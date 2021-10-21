Что можно сказать после двух недель со старта: в новой системе от Microsoft есть удачные решения, но в то же время и достаточно недочётов, на исправление которых уйдёт не меньше года.

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Windows 11 Скриншот автора

5 октября состоялся релиз Windows 11 — первой за шесть лет новой операционной системы от Microsoft. Поначалу сотрудники компании называли Windows 10 последней версией своей настольной системы. Но по каким-то причинам Microsoft всё же решила выпустить Windows 11 — TJ попытался разобраться, чем примечательна новая система Microsoft, за что её хвалят и ругают.

Строгие, но не обязательные системные требования

Для установки Windows 11 необходим 64-битный процессор как минимум с двумя ядрами — это первая настольная версия системы Microsoft, которая не работает на 32-разрядных процессорах и не поддерживает 16-битные программы вроде старых игр для DOS. Оперативной памяти нужно не меньше четырёх гигабайт, а накопитель должен иметь 64 ГБ свободного места.

Также компьютер должен поддерживать UEFI с активированным Secure Boot — материнские платы с Legacy BIOS официально несовместимы с новой системой. Впрочем, этим критериям соответствуют все компьютеры и ноутбуки, выпущенные за последние 8-10 лет. Самым критикуемым требованием стало наличие криптографического модуля ТРМ 2.0 и процессора не старше 3-4 лет.

Что такое TPM 2.0, его плюсы и минусы

Стандарт TPM 2.0 описывает набор функций, которые должны повысить безопасность системы и защищённость личных данных пользователя. Отдельная микросхема проверяет, правильно ли загружается система, а также хранит ключи шифрования для паролей и накопителей. Даже если злоумышленник украдёт компьютер, модуль TPM не даст ему расшифровать диск и поменять процесс загрузки для получения контроля над системой.

Теоретически полезная, но неоднозначная технология. Во-первых, TPM вполне можно взломать, так что он вряд ли защитит от умелого хакера или качественного вируса. Во-вторых, сомнительна сама концепция единого модуля безопасности: когда в TPM попадает случайная или намеренная уязвимость — это не усложняет взлом и кражу данных, а сильно облегчает. В-третьих, функции TPM можно использовать для ограничения прав пользователя — например, чтобы удалённо отслеживать запуск «нежелательных» программ.

Anti-Cheat Police Department 🕵️ @AntiCheatPD



Valorant has started to enforce both TPM and Secure boot if YOU are playing on Windows 11 to ensure a trusted platform when playing Valorant. @RiotVanguard team yet again leading the anti-cheat industry in the right direction for competitive integrity [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a299f8d0-85b8-58bb-8480-f30837028878\/","width":450,"height":177}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4a3f69e5-73c8-5d4b-a326-015215fbc323\/","width":1124,"height":343}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/bf5ee964-e2a0-522f-831f-d7f1b205b064\/","width":1841,"height":236}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1a93c2d6-de6c-50bb-8c91-18fd43b9accc\/","width":633,"height":145}}}] Шутер Valorant начал использовать TPM и Secure Boot на Windows 11 для борьбы с читерскими программами

Почему Windows 11 не поддерживает многие процессоры

Официальные требования к процессору неприятно удивили некоторых аналитиков и потенциальных пользователей — в списки совместимых моделей попали только процессоры, выпущенные не раньше 2017-2018 года. Из настольных х86-совместимых чипов это как минимум Celeron G4900 или Intel Core i3 8100, а также AMD Athlon 300 или Ryzen 2300Х.

Marco K7GAF 🇺🇸🇩🇪 @k7gaf So apparently, the only thing holding me back from #Windows11 is my processor. My shabby 3.6GHz Ryzen 7 eight-core CPU is not enough. Got it. Похоже, единственное, что меня удерживает от Windows 11 — это мой процессор. Моего восьмиядерного Ryzen 7 с тактовой частотой 3,6 ГГц недостаточно. Понятно

Эти ограничения не имеют отношения к TPM 2.0, но всё же связаны с безопасностью — Windows 11 требует поддержки процессорных инструкций MBEC и GMET для качественной изоляции программ и защиты их памяти. Также это должно улучшить стабильность работы системы. Впрочем, требования к процессору и наличию TPM 2.0 можно обойти несколькими способами — Windows 11 способна работать и без всех этих функций.

