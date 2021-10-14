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Технологии
Никита Логинов

В США автономных роботов-собак вооружили штурмовыми винтовками — они могут вести прицельный огонь на 1200 метров Статьи редакции

По словам производителя, робособака способна полноценно двигаться, даже если сломаются все датчики и камеры.

59 59 комментариев
2160 просмотров
Робот Vision 60 со штурмовой винтовкой на спине Фото Sword International

Компании Ghost Robotics и SWORD International на съезде Ассоциации армии США в Вашингтоне представили автономного четвероногого робота со скорострельной штурмовой винтовкой на спине. Об этом сообщает The Verge.

Abraxas Spa @AbraxasSpa
SPUR (Special Purpose Unmanned Rifle), @Ghost_Robotics Q-UGV + @SWORDINT 6.5 Creedmoor
CC @august_cole @MelanieRovery

Основой новой боевой системы выступает робособака Vision 60 компании Ghost Robotics, похожая на робота Spot от Boston Dynamics. Её уже используют в армии США для регулярных операций: охраны баз и патрулирования опасных территорий вроде болот — но пока ещё без оружия на борту. Теперь же робособаку оснастили беспилотной винтовкой специального назначения производства SWORD International калибром 6,5 миллиметров, к которой можно присоединить глушитель.

Робособака Ghost Robotics на службе в ВВС США  Фото Ghost Robotics

Производитель винтовки отмечает, что робот может стрелять на расстояние 1200 метров с очень высокой точностью благодаря своим четырём конечностям и мощной системе стабилизации. По словам генерального директора Ghost Robotics, любое движение каждой из четырёх конечностей робота просчитывается 2000 раз в секунду, причём система управления способна полноценно работать, даже если датчики и камеры вышли из строя.

Военнослужащий управляет робособакой Ghost Robotics через планшет Фото ВВС США

Робот может сам находить и распознавать потенциальные цели. Но приказ открыть огонь из бортовой винтовки, скорее всего, будут отдавать военнослужащие через планшет или даже гарнитуру виртуальной реальности. Сейчас солдаты таким же образом управляют безоружной версией робособаки Vision 60.

Появление вооружённых роботов обостряет общественную дискуссию вокруг автономных боевых систем. Законы США не запрещают их разработку, американский президент считает такой запрет опасным для национальной безопасности, но политикам и военным противостоят некоторые учёные и правозащитники — они называют боевых роботов угрозой базовым принципам человечности и призывают запретить их.

От безобидных робособак до службы в полиции…
Несмотря на массу недостатков, они всё ближе к автономным боевым роботам, о которых давно мечтают…
tjournal.ru

#новости #роботы #оружие #нейросети

59 59 комментариев
33
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59 комментариев
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Николай Чумаков

нам пизда

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51
Anton NS

Федор разберется кому пизда

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6
человек-петушок

Будет пиздиться с дикими робопсинами, пока робот-крыса Т (тыловая) будет греть свою жопу в кресле

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1
ред.

Другое дело приделать роботу-сабаке дилдак вместо пушки, сразу на большой материал потянет 🤣 ред.

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4
Существенный динозавр
Ответить
0
New

тебе то точно!)))

Ответить
0
WED CR.ST.
Ответить
27
Покойный цветок

как серия называлась напомни

Ответить
2
WED CR.ST.

Metalhead

Ответить
7
Дон Бужарон

Что за сериал?

Ответить
0
WED CR.ST.

Чёрное зеркало

Ответить
1
Азат Салихьянов

Ух бля завидую тебе

Ответить
1
aliftin

Ебать наверно страшно идти в бой когда на тебя бежит стая таких штук.

Ответить
13
Игорь Рачук

Бежит стая?
Там 1200 метров!
Ты даже понять не успеешь, что тебя шлёпнуло!!
На небесах из реплея узнаешь! ред.

Ответить
12
aliftin

Так 1200 это максимальная дальность ведения огня. В городских условиях дистанция будет куда меньше.

Ответить
0
Сознательный франт

Чем эта хуйня должна быть страшнее обычных транспортников?

Ответить
0
Дизайнер Павленко

Скоростью, манёвренностью, точностью, проходимостью, бесстрашием может быть… это так навскидку 😁

Ответить
2
Сознательный франт

Ну ок, в здания сможет заходить. Но во реально веришь во все твои остальные плюсы?

Ответить
0
лала лало

И зачем тебе идти в бой в 21 веке? Да еще и против высокотехнологичного противника уровня сша

Ответить
0
Сознательный франт

Никто против сша не идёт воевать. Сша сама находит себе друзей поиграть в войнушки.

Ответить
0
лала лало

Мне кажется они наигрались уже гоняя дикарей по пустыням.

Ответить
0
Сознательный франт

Не наигрались. Бюджет и статус всё ещё нужно будет как-то оправдывать.

Ответить
0
лала лало

У них сейчас своих проблем хватает. Скорее китай/рф полезет куда-нибудь воевать, нежели сша.

Ответить
0
Андрей Воробьёв

Началось...

Ответить
10
Длинный Кирилл

Просто уточняю - их же точно не будут против людей использовать?

Ответить
4
Никита Логинов

Конечно нет! Это чтобы по тарелочкам стрелять.

