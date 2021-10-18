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Дамир Камалетдинов

Apple представила MacBook Pro с «чёлкой» в экране на новых процессорах M1 Pro и M1 Max Статьи редакции

Рамки по бокам экрана стали на 24% меньше, а сверху — на 60%.

277 277 комментариев
10 725 просмотров
Новый MacBook Pro Изображение Apple

Apple представила новые MacBook Pro с безрамочными экранами и вырезами для камеры в верхней части дисплея. Они работают на новом процессоре M1 Pro.

Новый дисплей MacBook Pro — Liquid Retina XDR на основе технологии Mini-LED с поддержкой ProMotion, он работает на частоте до 120 Гц. Пользователи также смогут сами выбирать частоту обновления дисплея.

В MacBook Pro вернули магнитную зарядку MagSafe — теперь это разъём третьей модели с поддержкой быстрой зарядки до 50% за 30 минут. Ноутбук также вновь получил разъём для SD-карт, от которого избавились во время прошлого редизайна.

Apple также переработала встроенное аудио и назвала его самым мощным в ноутбуках. По сравнению с прошлой моделью при прослушивании музыку слышно на 70% больше басов.

MacBook Pro будут доступны в версиях с диагональю экранов на 14 и 16 дюймов. Пользователи смогут выбрать модели с M1 Pro и M1 Max — двумя последними процессорами Apple.

Топовая версия MacBook Pro будет оснащена 64 Гб объединённой памяти и позволит монтировать видео до 30 потоков в 4К-разрешении. Новые SSD поддерживают скорость до 7,4 Гб/c.

Фотографы смогут проработать до двух раз больше на одном заряде в Lightroom. Устройство поддерживает подключение до трёх внешних экранов.

Устройство оснастили системой охлаждения с двумя вентиляторами. Но Apple утверждает, что их будет не слышно даже при производительных задачах.

Старт продаж и цены

Предзаказы стартуют 18 октября, в свободной продаже они появятся «на следующей неделе».

  • MacBook Pro M1 Pro 14', 8-ядерный процессор, 14-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 512 ГБ — 189 990 рублей;
  • MacBook Pro M1 Pro 14', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 234 990 рублей;
  • MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 512 ГБ — 234 990 рублей;
  • MacBook Pro M1 Pro 16', 10-ядерный процессор, 16-ядерный графический процессор, 16 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 254 990 рублей;
  • MacBook Pro M1 Max 16', 10-ядерный процессор, 32-ядерный графический процессор, 32 ГБ объединённой памяти, SSD на 1 ТБ — 334 990 рублей.

#новости #apple #macbook

Статья дополняется
277 277 комментариев
22
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277 комментариев
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Программный рубин

вы шо гоните на челку нормально же смотрится. Ля уже вижу как самсунг и майкрософт шутят и снимают юморную рекламу где высмеивают эпл, а через пол годика выпускают свои ноуты с челками и трут посты в твитаре.

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65
Тежешенька

в пост новую картинку вставили, хз что тут в чёлке нормального

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22
Бесплатный чувак

В комплекте будет индивидуальный стикер для камеры

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28
4 комментария
Da Luxe

Будет аккуратная дырочка, как на всех андроидах сейчас. А может уже и подэкранную камеру сделают, пока эппл плодит челки

Ответить
2
Программный рубин

Да, только это аккуратная дырочка появилась спустя несколько лет, а после анонса айфона с челкой сначала все поржали и стали делать аналогичные челки.

Ответить
5
15 комментариев
Федя Прозоров

И первой скопирует сяоми

Ответить
1
Igor Chvalun

У меня вопрос только про faceid, где его забыли? Сканер отпечатков надоел уже.

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0
Михаил

По классике в следующем году , учитывая , что в этой челке только камера с лампочкой и ее можно было сделать в разы меньше , специально сделали больше , что бы в следующем году уместить faceid не делая челку больше

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1
имя и фамилия

братишка, я тебе тут челку прилепил

Ответить
0
Трансгендолёт

А главное вернули порты, магнитную зарядку, кардридер и механический F-ряд клавиш.
Наглядное пособие от эппл как сделать хорошо — сначала сделать плохо, а потом вернуть как было ред.