Искусственность ограничений Microsoft показал успешный запуск Windows 11 на одноядерном Pentium 4 661, который вышел 15 лет назад.

Как установить Windows 11 на любой компьютер

TPM 2.0 реализован программно на многих материнских платах, так что достаточно войти в UEFI компьютера или ноутбука и включить соответствующую опцию — она может называться Trusted Computing, TPM, PPT, Trusted Platform Module или подобным образом;

аппаратные модули TPM 2.0 (TPM chip) доступны по отдельности в магазинах, но с их установкой на материнскую плату придётся повозиться, также стоит обратить внимание на цену — летом перекупщики начали продавать эти модули в 10-11 раз дороже;

проверку модели процессора и наличия TPM 2.0 при установке можно просто отключить, отредактировав реестр — об этом способе рассказала сама Microsoft;

можно использовать «пиратские» установочные образы, которые нетрудно найти в интернете по названию вроде «Windows 11 для любых компьютеров» — правда, этот вариант может оказаться небезопасным, как и любое другое использование модифицированных версий программ.

Новый дизайн, ломающий старые привычки

Начальное расположение значков на панели задач Windows 11 Скриншот автора

Самое заметное изменение в интерфейсе Windows 11 встречает пользователя сразу после установки — это новое меню «Пуск», которое открывается посередине экрана. При этом сама кнопка «Пуск» не имеет фиксированного расположения — по мере того, как пользователь запускает всё новые программы, их значки появляются на панели задач и сдвигают кнопку «Пуск» влево вместе с закреплёнными значками приложений для быстрого запуска.

По мере запуска новых незакреплённых приложений значки меняют своё положение на панели задач Скриншот автора

Такой подход может усложнить взаимодействие с компьютером, не давая пользоваться одной лишь моторной памятью. В прежних версиях Windows, включая десятую, достаточно увести мышь в левый нижний угол практически не целясь, чтобы открыть меню «Пуск». Так же легко было вслепую нажимать значки быстрого запуска, потому что они всегда находились на одном и том же месте.

Jeremy Thake @jthake Defected back to start menu on left hand side in #Windows11 . The thing moves the more things you have open and just like moving cursor to far bottom left to click it. Меню «Пуск» вернулось влево. Теперь вмещается больше открытых программ, а курсор можно просто бросать влево вниз для клика по кнопке

В Windows 11 кнопка «Пуск» и значки быстрого запуска постоянно меняют своё местоположение, так что придётся либо целиться визуально каждый раз, либо пользоваться комбинациями клавиш. Впрочем, от этой особенности новой системы легко избавиться — вернуть кнопку «Пуск» на прежнее место можно через штатные настройки панели задач.

Опция для возвращения кнопки «Пуск» в левый конец панели задач Скриншот автора

Панель задач в Windows 11 потеряла немалую часть функций, в том числе базовых. Например, на неё нельзя перетащить значок программы, чтобы закрепить его для быстрого запуска — добавлять туда значки можно только через контекстное меню. Также не получится перетащить файл на значок панели быстрого запуска, чтобы открыть его в соответствующей программе.

frug @krazyfrog In Windows 10, you could drag a file onto a taskbar icon and have it open in that app. You can no longer do that in Windows 11. And I do not understand why. В Windows 10 вы можете перетащить файл на значок панели задач и открыть его в этом приложении. В Windows 11 вы больше не можете так сделать. И я не понимаю, почему

frug @krazyfrog @aamirsidd94 The sheer number of things that were perfectly fine as is but have been deliberately broken in the update is staggering. What an absolute joke of a company. Ошеломляет, сколько прекрасно работавших вещей сломало обновление. Это курам на смех

Похоже на недоработку, которая возмущает пользователей ещё со времён летних бета-версий системы. Microsoft прислушалась к критике и пообещала доработать панель задач к октябрю 2022 года. При этом неизвестно, когда компания вернёт возможность переносить панель задач на верхний, левый или правый край экрана, и вернёт ли вообще. Сейчас это можно сделать через редактирование реестра — с половинчатым результатом.

