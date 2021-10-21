Функционально, симпатично и неудобно: стоит ли переходить на Windows 11 — обзор TJ и мнения первых пользователей Статьи редакции
Что можно сказать после двух недель со старта: в новой системе от Microsoft есть удачные решения, но в то же время и достаточно недочётов, на исправление которых уйдёт не меньше года.
5 октября состоялся релиз Windows 11 — первой за шесть лет новой операционной системы от Microsoft. Поначалу сотрудники компании называли Windows 10 последней версией своей настольной системы. Но по каким-то причинам Microsoft всё же решила выпустить Windows 11 — TJ попытался разобраться, чем примечательна новая система Microsoft, за что её хвалят и ругают.
Строгие, но не обязательные системные требования
Для установки Windows 11 необходим 64-битный процессор как минимум с двумя ядрами — это первая настольная версия системы Microsoft, которая не работает на 32-разрядных процессорах и не поддерживает 16-битные программы вроде старых игр для DOS. Оперативной памяти нужно не меньше четырёх гигабайт, а накопитель должен иметь 64 ГБ свободного места.
Также компьютер должен поддерживать UEFI с активированным Secure Boot — материнские платы с Legacy BIOS официально несовместимы с новой системой. Впрочем, этим критериям соответствуют все компьютеры и ноутбуки, выпущенные за последние 8-10 лет. Самым критикуемым требованием стало наличие криптографического модуля ТРМ 2.0 и процессора не старше 3-4 лет.
Что такое TPM 2.0, его плюсы и минусы
Стандарт TPM 2.0 описывает набор функций, которые должны повысить безопасность системы и защищённость личных данных пользователя. Отдельная микросхема проверяет, правильно ли загружается система, а также хранит ключи шифрования для паролей и накопителей. Даже если злоумышленник украдёт компьютер, модуль TPM не даст ему расшифровать диск и поменять процесс загрузки для получения контроля над системой.
Теоретически полезная, но неоднозначная технология. Во-первых, TPM вполне можно взломать, так что он вряд ли защитит от умелого хакера или качественного вируса. Во-вторых, сомнительна сама концепция единого модуля безопасности: когда в TPM попадает случайная или намеренная уязвимость — это не усложняет взлом и кражу данных, а сильно облегчает. В-третьих, функции TPM можно использовать для ограничения прав пользователя — например, чтобы удалённо отслеживать запуск «нежелательных» программ.
Почему Windows 11 не поддерживает многие процессоры
Официальные требования к процессору неприятно удивили некоторых аналитиков и потенциальных пользователей — в списки совместимых моделей попали только процессоры, выпущенные не раньше 2017-2018 года. Из настольных х86-совместимых чипов это как минимум Celeron G4900 или Intel Core i3 8100, а также AMD Athlon 300 или Ryzen 2300Х.
Эти ограничения не имеют отношения к TPM 2.0, но всё же связаны с безопасностью — Windows 11 требует поддержки процессорных инструкций MBEC и GMET для качественной изоляции программ и защиты их памяти. Также это должно улучшить стабильность работы системы. Впрочем, требования к процессору и наличию TPM 2.0 можно обойти несколькими способами — Windows 11 способна работать и без всех этих функций.
Как установить Windows 11 на любой компьютер
- TPM 2.0 реализован программно на многих материнских платах, так что достаточно войти в UEFI компьютера или ноутбука и включить соответствующую опцию — она может называться Trusted Computing, TPM, PPT, Trusted Platform Module или подобным образом;
- аппаратные модули TPM 2.0 (TPM chip) доступны по отдельности в магазинах, но с их установкой на материнскую плату придётся повозиться, также стоит обратить внимание на цену — летом перекупщики начали продавать эти модули в 10-11 раз дороже;
- проверку модели процессора и наличия TPM 2.0 при установке можно просто отключить, отредактировав реестр — об этом способе рассказала сама Microsoft;
- можно использовать «пиратские» установочные образы, которые нетрудно найти в интернете по названию вроде «Windows 11 для любых компьютеров» — правда, этот вариант может оказаться небезопасным, как и любое другое использование модифицированных версий программ.
Новый дизайн, ломающий старые привычки
Самое заметное изменение в интерфейсе Windows 11 встречает пользователя сразу после установки — это новое меню «Пуск», которое открывается посередине экрана. При этом сама кнопка «Пуск» не имеет фиксированного расположения — по мере того, как пользователь запускает всё новые программы, их значки появляются на панели задач и сдвигают кнопку «Пуск» влево вместе с закреплёнными значками приложений для быстрого запуска.
Такой подход может усложнить взаимодействие с компьютером, не давая пользоваться одной лишь моторной памятью. В прежних версиях Windows, включая десятую, достаточно увести мышь в левый нижний угол практически не целясь, чтобы открыть меню «Пуск». Так же легко было вслепую нажимать значки быстрого запуска, потому что они всегда находились на одном и том же месте.
