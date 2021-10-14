Производитель планирует использовать дрон в будущей транспортной инфраструктуре вместе с летающими такси.

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Полёт тяжёлого грузового дрона VoloDrone Фото Volocopter

Немецкая компания Volocopter впервые показала на публике полёт своего тяжёлого грузового дрона VoloDrone, работа над которым шла с 2019 года. Большой мультикоптер поднял груз в ящике размером со стандартный европоддон на высоту 22 метра и за три минуты перевёз его на ближайшую парковку, сообщает официальный сайт компании.

VoloDrone использует 18 электродвигателей с винтами, расположенные на круглой раме диаметром 9,15 метра. Высота дрона составляет 2,15 метра, большая часть которой приходится на шасси в виде двух полозьев, между которыми крепится габаритный груз массой до 200 килограммов. При максимальной нагрузке взлётная масса VoloDrone достигает 600 килограммов из-за тяжёлых аккумуляторов, которые обеспечивают дрону дальность полёта до 40 километров.

Загрузка VoloDrone Фото Volocopter

На первом этапе мультикоптеры будут доставлять грузы только в пределах прямой видимости, но к 2025 году компания Volocopter планирует развернуть полноценную транспортную сеть с возможностью дальних перелётов. Она будет включать грузовые VoloDrone, 18-винтовые летающие такси VoloCity, а также пассажирско-грузовые станции VoloPort. Первый прототип такой пассажирской станции уже построен и тестируется в Сингапуре.

Тестовая станция VoloPort в Сингапуре с аэротакси VoloCity внутри Фото Volocopter