Ответить
54
Александр Добриневский

И сверху ебануть еще челку, потому что мы вам вернули как было, но вот еще нюанс

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41
Трансгендолёт

Через пару лет уберут, вместе с чем-нибудь полезным))

Ответить
5
Lio Mautkanov

Капец у меня бомбит больше всего с этого. Заставили столько лет мучаться с этими переходниками, и в итоге добавили все назад.

Ответить
11
Big Dick Energy

Я думаю оче большое количество пользователей сидят с моделями 2015 года и не обновлялись по вышеназванным причинам. Тим Эппл опять всех переиграл и будет печатать доллары.

Ответить
12
3 комментария
Morgan

Что добавили то, ни одного USB-A порта по прежнему нет.

Ответить
0
2 комментария
Советский кран

Сначала Путин триллионы раздал. Теперь Кук портов и оперативки отсыпал.

Чудесный день

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Эээ а как теперь смайлики выбирать на экране над клавиотурой???

Ответить
1
Антон Пострунин

Я не припомню, а что еще эпл убирала, а потом возвращала? Только модифицируемость мака про могу вспомнить...

Ответить
0
Смутный Гоша

Сейчас любители эпл пытаются снова принять для себя факт, что челка это заебись, ведь в этом нужно убеждать других.

Ответить
18
Сознательный франт

Не эпплофаг, и я не вижу, в чём проблема. Если есть тёмная тема и верх используется только как трей, то 90% процентов времени ты вообще не будешь замечать её существования.
Ну и экран не похож на 16:9 - даже на ютюбчике с фулскрином оно не должно будет наезжать на картинку.

Ответить
6
Смутный Гоша

верх используется только как трей

Проблема в том, что в маках верх не используется как трей.

Ответить
1
1 комментарий
Dr. Acula

под таким же предлогом можно было б тогда рамки оставить, ну а нахер это пространство тогда

Ответить
0
Рыжий

Чёлка это всё же лучше, чем камера, встроенная в одну из f-клавиш (как у Asus и кого-то еще)

Ответить
1
Рустам Акимов

В итоге у нас чёлка, но освободившимся местом на экране мы тоже не можем воспользоваться, потому что в полноэкранном режиме его просто затемняют

Ответить
2
Рустам Акимов

Ну чёлка не лучше выреза, не лучше камеры в рамке, которая не настолько уж и тонкая, чтобы не вместить камеру

Ответить
0
1 комментарий
Классический огонь

с челкой

Не смотрю трансляцию, но надеюсь, что ты шутишь

Ответить
18
Сложный корабль

К сожалению не шутит

Ответить
2
Классический огонь

П И З Д Е Ц

Ответить
33
21 комментарий
aliftin

Присмотрись на картинку.

Ответить
0
Danil Oputin

Охуенно смотрится челка. И если по производительности реально i9 ебут, то машина космос. У Эппл всё как всегда на высшем уровне

Ответить
6
Тежешенька

не пойму чё коммент так противно читается

Ответить
18
Кхалиси Бот

не пойму чё коммент тяк пьотивно читяется

Ответить
4
1 комментарий
Тежешенька

@Кхалиси Бот

Ответить
0
3 комментария
Danil Oputin

По-разному с тобой смотрим на вещи видать

Ответить
0
Madao

Мб потому, что яблодрочерство уже как религия? "Если они сделают норм ноут за оверпрайс, то машина космос".

Ответить
0
Alexandr Strijov

О, яблоботы набежали

Ответить
0
Бледный теркин30см

А че не ибать если он комплектуется блоком питания в 140w
Притом что самый новый мобильный i9 жрет от 45 до 65w (Core i9-11980HK)

Ответить
1
Рустам Акимов

А какой смысл в том, что ебут, если у тебя софт на x86, ты как мне прикажешь разрабатывать на этом arm, когда вся архитектура серверная в компании на x86 как и во всем мире

Ответить
0
Рыжий

ты как мне прикажешь разрабатывать на этом arm, когда вся архитектура серверная в компании на x86 как и во всем мире

Купи ноутбук на другом процессоре. Другой фирмы или другого поколения макбуков. Лол

Ответить
0
1 комментарий
Тежешенька

ебанулись что ли ахаха

Ответить
11
Неизменный микрофон

круто, мне нравится, нормальное адекватное решение эта челка, если не нравится, можно будет отключить, но тем кому похуй - только рады такому решению

Ответить
4
Старинный Макс

отключить челку?