В Windows 11 кнопка «Пуск» и значки быстрого запуска постоянно меняют своё местоположение, так что придётся либо целиться визуально каждый раз, либо пользоваться комбинациями клавиш. Впрочем, от этой особенности новой системы легко избавиться — вернуть кнопку «Пуск» на прежнее место можно через штатные настройки панели задач.
Панель задач в Windows 11 потеряла немалую часть функций, в том числе базовых. Например, на неё нельзя перетащить значок программы, чтобы закрепить его для быстрого запуска — добавлять туда значки можно только через контекстное меню. Также не получится перетащить файл на значок панели быстрого запуска, чтобы открыть его в соответствующей программе.
Похоже на недоработку, которая возмущает пользователей ещё со времён летних бета-версий системы. Microsoft прислушалась к критике и пообещала доработать панель задач к октябрю 2022 года. При этом неизвестно, когда компания вернёт возможность переносить панель задач на верхний, левый или правый край экрана, и вернёт ли вообще. Сейчас это можно сделать через редактирование реестра — с половинчатым результатом.
Больше свежести, меньше целостности
Изменилось и контекстное меню файлов и папок — в Windows 11 оно содержит лишь несколько пунктов, а самые частые операции вроде копирования и удаления переехали в верхнюю часть меню и приняли облик значков без подписей. Все остальные контекстные операции остались в старом меню, которое открывается нажатием пункта «Показать дополнительные параметры» или комбинацией клавиш Shift + F10.
Два типа контекстных меню могут привести в замешательство, а поддержку нового меню в приложениях нужно реализовывать заново — поэтому сейчас некоторые разработчики и пользователи советуют вернуть старые «большие» меню. Несогласованность интерфейса заметна во многих местах — на одном экране порой можно увидеть элементы из нескольких поколений Windows. А панелей с системными настройками стало три, а не две, как в Windows 10.
Новый системный лоток не позволяет отдельно открыть регулятор громкости, который теперь встроен в панель быстрых настроек. Зато можно будет менять уровень громкости прокруткой колеса мыши, наведя курсор на значок громкоговорителя — правда, только в следующем году. Календарь в Windows 11 встроен в область уведомлений, но «живёт отдельной жизнью» от остальных компонентов системы — в нём нельзя добавлять запланированные дела, для этого нужно открывать Microsoft To Do.
Чем удобен новый интерфейс Windows 11
- Панель быстрых настроек, которая открывается через системный лоток, похожа на аналогичную панель в Android — она даёт лёгкий доступ к управлению сетями, электропитанием, яркостью экрана и прочим подобным опциям.
- Меню «Пуск» избавилось от «живых плиток» и вернулось к традиционным значкам приложений и файлов — такое упрощение пошло ему на пользу и сделало его ближе к меню приложений в macOS, iOS, Chrome OS и Android.
- Панель задач может показывать количество уведомлений на значках некоторых приложений, а также полоску прогресса различных операций вроде скачивания файла в браузере.
- Если задержать курсор на кнопке разворачивания окна или нажать Win + Z — всплывёт подсказка с выбором мозаичного расположения окон, с помощью которой можно парой движений поделить экран между двумя-шестью рабочими приложениями — например, разместить бок о бок браузер, мессенджер и планировщик задач.
- Система теперь сообщает, сколько примерно времени займёт установка обновлений, чтобы пользователь мог решить, стоит ли их принимать сейчас или лучше отложить на потом — личный опыт показал, что этот прогноз работает вполне точно, да и обновления в Windows 11 устанавливаются намного быстрее, чем в прежних версиях системы.
- Microsoft вернула виджеты, причём не на рабочий стол, где они большую часть времени перекрыты окнами, а на отдельную панель, которая выезжает слева по нажатию кнопки на панели задач — так можно быстро посмотреть новости прогноз погоды, свериться со списком запланированных дел, глянуть курс валют и акций.
- В целом, пользователям нравится направление, в котором движется компания — новая панель управления (утилита «Параметры») выглядит проще и логичнее, а «Проводник» перестал напоминать кокпит истребителя и стал визуально легче и современнее.
Новые функции и возможности Windows 11 с некоторыми проблемами
Одно из самых крупных и полезных изменений — новый Microsoft Store. Компания основательно переработала его не только снаружи, но и внутри — в том числе, изменила политику размещения программ. Теперь прямо из фирменного магазина можно установить такие популярные программы, как VLC, OBS Studio, Discord и даже альтернативные системы распространения приложений вроде Epic Games Store.
Системные и все установленные через Microsoft Store программы можно централизованно обновить одним кликом по кнопке. Так что в Windows 11 управлять приложениями стало так же удобно, как в macOS, iOS, Android, Ubuntu или Mint. Но сейчас в фирменном магазине не так уж много самых «ходовых» приложений, на некоторые запросы он выдаёт какие-то малоизвестные сомнительные программы, поэтому использовать один лишь Microsoft Store пока что не получится.
