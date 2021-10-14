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Технологии
Никита Логинов

В Германии протестировали тяжёлый транспортный дрон — он способен перевозить 200 килограммов груза на 40 километров Статьи редакции

Производитель планирует использовать дрон в будущей транспортной инфраструктуре вместе с летающими такси.

5 5 комментариев
155 просмотров
Полёт тяжёлого грузового дрона VoloDrone Фото Volocopter

Немецкая компания Volocopter впервые показала на публике полёт своего тяжёлого грузового дрона VoloDrone, работа над которым шла с 2019 года. Большой мультикоптер поднял груз в ящике размером со стандартный европоддон на высоту 22 метра и за три минуты перевёз его на ближайшую парковку, сообщает официальный сайт компании.

VoloDrone использует 18 электродвигателей с винтами, расположенные на круглой раме диаметром 9,15 метра. Высота дрона составляет 2,15 метра, большая часть которой приходится на шасси в виде двух полозьев, между которыми крепится габаритный груз массой до 200 килограммов. При максимальной нагрузке взлётная масса VoloDrone достигает 600 килограммов из-за тяжёлых аккумуляторов, которые обеспечивают дрону дальность полёта до 40 километров.

Загрузка VoloDrone Фото Volocopter

На первом этапе мультикоптеры будут доставлять грузы только в пределах прямой видимости, но к 2025 году компания Volocopter планирует развернуть полноценную транспортную сеть с возможностью дальних перелётов. Она будет включать грузовые VoloDrone, 18-винтовые летающие такси VoloCity, а также пассажирско-грузовые станции VoloPort. Первый прототип такой пассажирской станции уже построен и тестируется в Сингапуре.

Тестовая станция VoloPort в Сингапуре с аэротакси VoloCity внутри Фото Volocopter

VoloDrone может перевозить не только грузы стандартных размеров в ящике между шасси — к нему можно подвешивать любые предметы подходящей массы с помощью строп или такелажной сети. Также предусмотрено крепление для дополнительного оборудования — например, компания предлагает использовать дрон для опрыскивания сельскохозяйственных полей.

#новости #дроны #квадрокоптеры #транспорт

5 5 комментариев
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Полный коктейль

он способен перевозить Дитковского на 40 километров

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5
Молодой череп

если он не позавтракал

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4
Узкий турник

пиздец вы конечно бессердечные монстры

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2
Крестьянский меч

Двух именинников бы поднял.

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2
лала лало

Ну вот наконец нашли замену дальнобойщикам мигрантам, может лететь без остановки, а не ехать останавливаясь на намаз 👍

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