В США автономных роботов-собак вооружили штурмовыми винтовками — они могут вести прицельный огонь на 1200 метров Статьи редакции
По словам производителя, робособака способна полноценно двигаться, даже если сломаются все датчики и камеры.
Компании Ghost Robotics и SWORD International на съезде Ассоциации армии США в Вашингтоне представили автономного четвероногого робота со скорострельной штурмовой винтовкой на спине. Об этом сообщает The Verge.
Основой новой боевой системы выступает робособака Vision 60 компании Ghost Robotics, похожая на робота Spot от Boston Dynamics. Её уже используют в армии США для регулярных операций: охраны баз и патрулирования опасных территорий вроде болот — но пока ещё без оружия на борту. Теперь же робособаку оснастили беспилотной винтовкой специального назначения производства SWORD International калибром 6,5 миллиметров, к которой можно присоединить глушитель.
Производитель винтовки отмечает, что робот может стрелять на расстояние 1200 метров с очень высокой точностью благодаря своим четырём конечностям и мощной системе стабилизации. По словам генерального директора Ghost Robotics, любое движение каждой из четырёх конечностей робота просчитывается 2000 раз в секунду, причём система управления способна полноценно работать, даже если датчики и камеры вышли из строя.
Робот может сам находить и распознавать потенциальные цели. Но приказ открыть огонь из бортовой винтовки, скорее всего, будут отдавать военнослужащие через планшет или даже гарнитуру виртуальной реальности. Сейчас солдаты таким же образом управляют безоружной версией робособаки Vision 60.
Появление вооружённых роботов обостряет общественную дискуссию вокруг автономных боевых систем. Законы США не запрещают их разработку, американский президент считает такой запрет опасным для национальной безопасности, но политикам и военным противостоят некоторые учёные и правозащитники — они называют боевых роботов угрозой базовым принципам человечности и призывают запретить их.
Больше надо беспокоится о том, что ядерное оружие никто даже не собирается запрещать. Ну будут убивать роботы, координально что изменилось? Тем более если псом управляет человек. Люди уже давно управляют машинами, которые убивают других. Может появление таких технологий наоборот умешьшит жертвы, ведь вместо людей будут роботы воевать.
Читаю вот Брюса Чатвина, Тропы песен, про аборигенов австралийских. Как я понял, они и их ритуалы довольно жестоки и кровавы. В главе, где автор вспоминает Лоренца и его труды об агрессии, он предполагает что это связано с тем, что в той же Африке во времена зарождения людей было достаточно разного опасного зверья, а в австралии по сути остались пауки да змеи. Все их оверсайз чудовища вымерли довольно рано, если мне не изменяет память, что то такое было в Ружьях и микробах.
Так вооот, в отсутствии внешнего сильного врага, люди вымещали своего внутреннего зверя друг на друге.
Я вот что думаю по этому поводу: Может быть, когда такие вот роботы начнут охотиться на нас, истребляя тысячами, мы станем лучше относиться друг к другу, и люди перестанут воевать… Хотя в таком случае нам это уже не поможет)