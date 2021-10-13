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Дамир Камалетдинов

Какими получились Apple Watch Series 7 с куда большим экраном, и зачем они могут быть нужны. Впечатления TJ Статьи редакции

Дисплей вмещает больше и выглядит почти «безрамочным», а аккумулятор вынуждает Apple класть в комплект зарядку с USB-C.

71 71 комментарий
1907 просмотров
Apple Watch Series 7 Фото здесь и далее — Никита Родионов специально для TJ

14 сентября Apple представила Watch Series 7 — обновление линейки «умных» часов с увеличенным экраном и уменьшенными рамками. Габариты устройства остались почти такими же, но дисплей стал больше на 20%. Редактор TJ провёл с часами несколько дней до старта продаж и рассказывает об ощущениях от нового экрана, других изменениях и причинах покупать Apple Watch.

Новый дисплей — больше про стиль, чем про пользу

Apple Watch для меня уже давно стали не просто фитнес-устройством или приложением к iPhone, но ещё и предметом стиля. Помимо экрана в Series 7 мало что изменилось, поэтому в первую очередь их есть смысл рассмотреть именно с этой стороны.

Часы получили обновлённый дисплей, который Apple считает «безрамочным». Рамки, конечно, остались, но по сравнению с прошлой моделью стали тоньше на 40%. Новые часы увеличились в размерах, до 41 и 45 миллиметров соответственно, но любые ремешки от предыдущих поколений к ним подойдут.

Apple Watch Series 6 (слева) и Apple Watch Series 7 (справа)

Экран Series 7 больше похож на смартфоны с «дисплеями-водопадами» — он буквально загибается по краям. Но если на телефоне это обычно не несло никакой пользы, то в случае с часами кажется вполне уместным. Как минимум — это красиво.

По ощущениям, переход на новый экран — это как пересесть на iPhone без «кнопки домой». К новому дисплею очень быстро привыкаешь, как будто так должно было быть всегда.

Изогнутый силуэт привнёс свои достоинства и недостатки. Изображение теперь будто растекается по экрану, заполняя его от края до края. Это особенно заметно с новым циферблатом «Контур», который изящно эксплуатирует возможности дисплея — даже под приличным углом можно увидеть время.

Новый циферблат «Контур», цифры на котором увеличиваются сами или изменяются колёсиком

Однако у нового экрана есть та же особенность, что и у смартфонов с похожими решениями. Она не так бросается в глаза, но изображение по краям теряет цвета в зависимости от угла обзора — так уж устроены OLED-панели. Благодаря новому экрану, как утверждает Apple, часы стали ещё и на 70% ярче в помещении при неактивном режиме, но лично я этого не заметил.

Дисплей мало что меняет в плане практичности: хотя область экрана увеличили на 20% по сравнению с предыдущим поколением (и наполовину по сравнению с Series 3), потреблять контент стало не сильно удобнее.

В Series 7 добавили полноразмерную клавиатуру (она уже стала предметом скандала). Но на русском языке её нет, а на её появление в ближайшее время рассчитывать не стоит. Я не припомню, возникала ли у меня хоть раз необходимость печатать длинное сообщение с часов. А для быстрого ответа там есть заготовленные варианты, которые легко поменять через айфон, и диктовка Siri. Впрочем, если сильно нужно, то можно переключить на английский язык, после чего напечатать сообщение на нём или транслитом.

Зарядка, прочность и интерфейс — что ещё поменялось

Без быстрой зарядки — теперь никуда.

Несмотря на увеличение экрана, часы не стали работать меньше, но их нужно дольше заряжать — вероятно, вырос ещё и аккумулятор. Поэтому в новой модели Apple впервые положила в коробку зарядное устройство с USB-C, которое поддерживает стандарт быстрой магнитной зарядки (сам коннектор не изменился).

