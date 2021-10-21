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Технологии
Никита Логинов

Функционально, симпатично и неудобно: стоит ли переходить на Windows 11 — обзор TJ и мнения первых пользователей Статьи редакции

Что можно сказать после двух недель со старта: в новой системе от Microsoft есть удачные решения, но в то же время и достаточно недочётов, на исправление которых уйдёт не меньше года.

61 61 комментарий
4011 просмотров
Windows 11 Скриншот автора

5 октября состоялся релиз Windows 11 — первой за шесть лет новой операционной системы от Microsoft. Поначалу сотрудники компании называли Windows 10 последней версией своей настольной системы. Но по каким-то причинам Microsoft всё же решила выпустить Windows 11 — TJ попытался разобраться, чем примечательна новая система Microsoft, за что её хвалят и ругают.

Строгие, но не обязательные системные требования

Для установки Windows 11 необходим 64-битный процессор как минимум с двумя ядрами — это первая настольная версия системы Microsoft, которая не работает на 32-разрядных процессорах и не поддерживает 16-битные программы вроде старых игр для DOS. Оперативной памяти нужно не меньше четырёх гигабайт, а накопитель должен иметь 64 ГБ свободного места.

🎃 Nicky De Westelinck 👻 @NDeWestelinck
Apparently, my (less than) one-year-old @surface GO 2 can't run #Windows11? Really? 🤔 #canigetarefund #disappointed
Получается, мой годовалый планшет Microsoft Surface Go 2 не может запустить Windows 11? Правда?

Также компьютер должен поддерживать UEFI с активированным Secure Boot — материнские платы с Legacy BIOS официально несовместимы с новой системой. Впрочем, этим критериям соответствуют все компьютеры и ноутбуки, выпущенные за последние 8-10 лет. Самым критикуемым требованием стало наличие криптографического модуля ТРМ 2.0 и процессора не старше 3-4 лет.

Windows 11 не работает на Mac и требует модуля…
Системные требования новой ОС оказались настолько запутанными, что компании пришлось уже несколько…
tjournal.ru

Что такое TPM 2.0, его плюсы и минусы

Стандарт TPM 2.0 описывает набор функций, которые должны повысить безопасность системы и защищённость личных данных пользователя. Отдельная микросхема проверяет, правильно ли загружается система, а также хранит ключи шифрования для паролей и накопителей. Даже если злоумышленник украдёт компьютер, модуль TPM не даст ему расшифровать диск и поменять процесс загрузки для получения контроля над системой.

Теоретически полезная, но неоднозначная технология. Во-первых, TPM вполне можно взломать, так что он вряд ли защитит от умелого хакера или качественного вируса. Во-вторых, сомнительна сама концепция единого модуля безопасности: когда в TPM попадает случайная или намеренная уязвимость — это не усложняет взлом и кражу данных, а сильно облегчает. В-третьих, функции TPM можно использовать для ограничения прав пользователя — например, чтобы удалённо отслеживать запуск «нежелательных» программ.

Anti-Cheat Police Department 🕵️ @AntiCheatPD
Valorant has started to enforce both TPM and Secure boot if YOU are playing on Windows 11 to ensure a trusted platform when playing Valorant.

@RiotVanguard team yet again leading the anti-cheat industry in the right direction for competitive integrity
Шутер Valorant начал использовать TPM и Secure Boot на Windows 11 для борьбы с читерскими программами

Почему Windows 11 не поддерживает многие процессоры

Официальные требования к процессору неприятно удивили некоторых аналитиков и потенциальных пользователей — в списки совместимых моделей попали только процессоры, выпущенные не раньше 2017-2018 года. Из настольных х86-совместимых чипов это как минимум Celeron G4900 или Intel Core i3 8100, а также AMD Athlon 300 или Ryzen 2300Х.