Ответить
16
Мишки Гамми

yes

Ответить
0
Selfish Ledger

Он будет стрелять не туда где твоя голова сейчас, он будет предугадывать твои движения наперед.
И если ему отрубить ноги и ствол он будет пытаться тебя уничтожить до тех пор пока у него не сядет батарейка. ред.

Ответить
4
Никита Логинов

А если ему сломать все датчики и камеры — это будет не его проблема, а проблема окружающих.

Ответить
13
Сознательный франт

до тех пор пока у него не сядет батарейка

Если они будут реально использовать батареи, то здесь даже не нужны эти сложности с отпиливанием конечностей.
Нужно очень повезти, что бы поймать на современном двг возгорание, когда для батарей достаточно лишь неосторожного пука.

Ответить
0
Трансгендолёт

Робот может сам находить и распознавать потенциальные цели.

А через 10 сможет создать машину времени и отправит в прошлое своего представителя убить Джона Коннора ред.

Ответить
7
Yan Petrov

Звучит смешно, но если подумать о темпах развития AI, то как-то не очень.

Ответить
1
Andre Macareno

Опа, еще на шаг ближе к Metalhead

Ответить
5
ну и в чем он не прав

ну вот и всё... а вы боялись...

Ответить
3
Словесный Интервент

Начинает напоминать сюжет Horizon с их вооруженными механическими зверями.

Ответить
3
serjb

зато федя по-македонски может разнести красиво

Ответить
1
Oz Print

Встать суд идет. Судья - искусственный интеллект, суд присяжных - роботы пылесосы, скамья подсудимых робо-пес, потерпевший - случайный прохожий. Примерно так скоро будет выглядеть каждое второе судебное заседание. Аминь хлопцы, встретимся в аду. ред.

Ответить
2
лала лало

В игре войд бастардс все люди вымерли, а роботы продолжали исполнять закон и наказывать возможных нарушителей

Ответить
0
Алексей Иванов

Можно же просто сделать рабскую призывную армию вместо железных собак за миллионы денег

Ну тупые

Ответить
1
Стройный кубок

Можно сделать рабскую призывную армию за миллионы денег вместо железных собак за миллионы денег

Ответить
1
solawind

Если на эту хуевину накатить обученную нейросеть, она должна достаточно точно делать хедшоты. Намного точнее чем любой человек ред.

Ответить
1
Багровый Фантомас

Возможно она уже умеет, и без нейросети

Ответить
3
лала лало

Читал статью, где ИИ управляя винтовкой убил иранского ядерщика с 1-3 км, расстреляв его машину и не задев пассажиров

Ответить
1
Полный коктейль

О!

Ответить
1
Антон Кравцов

Больше надо беспокоится о том, что ядерное оружие никто даже не собирается запрещать. Ну будут убивать роботы, координально что изменилось? Тем более если псом управляет человек. Люди уже давно управляют машинами, которые убивают других. Может появление таких технологий наоборот умешьшит жертвы, ведь вместо людей будут роботы воевать.

Ответить
1
лала лало

Роботы будут убивать дикарей с калашами и прочих исламистов, от них одно добро в перспективе. Израилю такие штуки нужны как воздух, они в состоянии пермаментной войны с дикарми

Ответить
–1
Максим Шпилёв

Робот может сам находить и распознавать потенциальные цели

Они хохлому от ругательств отличить не могут..

Ответить
1
лала лало

Теперь можно не убивать своих ребят, а просто посылать толпу робособак. Это гуманно пл отношению к своим гражданам.

Ответить
1
Евгений Иванов

Терминаторы на подходе

Ответить
1
Igor Antarov

https://youtu.be/TstteJ1eIZg - It's Only a Glitch

Ответить
1
ggg123

Хм, тут нет еще шутки про 481 градус по Фаренгейту потому что все слишком умные и находят ее слишком очевидной, или просто не читали

Ответить
0
ggg123

451 градус по Фаренгейту. Ну вот, я тупой и забыл.

Ответить
0
ユリー シャネ

"Не бойся, она не кусается"

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0
Aleksandr Dolgikh

Когда батл против робота Фёдора?

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0
Растительный кот

Читаю вот Брюса Чатвина, Тропы песен, про аборигенов австралийских. Как я понял, они и их ритуалы довольно жестоки и кровавы. В главе, где автор вспоминает Лоренца и его труды об агрессии, он предполагает что это связано с тем, что в той же Африке во времена зарождения людей было достаточно разного опасного зверья, а в австралии по сути остались пауки да змеи. Все их оверсайз чудовища вымерли довольно рано, если мне не изменяет память, что то такое было в Ружьях и микробах.
Так вооот, в отсутствии внешнего сильного врага, люди вымещали своего внутреннего зверя друг на друге.
Я вот что думаю по этому поводу: Может быть, когда такие вот роботы начнут охотиться на нас, истребляя тысячами, мы станем лучше относиться друг к другу, и люди перестанут воевать… Хотя в таком случае нам это уже не поможет)

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0
Vasily Mordovin
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0
Azamat Temirov

Boston Dynamics = Cyberdyne systems aka Skynet

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0
Азат Салихьянов

Если натравить на него робособак, у которых на хребте будет белый лист с проекцией на него изображения моджахеда, то на сколько хватит запаса патронов?

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0
лала лало

призывают запретить автономные боевые системы

Значит терять убитыми своих людей им норм, но запретить надо штуку, которая будет спасать жизни, принимая риски на себя, да?

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–1
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