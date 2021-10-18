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Технологии
Дамир Камалетдинов

Apple представила AirPods третьего поколения в новом дизайне впервые с выхода наушников Статьи редакции

Теперь устройство похоже на Pro-модель, но не получило шумоподавления.

2 2 комментария
130 просмотров

На второй осенней презентации «В отрыв» Apple представила третью модель AirPods — она получила первый редизайн с момента анонса в 2016 году. Теперь наушники напоминают Pro-модель с более короткой «ножкой», но без силиконовых вкладышей.

Новые наушники не получили шумоподавления или режима прозрачности, но поддерживают «пространственное аудио» и объёмный звук Dolby Atmos. Это позволит слушать музыку и смотреть фильмы со звуком, который будет привязан к положению головы в пространстве.

AirPods 3 также оснастили новыми микрофонами. Они пото- и водостойкие.

По сравнению со второй моделью они также работают до 20% дольше от одного заряда. Пользователи могут слушать музыку до шести часов от одного заряда.

Третье поколение AirPods обойдётся в 179 долларов в США (около 12 тысяч рублей). Компания не назвала дату старта продаж.

#новости #airpods #наушники #apple

Статья дополняется
2 2 комментария
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Трансгендолёт

Пока как то тухло, особенно с новой подпиской и новыми этими ушами

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Программный рубин

сегодня выкатят новую операционку на mac os? или еще месяц ждать?

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