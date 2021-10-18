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Технологии
Дамир Камалетдинов

Apple представила M1 Pro и M1 Max — два новых процессора для компьютеров собственной разработки Статьи редакции

Компания переосмыслила архитектуру собственного процессора.

95 95 комментариев
4522 просмотров

Apple представила два новых процессора собственной разработки — M1 Pro и M1 Max. Они работают ещё быстрее и лучше подходят для профессиональных задач — в них компания исправила недочёты первого чипа.

M1 Pro может обмениваться данными с внутренней памятью на скорости до 200 гигабит в секунду — это в три раза быстрее, чем у M1. Новый чип получил 33 миллиарда транзисторов — вдвое больше, чем у предшественника.

Процессор оснастили 10-ядерным ЦПУ и 16-ядерной графикой. Он на 70% производительнее M1 и поддерживает до 32 Гб объединённой памяти.

M1 Max — самый крупный процессор, который делала Apple. Он оснащён 32-ядерной графикой, 57 миллиардами транзисторов и поддерживает до 64 Гб объединённой памяти. Процессор также потребляет на 70% меньше энергии.

Apple утверждает, что новые процессоры более чем вдвое превосходят решения на основе настольных компьютеров в конкурентных ноутбуках. По сравнению с 8-ядерным ноутбуком M1 Pro и M1 Max работают быстрее, и потребляют меньше энергии, заявили в компании.

#новости #apple #процессоры #m1

95 95 комментариев
17
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0
95 комментариев
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Nick Rosenberg

Новый чип получил 33 миллиарда транзисторов — более чем в три раза быстрее предшественника

Хорошо, что не более фиолетовый чем теплый.

Ответить
24
Трансгендолёт
Ответить
15
Никита Логинов

Apple прям тащит ARM в настольный сегмент, что не может не радовать.

Ответить
14
Temp Temper

Правда пока не показала, как они будут в связке с дискретными gpu

Ответить
0
Coronadoden van Voronezj

Дискретные не нужны

Ответить
0
Temp Temper

для интернет серфинга

Ответить
4
Stanley H. Tweedle

И чем интересно узнать

Ответить
0
Настоящий шар

Через полгода м1 pro max ред.

Ответить
12
Кирилл Вселенский

Внимание! Робаты, проедьте на сервис центр для замены чипа

Ответить
1
Настоящий шар

у меня 286й

Ответить
0
Кирилл Вселенский

Так десиптиконов не победим

Ответить
3
ред.

с челкой

Ответить
0
ouxen

Кук excited! Я excited! Все excited!

Ответить
10
Павел Морозов

Я amazing, Кук Amazing, все Amazing

Ответить
1
ouxen

Нет excited!

Ответить
1
Mikha Nanullov

Жду этот камент каждый раз

Ответить
1
ouxen

💪🏿😎

Ответить
0
Соколов Андрей

Incredible!

Ответить
0
Авиационный волк

Ооо айгош

Ответить
1
Молодежный микрофон

Процессор также потребляет на 70% меньше энергии.

Блять. Как это? Ведь при той же производительности он даже на графике потребляет столько же, а максимальное потребление выше.

Ответить
9
Ruslan Nikiforov

При этом при минимальном энергопотреблении производительность хуже теперь или больше минимальное энергопотребление. Красивые графики, что сказать ред.

Ответить
1
Молодежный микрофон

Я своего рода тоже дизайнер слайдов:

Ответить
9
Павел Морозов

Добавили HDMI порт, 3.5 mm jack и слот для sd card, как и просили

Ответить
3
Полный будильник

Джек на 1 сейчас есть Я правда сам охуел когда его нашёл случайно

Ответить
0
ユリー シャネ

получили больше возможностей для профессионалов

Еще бы было достаточно программ под ARM для этих самый профессионалов, но это дело, так сказать, наживное.

Ответить
–4
Максим Федоров

для разработки все есть, докер танцует по полной

Ответить
8
Гигантский якорь

Хватит тащить докер везде куда не надо . В нулевые думали что панацея это виртуализация, сегодня по докеру угорают. Как насчёт оптимизировать код ?

Ответить
1
Павел Морозов

Лучше все засунуть в контейнеры

Ответить
7
Гигантский якорь

И в жопу

Ответить
1
Максим Федоров

почему не тащить? причем тут оптимизация кода, докер про изоляцию кишок и про удобный деплой

для разработки предлагает вагрант-старичка тащить?
ну если в контексте машины рабочей (о маке же говорим) ред.

Ответить
3
Гигантский якорь

Предлагаю писать стенд Элон приложения таким образом что не надо было изолировать, а потом было проще сопровождать и развивать.
Из кишков там сокеты только, по тредам разыименовывать надо, но это ж тяжело и неудобно .
Деплой там же , давно придумали тот же osgi чтобы изменения на лету схватывались, но мы лучше будем хуйней заниматься ред.

