Японское агентство недвижимости начало сдавать квартиры, в которых нейросеть определяет, жив ли пожилой арендатор Статьи редакции
Компания пытается бороться с последствиями смерти одиноких людей в домах. Тела таких жильцов находят спустя несколько месяцев или даже лет.
Компания R65 inc., которая помогает пожилым людям снять жильё, оборудовала квартиры датчиками, которые анализируют использование электроэнергии. Если нейросеть заметит отклонение от привычного сценария в течение 20 часов, то жильцу позвонят. Если он не ответит на звонок, арендодателю или риелтору отправят письмо. Об этом пишет Vice.
Гендиректор компании заявил, что технология полезна не только для собственников квартир, но и для жильцов: пожилые арендаторы «не хотят быть обузой после смерти». Он также заявил, что многие хотят, чтобы их тело нашли до разложения.
В Японии очень популярен термин «кодокуси» — когда одинокий человек умирает дома, но об этом никто не знает. Со временем тело разлагается, из-за этого дом трудно очистить от пятен и неприятного запаха. После этого цена на такую недвижимость может упасть на 10-20%. Только в Токио в 2018 году зафиксировали более 5,5 тысячи смертей одиноких людей.