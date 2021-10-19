Компания вернула порты и убрала Touch Bar в ноутбуках, значительно обновила базовую модель наушников и показала два новых процессора.

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Apple провела вторую за осень презентацию со слоганом «В отрыв», посвятив её новым MacBook Pro, AirPods третьего поколения и двум фирменным чипам — M1 Pro и M1 Max. TJ собрал в одном материале все главные подробности.

AirPods 3

Цены: 16 490 рублей за версию с обычным чехлом, 24 990 рублей за версию с MagSafe-чехлом.

Дата выхода: предзаказ с 18 октября, в продаже в России с 26 октября.

В AirPods 3 изменили форму наушников. Теперь они как Pro — с укороченной «ножкой», но без силиконовых вкладок;

В наушниках появилась поддержка «пространственного аудио» и Dolby Atmos, шумоподавления или «прозрачности» всё так же нет;

Добавили влагозащиту по стандарту IPX4 — можно мочить водой или потом, но погружение они могут не пережить;

Обновили микрофоны — Apple утверждает, что они обеспечат чёткую передачу голоса;

Управление позаимствовали от Pro-модели: теперь нужно не тапать, а нажимать на ножку — туда встроен датчик нажатия;

Дольше работают — до шести часов прослушивания от одного заряда или до 30 часов прослушивания при зарядке в кейсе. 5 минут зарядки дадут час прослушивания;

Процессор остался тем же — это всё ещё H1 от прошлого поколения, но обновили акустику: наушники поддерживают вычислительное аудио Adaptive EQ, подстраивают звук в зависимости от плотно прилегания к уху и выравнивают частоты от потерь;

Зарядный кейс теперь поддерживает стандарт зарядки MagSafe — раньше он заряжался по Qi.

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Процессоры M1 Pro и Max

Apple представила сразу два новых фирменных процессора, которые продолжили линейку M1 — с приставкой Pro и Max. Их будут устанавливать в устройства с прицелом на профессионалов.

Центральный процессор M1 Pro и M1 Max обеспечивает до 70% более быструю производительность, чем базовый M1, графика в M1 Pro быстрее до двух раз, а M1 Max — до четырёх раз быстрее;



Оба новых чипа оснастили специальными медиапроцессорами с ускорителями ProRes — это позволяет ускорить профессиональную работу с видеоконтентом;

M1 Pro состоит из 33,7 миллиарда транзисторов — это вдвое больше, чем в M1;

Десятиядерный CPU содержит восемь высокопроизводительных и два высокоэффективных ядра — по сравнению с последними восьмиядерными ноутбуками конкурентов чип показывает в 1,7 раз лучшую производительность на том же уровне энергопотребления;

M1 Pro оснащён 16-ядерной графикой, которая вдвое быстрее M1 и до семи раз быстрее конкурирующих процессоров в ПК-ноутбуках. В сравнении с дискретной графикой он обеспечивает лучшую производительность при том же энергопотреблении;

M1 Pro оснащён 32 Гб объединённой памяти с пропускной способностью до 200 Гбит/c;



M1 Max — самый физически большой процессор Apple. В нём находятся же 10 ядер в центральном процессоре, что и у M1 Pro, но 32 графических ядра — вдвое больше, чем у младшей версии;

В M1 Max 57 миллиардов транзисторов — на 70% больше, чем в M1 Pro и в 3,5 раза больше, чем в M1

Графика в четыре раза более производительная, чем у M1. Чип потребляет на 40% меньше энергии, чем конкурентные ноутбуки при топовой мощности на уровне последних GPU, но энергопотреблении менее 100 ватт;



M1 Max позволяет отрендерить видео в Final Cut Pro до 13 раз быстрее по сравнению с предыдущим поколением 13-дюймового MacBook Pro на Intel;

Пропускная способность 400 Гбит/c — в шесть раз больше, чем у M1. Это позволяет оснастить чип 64 Гб объединённой памяти.