Marco K7GAF 🇺🇸🇩🇪 @k7gaf
So apparently, the only thing holding me back from #Windows11 is my processor. My shabby 3.6GHz Ryzen 7 eight-core CPU is not enough. Got it.
Похоже, единственное, что меня удерживает от Windows 11 — это мой процессор. Моего восьмиядерного Ryzen 7 с тактовой частотой 3,6 ГГц недостаточно. Понятно

Эти ограничения не имеют отношения к TPM 2.0, но всё же связаны с безопасностью — Windows 11 требует поддержки процессорных инструкций MBEC и GMET для качественной изоляции программ и защиты их памяти. Также это должно улучшить стабильность работы системы. Впрочем, требования к процессору и наличию TPM 2.0 можно обойти несколькими способами — Windows 11 способна работать и без всех этих функций.

Искусственность ограничений Microsoft показал успешный запуск Windows 11 на одноядерном Pentium 4 661, который вышел 15 лет назад.

Как установить Windows 11 на любой компьютер

  • TPM 2.0 реализован программно на многих материнских платах, так что достаточно войти в UEFI компьютера или ноутбука и включить соответствующую опцию — она может называться Trusted Computing, TPM, PPT, Trusted Platform Module или подобным образом;
  • аппаратные модули TPM 2.0 (TPM chip) доступны по отдельности в магазинах, но с их установкой на материнскую плату придётся повозиться, также стоит обратить внимание на цену — летом перекупщики начали продавать эти модули в 10-11 раз дороже;
  • проверку модели процессора и наличия TPM 2.0 при установке можно просто отключить, отредактировав реестр — об этом способе рассказала сама Microsoft;
  • можно использовать «пиратские» установочные образы, которые нетрудно найти в интернете по названию вроде «Windows 11 для любых компьютеров» — правда, этот вариант может оказаться небезопасным, как и любое другое использование модифицированных версий программ.

Новый дизайн, ломающий старые привычки

Начальное расположение значков на панели задач Windows 11 Скриншот автора

Самое заметное изменение в интерфейсе Windows 11 встречает пользователя сразу после установки — это новое меню «Пуск», которое открывается посередине экрана. При этом сама кнопка «Пуск» не имеет фиксированного расположения — по мере того, как пользователь запускает всё новые программы, их значки появляются на панели задач и сдвигают кнопку «Пуск» влево вместе с закреплёнными значками приложений для быстрого запуска.

По мере запуска новых незакреплённых приложений значки меняют своё положение на панели задач Скриншот автора

Такой подход может усложнить взаимодействие с компьютером, не давая пользоваться одной лишь моторной памятью. В прежних версиях Windows, включая десятую, достаточно увести мышь в левый нижний угол практически не целясь, чтобы открыть меню «Пуск». Так же легко было вслепую нажимать значки быстрого запуска, потому что они всегда находились на одном и том же месте.

Jeremy Thake @jthake
Defected back to start menu on left hand side in #Windows11. The thing moves the more things you have open and just like moving cursor to far bottom left to click it.
Меню «Пуск» вернулось влево. Теперь вмещается больше открытых программ, а курсор можно просто бросать влево вниз для клика по кнопке

В Windows 11 кнопка «Пуск» и значки быстрого запуска постоянно меняют своё местоположение, так что придётся либо целиться визуально каждый раз, либо пользоваться комбинациями клавиш. Впрочем, от этой особенности новой системы легко избавиться — вернуть кнопку «Пуск» на прежнее место можно через штатные настройки панели задач.

Опция для возвращения кнопки «Пуск» в левый конец панели задач Скриншот автора

Панель задач в Windows 11 потеряла немалую часть функций, в том числе базовых. Например, на неё нельзя перетащить значок программы, чтобы закрепить его для быстрого запуска — добавлять туда значки можно только через контекстное меню. Также не получится перетащить файл на значок панели быстрого запуска, чтобы открыть его в соответствующей программе.

frug @krazyfrog
In Windows 10, you could drag a file onto a taskbar icon and have it open in that app. You can no longer do that in Windows 11. And I do not understand why.
В Windows 10 вы можете перетащить файл на значок панели задач и открыть его в этом приложении. В Windows 11 вы больше не можете так сделать. И я не понимаю, почему
frug @krazyfrog
@aamirsidd94 The sheer number of things that were perfectly fine as is but have been deliberately broken in the update is staggering. What an absolute joke of a company.
Ошеломляет, сколько прекрасно работавших вещей сломало обновление. Это курам на смех

Похоже на недоработку, которая возмущает пользователей ещё со времён летних бета-версий системы. Microsoft прислушалась к критике и пообещала доработать панель задач к октябрю 2022 года. При этом неизвестно, когда компания вернёт возможность переносить панель задач на верхний, левый или правый край экрана, и вернёт ли вообще. Сейчас это можно сделать через редактирование реестра — с половинчатым результатом.

