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Технологии
DTF

В Россию прибыла первая коммерческая партия отечественных процессоров Baikal-M Статьи редакции

TSMC отправила пять тысяч чипов.

144 144 комментария
4386 просмотров

«Байкал Электроникс» получила первую контрактную партию процессоров Baikal-M от партнёра-производителя TSMC. Отмечается, что посылка весит 66 килограмм и содержит пять тысяч чипов отечественной разработки.

Это меньше, чем заказывали изначально — на объём и срок поставки повлиял дефицит полупроводников. Тем не менее компания рассчитывает на ежемесячный выпуск 10-15 тысяч устройств, начиная с 2022 года.

Генеральный директор Андрей Евдокимов подчеркнул, что «Байкал Электроникс» – единственный российский разработчик на рынке с таким количеством процессоров, но не стал раскрывать потенциальных покупателей.

Ранее о запуске серийного производства ПК и моноблоков на базе Baikal-M заявила компания iRU. Устройства получили кастомную материнскую плату и отечественное ПО, но остальные комплектующие остались зарубежными.

Организация массового выпуска – серьёзная задача. Мы начали прорабатывать этот вопрос почти два года назад и смогли заранее забронировать производственные линии и зафиксировать сроки.

Андрей Евдокимов
генеральный директор «Байкал Электроникс»

Baikal-M (BE-M1000) – это 28-нм чип на архитектуре ARM с 8 ядрами Cortex-A57 (с частотой до 1,5 ГГц) и 8 графическими ядрами Mali-T628 (с частотой до 750 МГц). Заявленное энергопотребление — 35 Вт.

Структурная схема BE-M1000

Накануне TSMC отчиталась о рекордной выручке, подтвердив загруженность производственных линий. Чистая прибыль тайваньского предприятия от поставок чипов в третьем квартале составила 5,56 миллиарда долларов.

#новости #процессоры

144 144 комментария
20
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144 комментария
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Укрошофист
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15
Даниил Слесарчук

а в Украине какие микрочипы, самые большие в мире???? То-то же!

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–11
Укрошофист

Украина не претендует на мировое господство и не предпринимает жалкие попытки конкурировать с США.

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19
66 комментариев
Vadim Nemnasev

так они не метят в консьюмерские решения, не? Вроде как знающие люди говорили, что в своей нише они +/- ок, тот же бачило https://www.youtube.com/watch?v=qgmmh0Zjr2E

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4
hr

получается по твоему графику Intel застряла в 2015)) так что не далеко от неё. ред.

Ответить
3
Дизайнер Павленко

Ну и что? При чем тут эти года? Процессоры на такой технологии используются довольно широко, в России они наверно будут использованы в каком-то вооружении или устройствах для госкомпаний. То, что мы делаем процессоры — очень круто

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3
Андрей Охапкин

Надо с чего-то начинать и всё такое

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2
Определенный бас

ARM-процессоры не обязательно делаются на самых крутых техпроцессах. В той же RPi 4 процессор на 28 нм напечатан.

Ответить
1
fullmetalboy48151623 .

Они планируют быстро апаться. Скрин из видео, поля обрезаны не мной.

https://youtu.be/eQ4o5yNALPU

Ответить
0
Pavel A Fedchenko

Робот Фёдр-2 будет на Байкале?

Ответить
4
Мокрый ключ

Он уже там

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16
Pavel A Fedchenko

Эй, это робот из моего детства)

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4
2 комментария
Dmitry Smirnoff

Похож на Валли, если бы он был дрищем.

Ответить
2
Barboza

https://www.kinopoisk.ru/film/18282/

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1
Michael Konovalov

Скорее на Arduino.

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0
Даниил Слесарчук

бля, почему не открыть фабрику и не печь их самим где-нить под Барнаулом. Неужели это настолько дорого, что все страны могут их заказывать только у тайваньской конторы?
зы я знаю что дорого и нерационально и что за меня все посчитали - и в РФ и в АМД, просто бугурчу ред.

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3
Grigory Kopiev

ASML (монополист в литографическом оборудовании) не продаёт современное оборудование в РФ и Китай

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16
Даниил Слесарчук

ну так пускай запилят свой АСМЛ!

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5
1 комментарий
Бип Боп

фабрика в Аризоне, которую хотят строить tsmc, стоит на наши деньги почти триллион рублей, бюджет у страны - примерно 20 таких фабрик

и это еще вопрос, сколько еще нужно докладывать для сопутствующей индустрии ред.

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12
Andre Macareno

Звучит как идея для инфографики, сколько заводов можно было построить вместо дворцов чиновникам

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6
Христов микрофон

Кто должен строить заводы? Государство не должно. Открывай бизнес и хоть всю Россию конвейерами покрой. Не при социализме живем.
Бизнес, естественно, очень скоро окажется в руках нужных людей, но это уже другая история.

