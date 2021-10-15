Предложение о разрешении на проверку фотографий граждан ЕС планируют принять до конца 2021 года.

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Больше десяти экспертов по кибербезопасности раскритиковали планы Apple и Европейского союза вводить функцию сканирования фотографий пользователей iPhone в поисках незаконных материалов. По их мнению, введение такой возможности позволит правительству следить за гражданами. Об этом пишет The New York Times.

Эксперты по кибербезопасности в 46-страничном докладе заявили, что знали об идее ЕС ещё до анонса функции Apple, которая будет проверять фото на iPhone на предмет жестокого обращения с детьми. По их словам, власти хотели создать аналогичную программу, которая сканировала бы не только изображения на предмет насилия, но и искала признаки терроризма или других правонарушений.

Приоритетом национальной безопасности должно быть сопротивление попыткам слежки за гражданами, а введение такой функции позволит властям перейти красную черту. Приложение будет сканировать личное пространство без каких-либо запросов и уведомлений. Это чрезвычайно опасно для бизнеса, национальной и общественной безопасности и частной жизни.

из доклада экспертов по кибербезопасности



Эксперты считают, что разрешение на сканирование изображений на телефоне граждан ЕС могут принять в конце 2021 года.