Результат «хака» по переносу панели задач вверх — меню и уведомления появляются в разных местах экрана Скриншот Tom's Hardware

Больше свежести, меньше целостности

Изменилось и контекстное меню файлов и папок — в Windows 11 оно содержит лишь несколько пунктов, а самые частые операции вроде копирования и удаления переехали в верхнюю часть меню и приняли облик значков без подписей. Все остальные контекстные операции остались в старом меню, которое открывается нажатием пункта «Показать дополнительные параметры» или комбинацией клавиш Shift + F10.

Новое контекстное меню Windows 11 Скриншот автора

Notepad++ @Notepad_plus

I’ll see what I can do about it when I get Windows 11. In the meantime, here’s a solution:

https://www.tomshardware.com/how-to/windows-11-classic-context-menus I’ve got emails/private messages from users complain about "Edit with Notepad++" in the explorer’s context menu under Windows 11.I’ll see what I can do about it when I get Windows 11. In the meantime, here’s a solution: Получаю письма и сообщения с жалобами на «Редактировать с помощью Notepad++» в контекстном меню Windows 11. Посмотрю, что можно с этим сделать, когда получу Windows 11, а пока вот решение

Два типа контекстных меню могут привести в замешательство, а поддержку нового меню в приложениях нужно реализовывать заново — поэтому сейчас некоторые разработчики и пользователи советуют вернуть старые «большие» меню. Несогласованность интерфейса заметна во многих местах — на одном экране порой можно увидеть элементы из нескольких поколений Windows. А панелей с системными настройками стало три, а не две, как в Windows 10.

Три типа панели управления в Windows 11 Скриншот DTF

Новый системный лоток не позволяет отдельно открыть регулятор громкости, который теперь встроен в панель быстрых настроек. Зато можно будет менять уровень громкости прокруткой колеса мыши, наведя курсор на значок громкоговорителя — правда, только в следующем году. Календарь в Windows 11 встроен в область уведомлений, но «живёт отдельной жизнью» от остальных компонентов системы — в нём нельзя добавлять запланированные дела, для этого нужно открывать Microsoft To Do.

Niek Jachimowski @Niekoesj Even the calendar isn't showing activities anymore... And clicking on the date doesn't result in opening the agenda... What a #Downgrade ... #Windows11 И календарь больше не показывает задачи… И нажатие на дату не открывает повестку дня… Что за деградация

Windows 11 не поддерживает тёмные темы как следует Скриншот The Verge

Чем удобен новый интерфейс Windows 11

Панель быстрых настроек, которая открывается через системный лоток, похожа на аналогичную панель в Android — она даёт лёгкий доступ к управлению сетями, электропитанием, яркостью экрана и прочим подобным опциям.

Быстрые настройки Windows 11 Скриншот DTF

Меню «Пуск» избавилось от «живых плиток» и вернулось к традиционным значкам приложений и файлов — такое упрощение пошло ему на пользу и сделало его ближе к меню приложений в macOS, iOS, Chrome OS и Android.

Tom Warren @tomwarren maybe I’m wrong here, but the Start menu isn’t controversial in Windows 11. It’s a good simplification. There’s little feedback about it, and most of the top feedback is actually about all of the missing taskbar features https://twitter.com/windowscentral/status/1444286297821089793 Может, я ошибаюсь, но меню «Пуск» не вызывает споров в Windows 11. Это хорошее упрощение. Об этом мало пишут, большая часть отзывов на самом деле касается недостающих функций панели задач

Панель задач может показывать количество уведомлений на значках некоторых приложений, а также полоску прогресса различных операций вроде скачивания файла в браузере.

