Рамки по бокам экрана стали на 24% меньше, а сверху — на 60%.

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Новый MacBook Pro Изображение Apple

Apple представила новые MacBook Pro с безрамочными экранами и вырезами для камеры в верхней части дисплея. Они работают на новом процессоре M1 Pro.

Новый дисплей MacBook Pro — Liquid Retina XDR на основе технологии Mini-LED с поддержкой ProMotion, он работает на частоте до 120 Гц. Пользователи также смогут сами выбирать частоту обновления дисплея.

В MacBook Pro вернули магнитную зарядку MagSafe — теперь это разъём третьей модели с поддержкой быстрой зарядки до 50% за 30 минут. Ноутбук также вновь получил разъём для SD-карт, от которого избавились во время прошлого редизайна.

Apple также переработала встроенное аудио и назвала его самым мощным в ноутбуках. По сравнению с прошлой моделью при прослушивании музыку слышно на 70% больше басов.

MacBook Pro будут доступны в версиях с диагональю экранов на 14 и 16 дюймов. Пользователи смогут выбрать модели с M1 Pro и M1 Max — двумя последними процессорами Apple.

Топовая версия MacBook Pro будет оснащена 64 Гб объединённой памяти и позволит монтировать видео до 30 потоков в 4К-разрешении. Новые SSD поддерживают скорость до 7,4 Гб/c.

Фотографы смогут проработать до двух раз больше на одном заряде в Lightroom. Устройство поддерживает подключение до трёх внешних экранов.

Устройство оснастили системой охлаждения с двумя вентиляторами. Но Apple утверждает, что их будет не слышно даже при производительных задачах.

Старт продаж и цены

Предзаказы стартуют 18 октября, в свободной продаже они появятся «на следующей неделе».

MacBook Pro M1 Pro 14', 8-ядерный процессор, 14-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 512 ГБ — 189 990 рублей;

MacBook Pro M1 Pro 14', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 234 990 рублей;

MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 512 ГБ — 234 990 рублей;

MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 254 990 рублей;

MacBook Pro M1 Max 16', 10-ядерный процессор, 32-ядерный графический процессор, 32 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 334 990 рублей.