Результат «хака» по переносу панели задач вверх — меню и уведомления появляются в разных местах экрана Скриншот Tom's Hardware

Больше свежести, меньше целостности

Изменилось и контекстное меню файлов и папок — в Windows 11 оно содержит лишь несколько пунктов, а самые частые операции вроде копирования и удаления переехали в верхнюю часть меню и приняли облик значков без подписей. Все остальные контекстные операции остались в старом меню, которое открывается нажатием пункта «Показать дополнительные параметры» или комбинацией клавиш Shift + F10.

Новое контекстное меню Windows 11 Скриншот автора
Notepad++ @Notepad_plus
I’ve got emails/private messages from users complain about "Edit with Notepad++" in the explorer’s context menu under Windows 11.
I’ll see what I can do about it when I get Windows 11. In the meantime, here’s a solution:
https://www.tomshardware.com/how-to/windows-11-classic-context-menus
Получаю письма и сообщения с жалобами на «Редактировать с помощью Notepad++» в контекстном меню Windows 11. Посмотрю, что можно с этим сделать, когда получу Windows 11, а пока вот решение

Два типа контекстных меню могут привести в замешательство, а поддержку нового меню в приложениях нужно реализовывать заново — поэтому сейчас некоторые разработчики и пользователи советуют вернуть старые «большие» меню. Несогласованность интерфейса заметна во многих местах — на одном экране порой можно увидеть элементы из нескольких поколений Windows. А панелей с системными настройками стало три, а не две, как в Windows 10.

Три типа панели управления в Windows 11 Скриншот DTF

Новый системный лоток не позволяет отдельно открыть регулятор громкости, который теперь встроен в панель быстрых настроек. Зато можно будет менять уровень громкости прокруткой колеса мыши, наведя курсор на значок громкоговорителя — правда, только в следующем году. Календарь в Windows 11 встроен в область уведомлений, но «живёт отдельной жизнью» от остальных компонентов системы — в нём нельзя добавлять запланированные дела, для этого нужно открывать Microsoft To Do.

Niek Jachimowski @Niekoesj
Even the calendar isn't showing activities anymore... And clicking on the date doesn't result in opening the agenda... What a #Downgrade... #Windows11
И календарь больше не показывает задачи… И нажатие на дату не открывает повестку дня… Что за деградация
Windows 11 не поддерживает тёмные темы как следует Скриншот The Verge

