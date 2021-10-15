TSMC отправила пять тысяч чипов.

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«Байкал Электроникс» получила первую контрактную партию процессоров Baikal-M от партнёра-производителя TSMC. Отмечается, что посылка весит 66 килограмм и содержит пять тысяч чипов отечественной разработки.

Это меньше, чем заказывали изначально — на объём и срок поставки повлиял дефицит полупроводников. Тем не менее компания рассчитывает на ежемесячный выпуск 10-15 тысяч устройств, начиная с 2022 года.

Генеральный директор Андрей Евдокимов подчеркнул, что «Байкал Электроникс» – единственный российский разработчик на рынке с таким количеством процессоров, но не стал раскрывать потенциальных покупателей.

Ранее о запуске серийного производства ПК и моноблоков на базе Baikal-M заявила компания iRU. Устройства получили кастомную материнскую плату и отечественное ПО, но остальные комплектующие остались зарубежными.

Организация массового выпуска – серьёзная задача. Мы начали прорабатывать этот вопрос почти два года назад и смогли заранее забронировать производственные линии и зафиксировать сроки. Андрей Евдокимов генеральный директор «Байкал Электроникс»

Baikal-M (BE-M1000) – это 28-нм чип на архитектуре ARM с 8 ядрами Cortex-A57 (с частотой до 1,5 ГГц) и 8 графическими ядрами Mali-T628 (с частотой до 750 МГц). Заявленное энергопотребление — 35 Вт.

Структурная схема BE-M1000