Ответить
0
Молодежный микрофон

Как насчёт сохранять состояние и переносить между машинами без перезапуска приложения? Размазывать на подключаемые на горячую мощности? Балансировать выделенные аппаратные ресурсы между приложениями на ходу?

стенд Элон

*Илон

Ответить
1
Национальный супер_стар

давно придумали тот же osgi чтобы изменения на лету схватывались, но мы лучше будем хуйней заниматься

У меня есть определенный опыт с OSGi и я бы многое бы отдал, чтобы этого опыта у меня не было

Ответить
0
Гигантский якорь

Но лучше ли оно вот этого ебаного деплоя с подниманием демонов, упаковыванием в образ , прокалыванием портов, ебани с параметрами , или все таки туда лучше и проще было бы?

Ответить
0
Национальный супер_стар

ебаного деплоя с подниманием демонов, упаковыванием в образ , прокалыванием портов, ебани с параметрами

И чего там деплоить? Докерфайл сложно написать? Порты сложно прокинуть? Что там с параметрами сложного?
В то время как в OSGi - заливаем весь код synchonized и мьютексами (иначе все сломается при первом изменении конфига нелистового бандла), дебажим дедлоки, фиксируем целиком дерево транзитивных зависимостей, пишем в доках "если этот конфиг задеплоить до этого, то ничего не сработает, нужно наоборот", пакуем в бандлы не-osgi-friendly внешние зависимости, пишем под них karaf-фичи, выясняем, из-за какой внешней депенденси приложение само себя три раза перезагружает на старте... ред.

Ответить
1
Гигантский якорь

Ну допустим караф это уже надстройка и непосредственно отношения не имеет , для функционирования osgi не надо.
Дык разве бандо подход не есть магия - один раз связал все свои аппликухи в дереве и дальше только следишь за версиями и смотришь чтобы зависимости взаимоудовлетворялись? После этого деплой как сказка

Ответить
0
Национальный супер_стар

один раз связал все свои аппликухи в дереве и дальше только следишь за версиями и смотришь чтобы зависимости взаимоудовлетворялись?

А потом добавил еще одну зависимость (или новый бандл) - и надо все дерево заново связывать.
После этого деплой как сказка

Так и про докеры с облаками можно сказать - один раз написал весь ямлошелл и докерфайлы - и деплой как сказка, одной кнопкой всё окружение поднимается.

Ответить
0
Максим Федоров

я веб-программист, удобно в докере поднимать разные библиотеки и рабочие проекты
стандалон-приложения интересно, но не мой скоуп

Ответить
0
Wonabeez Doratie

И кого это ебет?)
Вообще докер заебал не так сильно, как вебпрограммисты. Весь веб кривой, галку в форме с 3ого раза не поставить, а вам мак за 600к подавай?

Ответить
0
Павел Морозов

Докер хорош для приложений с мусорным менеджером пакетов - ruby, python, node.js.

Ответить
0
Гигантский якорь

Я на своем месте работы наблюдаю как в него запихивают монолитные приложения на Делфи только потому что у нас принято все на образах.

Ответить
1
Павел Морозов

Можно же в бинарник скомпилировать и как демон запустить. Никто не додумался? ред.

Ответить
0
Гигантский якорь

У меня таких бинарников может десятки скопиться.

Ответить
0
Максим Федоров

вы промахнулись комментом походу :(

Ответить
0
Павел Морозов

Сорян)

Ответить
0
Национальный супер_стар

Как насчёт оптимизировать код ?

Какое отношение оптимизация кода имеет к контейнерам?

Ответить
3
Лига порвах

Че

Ответить
0
Гигантский якорь

Заебали везде куда не надо докер тащить говорю, от микросервиса хелло ворлд до параллельных вычислений, потом заебываешься всю эту портянку учитывать при построении

Ответить
1
Лига порвах

Микросервис и хелло ворлд как-то плохо сочетаются.
Все системы заточены на контейнеры, от базовых, до k8s и serverless. Какие у тебя проблемы при построении при этом не понятно ред.

Ответить
0
Гигантский якорь

Что значит все системы? Мне не нравится эта взятая практика, потому что в случае багов это по ос долго заниматься инспекцией в каком же контейнере у нас ошибки поступают. И самое главное, никакой ресурсной выигрышности нет, только лишних людей приходится брать теперь чтобы эту девопсную хуйню разруливать.

Ответить
0
Лига порвах

Если у тебя проблемы с поиском нужного контейнера (сервиса?), значит плохая агрегация логов или трейсинг.
То и значит, я тебе примеры привел.
Это самый простой способ доставить артефакт со всеми зависимостями сейчас. ред.

Ответить
0
Лига порвах

сегодня по докеру угорают

Это уже стандарт индустрии давно...

