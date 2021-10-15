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Технологии
Сергей Исенеков

ЕС планировал использовать технологию сканирования изображений на поиск незаконных материалов задолго до Apple Статьи редакции

Предложение о разрешении на проверку фотографий граждан ЕС планируют принять до конца 2021 года.

10 10 комментариев
919 просмотров
Фото Shutterstock

Больше десяти экспертов по кибербезопасности раскритиковали планы Apple и Европейского союза вводить функцию сканирования фотографий пользователей iPhone в поисках незаконных материалов. По их мнению, введение такой возможности позволит правительству следить за гражданами. Об этом пишет The New York Times.

Эксперты по кибербезопасности в 46-страничном докладе заявили, что знали об идее ЕС ещё до анонса функции Apple, которая будет проверять фото на iPhone на предмет жестокого обращения с детьми. По их словам, власти хотели создать аналогичную программу, которая сканировала бы не только изображения на предмет насилия, но и искала признаки терроризма или других правонарушений.

Приоритетом национальной безопасности должно быть сопротивление попыткам слежки за гражданами, а введение такой функции позволит властям перейти красную черту. Приложение будет сканировать личное пространство без каких-либо запросов и уведомлений. Это чрезвычайно опасно для бизнеса, национальной и общественной безопасности и частной жизни.

из доклада экспертов по кибербезопасности

Эксперты считают, что разрешение на сканирование изображений на телефоне граждан ЕС могут принять в конце 2021 года.

5 августа 2021 года стало известно, что Apple начнёт проверять фото на устройствах пользователей на наличие детской порнографии. Apple представила улучшения функций защиты детей в трёх областях — «Сообщениях», фотографиях в iCloud и Siri. Они заработают с выходом новых версий систем для iPhone, iPad, MacBook и Watch.

Скользкая дорожка приватности: почему Apple…
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#новости #европейскийсоюз #apple #приватность

10 10 комментариев
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solawind

Дуров был как обычно прав https://tjournal.ru/tech/432119-interesnyy-post-durova-o-tom-kak-stremitelno-ischezaet-svoboda-v-mire

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6
norm

Забавно, что пост заминусили.

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0
Живой цвет

заминусили за английский язык
среднестатистического рюзке трясёт от любого иностранного языка ред.

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7
кокпорн

А эти среднестатистические рюзке сейчас с нами, в этой комнате?

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0
Либертарианство

На Либертарианство ссылаемся! А Павел - гений!

«Многие страны становятся авторитарными»: Павел…
Перевод статьи Павла Дурова. (Перевёл с англ - И.Прохоров)
tjournal.ru
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0
Дмитрий Шубкин

Кто бы мог подумать что другие страны начнут использовать технологию по своему.
ТЖ еще и защищали эту дичь хех

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2
Живой цвет

разрешение на сканирование изображений на телефоне граждан ЕС могут принять в конце 2021 года.

и разрешение на внезапное ректальное зондирование прохожих в начале 2022,
запрет режима инкогнито в браузерах к лету 2022.

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2
кокпорн

ЕС хочет защитить своих граждан от террористов и педофилов, а эти либералы ему только мешают

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1
vlad novikov

А я то думал, что чипирования и 5G им будет достаточно! О как я был не прав!

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0
Выходной Слава

но и искала признаки терроризма или других правонарушений.

Например, сомнения в результатах выборов, признанных ЕС.

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0
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