Новый комплектный провод с USB-C

С этим проводом Series 7 можно зарядить за 45 минут до 80% при подключении к адаптеру быстрой зарядки от iPhone. А вот старый провод с обычным USB теперь заряжает часы слишком долго — до 1,5 часов на полный заряд.

Сделали часы ещё прочнее.

Новый дисплей от края до края — звучит не только красиво, но и угрожающе для устройства при активном образе жизни. Поэтому вместе с ним Apple перешла ещё и на новое сверхпрочное стекло, которое впервые защищено от трещин.

Это стало возможно благодаря изменению конструкции. Дисплей стал больше, но тоньше за счёт интеграции сенсора в OLED-панель, а толщину стекла, напротив, увеличили на 50%.

Проверять часы на прочность, я, конечно не стал. Но по моему опыту со всеми прошлыми часами, включая Apple Watch Original 2015 года — их по-настоящему сложно разбить. Я снимаю часы только когда ставлю их на зарядку, а в остальное время цепляю ими всё подряд и не всегда помню, что они находятся на руке. Но помимо пары неглубоких царапин и потёртостей, часы всегда оставались целы.

Новый циферблат с портретным режимом, который сегментирует фотографию

В Series 7 также впервые встроили защиту от грязи и пыли по стандарту IP67. Но это едва ли было проблемой в прошлых поколениях — наличие влагозащиты позволяло в любой момент промыть часы под водой.

Укрупнили интерфейс и добавили обнаружение падения для тренировок.

Новый экран повлиял не только на циферблаты, но и на систему в целом. Все элементы управления стали больше: от кнопок до пунктов меню. Пользователи теперь могут выбрать из девяти вариантов увеличения текста на экране — интерфейс просто адаптировали под новый размер.

Сильнее всего это ощущается в первое время после перехода со старых часов. Всё становится таким большим и более удобным, но потом об этом быстро забываешь и просто продолжаешь пользоваться часами как обычно.

В новых часах также оптимизировали функцию обнаружения падения, но это совсем мелочь. Теперь она работает не только в «спокойном» режиме, но и во время любых тренировок.

Кому и зачем нужны Apple Watch

В 2015 году первую модель Apple Watch позиционировали как продолжение iPhone на руке. Тогда многие возможности часов работали только благодаря айфону рядом — даже приложения нужно было устанавливать на самом смартфоне.

С тех пор многое изменилось: Apple Watch сильно прибавили в мощности и зарекомендовали себя как устройство для активного образа жизни. С ними бегают, плавают, ездят на велосипедах и чем только не занимаются — часы умеют замерять многие виды активности.

Со временем Watch стали ещё и просто модным устройством, которое приятно носить на руке, даже если ты не спортсмен. Series 7 продолжает продвигать устройство в эту сторону и даже дальше — теперь с часов можно набирать текст (хоть и не в России) и удобнее читать те же сообщения или фотографии. Они становятся всё менее зависимыми от iPhone.

Но новая модель не привносит ничего радикально нового и по всем параметрам кроме экрана ощущается как Series 6. Здесь те же возможности по отслеживанию здоровья и активности, всегда включённый дисплей, ЭКГ, измерение кислорода и всё остальное. Поэтому если раздумываете над покупкой — проще прочитать наш прошлогодний обзор Apple Watch Series 6, а над обновлением если и стоит задумываться, то только владельцам Series 3, 4 или SE.

Обзор Apple Watch Series 6 — что изменилось, как…
Редактор TJ провёл неделю в новых часах от Apple и рассказывает всё, что о них стоит знать.
tjournal.ru

Apple Watch Series 7 появятся в продаже в России 15 октября. Предзаказ можно сделать уже сейчас.

Цены:

— 36 990 рублей за версию 41 мм (для запястья 130-220 мм);

— 39 490 рублей за версию 45 мм (для запястья 140-220 мм).