Ответить
0
Гигантский якорь

Где давно и где стандарт. Редхат опеншифт свой рекламирует, вот и ведутся все

Ответить
–1
Лига порвах

Примерно везде, чувак, где хоть немного двигаются вперёд в плане технологий

Ответить
0
Гигантский якорь

Это тупизм , завязывать всю архитектуру на одну систему оркестрами , и если у нас управляющая выходит из строя , у нас примерно все потом.идет по пизде. Но почему то люди такие самоуверенные и думают что оркестрарция никогда не наебнется.

Ответить
0
Лига порвах

Во-первых, причем тут оркестрация.
Во-вторых, если тебе нужно большое количество сервисов и нужно их скейлить, ты не сможешь без оркестрации

Ответить
0
Гигантский якорь

Нужно ли оно? С 2018 года примерно , как нетфликс разрекламировал свой микросервисный подход , все решили что надо НЕПРЕМЕННО так же всем срочно переделывать и разбивать. Доходит до смешного - не понимая что микросервис не должен знать о существовании других, завязывают на него бд, балансеры , вспомогательные модули какие нибудь, упакуют это все в докер , потом в мастер докер и все это у нас якобы изолированный сервис только чтобы рестовые методы дергать .

Ладно короче меня просто бомбит от этой содомии за последние годы лишь бы не писать оптимизированный кол который позволил бы юзать ресурсы без вот этого всего. ред.

Ответить
0
Лига порвах

Ты смешиваешь всё в кучу.
Это вообще не обязательно про микросервисы.
Это способ доставки с изоляцией всех твоих зависимостей внутри образа. Когда у тебя в двух контейнерах могут быть установлены разные версии одного пакета и всё будет работать независимо от того, какая у тебя версия на хосте, например.

Ответить
0
Программный рубин

продукты adobe уже перевезли на arm, final cut тоже. Считаю успех.

Ответить
2
Динис Камальтдинов

autodesk жду(

Ответить
1
Гигантский якорь

Ещё б на Линукс портанули и вот тогда бы полный саксесс

Ответить
0
Сталин спас Россию

Уже в процессе

Ответить
1
Сталин спас Россию

А не, наврал. Криво прочитал

Ответить
1
Магнитный фонарь

adobe уже перевезли на arm

Не полностью вроде, много чего не работает в нативе и в бетке ещё, насколько знаю

Ответить
0
Павел Морозов

Окуеть, а не ноут. Готовлюсь почку продавать.

Ответить
2
Программный коктейль

Когда м2?

Ответить
0
Гигантский якорь

M2 занято под наименование жёстких дисков. ред.

Ответить
4
Программный коктейль
Ответить
4
Павел Морозов

Уже представили m1 max и pro.

Ответить
0
Неизменный микрофон

Жесть. Машина.

Ответить
1
Temp Temper

пассив как вид охлаждения все? не будет полностью запаянных ноутов?

Ответить
1
Лига порвах

Air же пассив

Ответить
0
Temp Temper

на m1 старом, но и он уходит в троттлинг стабильно

Ответить
0
Nick Rosenberg

И Кук?

Ответить
0
Егор Владимирович

Active

Ответить
0
Программный рубин

intel и amd такие

Ответить
1
Temp Temper

интел уже позаботилась о благополучии

Intel вложит 20 миллиардов долларов в заводы в…
Это самая значительная смена стратегии для компании за последние годы.
tjournal.ru
Ответить
0
Молодежный микрофон
Ответить
1
Гигантский якорь

Я смогу на нем играть в игры или нет?

Ответить
0
Программный рубин

я думаю комфортно лишь из серии apple arcade, а так это конечно извращение

Ответить
1
Здравый Данила

Не во все, естественно - но многие таки вполне через розетту работают; проверить поддержку ARM и её степень можно здесь: https://doesitarm.com/

Ответить
0
Юрий Рубцов

Ну через geforce now определенно да

Ответить
0
Моральный якорь

GTA пойдёт?

Ответить
0
Авиационный волк

4K/120fps

Ответить
0
Моральный якорь

Терпимо, можно играть

Ответить
0
Гигантский якорь

Это если мы про ГТА 1 ред.

Ответить
3
Павел Морозов

GTA 6

Ответить
0
Гигантский якорь

Она не выйдет. Лучше в 227 раз продать ремастер ГТА 5, ты же не играл ещё наверное. А то сюжетку писать , там современный сеттинг, а рокстар любит писать сатирические сюжеты, но сегодня такое время, порвутся все.

Ответить
1
Grigory Kopiev

И снова нельзя подключать другие GPU(

Ответить
0
Авиационный волк

Тим кукски где макбуки?

Ответить
0
Аркадий Гагарин

Челка в дисплее??? Челка в дисплее??

Ответить
0
Павел Морозов

Красиво же.

Ответить
0
Бип Боп

а М1А2 процессор будет?

Ответить
0
Павел Морозов

Добавили челку - красота. ред.

Ответить
0
Sergey Serebryakov

"M1 Pro может обмениваться данными с внутренней памятью на скорости до 200 гигабит в секунду — это в три раза быстрее, чем у M1."

Вроде гигабайт.

Ответить
0
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