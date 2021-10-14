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Технологии
Артём Мазанов

Японское агентство недвижимости начало сдавать квартиры, в которых нейросеть определяет, жив ли пожилой арендатор Статьи редакции

Компания пытается бороться с последствиями смерти одиноких людей в домах. Тела таких жильцов находят спустя несколько месяцев или даже лет.

24 24 комментария
1740 просмотров
Фото Bloomberg

Компания R65 inc., которая помогает пожилым людям снять жильё, оборудовала квартиры датчиками, которые анализируют использование электроэнергии. Если нейросеть заметит отклонение от привычного сценария в течение 20 часов, то жильцу позвонят. Если он не ответит на звонок, арендодателю или риелтору отправят письмо. Об этом пишет Vice.

Гендиректор компании заявил, что технология полезна не только для собственников квартир, но и для жильцов: пожилые арендаторы «не хотят быть обузой после смерти». Он также заявил, что многие хотят, чтобы их тело нашли до разложения.

Наши клиенты не боятся умереть в одиночестве, они больше обеспокоены тем, чтобы их тела нашли быстро или в хорошем состоянии.

Рё Ямамото
гендиректор R65 inc

В Японии очень популярен термин «кодокуси» — когда одинокий человек умирает дома, но об этом никто не знает. Со временем тело разлагается, из-за этого дом трудно очистить от пятен и неприятного запаха. После этого цена на такую недвижимость может упасть на 10-20%. Только в Токио в 2018 году зафиксировали более 5,5 тысячи смертей одиноких людей.

Одинокая смерть в Японии: куда исчезают и где…
Пока страна стремительно «стареет», всё популярнее становятся службы по уборке домов и продаже…
tjournal.ru

#новости #япония

24 24 комментария
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15
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24 комментария
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Последствия Диморфизма

о да, прям целую нейронку надо было пилить, вместо таймера на холодильник

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20
Тихий франт

надежнее всё таки на унитаз

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3
Тихий франт

где мое приглашение в Стэнфорд?

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0
Павел Фролов

А вдруг пожилой человек питается только чипсами и тёплой газировкой?

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0
Тихий франт

тогда это зумер шпион

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0
Стройный кубок

А не дано детектить по кварплате? Не заплатил — значит сдох.
Заплатил — да пусть хоть разложится, главное чтобы деньги платили

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0
Untiy

И месяц тело будет разлагаться

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0
Длинный Кирилл

оборудовала квартиры датчиками, которые анализируют использование электроэнергии

Чел который просто скручивал счётчики

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16
Последствия Диморфизма

миллениалы придумали Мосэнергосбыт

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2
Малой Постарел

В россии, это не приплетение если что, с этим намного лучше. Квартиру еще при живом жильце переписывают

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4
Малой Постарел

Кстати похуй на японцев

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11
Полный коктейль

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Нейросеть сдаёт квартиры - нихуя не поняли

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4
Kir Kirsky

бывало и лучше

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1
Smaug The Terrible

Есть один дед...

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3
Узкий турник

@Твоего деда дед

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1
Smaug The Terrible

Если дед не пишет 20 часов, то его надо тегать

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4
Узкий турник

Надо бота сделать специального

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2
Smaug The Terrible

Тут какой-то ноунейм про олдов спрашивал.
Так может надо пошукать по старым темам? Они там лежат и разлагаются

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3
Ху Эмай

Я однажды умер и разложился на ТЖ

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2
Длинный Кирилл

Пажилые, вы как там вообще, живы?

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0
Последствия Диморфизма

на месте

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0
Дмитрий Щёлоков

Заголовок пиздец. Лид тоже не проясняет, про чё речь. Должно быть как-то так "Японское агентство недвижимости создало нейросеть, которая определяет, не умерли ли старики, арендовавшие через них жильё"

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0
Пьяный каякер

Счета оплачивает банк, пенсия начисляется, никто не посещает. Так и сохнут мумии в квартирах, пока банк не просит обновить анкету клиента.

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0
Генетический ихтиандр

А если жилец в отпуск укатил?

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0
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