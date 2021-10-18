Немецкий дизайнер предложила новый метод контрацепции — устройство для деактивации сперматозоидов ультразвуком Статьи редакции
Создательница устройства получила премию Dyson и теперь ищет деньги на его клинические испытания.
Выпускница Мюнхенского технического университета Ребекка Вайс создала устройство, которое подавляет активность сперматозоидов ультразвуковыми волнами, предотвращая оплодотворение женской яйцеклетки. Об этом сказано на сайте изобретения.
Устройство под названием COSO — это небольшая ванночка с водой. Мужчина должен в течение двух недель опускать туда яички, где они обрабатываются ультразвуком. Это уменьшает подвижность и восполнение сперматозоидов на два месяца.
Вайс рассказала, что идея создания негормонального контрацептива появилась после того, как ей поставили диагноз рак шейки матки. Она связала появление болезни с вирусом папилломы человека и приёмом оральных противозачаточных препаратов. Исследования показывают, что вероятность развития такого вида рака значительно выше у женщин, которые долго принимали оральные контрацептивы.
Вайс вместе со своим парнем искали альтернативы для защиты, но пришли к выводу, что мужских контрацептивов подобного типа не существует. Она придумала новый метод контрацепции для мужчин и написала по ней свою магистерскую работу по промышленному дизайну.
В октябре 2021 года COSO присудили престижную немецкую премию имени Джеймса Дайсона в размере 3,6 тысяч долларов. Устройство также оказалось в шорт-листе на получение 55 тысяч долларов в рамках этой же премии.
Пока COSO проходил тестирование лишь на животных, результаты которого показали положительный эффект. Сейчас Ребекка Вайс ищет финансирование на проведение клинических испытаний своего устройства.