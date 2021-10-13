Какими получились Apple Watch Series 7 с куда большим экраном, и зачем они могут быть нужны. Впечатления TJ Статьи редакции
Дисплей вмещает больше и выглядит почти «безрамочным», а аккумулятор вынуждает Apple класть в комплект зарядку с USB-C.
14 сентября Apple представила Watch Series 7 — обновление линейки «умных» часов с увеличенным экраном и уменьшенными рамками. Габариты устройства остались почти такими же, но дисплей стал больше на 20%. Редактор TJ провёл с часами несколько дней до старта продаж и рассказывает об ощущениях от нового экрана, других изменениях и причинах покупать Apple Watch.
Новый дисплей — больше про стиль, чем про пользу
Apple Watch для меня уже давно стали не просто фитнес-устройством или приложением к iPhone, но ещё и предметом стиля. Помимо экрана в Series 7 мало что изменилось, поэтому в первую очередь их есть смысл рассмотреть именно с этой стороны.
Часы получили обновлённый дисплей, который Apple считает «безрамочным». Рамки, конечно, остались, но по сравнению с прошлой моделью стали тоньше на 40%. Новые часы увеличились в размерах, до 41 и 45 миллиметров соответственно, но любые ремешки от предыдущих поколений к ним подойдут.
Экран Series 7 больше похож на смартфоны с «дисплеями-водопадами» — он буквально загибается по краям. Но если на телефоне это обычно не несло никакой пользы, то в случае с часами кажется вполне уместным. Как минимум — это красиво.
Изогнутый силуэт привнёс свои достоинства и недостатки. Изображение теперь будто растекается по экрану, заполняя его от края до края. Это особенно заметно с новым циферблатом «Контур», который изящно эксплуатирует возможности дисплея — даже под приличным углом можно увидеть время.
Однако у нового экрана есть та же особенность, что и у смартфонов с похожими решениями. Она не так бросается в глаза, но изображение по краям теряет цвета в зависимости от угла обзора — так уж устроены OLED-панели. Благодаря новому экрану, как утверждает Apple, часы стали ещё и на 70% ярче в помещении при неактивном режиме, но лично я этого не заметил.
Дисплей мало что меняет в плане практичности: хотя область экрана увеличили на 20% по сравнению с предыдущим поколением (и наполовину по сравнению с Series 3), потреблять контент стало не сильно удобнее.
В Series 7 добавили полноразмерную клавиатуру (она уже стала предметом скандала). Но на русском языке её нет, а на её появление в ближайшее время рассчитывать не стоит. Я не припомню, возникала ли у меня хоть раз необходимость печатать длинное сообщение с часов. А для быстрого ответа там есть заготовленные варианты, которые легко поменять через айфон, и диктовка Siri. Впрочем, если сильно нужно, то можно переключить на английский язык, после чего напечатать сообщение на нём или транслитом.
Зарядка, прочность и интерфейс — что ещё поменялось
Без быстрой зарядки — теперь никуда.
Несмотря на увеличение экрана, часы не стали работать меньше, но их нужно дольше заряжать — вероятно, вырос ещё и аккумулятор. Поэтому в новой модели Apple впервые положила в коробку зарядное устройство с USB-C, которое поддерживает стандарт быстрой магнитной зарядки (сам коннектор не изменился).
С этим проводом Series 7 можно зарядить за 45 минут до 80% при подключении к адаптеру быстрой зарядки от iPhone. А вот старый провод с обычным USB теперь заряжает часы слишком долго — до 1,5 часов на полный заряд.
Сделали часы ещё прочнее.
Новый дисплей от края до края — звучит не только красиво, но и угрожающе для устройства при активном образе жизни. Поэтому вместе с ним Apple перешла ещё и на новое сверхпрочное стекло, которое впервые защищено от трещин.
Это стало возможно благодаря изменению конструкции. Дисплей стал больше, но тоньше за счёт интеграции сенсора в OLED-панель, а толщину стекла, напротив, увеличили на 50%.
Проверять часы на прочность, я, конечно не стал. Но по моему опыту со всеми прошлыми часами, включая Apple Watch Original 2015 года — их по-настоящему сложно разбить. Я снимаю часы только когда ставлю их на зарядку, а в остальное время цепляю ими всё подряд и не всегда помню, что они находятся на руке. Но помимо пары неглубоких царапин и потёртостей, часы всегда оставались целы.
В Series 7 также впервые встроили защиту от грязи и пыли по стандарту IP67. Но это едва ли было проблемой в прошлых поколениях — наличие влагозащиты позволяло в любой момент промыть часы под водой.
Укрупнили интерфейс и добавили обнаружение падения для тренировок.
Новый экран повлиял не только на циферблаты, но и на систему в целом. Все элементы управления стали больше: от кнопок до пунктов меню. Пользователи теперь могут выбрать из девяти вариантов увеличения текста на экране — интерфейс просто адаптировали под новый размер.
