Дисплей вмещает больше и выглядит почти «безрамочным», а аккумулятор вынуждает Apple класть в комплект зарядку с USB-C.

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Apple Watch Series 7 Фото здесь и далее — Никита Родионов специально для TJ

14 сентября Apple представила Watch Series 7 — обновление линейки «умных» часов с увеличенным экраном и уменьшенными рамками. Габариты устройства остались почти такими же, но дисплей стал больше на 20%. Редактор TJ провёл с часами несколько дней до старта продаж и рассказывает об ощущениях от нового экрана, других изменениях и причинах покупать Apple Watch.

Новый дисплей — больше про стиль, чем про пользу

Apple Watch для меня уже давно стали не просто фитнес-устройством или приложением к iPhone, но ещё и предметом стиля. Помимо экрана в Series 7 мало что изменилось, поэтому в первую очередь их есть смысл рассмотреть именно с этой стороны.

Часы получили обновлённый дисплей, который Apple считает «безрамочным». Рамки, конечно, остались, но по сравнению с прошлой моделью стали тоньше на 40%. Новые часы увеличились в размерах, до 41 и 45 миллиметров соответственно, но любые ремешки от предыдущих поколений к ним подойдут.

Apple Watch Series 6 (слева) и Apple Watch Series 7 (справа)

Экран Series 7 больше похож на смартфоны с «дисплеями-водопадами» — он буквально загибается по краям. Но если на телефоне это обычно не несло никакой пользы, то в случае с часами кажется вполне уместным. Как минимум — это красиво.

По ощущениям, переход на новый экран — это как пересесть на iPhone без «кнопки домой». К новому дисплею очень быстро привыкаешь, как будто так должно было быть всегда.

Изогнутый силуэт привнёс свои достоинства и недостатки. Изображение теперь будто растекается по экрану, заполняя его от края до края. Это особенно заметно с новым циферблатом «Контур», который изящно эксплуатирует возможности дисплея — даже под приличным углом можно увидеть время.

Новый циферблат «Контур», цифры на котором увеличиваются сами или изменяются колёсиком

Однако у нового экрана есть та же особенность, что и у смартфонов с похожими решениями. Она не так бросается в глаза, но изображение по краям теряет цвета в зависимости от угла обзора — так уж устроены OLED-панели. Благодаря новому экрану, как утверждает Apple, часы стали ещё и на 70% ярче в помещении при неактивном режиме, но лично я этого не заметил.

Дисплей мало что меняет в плане практичности: хотя область экрана увеличили на 20% по сравнению с предыдущим поколением (и наполовину по сравнению с Series 3), потреблять контент стало не сильно удобнее.

В Series 7 добавили полноразмерную клавиатуру (она уже стала предметом скандала). Но на русском языке её нет, а на её появление в ближайшее время рассчитывать не стоит. Я не припомню, возникала ли у меня хоть раз необходимость печатать длинное сообщение с часов. А для быстрого ответа там есть заготовленные варианты, которые легко поменять через айфон, и диктовка Siri. Впрочем, если сильно нужно, то можно переключить на английский язык, после чего напечатать сообщение на нём или транслитом.

Зарядка, прочность и интерфейс — что ещё поменялось

Без быстрой зарядки — теперь никуда.

Несмотря на увеличение экрана, часы не стали работать меньше, но их нужно дольше заряжать — вероятно, вырос ещё и аккумулятор. Поэтому в новой модели Apple впервые положила в коробку зарядное устройство с USB-C, которое поддерживает стандарт быстрой магнитной зарядки (сам коннектор не изменился).

Новый комплектный провод с USB-C

С этим проводом Series 7 можно зарядить за 45 минут до 80% при подключении к адаптеру быстрой зарядки от iPhone. А вот старый провод с обычным USB теперь заряжает часы слишком долго — до 1,5 часов на полный заряд.

Сделали часы ещё прочнее.

Новый дисплей от края до края — звучит не только красиво, но и угрожающе для устройства при активном образе жизни. Поэтому вместе с ним Apple перешла ещё и на новое сверхпрочное стекло, которое впервые защищено от трещин.

Это стало возможно благодаря изменению конструкции. Дисплей стал больше, но тоньше за счёт интеграции сенсора в OLED-панель, а толщину стекла, напротив, увеличили на 50%.

Проверять часы на прочность, я, конечно не стал. Но по моему опыту со всеми прошлыми часами, включая Apple Watch Original 2015 года — их по-настоящему сложно разбить. Я снимаю часы только когда ставлю их на зарядку, а в остальное время цепляю ими всё подряд и не всегда помню, что они находятся на руке. Но помимо пары неглубоких царапин и потёртостей, часы всегда оставались целы.

Новый циферблат с портретным режимом, который сегментирует фотографию

В Series 7 также впервые встроили защиту от грязи и пыли по стандарту IP67. Но это едва ли было проблемой в прошлых поколениях — наличие влагозащиты позволяло в любой момент промыть часы под водой.

Укрупнили интерфейс и добавили обнаружение падения для тренировок.

Новый экран повлиял не только на циферблаты, но и на систему в целом. Все элементы управления стали больше: от кнопок до пунктов меню. Пользователи теперь могут выбрать из девяти вариантов увеличения текста на экране — интерфейс просто адаптировали под новый размер.

Сильнее всего это ощущается в первое время после перехода со старых часов. Всё становится таким большим и более удобным, но потом об этом быстро забываешь и просто продолжаешь пользоваться часами как обычно.

В новых часах также оптимизировали функцию обнаружения падения, но это совсем мелочь. Теперь она работает не только в «спокойном» режиме, но и во время любых тренировок.

Кому и зачем нужны Apple Watch

В 2015 году первую модель Apple Watch позиционировали как продолжение iPhone на руке. Тогда многие возможности часов работали только благодаря айфону рядом — даже приложения нужно было устанавливать на самом смартфоне.

С тех пор многое изменилось: Apple Watch сильно прибавили в мощности и зарекомендовали себя как устройство для активного образа жизни. С ними бегают, плавают, ездят на велосипедах и чем только не занимаются — часы умеют замерять многие виды активности.

Со временем Watch стали ещё и просто модным устройством, которое приятно носить на руке, даже если ты не спортсмен. Series 7 продолжает продвигать устройство в эту сторону и даже дальше — теперь с часов можно набирать текст (хоть и не в России) и удобнее читать те же сообщения или фотографии. Они становятся всё менее зависимыми от iPhone.

Но новая модель не привносит ничего радикально нового и по всем параметрам кроме экрана ощущается как Series 6. Здесь те же возможности по отслеживанию здоровья и активности, всегда включённый дисплей, ЭКГ, измерение кислорода и всё остальное. Поэтому если раздумываете над покупкой — проще прочитать наш прошлогодний обзор Apple Watch Series 6, а над обновлением если и стоит задумываться, то только владельцам Series 3, 4 или SE.

Apple Watch Series 7 появятся в продаже в России 15 октября. Предзаказ можно сделать уже сейчас.

Цены:

— 36 990 рублей за версию 41 мм (для запястья 130-220 мм);