Ответить
13
Моральный якорь

Эта функция только в pro x версии

Ответить
9
Лига порвах

Надо версию без камеры

Ответить
0
6 комментариев
Антон Пострунин

В принципе, можно верхнюю полосу экрана сделать черной и не пользоваться, и тогда будет как старый макбук...

Ответить
0
Степан Анейчик

челка будет закрывать только кусок статус бара. все приложения в фуллскрине не будут налезать на строку, где лежит челка. короче говоря ты никак не сделаешь чтобы челка обрезала какой-либо контент ред.

Ответить
0
3 комментария
Неизменный микрофон

сколько эта машина стоит?

Ответить
0
17 комментариев
Rudolf Cunningham

круто, мне нравится, нормальное адекватное решение эта челка

Ля как выдрессировали клиентуру

Ответить
0
Кирилл Сосновский

ЭТО РАСШИРЕНИЕ ДИСПЛЕЯ А НЕ ЧЕЛКА ЗАТКНИТЕСЬ

Ответить
8
Кирилл Сосновский

КОМУ НЕ НРАВИТСЯ ЧЕЛКА БЫДЛО И ВЫ НЕ ШАРИТЕ ред.

Ответить
9
Малой Постарел

НЕЕЕЕЕЕЕТ БЛЯТЬ НЕТ НЕТ НЕТ

Ответить
9
Моральный якорь

хорошие цены

Ответить
7
Моральный якорь

перенесите в плохие шутки

Ответить
4
1 комментарий
Тежешенька

это ты ещё в российских рублях не видел........

Ответить
0
5 комментариев
Абстрактный холод

14 дюймов от 180 990
16 дюймов от 234 990

Ответить
0
1 комментарий
Madao

Ты что, не зарабатываешь 300к в наносекунду, нищеброд? Что тогда на тж делаешь? Всем известно, что тут замкадыши, которые интересуются доткой и не интересуются теслой не сидят.

Ответить
0
2 комментария
Бесплатный чувак

ну понеслась, как говорится

Ответить
3
Shenmue
Ответить
13
ред.

КАКОЙ КРИНЖ аххахахахаХАХАХхаха

Жобс бы их обоссал за такой дезаен ред.

Ответить
6
Абстрактный холод

С темным режимом в 90% случаев вырез вообще не будет видно.

Ответить
–4
Старинный Макс

Если глаза выколоть - ваще огонь.

Ответить
13
Тежешенька

странное оправдание

Ответить
3
2 комментария
Максим Мекеня

Темным режимом и отрезанным экраном, кайф. Нафига тогда мелкие рамки делали?

Ответить
2
5 комментариев
Рустам Акимов

Мы уменьшили вам рамку, но пользоваться освободившимся пространством вы не сможете, удачи

Ответить
0
Genesi5 ­

оправдания

Ответить
–1
Программный рубин

Замечательный тред, чтобы устроить перепись токсичных бомжей - холопов с пластиковыми ноутбуками за 20 тыщ, 2 ядра 2 гига игровая звуковая карта.

ГЫГЫ ЭПЛ ЧЕЛКУ ВЫПУСТИЛА)))))))))))

Ответить
5
Бесплатный чувак

ооо богатяху порвало

Ответить
1
3 комментария
Михаил

Старт продаж и цены

Новый 14-дюймовый MacBook Pro обойдётся по цене от 1499 долларов; MacBook Pro на 16 дюймов можно приобрести от 2099 долларов;

Вроде как в презентации было от 2000 долларов ред.

Ответить
4
Старинный Макс

Дамир случайно написал цены, которые ему "для своих" прислали

Ответить
5
Старинный Макс

блять.
БЛЯТЬ.
собираю челюсть с пола.
они там в купертинах своих совсем ебу дали

Ответить
4
Виталий Лановой

А куда ты вебку спрячешь?

