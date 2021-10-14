Компания пытается бороться с последствиями смерти одиноких людей в домах. Тела таких жильцов находят спустя несколько месяцев или даже лет.

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Компания R65 inc., которая помогает пожилым людям снять жильё, оборудовала квартиры датчиками, которые анализируют использование электроэнергии. Если нейросеть заметит отклонение от привычного сценария в течение 20 часов, то жильцу позвонят. Если он не ответит на звонок, арендодателю или риелтору отправят письмо. Об этом пишет Vice.

Гендиректор компании заявил, что технология полезна не только для собственников квартир, но и для жильцов: пожилые арендаторы «не хотят быть обузой после смерти». Он также заявил, что многие хотят, чтобы их тело нашли до разложения.

Наши клиенты не боятся умереть в одиночестве, они больше обеспокоены тем, чтобы их тела нашли быстро или в хорошем состоянии. Рё Ямамото гендиректор R65 inc