#apple #watch #обзоры #мнения

71 71 комментарий
16
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71 комментарий
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Кирилл Вселенский

Промшло 7 лет, никто так внятно и не может зачем они нужны, кроме как считать шаги и будильник

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14
Усталый ящик

зарекомендовали себя как устройство для активного образа жизни. С ними бегают, плавают, ездят на велосипедах и чем только не занимаются — часы умеют замерять многие виды активности.

Прошло 7 лет, а никто так и не видит ответ ред.

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7
Кирилл Вселенский

Это все считать шаги

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3
Игорь Рачук

Ну...
Мне Galaxy Watch музыку играют в беспроводные наушники на тренировках.
Телефон можно не таскать. На часах spotify стоит и вся музыка доступна.
Часы сами сидят на WiFi в зале и играют музыку из инета.
На улице они переходят в автономный режим и играют загруженную музыку.

Ответить
0
Ху Эмай

С чем справляется любой фитнесс браслет

Ответить
6
Кирилл Вселенский

Я про это же, да

Ответить
0
Серьезный франт

узнать кто звонит, что пишут по почте/в мессенджерах и быстро ответить, не доставая телефон на совещаниях. собственно за это и ценю

Ответить
4
Паша Сасковец

Как по мне это очень специфический сценарий, хоть и не кажется таковым. Я не на должности с огромным уровнем ответственности, но постоянные вибрации на руке даже от моего жиденького потока сообщений из чатов меня жестко напрягают.

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1
Серьезный франт

у меня уведомления приходят на часы от тех контактов, которые важно прочитать всегда просто. если без фильтрации получать уведомления на каждое письмо/спам/звонок, то да, сразу крыша съедет

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0
Паша Сасковец

Бывает что чат важный, но порой и оттуда летит много уведомлений. Тогда у меня ещё один девайс, а режиме уведомлений которого нужно думать (ставить беззвучный на короткое время, или на ночь, или ещё как). Тогда уж проще одним телефоном пользоваться.
Но это все конечно субъективно.

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0
Сергей Звезда

Если этого достаточно, действительно лучше взять фитнес-браслет. Хорошо, что в нынешнем мире можно выбирать!

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4
Doktor Streyndzhlav

это пока

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0
Yan Petrov

Считать калории — фиксировать занятия спортом, смотреть маршрут на карте, смотреть сообщения и там-же отписывать (ок, да, нет), платить в магазине, даже если телефона нету под рукой, если в душе или например на велосипеде, можно ответить с часов, регулировать громкость и переключать песни, выходить на пробежку без телефона (гпс, музыка), ставить будильники и таймеры, следить за курсом крипты вместе со временем, выключать и включать вещи через Хоумкит итд. Конечно, все это может звучать, как мелочи, но когда привыкаешь, понимаешь, что это действительно удобно. ред.

Ответить
3
wmhy

Они нужны, если ведёшь активный образ жизни (и я не про спорт сейчас) и тебе необходимо постоянно оставаться в курсе ситуации. Взгляд на часы быстрее и удобнее, чем доставать телефон, когда перемещаешься, ведёшь беседу или заняты руки. Как следствие они экономят заряд айфона, ибо часы заменяют его в действиях. Имхо незаменимы на активной работе, очень бустят эффективность. Плюс много всяких плюшек типа измерений показателя здоровья (Мой врач недавно попросил изучить данные с них, посмотрел на историю пульса и ещё несколько показателей), поиска телефона, сири и т.д.
А ещё это красивый аксессуар, который отлично смотрится.

Ответить
3
wmhy

Кста, в московских поликлиниках можно подключить часы, чтобы данные напрямую скидывались врачу

Ответить
1
Vadim Nemnasev

был владельцем и сяоми браслета, и сейчас эппл вотчей СЕ. Часы сам никогда не купил бы за тот прайс, что за них просят, но подарили, поэтому ношу. Ну, объективности ради, они удобней тем, что в них есть инпут, а не только чтение уведомлений. Могу с них таймер запустить, могу ими расплатиться, оставив телефон дома, могу с них даже поговорить, если руки в говне, и телефон искать не хочется, а если хочется - телефон могу с них же и найти. Игрушка прикольная, но конечно своих 300+ евро не стоит ред.

