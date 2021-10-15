ЕС планировал использовать технологию сканирования изображений на поиск незаконных материалов задолго до Apple Статьи редакции
Предложение о разрешении на проверку фотографий граждан ЕС планируют принять до конца 2021 года.
Больше десяти экспертов по кибербезопасности раскритиковали планы Apple и Европейского союза вводить функцию сканирования фотографий пользователей iPhone в поисках незаконных материалов. По их мнению, введение такой возможности позволит правительству следить за гражданами. Об этом пишет The New York Times.
Эксперты по кибербезопасности в 46-страничном докладе заявили, что знали об идее ЕС ещё до анонса функции Apple, которая будет проверять фото на iPhone на предмет жестокого обращения с детьми. По их словам, власти хотели создать аналогичную программу, которая сканировала бы не только изображения на предмет насилия, но и искала признаки терроризма или других правонарушений.
Эксперты считают, что разрешение на сканирование изображений на телефоне граждан ЕС могут принять в конце 2021 года.
5 августа 2021 года стало известно, что Apple начнёт проверять фото на устройствах пользователей на наличие детской порнографии. Apple представила улучшения функций защиты детей в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и Siri. Они заработают с выходом новых версий систем для iPhone, iPad, MacBook и Watch.
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