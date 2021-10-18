Apple представила M1 Pro и M1 Max — два новых процессора для компьютеров собственной разработки Статьи редакции
Компания переосмыслила архитектуру собственного процессора.
Apple представила два новых процессора собственной разработки — M1 Pro и M1 Max. Они работают ещё быстрее и лучше подходят для профессиональных задач — в них компания исправила недочёты первого чипа.
M1 Pro может обмениваться данными с внутренней памятью на скорости до 200 гигабит в секунду — это в три раза быстрее, чем у M1. Новый чип получил 33 миллиарда транзисторов — вдвое больше, чем у предшественника.
Процессор оснастили 10-ядерным ЦПУ и 16-ядерной графикой. Он на 70% производительнее M1 и поддерживает до 32 Гб объединённой памяти.
M1 Max — самый крупный процессор, который делала Apple. Он оснащён 32-ядерной графикой, 57 миллиардами транзисторов и поддерживает до 64 Гб объединённой памяти. Процессор также потребляет на 70% меньше энергии.
Apple утверждает, что новые процессоры более чем вдвое превосходят решения на основе настольных компьютеров в конкурентных ноутбуках. По сравнению с 8-ядерным ноутбуком M1 Pro и M1 Max работают быстрее, и потребляют меньше энергии, заявили в компании.
Предлагаю писать стенд Элон приложения таким образом что не надо было изолировать, а потом было проще сопровождать и развивать.
Из кишков там сокеты только, по тредам разыименовывать надо, но это ж тяжело и неудобно .
Деплой там же , давно придумали тот же osgi чтобы изменения на лету схватывались, но мы лучше будем хуйней заниматься ред.
ебаного деплоя с подниманием демонов, упаковыванием в образ , прокалыванием портов, ебани с параметрами
И чего там деплоить? Докерфайл сложно написать? Порты сложно прокинуть? Что там с параметрами сложного?
В то время как в OSGi - заливаем весь код synchonized и мьютексами (иначе все сломается при первом изменении конфига нелистового бандла), дебажим дедлоки, фиксируем целиком дерево транзитивных зависимостей, пишем в доках "если этот конфиг задеплоить до этого, то ничего не сработает, нужно наоборот", пакуем в бандлы не-osgi-friendly внешние зависимости, пишем под них karaf-фичи, выясняем, из-за какой внешней депенденси приложение само себя три раза перезагружает на старте... ред.
Ну допустим караф это уже надстройка и непосредственно отношения не имеет , для функционирования osgi не надо.
Дык разве бандо подход не есть магия - один раз связал все свои аппликухи в дереве и дальше только следишь за версиями и смотришь чтобы зависимости взаимоудовлетворялись? После этого деплой как сказка
один раз связал все свои аппликухи в дереве и дальше только следишь за версиями и смотришь чтобы зависимости взаимоудовлетворялись?
А потом добавил еще одну зависимость (или новый бандл) - и надо все дерево заново связывать.
После этого деплой как сказка
Так и про докеры с облаками можно сказать - один раз написал весь ямлошелл и докерфайлы - и деплой как сказка, одной кнопкой всё окружение поднимается.
Что значит все системы? Мне не нравится эта взятая практика, потому что в случае багов это по ос долго заниматься инспекцией в каком же контейнере у нас ошибки поступают. И самое главное, никакой ресурсной выигрышности нет, только лишних людей приходится брать теперь чтобы эту девопсную хуйню разруливать.
Нужно ли оно? С 2018 года примерно , как нетфликс разрекламировал свой микросервисный подход , все решили что надо НЕПРЕМЕННО так же всем срочно переделывать и разбивать. Доходит до смешного - не понимая что микросервис не должен знать о существовании других, завязывают на него бд, балансеры , вспомогательные модули какие нибудь, упакуют это все в докер , потом в мастер докер и все это у нас якобы изолированный сервис только чтобы рестовые методы дергать .
Ладно короче меня просто бомбит от этой содомии за последние годы лишь бы не писать оптимизированный кол который позволил бы юзать ресурсы без вот этого всего. ред.
Ты смешиваешь всё в кучу.
Это вообще не обязательно про микросервисы.
Это способ доставки с изоляцией всех твоих зависимостей внутри образа. Когда у тебя в двух контейнерах могут быть установлены разные версии одного пакета и всё будет работать независимо от того, какая у тебя версия на хосте, например.
интел уже позаботилась о благополучии
Не во все, естественно - но многие таки вполне через розетту работают; проверить поддержку ARM и её степень можно здесь: https://doesitarm.com/