Ответить
3
Andre Macareno

Для этого и нужны, да, ну и в кольца поиграть и ачивки повыбивать
Ну и кроме будильника тут таймер и секундомер лично мне удобнее

И они, как сказал Дамир, не выглядят как фитнес-трекер при ношении с короткими рубашками или футболками— часы как часы, чисто пожилая монтана

А, да, тут еще про нфц добавили, тогда уж про анлок ноутов и айфонов вспомню еще ред.

Ответить
3
Николай Колесников

Совершенно по-другому взаимодействуешь с внешним миром через нотификации; телефон теперь нужен только в 10-20% случаев (ну, это число, очевидно, зависит от образа жизни).

Фитнес-функционал - вообще не главное (но значительное) в этих "часах". ред.

Ответить
3
Андрей Рядькин

Я за сердцем слежу

Ответить
1
Ху Эмай

Влюбиться боишься?

Ответить
0
Усталый ящик
Ответить
0
Семен Прозов

Засекать время для планки!

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1
Doktor Streyndzhlav

Подтягиваться с ними все еще не легче.

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0
ouxen

все кто в теме - могут

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0
Alexander Personazhe

Именно поэтому Эпл Вотч - самые популярные часы в мире. Потому что никому не нужны.

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0
Солнечный браслет

Мне подогнали Apple Watch на днюху, я два раза надела и продала. Пока носила, боялась уебать и расцарапать дорогущий девайс где то в метро или качалке, плюс парило, что появилась еще одна штука которую надо постоянно заряжать, обновлять, беспокоиться чтоб не украли. Лично мне абсолютно все равно сколько там сердечный ритм, телефона, наушников и ноутбука более чем достаточно.

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4
Усталый ящик

боялась уебать и расцарапать дорогущий девайс где то в метро или качалке

Уже третий год ношу AW5 и обо что их только не был, включая бетонные стены — ни одной царапины

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4
Alexander Personazhe

У меня раньше были 3, чего только не приключалось с ними - ну только пара царапинок появилась на дисплее. В итоге всё же разбил, но разбил, лютейшим образом разъебавшись на велосипеде, летел кувырком по асфальту - там без шансов было, я больше удивлён, что себе не сломал ничего. Сейчас вот год уже хожу с SE - и стучал, и ронял, и в зале о тренажёры стучал, и чего только не происходило с ними - и вообще нифига с ними не случилось.
Впрочем, это, возможно, зависит от человека. ред.

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1
Солнечный браслет

Открываем гугл и видим тонну жалоб на экран, ну хз. Но моя боль это вот:
парило, что появилась еще одна штука которую надо постоянно заряжать, обновлять, беспокоиться чтоб не украли

Ответить
0
Усталый ящик

Ну многие и на царапающийся экран ифонов жалуются, уже второй ифон, ни одной царапины — на экране, а жалоб много.
Если у людей нет жалоб, то они и писать об этом не будут.
постоянно заряжать

Это да, больная тема

Ответить
0
Павел Мусатов

постоянно заряжать

Я хз откуда эта проблема, идешь вечером душ — кинул на зарядку, пока помылся, скрабы там, маски, побрился, передернул опять же — они уже заряжены. Все равно любые финтес штуки в душе снимал, просто разница в том на стол кинул или на зарядку

Ответить
2
Дмитрий Пашнин

Коммент оставлен ради ради желания поделиться, что вы пользуетесь скрабом и дрочите в душе? :)

Ответить
4
Павел Мусатов

Поделиться? Это не норма?

Ответить
1
Солнечный браслет

Я должна следить за зарядкой и правильными проводами для телефона, наушников, ноута. Добавлять к этому еще что то — мне не нравится. Для меня часы становятся проблемой, чьи (имхо) почти бесполезные мне функции не могут ничего компенсировать.