Чем удобен новый интерфейс Windows 11

  • Панель быстрых настроек, которая открывается через системный лоток, похожа на аналогичную панель в Android — она даёт лёгкий доступ к управлению сетями, электропитанием, яркостью экрана и прочим подобным опциям.
Быстрые настройки Windows 11 Скриншот DTF
  • Меню «Пуск» избавилось от «живых плиток» и вернулось к традиционным значкам приложений и файлов — такое упрощение пошло ему на пользу и сделало его ближе к меню приложений в macOS, iOS, Chrome OS и Android.
Tom Warren @tomwarren
maybe I’m wrong here, but the Start menu isn’t controversial in Windows 11. It’s a good simplification. There’s little feedback about it, and most of the top feedback is actually about all of the missing taskbar features https://twitter.com/windowscentral/status/1444286297821089793
Может, я ошибаюсь, но меню «Пуск» не вызывает споров в Windows 11. Это хорошее упрощение. Об этом мало пишут, большая часть отзывов на самом деле касается недостающих функций панели задач
  • Панель задач может показывать количество уведомлений на значках некоторых приложений, а также полоску прогресса различных операций вроде скачивания файла в браузере.
Уведомления в Slack и прогресс скачивания файла в Brave Скриншот автора
  • Если задержать курсор на кнопке разворачивания окна или нажать Win + Z — всплывёт подсказка с выбором мозаичного расположения окон, с помощью которой можно парой движений поделить экран между двумя-шестью рабочими приложениями — например, разместить бок о бок браузер, мессенджер и планировщик задач.
  • Система теперь сообщает, сколько примерно времени займёт установка обновлений, чтобы пользователь мог решить, стоит ли их принимать сейчас или лучше отложить на потом — личный опыт показал, что этот прогноз работает вполне точно, да и обновления в Windows 11 устанавливаются намного быстрее, чем в прежних версиях системы.
Центр обновления Windows 11 Скриншот автора
  • Microsoft вернула виджеты, причём не на рабочий стол, где они большую часть времени перекрыты окнами, а на отдельную панель, которая выезжает слева по нажатию кнопки на панели задач — так можно быстро посмотреть новости прогноз погоды, свериться со списком запланированных дел, глянуть курс валют и акций.
Панель виджетов Windows 11 Скриншот автора
  • В целом, пользователям нравится направление, в котором движется компания — новая панель управления (утилита «Параметры») выглядит проще и логичнее, а «Проводник» перестал напоминать кокпит истребителя и стал визуально легче и современнее.
Mike Andronico @MikeAndronico
Oh hey, I reviewed Windows 11! The TLDR is that it looks great and has some neat multitasking features, but I don't think everyone has to rush out and upgrade just yet. https://www.cnn.com/2021/10/04/cnn-underscored/windows-11-review/index.html
Я сделал обзор Windows 11! Вкратце: система отлично выглядит и имеет несколько изящных функций для многозадачности, но я не думаю, что всем нужно спешить и обновляться

Новые функции и возможности Windows 11 с некоторыми проблемами

Одно из самых крупных и полезных изменений — новый Microsoft Store. Компания основательно переработала его не только снаружи, но и внутри — в том числе, изменила политику размещения программ. Теперь прямо из фирменного магазина можно установить такие популярные программы, как VLC, OBS Studio, Discord и даже альтернативные системы распространения приложений вроде Epic Games Store.

Страница приложения в новом Microsoft Store Скриншот автора

Системные и все установленные через Microsoft Store программы можно централизованно обновить одним кликом по кнопке. Так что в Windows 11 управлять приложениями стало так же удобно, как в macOS, iOS, Android, Ubuntu или Mint. Но сейчас в фирменном магазине не так уж много самых «ходовых» приложений, на некоторые запросы он выдаёт какие-то малоизвестные сомнительные программы, поэтому использовать один лишь Microsoft Store пока что не получится.

Страница обновлений установленных программ Скриншот автора

Ещё одно заметное новшество, которое впору называть «киллер-фичей» Windows 11 — интеграция Android-приложений. Подсистема Windows для Android (WSA) позволит устанавливать мобильные программы через Microsoft Store или из APK-файлов, и запускать их сразу по нескольку экземпляров. «Позволит» — потому что WSA появится в системе только в 2022 году, но участники программы Windows Insider уже могут опробовать работу 50 Android-программ.

Android-приложение, «родной» офис, веб-приложение и Linux-программа в Windows 11 Скриншот TrashBox

Любители игр наверняка оценят интеграцию приложения Xbox в систему, включая Xbox Cloud Gaming по платной подписке. Также Windows 11 предлагает функцию автоматического HDR для соответствующих мониторов и API DirectStorage. Последняя технология позволяет загружать ресурсы игры с накопителя напрямую в видеокарту на скорости в несколько гигабайт в секунду, минуя процессор и оперативную память.

Для использования DirectStorage нужны оптимизированные игры, NVMe SSD объёмом не меньше одного терабайта, а также видеокарта с поддержкой DirectX 12 Ultimate — это Nvidia GeForce RTX 2000 и новее, или AMD Radeon RX6000 и новее.