Ещё одно заметное новшество, которое впору называть «киллер-фичей» Windows 11 — интеграция Android-приложений. Подсистема Windows для Android (WSA) позволит устанавливать мобильные программы через Microsoft Store или из APK-файлов, и запускать их сразу по нескольку экземпляров. «Позволит» — потому что WSA появится в системе только в 2022 году, но участники программы Windows Insider уже могут опробовать работу 50 Android-программ.
Любители игр наверняка оценят интеграцию приложения Xbox в систему, включая Xbox Cloud Gaming по платной подписке. Также Windows 11 предлагает функцию автоматического HDR для соответствующих мониторов и API DirectStorage. Последняя технология позволяет загружать ресурсы игры с накопителя напрямую в видеокарту на скорости в несколько гигабайт в секунду, минуя процессор и оперативную память.
Для использования DirectStorage нужны оптимизированные игры, NVMe SSD объёмом не меньше одного терабайта, а также видеокарта с поддержкой DirectX 12 Ultimate — это Nvidia GeForce RTX 2000 и новее, или AMD Radeon RX6000 и новее.
Корпоративный мессенджер Microsoft Teams также интегрирован в Windows 11 — по нажатию на значок появляется меню с быстрым доступом к чатам и контактам. В ответ на это компания-владелец Slack обвинила Microsoft в нечестной конкуренции — и, учитывая другие особенности Windows 11, для этого есть основания. Например, встроенный поиск ищет в интернете только через Bing, показывая выдачу только в Microsoft Edge, также Edge запускается при клике по виджетам — вне зависимости от выбранного основного браузера в настройках системы.
«Принуждение пользователя к онлайну» начинается уже с установщика системы — он по умолчанию требует завести учётную запись Microsoft (без неё даже виджеты не работают), а возможность завести обычную локальную учётную запись запрятана в дополнительную опцию. При создании обычной учётной записи установщик в обязательном порядке задаёт три контрольных вопроса и сохраняет ответы на них, а в Home-версии системы вообще нет возможности создать локальный аккаунт.
Стоит ли сейчас переходить на Windows 11 — преимущества и недостатки новой системы
Людям, которые используют Windows для работы, вряд ли есть смысл обновляться до такой «сырой» версии, несмотря на стабильный статус системы и ряд улучшений. Очевидные недоработки могут нарушить рабочий процесс, а ждать их исправления придётся как минимум год. Официальная поддержка Windows 10 закончится только в 2025 году, так что никто не заставляет ставить новую версию прямо сейчас.
Любители экспериментов и новшеств могут попробовать привыкнуть к недочётам Windows 11 — тем более, что в новой версии системы от Microsoft можно найти много приятного и полезного. Потребление ресурсов осталось примерно на том же уровне, игры и приложения запускаются и работают как прежде, а некоторые проблемы вроде падения производительности процессоров AMD уже решены — скоро исправления получат все пользователи.
Хорошо
- теоретически повышенная безопасность и стабильность при использовании нового оборудования;
- более современный дизайн и новые функции в интерфейсе, которые облегчают работу;
- обнадёживающее направление развития магазина приложений Microsoft Store;
- полная поддержка приложений Android и интеграция игровых технологий;
- отсутствие проблем с драйверами, играми и приложениями.
Плохо
- много явных недоработок, исправления которых придётся долго ждать;
- поддержка приложений Android появится только в следующем году;
- сомнительные эксперименты в интерфейсе, которые идут вразрез с привычками и некоторыми правилами хорошего дизайна;
- интерфейс стал менее согласованным, а интеграция фирменных приложений во многом не доделана до конца;
- установка системы усложнилась из-за строгих требований к оборудованию, Microsoft сильнее навязывает собственные программы и сервисы.
Вердикт: Потенциально Windows 11 — отличная система, более защищённая, функциональная и удобная по сравнению с предшественниками. Но серьёзные недочёты и заявленные на 2022 год обновления намекают — если не хочется быть бесплатным тестировщиком, то лучше переждать на Windows 10.
Очень мало реально полезных изменений, а те что есть — сделаны плохо.
Вердикт странный. Вообще никаких преимуществ у Win11 над Win10 нет, масса всего стало менее удобным. По факту это провал уровня Win8, которая тоже была сомнительным апдейтом UI Win7. И крайне сомнительно, чтобы они что-то исправили бы за год.
Перешел как прилетел апдейт - ну, красиво, из неудобств, которые заметил - через mouse2 по панели задач не выйти в диспетчер задач, надо тыкать именно по "старту", чтобы что-нибудь отредачить сразу в нотпаде++, надо делать доп клик, чтобы поменять аудиовыход - надо делать лишнее нажатие.
все это дело привычки, конечно, но пока что бесит
Также не получится перетащить файл на значок панели быстрого запуска, чтобы открыть его в соответствующей программе.
Что, правда? Это одна из первых просьб, которая поступает от пользователей, когда создаешь новую программу. Множество людей открывает так файлы. Неужели это не работает в Windows 11?