Ответить
5
1 комментарий
Головной микроскоп

Нисколько. Любой нормальный завод в разы дороже дворца, потому что главное в заводе- оборудование. И ещё на нём должны работать люди. Много людей.

Ответить
0
1 комментарий
Сергей Ахрем

Лол ,в РФ оборудование дай бог для изготовления инженерных образцов на 90нм техпроцессе.А теперь сравни с топами

Ответить
2
Неясный клуб

Можно запретить ввоз оборудование с техпроцессом <=90нм

Ответить
0
2 комментария
Неясный клуб

Дорого * коэф. распила.
Спецов думаю будет трудно найти, к тому же никто не продаст оборудование, способное на норм техпроцесс

Ответить
1
Головной микроскоп

Ахуенно дорого. Об этом думали. но ценник создания полноценной индустрии такой, что этот варик даже не рассматривается.

Ответить
1
Kolyanok

А откуда деньги брать? Дай бог, чтобы эта фаблесс-контора развивалась и накопила на свою фабрику в России

Ответить
0
Flexx U

Сама новость прямо за душу берёт)))
В Россию прибыла партия российских процессоров произведенных вне России!

Ответить
5
Даниил Слесарчук

А вот в калифорнийском офисе АМД сотрудники офиса работают на амдшных процессорах привезенных из Тайваня. Даже Тим Кук в Калифорнии ждет когда ему привезут его новый айфон из китая

Ответить
4
Andy Rorsha

А что в них российского?

Ответить
3
Христов микрофон

Подавляющую часть техники, продаваемой под американскими брендами, положим, тоже не в США производят

Ответить
0
Andy Rorsha

Вопрос не про технику, а про конкретные чипы.

Ответить
2
6 комментариев
Дмитрий Бачинин

Американские чипы делаются и на территории США. И если китайцы вдруг откажутся печь чипы то сделают это Индонезийцы и прочие Вьетнамцы.

Ответить
0
Рыжий

Молодцы

Ответить
4
Многочисленный велосипед

Пердзаказ сделал?

Ответить
0
Рыжий

Большие дяди сделают

Ответить
1
5 комментариев
stikerman

Теперь дядя майор в каждом проце. Юху

Ответить
4
Ху Эмай

Я думал это шоколадки

Ответить
3
Михаил Бочаров

Кек. Статья про процессоры, а половина комментариев - ебучий хохлосрач

Ответить
3
Рыжий

Кто ж виноват, что люди с выраженным украизмом пришли срать в комменты "ко-ко-ко, процессоры 2010 года"

Ответить
–1
Руководящий коктейль

1,8 герц хаха

Ответить
0
Рыжий

И 35W

Ответить
1
Kolyanok

Дауны, ни разу не работавшие с чипами и имеющие чуть меньше, чем нихуя знаний о том, как они устроены, как обычно кукарекают в стиле «ахах, на Алике заказали, что в них российского?» и «ахахаха, техпроцесс из 2010 годы, ыыыы».

Вместо того, чтобы порадоваться за развитие отечественной электроники или вовсе пройти мимо, каждый считает долгом высказать свое «экспертное» мнение, даже не почитав при этом, что это такое, кем, для чего и как оно разработано. Как будто вас заставляют это купить.

Ответить
–1
Рыжий

порадоваться за развитие отечественной электроники

Здесь так не принято

Ответить
1
Kolyanok

Ну просто те, кто работал в сфере, думаю, понимают, насколько сложная это работа и насколько непросто делать свои дизайны для систем. Я ни в коем случае не говорю, что у Байкала все идеально: косяков пока полно, особенно в плане поддержки. Но никто и не заявляет его таким. Для начала это вполне неплохо и результаты есть.

Ответить
1
Роман

Бай кал

Ответить
1
Фамилия и имя

Кто им названия придумывает? Еще б муромец назвали. Звучит как Балтика 9

Ответить
1
Michael Konovalov

Ну все, теперь точно вяликая сверхдержава.

Ответить
0
thekitakun

Опять Украину обсирают

Ответить
–1
Виталий Лановой

А сокет у них амдшный?

Ответить
–1
Рыжий

Там вроде проц вообще распаян на материнке

Ответить
2
Anatoly Timchenko

Скорее всего bga на шарах

Ответить
2
Малой Постарел

Я вижу только 12

Ответить
–1
Неясный клуб

весит 66 килограмм

Ответить
1
Джон Кроули

Каждый

Ответить
3
solawind

На алике купили? Китаец так себе упаковал ред.

Ответить
0
Денис Мегаполис

😈

Ответить
0

Комментарий удален

Danil Oputin

Это меньше, чем заказывали изначально — на объём и срок поставки повлиял дефицит полупроводников.

Художественный фильм «Спиздили»

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0
Revenging

зато не помайнишь

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0
Быстрый Данила

В Россию прибыла первая партия отечественных процессоров. Из Тайваня.

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0
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