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Технологии
Сергей Исенеков

Немецкий дизайнер предложила новый метод контрацепции — устройство для деактивации сперматозоидов ультразвуком Статьи редакции

Создательница устройства получила премию Dyson и теперь ищет деньги на его клинические испытания.

37 37 комментариев
1224 просмотров
Фото с сайта COSO

Выпускница Мюнхенского технического университета Ребекка Вайс создала устройство, которое подавляет активность сперматозоидов ультразвуковыми волнами, предотвращая оплодотворение женской яйцеклетки. Об этом сказано на сайте изобретения.

Устройство под названием COSO — это небольшая ванночка с водой. Мужчина должен в течение двух недель опускать туда яички, где они обрабатываются ультразвуком. Это уменьшает подвижность и восполнение сперматозоидов на два месяца.

Схема устройства COSO

Вайс рассказала, что идея создания негормонального контрацептива появилась после того, как ей поставили диагноз рак шейки матки. Она связала появление болезни с вирусом папилломы человека и приёмом оральных противозачаточных препаратов. Исследования показывают, что вероятность развития такого вида рака значительно выше у женщин, которые долго принимали оральные контрацептивы.

Вайс вместе со своим парнем искали альтернативы для защиты, но пришли к выводу, что мужских контрацептивов подобного типа не существует. Она придумала новый метод контрацепции для мужчин и написала по ней свою магистерскую работу по промышленному дизайну.

COSO предлагает удобный метод контрацепции, который легко использовать без какого-либо физического вмешательства, боли или каких-либо известных побочных эффектов. Но без достоверных данных проект не может быть реализован.

Ребекка Вайс
создательница устройства

В октябре 2021 года COSO присудили престижную немецкую премию имени Джеймса Дайсона в размере 3,6 тысяч долларов. Устройство также оказалось в шорт-листе на получение 55 тысяч долларов в рамках этой же премии.

Пока COSO проходил тестирование лишь на животных, результаты которого показали положительный эффект. Сейчас Ребекка Вайс ищет финансирование на проведение клинических испытаний своего устройства.

#новости #медицина

37 37 комментариев
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37 комментариев
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Гигантский якорь

Мужчина должен в течение двух недель

что то делать

нуууу я думаю все таки не взлетит

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27
Гигантский якорь

и кому опять что то должен

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6
Магнитный фонарь

Фемки опять за своё, да сколько можно!

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2
Гигантский якорь

да где успел столько задолжать???)

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3
Магнитный фонарь

Кто-то паспорт подрезал и набрал долгов

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1
Гигантский якорь

два режима - подогрев и разморозка ред.

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4
Настоящий шар

Сосисочная вечеринка и вайфай

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1
Авиационный волк

На ОлиЭкспрессе заказываешь такую штуку, и можно сказать туда яйца

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0
norm

Закупаемся ванночками для яичек, пацаны.

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13
Sviatoslav Bulbakha

Звучит надежно

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11
Чистый Артем

Презики, которые надевают для защиты от ЗППП, выходят из чата ред.

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6
Последствия Диморфизма

фу, презики

Ответить
0
Чистый Артем

Что будешь делать, когда после очередной своей проверочки на ЗППП, которые ты делаешь раз в один или два месяца, ты найдешь ВИЧ?

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1
Гигантский якорь

сообщу в полицию о находке

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1
Последствия Диморфизма

всмысли что. говорят в 2021м году вич не приговор

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0
Чистый Артем

Ясно. Хоть дам обзвони своих. Ты же телефоны записываешь?

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0
Последствия Диморфизма

последнее время я не так часто и бесконтрольно ябусь , у меня периодами и когда есть сомнения естественно в презике, хотя лучше никак чем в нем. но обычно это проверенные девоньки

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1
Some Dude

а сомнения в чем проявляются?
а у проверенных девонек половые партнеры тоже проверены? а их половые партнеры?

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0
Последствия Диморфизма

сомнения в том, что девонька явно ебется больше чем с одним чуваком раз в год ред.

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0
Гигантский якорь

есть же еще женские презики

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0
Последствия Диморфизма

еще мужики и не надо две недели в ультразвуке яйца держать ред.

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1
Some Dude

секс с мужиком не защитит от возможности подцепить зппп

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1
Последствия Диморфизма

тут разговор про залет жи. если мужик залетит от меня, мы поделим приз зрительских симпатий

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0
Some Dude

залет - пичаль для нее, зппп, пичаль для меня.
ни одно, ни другое не входит в мои ближайшие планы.

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0
Последствия Диморфизма

тебе в ротик или на животик?

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0
Some Dude

чел, мы с тобой это уже обсуждали. либо ты очень удачливый, либо у тебя с активностью спермотозоидов проблемы.
лично я после одной такой хуйни зарекся, что или в гандоне, или никак.
моральное здоровье партнера и свое важнее, чем радость от того, что ты потрешься членом без резинки ред.

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0
Последствия Диморфизма

ну сорямба, я от минета то не кончаю, т.к. член не чувствительный, а в презике я ваще как в гидрокостюме на -50

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0
Some Dude

они как бы разные бывают. ты разные пробовал от разных фирм? или пару штук потестил и решил забить?

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0
Гигантский якорь

в ваннОЧКЕ

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0
Ху Эмай

Спасибо, что не так

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4
Игорь Рачук

Выражение "Чайный пакетик" обрело новый смысл?!

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2
Exorcist

это всё обман просто чтоб ты помыл свои шары

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2
Моральный якорь

что вероятность развития такого вида рака значительно выше у женщин, которые долго принимали оральные контрацептивы.

Спросите у любой девушки, скажут, что оральные контрацептивы абсолютно безопасны, ну и дуры

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1
Банальный супер_стар

Похоже, Ребекка затаила нехорошие чувства на носителей яиц. Не взлетит, конечно.

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1
Bibba La Bibba

Устройство под названием COSO — это небольшая ванночка с водой. Мужчина должен в течение двух недель опускать туда яички

Ясно, остаемся с презервативами

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0
Настоящий шар

Отлично, ультразвуковой деактиватор члена. Надо взять на вооружение

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0
Prince Albert

"Яйцо самурая" придумала?

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0
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