Game Pass, встроенный в приложение Xbox для Windows 11 Скриншот Microsoft

Корпоративный мессенджер Microsoft Teams также интегрирован в Windows 11 — по нажатию на значок появляется меню с быстрым доступом к чатам и контактам. В ответ на это компания-владелец Slack обвинила Microsoft в нечестной конкуренции — и, учитывая другие особенности Windows 11, для этого есть основания. Например, встроенный поиск ищет в интернете только через Bing, показывая выдачу только в Microsoft Edge, также Edge запускается при клике по виджетам — вне зависимости от выбранного основного браузера в настройках системы.

warfy @warfy
@Windows actually it seems like the whole start menu breaks when there is no internet completely. When I search for "Bluetooth" it opens Edge. Thanks Windows 11. Surely I don't need Bing search to help me find Bluetooth settings.
Действительно кажется, что всё меню «Пуск» ломается без интернета. Когда я ищу Bluetooth, открывается Edge. Спасибо, Windows 11. Разумеется, мне не нужен поиск через Bing, чтобы найти настройки Bluetooth.

«Принуждение пользователя к онлайну» начинается уже с установщика системы — он по умолчанию требует завести учётную запись Microsoft (без неё даже виджеты не работают), а возможность завести обычную локальную учётную запись запрятана в дополнительную опцию. При создании обычной учётной записи установщик в обязательном порядке задаёт три контрольных вопроса и сохраняет ответы на них, а в Home-версии системы вообще нет возможности создать локальный аккаунт.

Для создания локальной учётной записи при установке системы нужно нажать «Параметры входа» Скриншот автора

Стоит ли сейчас переходить на Windows 11 — преимущества и недостатки новой системы

Людям, которые используют Windows для работы, вряд ли есть смысл обновляться до такой «сырой» версии, несмотря на стабильный статус системы и ряд улучшений. Очевидные недоработки могут нарушить рабочий процесс, а ждать их исправления придётся как минимум год. Официальная поддержка Windows 10 закончится только в 2025 году, так что никто не заставляет ставить новую версию прямо сейчас.

Сама Windows 10 на старте тоже имела множество проблем, из-за чего аналитики и пользователи советовали не переходить на неё, но в течение года Microsoft смогла исправить недочёты и «отполировать» систему, благодаря чему она превзошла Windows 7 и Windows 8 по популярности.

Любители экспериментов и новшеств могут попробовать привыкнуть к недочётам Windows 11 — тем более, что в новой версии системы от Microsoft можно найти много приятного и полезного. Потребление ресурсов осталось примерно на том же уровне, игры и приложения запускаются и работают как прежде, а некоторые проблемы вроде падения производительности процессоров AMD уже решены — скоро исправления получат все пользователи.

HXL @9550pro
Windows 10 vs Windows 11 Gaming Performance Benchmarks（Ryzen no patch）

https://www.tomshardware.com/news/amd-ryzen-windows-11-gaming-benchmarks-L3-cache-bug
Сравнение производительности игр в Windows 10 и Windows 11 (без патча для процессоров Ryzen)

Хорошо

  • теоретически повышенная безопасность и стабильность при использовании нового оборудования;
  • более современный дизайн и новые функции в интерфейсе, которые облегчают работу;
  • обнадёживающее направление развития магазина приложений Microsoft Store;
  • полная поддержка приложений Android и интеграция игровых технологий;
  • отсутствие проблем с драйверами, играми и приложениями.

Плохо

  • много явных недоработок, исправления которых придётся долго ждать;
  • поддержка приложений Android появится только в следующем году;
  • сомнительные эксперименты в интерфейсе, которые идут вразрез с привычками и некоторыми правилами хорошего дизайна;
  • интерфейс стал менее согласованным, а интеграция фирменных приложений во многом не доделана до конца;
  • установка системы усложнилась из-за строгих требований к оборудованию, Microsoft сильнее навязывает собственные программы и сервисы.

Вердикт: Потенциально Windows 11 — отличная система, более защищённая, функциональная и удобная по сравнению с предшественниками. Но серьёзные недочёты и заявленные на 2022 год обновления намекают — если не хочется быть бесплатным тестировщиком, то лучше переждать на Windows 10.

#обзоры #лонгриды #microsoft #windows #компьютеры

61 61 комментарий
43
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0
61 комментарий
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Андрей Анисимов

в то же время и достаточно недочётов, на исправление которых уйдёт не меньше года.