Уведомления в Slack и прогресс скачивания файла в Brave Скриншот автора

Если задержать курсор на кнопке разворачивания окна или нажать Win + Z — всплывёт подсказка с выбором мозаичного расположения окон, с помощью которой можно парой движений поделить экран между двумя-шестью рабочими приложениями — например, разместить бок о бок браузер, мессенджер и планировщик задач.

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Система теперь сообщает, сколько примерно времени займёт установка обновлений, чтобы пользователь мог решить, стоит ли их принимать сейчас или лучше отложить на потом — личный опыт показал, что этот прогноз работает вполне точно, да и обновления в Windows 11 устанавливаются намного быстрее, чем в прежних версиях системы.

Центр обновления Windows 11 Скриншот автора

Microsoft вернула виджеты, причём не на рабочий стол, где они большую часть времени перекрыты окнами, а на отдельную панель, которая выезжает слева по нажатию кнопки на панели задач — так можно быстро посмотреть новости прогноз погоды, свериться со списком запланированных дел, глянуть курс валют и акций.

Панель виджетов Windows 11 Скриншот автора

В целом, пользователям нравится направление, в котором движется компания — новая панель управления (утилита «Параметры») выглядит проще и логичнее, а «Проводник» перестал напоминать кокпит истребителя и стал визуально легче и современнее.

Mike Andronico @MikeAndronico Oh hey, I reviewed Windows 11! The TLDR is that it looks great and has some neat multitasking features, but I don't think everyone has to rush out and upgrade just yet. https://www.cnn.com/2021/10/04/cnn-underscored/windows-11-review/index.html Я сделал обзор Windows 11! Вкратце: система отлично выглядит и имеет несколько изящных функций для многозадачности, но я не думаю, что всем нужно спешить и обновляться

Новые функции и возможности Windows 11 с некоторыми проблемами

Одно из самых крупных и полезных изменений — новый Microsoft Store. Компания основательно переработала его не только снаружи, но и внутри — в том числе, изменила политику размещения программ. Теперь прямо из фирменного магазина можно установить такие популярные программы, как VLC, OBS Studio, Discord и даже альтернативные системы распространения приложений вроде Epic Games Store.

Страница приложения в новом Microsoft Store Скриншот автора

Системные и все установленные через Microsoft Store программы можно централизованно обновить одним кликом по кнопке. Так что в Windows 11 управлять приложениями стало так же удобно, как в macOS, iOS, Android, Ubuntu или Mint. Но сейчас в фирменном магазине не так уж много самых «ходовых» приложений, на некоторые запросы он выдаёт какие-то малоизвестные сомнительные программы, поэтому использовать один лишь Microsoft Store пока что не получится.

Страница обновлений установленных программ Скриншот автора

Ещё одно заметное новшество, которое впору называть «киллер-фичей» Windows 11 — интеграция Android-приложений. Подсистема Windows для Android (WSA) позволит устанавливать мобильные программы через Microsoft Store или из APK-файлов, и запускать их сразу по нескольку экземпляров. «Позволит» — потому что WSA появится в системе только в 2022 году, но участники программы Windows Insider уже могут опробовать работу 50 Android-программ.

Android-приложение, «родной» офис, веб-приложение и Linux-программа в Windows 11 Скриншот TrashBox

Любители игр наверняка оценят интеграцию приложения Xbox в систему, включая Xbox Cloud Gaming по платной подписке. Также Windows 11 предлагает функцию автоматического HDR для соответствующих мониторов и API DirectStorage. Последняя технология позволяет загружать ресурсы игры с накопителя напрямую в видеокарту на скорости в несколько гигабайт в секунду, минуя процессор и оперативную память.

Для использования DirectStorage нужны оптимизированные игры, NVMe SSD объёмом не меньше одного терабайта, а также видеокарта с поддержкой DirectX 12 Ultimate — это Nvidia GeForce RTX 2000 и новее, или AMD Radeon RX6000 и новее.