Ответить
0
3 комментария
Стандартный ключ

Подожду следующую модель, в которой челка будет на 30% меньше.

Ответить
5
Ім'я Прізвище

ахуенное технопорно!
у меня и близко нет задач, для которых это создано, но хочу пиздец

откуда цены неверные?
1999 и 2499 же

Ответить
5
Динис Камальтдинов

и ведь остальные повторят, как с iphone x

Ответить
4
Da Luxe

Даже во времена iphone x у андроидов не было такой уебанской челки - были капли или просто дырка четко под камеру. Жаль не прижилась фишка с выдвижной селфи-камерой. Я например селфи-камеру использую раз в неделю не чаще - вот для таких нелюбителей видеозвонков и селфи, как я, выдвижная камера - самый оптимальный вариант.

Ответить
1
Владислав Васильев

Челка в Айфоне
Челка в Макбуке
ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ
Челка в Айпэде
Челка в Аймаке

Ответить
0
Стандартный ключ

Челка в Apple Watch

Ответить
14
Стандартный ключ

Софтверная челка в вашем телевизоре при подключении к Apple TV ред.

Ответить
5
kotova lidiya

Челка у бойфренда

Ответить
0
Федя Прозоров

Напишу традиционный комментарий на тж: ДАРАГАЙА ИГРУШКА ДЛЯ МАЖОРОВ. МОЯ ПЕЧКА ЗА 250К КИБЕРПУК ЗАПУСКАЕТ НА 666 КАДРАХ В СЕКУНДУ

Ответить
4
Тежешенька

на тж такое вроде не пишут

Ответить
1
1 комментарий
Сложный корабль

Объелись купертиновских грибов там

Ответить
4
Миша Рашкин

Как же убого там будут выглядеть кусок изоленты, прям посреди рабочей области сверху - изолента, просто дичь...

Ответить
4
Олег Крылов

Челка такое конечно, хотя через 15 минут уже похер на нее будет, в остальном пушка бомба

Ответить
4
Дима Анонимный

Лол. Сделали нормальный ноут, но впендюрили уебанскую челку. Которая не фейс айди нихуя. Дали конфеток и нассали на голову.
Скипнуть это поколение прошек будет отличной идеей ред.

Ответить
3
2 комментария
Исключительный лолипоп

В Хуавей и Самсунге уже избивают своих дизайнеров под крики "Какого хегагера мы первые не придумали столь гениальное решение". Ждем на всех ноутбуках уже в ноябре. ред.

Ответить
3
1 комментарий
Богатый ГОСТ

Азпзаахахаххахаха

Ответить
3
stikerman

Вы не понимаете, с челкой, потому что Эппл хочет вернуть 2007.

Ответить
2
1 комментарий
Картошка Фри

А указатель мышки будет под челкой ездить?

Ответить
2
2 комментария
Павел Морозов
Ответить
2
vlad novikov

верстальщики радуются

Ответить
2
Василий Дробовский

Да, цены "профессиональные".
Другой момент, что те же Dell/Alienware стоят ещё больше, и если Apple переступит значимость сборок на Intel и Nvidia - тогда рывок.

Ответить
2
1 комментарий
stepan ua

Я конечно немного охуею если за 2к у.е. + налог будет -16 ОЗУ у базовой модели 14 дюймового.

Ответить
1
9 комментариев
Genesi5 ­

Хуавей и ксиаоми с хитьрыми камерами передают радужным геям привет.

Ответить
–1
Кирилл Сосновский

мне похуй я хочу это

Ответить
1
2 комментария
Pavel Bochkov-Rastopchin

Я может чего не понял, но вроде как в презе сказали что они меню убрали в место рядом с челкой. Мне вот похер есть она или нет. В чем проблема то с ней?

Nb А вообще, никто покупать не заставляет вроде

Ответить
1
1 комментарий
Big Dick Energy

NotchBook Pro

Ответить
1
Виталий Лановой

Ну челка и челка, надо только обои на рабочий стол правильно подобрать

Ответить
1
Schizoid Man

Technoporno! Это шедевр! Революция! ред.

Ответить
1
Jay Isaev

дизайн не оч, чипы больше понравились

Ответить
1
Ещё 57 комментариев
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