встречный иск.
Epic Games, как отметили юристы Google, заключила соглашение о выпуске Fortnite в Play Store, но изначально не собиралась его выполнять и следовать правилам площадки. Вместо этого компания Тима Суини собиралась организовать «сложнопостановочную атаку» на Apple и Google.
В Google также отметили, что Epic пыталась отвлечь внимание от нарушения ей контракта, очерняя и нанося ущерб Google. А в связи с тем, что некоторые игроки успели скачать из Play Store версию Fortnite с системой прямых покупок, Epic продолжает нарушать правила магазина приложений Google и получать деньги в обход комиссионного сбора.
Суд, по мнению юристов Google, должен назначить компании возмещение расходов и издержек, а также запретить Epic использовать свою платёжную систему и удалить её из мобильной Fortnite.
В сентябре 2021 года закончилось аналогичное разбирательство между Epic и Apple. Суд удовлетворил все требования Apple кроме одного — компании запретили ограничивать разработчиков платежами через App Store, поэтому в магазине приложений разрешили ссылки на альтернативные системы. И Epic, и Apple подали апелляцию на это решение.
Может стоит знакомится прежде сем высказываться? Никакой альтернативной системы оплаты в приложения не добавляются, можно дать информацию и поставить ссылку, по которой, естественно, никто ходить не будет, потому что пользователи не поктдают экосистему, где им комфортно. Именно комфорт ценят пользователи, именно поэтому Google, Apple и Facebook монополисты, что моздают юзабильные интерфейсы, которые тяжело и дорого повторять, а некоторые, зарабатывающие на них деньги, хотят пользоваться ими бесплатно. Интеграция это значит предоставить API для встраивания своих механизмов, для доступа к сервисам платформы, а не разрешить оставлять бессмысленную ссылку