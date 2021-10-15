В Россию прибыла первая коммерческая партия отечественных процессоров Baikal-M Статьи редакции
TSMC отправила пять тысяч чипов.
«Байкал Электроникс» получила первую контрактную партию процессоров Baikal-M от партнёра-производителя TSMC. Отмечается, что посылка весит 66 килограмм и содержит пять тысяч чипов отечественной разработки.
Это меньше, чем заказывали изначально — на объём и срок поставки повлиял дефицит полупроводников. Тем не менее компания рассчитывает на ежемесячный выпуск 10-15 тысяч устройств, начиная с 2022 года.
Генеральный директор Андрей Евдокимов подчеркнул, что «Байкал Электроникс» – единственный российский разработчик на рынке с таким количеством процессоров, но не стал раскрывать потенциальных покупателей.
Ранее о запуске серийного производства ПК и моноблоков на базе Baikal-M заявила компания iRU. Устройства получили кастомную материнскую плату и отечественное ПО, но остальные комплектующие остались зарубежными.
Baikal-M (BE-M1000) – это 28-нм чип на архитектуре ARM с 8 ядрами Cortex-A57 (с частотой до 1,5 ГГц) и 8 графическими ядрами Mali-T628 (с частотой до 750 МГц). Заявленное энергопотребление — 35 Вт.
Накануне TSMC отчиталась о рекордной выручке, подтвердив загруженность производственных линий. Чистая прибыль тайваньского предприятия от поставок чипов в третьем квартале составила 5,56 миллиарда долларов.
так они не метят в консьюмерские решения, не? Вроде как знающие люди говорили, что в своей нише они +/- ок, тот же бачило https://www.youtube.com/watch?v=qgmmh0Zjr2E
Дауны, ни разу не работавшие с чипами и имеющие чуть меньше, чем нихуя знаний о том, как они устроены, как обычно кукарекают в стиле «ахах, на Алике заказали, что в них российского?» и «ахахаха, техпроцесс из 2010 годы, ыыыы».
Вместо того, чтобы порадоваться за развитие отечественной электроники или вовсе пройти мимо, каждый считает долгом высказать свое «экспертное» мнение, даже не почитав при этом, что это такое, кем, для чего и как оно разработано. Как будто вас заставляют это купить.
Ну просто те, кто работал в сфере, думаю, понимают, насколько сложная это работа и насколько непросто делать свои дизайны для систем. Я ни в коем случае не говорю, что у Байкала все идеально: косяков пока полно, особенно в плане поддержки. Но никто и не заявляет его таким. Для начала это вполне неплохо и результаты есть.
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