Два MacBook Pro с «чёлкой» и на новых процессорах

Цены: от 189 990 рублей за MacBook Pro на 14 дюймов с M1 Pro и от 234 990 рублей за MacBook Pro на 16 дюймов с M1 Pro.

Даты: в США предзаказ с 18 октября, первые доставки 26 октября, в России дата старта продаж неизвестна, предзаказать устройство официально нельзя.

MacBook Pro представили в версиях на 14 и 16 дюймов. Оба устройства получили новый дизайн: рамки по бокам экрана уменьшили на 20%, а сверху — на 60%. FaceTime-камеру обновили и поместили в «чёлку», как на iPhone, её разрешение увеличили до 1080p;

Новый дисплей поддерживает яркость до 1600 кд/м², цветовой охват P3, контрастность миллион к одному и HDR. Он также оснащён технологией динамической частоты обновления ProMotion — экран меняет частоту в зависимости от контента до 120 Гц. Во время монтажа видео можно выбрать фиксированную частоту;

Apple вернула в MacBook Pro зарядку MagSafe, разъём для SD-карт и HDMI-разъём. Подключать можно до трёх мониторов в максимальной комплектации, есть три USB-C порта с Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных;

Touch Bar убрали — в компании отметили, что физические клавиши возвращают чувство тактильности. Новые MacBook Pro оснащены Magic Keyboard с Touch ID, как и все последние продукты Apple;



Встроенный звук — это теперь два высокочастотных и два низкочастотных динамика с поддержкой Dolby Atmos и «пространственного аудио». Apple утверждает, что это её лучший звук в ноутбуках;

Можно выбрать между версиями на M1 Pro или M1 Max, в зависимости от этого будет доступно либо 32, либо 64 Гб объединённой памяти. В топовой версии можно монтировать до 30 потоков ProRes в 4К-разрешении в Final Cut Pro;



Корпус переработали и добавили новую систему охлаждения с двумя вентиляторами. Apple утверждает, что большую часть времени они неактивны, а когда работают, то пропускают на 50% больше воздуха, чем раньше;



Производительность MacBook Pro не снижается при переходе с сети на аккумулятор. Младшая модель работает до 17 часов от одного заряда при просмотре видео, а старшая — до 21 часа.



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Подписка Apple Music Voice с голосовым управлением

Цены: 4,99 доллара (около 355 рублей) в месяц в США, в России — неизвестно.

Дата: осенью подписка станет доступна в США и ещё 16 странах, среди которых нет России.

Новая подписка использует возможности Siri и нацелена на голосовое управление;

Voice Plan стоит в США вдвое дешевле базовой подписки Apple Music;

Пользователи могут перейти на подписку, просто сказав Siri — «Привет, начни мой пробный период Apple Music Voice» или выбрав пункт в приложении;

После перехода на подписку пользователи могут просить Siri включать музыку на всех устройствах с поддержкой голосового ассистента, включая HomePod mini, AirPods, iPhone и в машине с CarPlay;

В Apple Music также появятся плейлисты «под настроение» и новые плейлисты активности. Пользователи смогут сказать «Siri, включи музыку для вечеринки», «Сыграй что-нибудь спокойное» или «Включи что-то похожее». Плейлисты будут доступны для всех пользователей;

Подписчики Voice Plan также получат доступ ко всем остальным возможностям и плейлистам в обычной подписке;

При подписке на Voice Plan в приложении появится отдельный раздел «просто спросите Siri», где голосовой ассистент будет давать советы по оптимизации Apple Music.

HomePod mini в разных цветах

Цены: 99 долларов (около 7 тысяч рублей).

Дата: колонки в новых цветах появятся в продаже в ноябре в 16 странах, среди которых нет России.

Apple обновила цвета HomePod mini — добавили оранжевый, жёлтый и синий цвета;

Всё остальное осталось таким же — колонка работает на процессоре S5, адаптирует звук под окружение;

Несколько колонок можно объединять в сеть и использовать объёмное аудио;