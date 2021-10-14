По словам производителя, робособака способна полноценно двигаться, даже если сломаются все датчики и камеры.

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Робот Vision 60 со штурмовой винтовкой на спине Фото Sword International

Компании Ghost Robotics и SWORD International на съезде Ассоциации армии США в Вашингтоне представили автономного четвероногого робота со скорострельной штурмовой винтовкой на спине. Об этом сообщает The Verge.

Основой новой боевой системы выступает робособака Vision 60 компании Ghost Robotics, похожая на робота Spot от Boston Dynamics. Её уже используют в армии США для регулярных операций: охраны баз и патрулирования опасных территорий вроде болот — но пока ещё без оружия на борту. Теперь же робособаку оснастили беспилотной винтовкой специального назначения производства SWORD International калибром 6,5 миллиметров, к которой можно присоединить глушитель.

Робособака Ghost Robotics на службе в ВВС США Фото Ghost Robotics

Производитель винтовки отмечает, что робот может стрелять на расстояние 1200 метров с очень высокой точностью благодаря своим четырём конечностям и мощной системе стабилизации. По словам генерального директора Ghost Robotics, любое движение каждой из четырёх конечностей робота просчитывается 2000 раз в секунду, причём система управления способна полноценно работать, даже если датчики и камеры вышли из строя.

Военнослужащий управляет робособакой Ghost Robotics через планшет Фото ВВС США

Робот может сам находить и распознавать потенциальные цели. Но приказ открыть огонь из бортовой винтовки, скорее всего, будут отдавать военнослужащие через планшет или даже гарнитуру виртуальной реальности. Сейчас солдаты таким же образом управляют безоружной версией робособаки Vision 60.