тебе не проблема, а мне проблема, все субъективно, ок.

Ответить
1
Alexander Personazhe

еще одна штука которую надо постоянно заряжать

Вообще надуманная проблема. Заряжаю полчаса с утра, когда проснулся (пока там душ, зубы почистить) и вечером, перед сном (тоже пока в душ сходить). Хватает с головой, заряд всегда держится между 50% и 80%.

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0
Ночной микрофон

Хорошая новость одна:
вроде, старые ремешки таки подходят

Плохая новость тоже одна:
не добавилось НИ ОДНОЙ НОВОЙ ФУНКЦИИ

А в остальном, как и всегда у Apple: топчик за свои деньги.
Надо брать. Как куплю, то старые, 6-й серии, растопчу каблуком сразу же.

Ответить
3
Григорий Автухов

Тупая переплата денег. Я вон прекрасно и с 5ми хожу)

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0
Больной дым

Я думал ты напишешь что ходишь с механическими, тогда я бы я понял твоё мнение о переплате

Ответить
5
Ху Эмай

С механическими Patek Philippe

Ответить
1
ouxen

это уже зашквар

Ответить
0
Царский фитиль

почему такое повышенное внимание к продукции Apple ? не помню что то обзоров huawei, fitbit, кучи китайских телефонов-часов. в чем прикол? они получились такими же как и раньше - для гиков с лишними бабками ред.

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Потому что обзоры эпла дают трафик, а остальное говно никому не интересно. Рыночек порешал

Ответить
4
ouxen

эппл порешал рыночек

Ответить
1
Усталый ящик

Успех притягивает критику

Ответить
2
Царский фитиль

теперь с часов можно набирать текст (хоть и не в России)

лол кек китайские lemfo умеют

Ответить
1
ouxen

мда

Ответить
1
Царский фитиль

мда вот могут мда как то так

Ответить
0
ouxen

это возмутительно

Ответить
1
Alexander Personazhe

Как минимум потому что продукты Эпл задают вектор, направление, в котором дальше будут двигаться все эти Хуавеи, Ксяоми и всякие ноунеймы. Они показывают, как надо, а потом остальные догоняют.

Ответить
0
Царский фитиль

Пока что они задают тренд стагнации

Ответить
0
ouxen

ну наконец то!

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

iPhone сегодня чуть позже

Ответить
2
Ху Эмай

Скорее бы, мы сгораем от нетерпения.

Ответить
3
ouxen

что брать первее: новые часы или айфон 13 блю?

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

айфон

Ответить
1
ouxen

13 блю? ред.

Ответить
0
Ледяной единорожек88

Я взял голубой, красивый

Ответить
1
ouxen

красава, умешь отрываться

Ответить
0
Царский фитиль

Кредит

Ответить
0
ouxen

не дают, рейтинг 1 из 10(

Ответить
0
Царский фитиль

Печально

Ответить
1
Стильная самочка орангутана

Наконец-то занесли!

Ответить
0
Малой Постарел

где то видел часы в таком стиле аналоговые не могу вспомнить

Ответить
0
Эльдар Темирбулатов
Ответить
2
ouxen

говно

Ответить
0
ouxen

охуенно

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0
Vadim Nemnasev

Какими получились Apple Watch Series 7 с куда большим экраном

а ведь когда 6 серию презентовали, уже кричали про отсутствие рамок, и экран во всю площадь. кек

Ответить
0
ouxen

ты не понимаешь о чем пишешь

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0
Vadim Nemnasev

нет ты

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0
Дмитрий Григорьев

Поэтому в новой модели Apple впервые положила в коробку зарядное устройство с USB-C, которое поддерживает стандарт быстрой магнитной зарядки (сам коннектор не изменился).

Так, а чо там по углеродному следу, эпол?

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0
ouxen

В 2015 году первую модель Apple Watch позиционировали как продолжение iPhone на руке

нет, не позиционировали ред.

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0
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