Game Pass, встроенный в приложение Xbox для Windows 11 Скриншот Microsoft

Корпоративный мессенджер Microsoft Teams также интегрирован в Windows 11 — по нажатию на значок появляется меню с быстрым доступом к чатам и контактам. В ответ на это компания-владелец Slack обвинила Microsoft в нечестной конкуренции — и, учитывая другие особенности Windows 11, для этого есть основания. Например, встроенный поиск ищет в интернете только через Bing, показывая выдачу только в Microsoft Edge, также Edge запускается при клике по виджетам — вне зависимости от выбранного основного браузера в настройках системы.

warfy @warfy @Windows actually it seems like the whole start menu breaks when there is no internet completely. When I search for "Bluetooth" it opens Edge. Thanks Windows 11. Surely I don't need Bing search to help me find Bluetooth settings. Действительно кажется, что всё меню «Пуск» ломается без интернета. Когда я ищу Bluetooth, открывается Edge. Спасибо, Windows 11. Разумеется, мне не нужен поиск через Bing, чтобы найти настройки Bluetooth.

«Принуждение пользователя к онлайну» начинается уже с установщика системы — он по умолчанию требует завести учётную запись Microsoft (без неё даже виджеты не работают), а возможность завести обычную локальную учётную запись запрятана в дополнительную опцию. При создании обычной учётной записи установщик в обязательном порядке задаёт три контрольных вопроса и сохраняет ответы на них, а в Home-версии системы вообще нет возможности создать локальный аккаунт.

Для создания локальной учётной записи при установке системы нужно нажать «Параметры входа» Скриншот автора

Стоит ли сейчас переходить на Windows 11 — преимущества и недостатки новой системы

Людям, которые используют Windows для работы, вряд ли есть смысл обновляться до такой «сырой» версии, несмотря на стабильный статус системы и ряд улучшений. Очевидные недоработки могут нарушить рабочий процесс, а ждать их исправления придётся как минимум год. Официальная поддержка Windows 10 закончится только в 2025 году, так что никто не заставляет ставить новую версию прямо сейчас.

Сама Windows 10 на старте тоже имела множество проблем, из-за чего аналитики и пользователи советовали не переходить на неё, но в течение года Microsoft смогла исправить недочёты и «отполировать» систему, благодаря чему она превзошла Windows 7 и Windows 8 по популярности.

Любители экспериментов и новшеств могут попробовать привыкнуть к недочётам Windows 11 — тем более, что в новой версии системы от Microsoft можно найти много приятного и полезного. Потребление ресурсов осталось примерно на том же уровне, игры и приложения запускаются и работают как прежде, а некоторые проблемы вроде падения производительности процессоров AMD уже решены — скоро исправления получат все пользователи.

HXL @9550pro



https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-windows-11-gaming-benchmarks-L3-cache-bug Windows 10 vs Windows 11 Gaming Performance Benchmarks（Ryzen no patch） Сравнение производительности игр в Windows 10 и Windows 11 (без патча для процессоров Ryzen)

Хорошо

теоретически повышенная безопасность и стабильность при использовании нового оборудования;

более современный дизайн и новые функции в интерфейсе, которые облегчают работу;

обнадёживающее направление развития магазина приложений Microsoft Store;

полная поддержка приложений Android и интеграция игровых технологий;

отсутствие проблем с драйверами, играми и приложениями.

Плохо

много явных недоработок, исправления которых придётся долго ждать;

поддержка приложений Android появится только в следующем году;

сомнительные эксперименты в интерфейсе, которые идут вразрез с привычками и некоторыми правилами хорошего дизайна;

интерфейс стал менее согласованным, а интеграция фирменных приложений во многом не доделана до конца;

установка системы усложнилась из-за строгих требований к оборудованию, Microsoft сильнее навязывает собственные программы и сервисы.