Сильнее всего это ощущается в первое время после перехода со старых часов. Всё становится таким большим и более удобным, но потом об этом быстро забываешь и просто продолжаешь пользоваться часами как обычно.
В новых часах также оптимизировали функцию обнаружения падения, но это совсем мелочь. Теперь она работает не только в «спокойном» режиме, но и во время любых тренировок.
Кому и зачем нужны Apple Watch
В 2015 году первую модель Apple Watch позиционировали как продолжение iPhone на руке. Тогда многие возможности часов работали только благодаря айфону рядом — даже приложения нужно было устанавливать на самом смартфоне.
Со временем Watch стали ещё и просто модным устройством, которое приятно носить на руке, даже если ты не спортсмен. Series 7 продолжает продвигать устройство в эту сторону и даже дальше — теперь с часов можно набирать текст (хоть и не в России) и удобнее читать те же сообщения или фотографии. Они становятся всё менее зависимыми от iPhone.
Но новая модель не привносит ничего радикально нового и по всем параметрам кроме экрана ощущается как Series 6. Здесь те же возможности по отслеживанию здоровья и активности, всегда включённый дисплей, ЭКГ, измерение кислорода и всё остальное. Поэтому если раздумываете над покупкой — проще прочитать наш прошлогодний обзор Apple Watch Series 6, а над обновлением если и стоит задумываться, то только владельцам Series 3, 4 или SE.
Apple Watch Series 7 появятся в продаже в России 15 октября. Предзаказ можно сделать уже сейчас.
Цены:
— 36 990 рублей за версию 41 мм (для запястья 130-220 мм);
— 39 490 рублей за версию 45 мм (для запястья 140-220 мм).
Считать калории — фиксировать занятия спортом, смотреть маршрут на карте, смотреть сообщения и там-же отписывать (ок, да, нет), платить в магазине, даже если телефона нету под рукой, если в душе или например на велосипеде, можно ответить с часов, регулировать громкость и переключать песни, выходить на пробежку без телефона (гпс, музыка), ставить будильники и таймеры, следить за курсом крипты вместе со временем, выключать и включать вещи через Хоумкит итд. Конечно, все это может звучать, как мелочи, но когда привыкаешь, понимаешь, что это действительно удобно. ред.
Они нужны, если ведёшь активный образ жизни (и я не про спорт сейчас) и тебе необходимо постоянно оставаться в курсе ситуации. Взгляд на часы быстрее и удобнее, чем доставать телефон, когда перемещаешься, ведёшь беседу или заняты руки. Как следствие они экономят заряд айфона, ибо часы заменяют его в действиях. Имхо незаменимы на активной работе, очень бустят эффективность. Плюс много всяких плюшек типа измерений показателя здоровья (Мой врач недавно попросил изучить данные с них, посмотрел на историю пульса и ещё несколько показателей), поиска телефона, сири и т.д.
А ещё это красивый аксессуар, который отлично смотрится.
был владельцем и сяоми браслета, и сейчас эппл вотчей СЕ. Часы сам никогда не купил бы за тот прайс, что за них просят, но подарили, поэтому ношу. Ну, объективности ради, они удобней тем, что в них есть инпут, а не только чтение уведомлений. Могу с них таймер запустить, могу ими расплатиться, оставив телефон дома, могу с них даже поговорить, если руки в говне, и телефон искать не хочется, а если хочется - телефон могу с них же и найти. Игрушка прикольная, но конечно своих 300+ евро не стоит ред.
Для этого и нужны, да, ну и в кольца поиграть и ачивки повыбивать
Ну и кроме будильника тут таймер и секундомер лично мне удобнее
И они, как сказал Дамир, не выглядят как фитнес-трекер при ношении с короткими рубашками или футболками— часы как часы, чисто пожилая монтана
А, да, тут еще про нфц добавили, тогда уж про анлок ноутов и айфонов вспомню еще ред.
Мне подогнали Apple Watch на днюху, я два раза надела и продала. Пока носила, боялась уебать и расцарапать дорогущий девайс где то в метро или качалке, плюс парило, что появилась еще одна штука которую надо постоянно заряжать, обновлять, беспокоиться чтоб не украли. Лично мне абсолютно все равно сколько там сердечный ритм, телефона, наушников и ноутбука более чем достаточно.
У меня раньше были 3, чего только не приключалось с ними - ну только пара царапинок появилась на дисплее. В итоге всё же разбил, но разбил, лютейшим образом разъебавшись на велосипеде, летел кувырком по асфальту - там без шансов было, я больше удивлён, что себе не сломал ничего. Сейчас вот год уже хожу с SE - и стучал, и ронял, и в зале о тренажёры стучал, и чего только не происходило с ними - и вообще нифига с ними не случилось.
Впрочем, это, возможно, зависит от человека. ред.