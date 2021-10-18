Компания переосмыслила архитектуру собственного процессора.

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Apple представила два новых процессора собственной разработки — M1 Pro и M1 Max. Они работают ещё быстрее и лучше подходят для профессиональных задач — в них компания исправила недочёты первого чипа.

M1 Pro может обмениваться данными с внутренней памятью на скорости до 200 гигабит в секунду — это в три раза быстрее, чем у M1. Новый чип получил 33 миллиарда транзисторов — вдвое больше, чем у предшественника.

Процессор оснастили 10-ядерным ЦПУ и 16-ядерной графикой. Он на 70% производительнее M1 и поддерживает до 32 Гб объединённой памяти.

M1 Max — самый крупный процессор, который делала Apple. Он оснащён 32-ядерной графикой, 57 миллиардами транзисторов и поддерживает до 64 Гб объединённой памяти. Процессор также потребляет на 70% меньше энергии.