В принципе, статью дальше можно не читать ред.

Ответить
18
Никита Логинов
Ответить
26
Андрей Анисимов

звиняй чувак

Ответить
2
Андрей Анисимов

вообщем пацаны читайте статью, человек старался, он не виноват что microsoft выпускает говноОС

Ответить
–1
Пластиковое Окно

на исправление которых уйдёт не меньше года.

А на исправление некоторых потратят примерно нисколько.

Ответить
1
Пластиковое Окно

Три типа панели управления в Windows 11

Орнул

Ответить
6
Территориальный глобус

легкое, среднее и кошмарное

Ответить
9
Парвиз Мадаминов

Трипак

Ответить
1
Василий Назаров

Есть три стула...

Ответить
0
Vasily Mordovin

А мнение болгар учитывалось?

Ответить
6
Никита Логинов

А только их и учитывалось....

Ответить
5
Управляющий Денис

BulgarianLivesMatter так-то уже по всему миру.

Ответить
0
Имя И Фамилия

Прикиньте работать так за компом

Ответить
6
Никита Логинов

Здорово, правда?

Ответить
3
Имя И Фамилия

Да, да, здорово. Ну, я пошёл.

Ответить
7
Территориальный глобус

в смысле а ты че не так ?

Ответить
2
Danil

Очень мало реально полезных изменений, а те что есть — сделаны плохо.

Вердикт странный. Вообще никаких преимуществ у Win11 над Win10 нет, масса всего стало менее удобным. По факту это провал уровня Win8, которая тоже была сомнительным апдейтом UI Win7. И крайне сомнительно, чтобы они что-то исправили бы за год.

Ответить
6
Территориальный глобус

они убрали возможность отображать все значки в трее, а значит идут нахуй

Ответить
6
Vadim Nemnasev

Перешел как прилетел апдейт - ну, красиво, из неудобств, которые заметил - через mouse2 по панели задач не выйти в диспетчер задач, надо тыкать именно по "старту", чтобы что-нибудь отредачить сразу в нотпаде++, надо делать доп клик, чтобы поменять аудиовыход - надо делать лишнее нажатие.
все это дело привычки, конечно, но пока что бесит

Ответить
5
Vadim Nemnasev

ах да, что за высер виджеты - я так и не понял. гугловый календарь не подтянуть, чтобы показывались события, надо делать отдельную почту @outlook.com , сторонние виджеты не добавить

Ответить
3
Alexander S

гугловый календарь можно подтянуть, хоть и не очевидно. надо через приложение почты подключить свой гугл аккаунт, и оно календарь тоже синхронизует автоматически

Ответить
2
Vadim Nemnasev

да, но все равно для использования надо быть залогиненым с почтой @outlook, что чушь.

Ответить
1
Никита Логинов

У меня виджет запланированных дел даже с Microsoft To Do не дружил — добавляешь задачу в To Do, смотришь в виджет, а там пусто. Добавляешь ещё задачу в To Do — в виджете только первая появляется. Задачи разных дней в виджете отображаются одним списком. Я не знаю, что это такое....

Ответить
0
Просто Тимуррр

Поставил, практически не отличимо от десятки. Мелкие плюшки есть приятные, но без ровлюции. Полет нормальный.

Ответить
5
Последующий дым

Орнул с падения производительности

Ответить
3
Имя И Фамилия

Просто AMD соsatb

Ответить
3
Территориальный глобус

узнаю зеонщика

Ответить
2
Последующий дым

Как там на техпроцессе из 2010?

Ответить
–1
Имя И Фамилия

Ты не понимаешь, что такое техпроцесс

Ответить
0
Иной чувак

Прост рескин десятки

Ответить
1
Keksimus Maximus

новое ядро

просто рескин

Ты автомобили тоже по цвету только различаешь? «Вот эта красненькая лучше, чем беленькая»

Ответить
4
Иной чувак

Новое ядро ТЖ

Ответить
0
Andy

Поставил и никаких кардинальных изменений не заметил, только плюсы, жду сегодняшнего патча.

