Создательница устройства получила премию Dyson и теперь ищет деньги на его клинические испытания.

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Фото с сайта COSO



Выпускница Мюнхенского технического университета Ребекка Вайс создала устройство, которое подавляет активность сперматозоидов ультразвуковыми волнами, предотвращая оплодотворение женской яйцеклетки. Об этом сказано на сайте изобретения.

Устройство под названием COSO — это небольшая ванночка с водой. Мужчина должен в течение двух недель опускать туда яички, где они обрабатываются ультразвуком. Это уменьшает подвижность и восполнение сперматозоидов на два месяца.

Схема устройства COSO

Вайс рассказала, что идея создания негормонального контрацептива появилась после того, как ей поставили диагноз рак шейки матки. Она связала появление болезни с вирусом папилломы человека и приёмом оральных противозачаточных препаратов. Исследования показывают, что вероятность развития такого вида рака значительно выше у женщин, которые долго принимали оральные контрацептивы.

Вайс вместе со своим парнем искали альтернативы для защиты, но пришли к выводу, что мужских контрацептивов подобного типа не существует. Она придумала новый метод контрацепции для мужчин и написала по ней свою магистерскую работу по промышленному дизайну.

COSO предлагает удобный метод контрацепции, который легко использовать без какого-либо физического вмешательства, боли или каких-либо известных побочных эффектов. Но без достоверных данных проект не может быть реализован.

Ребекка Вайс создательница устройства



В октябре 2021 года COSO присудили престижную немецкую премию имени Джеймса Дайсона в размере 3,6 тысяч долларов. Устройство также оказалось в шорт-листе на получение 55 тысяч долларов в рамках этой же премии.