Ответить
2
Amkazan Amkazan

сегодня что-то для райзенов выйдет?

Ответить
0
Василий Назаров

панелей с системными настройками стало три, а не две, как в Windows 10.

убрали возможность отображать все значки в трее

неизвестно, когда компания вернёт возможность переносить панель задач на верхний, левый или правый край экрана, и вернёт ли вообще

Ответить
2
Владимир Земсков

Вернул привычный Пуск с помощью этой проги

Ответить
2
Llaren Hlaalo

Я так понимаю, с этим релизом, 32 бит официально.....фсё ?
Я хз чё по пингвиновым канеш.

Ответить
1
Территориальный глобус

ля оно умерло еще в середине десятых

Ответить
2
Llaren Hlaalo

Де-факто, но официально как-бы всё оказывалась поддержка 32-битным ОС.
(Так-то пишу с 32-битного рабочего ноута бтв).
Ну теперь рип ин пепперонни.

Ответить
1
Территориальный глобус

в корпоративном секторе еще лет 5-7 будут юзать win 10 16 года , который 1607 билд. можно в целом и общем пока на ней сидеть

Ответить
2
Никита Логинов

Да.

Ответить
0
Тежешенька

красиво

Ответить
1
Тежешенька

сомнительные эксперименты в интерфейсе, которые идут вразрез с привычками и некоторыми правилами хорошего дизайна;

интерфейс стал менее согласованным, а интеграция фирменных приложений во многом не доделана до конца;

Ответить
2
Sergey Michko

Мне нравится пуск в центре

Ответить
1
Дмитрий Семёнов
Ответить
1
Dmitry R.

пока рано.

Ответить
1
Erzkanzler Valorum

Это точно ОС для десктопных пк? Может они ошиблись и это для планшетов? Пожалуйста.

Ответить
1
johny64 XZ

Ну выглядит намного лучше десятки, примерно как третий гном. Но в целом все еще уебище

Ответить
1
Keksimus Maximus

«Функционально, симпатично и непривычно» - таким должен быть заголовок. «Удобство» - вещь наживная. Кому-то до сих пор и на вин10 «неудобно» сидеть.

Ответить
1
Необычный глобус

после установки стал большой прицел в cs 1.6
как пофиксить?

Ответить
1
Temp Temper

Опция для возвращения кнопки «Пуск» в левый конец панели задач

?

Ответить
1
Автономный цвет

Нет, не стоит до тех пор, пока это нельзя будет сделать одним кликом и безо всяких костылей.

Ответить
1
Ch1ma3ra

Я похоже здесь один, кто до сих пор на 7 Ульте

Ответить
1
Непонятный химик

Как установить Windows 11 на любой компьютер

https://github.com/AveYo/MediaCreationTool.bat

GitHub - AveYo/MediaCreationTool.bat: Universal…
Universal MCT wrapper script for all Windows 10/11 versions from 1507 to 21H2! - GitHub…
github.com
Ответить
1
Дмитрий Семёнов

Также не получится перетащить файл на значок панели быстрого запуска, чтобы открыть его в соответствующей программе.

Что, правда? Это одна из первых просьб, которая поступает от пользователей, когда создаешь новую программу. Множество людей открывает так файлы. Неужели это не работает в Windows 11?

Ответить
1
Никита Логинов

Нет :) Вроде есть какая-то сторонняя утилита, которая частично восстанавливает эту функциональность.

Ответить
0
sardelkin

при большом мониторе значки по центру оказались убоднее

Ответить
1
Nick Rosenberg

сделало его ближе к меню приложений в macOS, iOS, Chrome OS и Android.

хочется обоссать каждого, кто считает мобильные паттерны на десктопной ос чем-то хорошим.

Ответить
1
Земной цветок

У меня когда комп переходит в спящий режим, потом 11 винда сама ребутится спустя какое-то время... все, что было открыто, закрывается, бесит

Ответить
1
Denis Lamanov

Обзор только интерфейса. Ничего про "под капотом"

Ответить
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Почтовый томагавк_два

А что там под капотом обозревать? Всё то же ядро NT?

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