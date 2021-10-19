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Технологии
Дамир Камалетдинов

Что Apple показала на второй презентации за осень — MacBook Pro с «чёлкой», новые AirPods, чипы M1 Pro и Max Статьи редакции

Компания вернула порты и убрала Touch Bar в ноутбуках, значительно обновила базовую модель наушников и показала два новых процессора.

62 62 комментария
2035 просмотров

Apple провела вторую за осень презентацию со слоганом «В отрыв», посвятив её новым MacBook Pro, AirPods третьего поколения и двум фирменным чипам — M1 Pro и M1 Max. TJ собрал в одном материале все главные подробности.

AirPods 3

Цены: 16 490 рублей за версию с обычным чехлом, 24 990 рублей за версию с MagSafe-чехлом.

Дата выхода: предзаказ с 18 октября, в продаже в России с 26 октября.

  • В AirPods 3 изменили форму наушников. Теперь они как Pro — с укороченной «ножкой», но без силиконовых вкладок;
  • В наушниках появилась поддержка «пространственного аудио» и Dolby Atmos, шумоподавления или «прозрачности» всё так же нет;
  • Добавили влагозащиту по стандарту IPX4 — можно мочить водой или потом, но погружение они могут не пережить;
  • Обновили микрофоны — Apple утверждает, что они обеспечат чёткую передачу голоса;
  • Управление позаимствовали от Pro-модели: теперь нужно не тапать, а нажимать на ножку — туда встроен датчик нажатия;
  • Дольше работают — до шести часов прослушивания от одного заряда или до 30 часов прослушивания при зарядке в кейсе. 5 минут зарядки дадут час прослушивания;
  • Процессор остался тем же — это всё ещё H1 от прошлого поколения, но обновили акустику: наушники поддерживают вычислительное аудио Adaptive EQ, подстраивают звук в зависимости от плотно прилегания к уху и выравнивают частоты от потерь;
  • Зарядный кейс теперь поддерживает стандарт зарядки MagSafe — раньше он заряжался по Qi.
Apple представила AirPods третьего поколения в…
Теперь устройство похоже на Pro-модель и поддерживает «пространственное аудио», но не получило…
tjournal.ru

Процессоры M1 Pro и Max

Apple представила сразу два новых фирменных процессора, которые продолжили линейку M1 — с приставкой Pro и Max. Их будут устанавливать в устройства с прицелом на профессионалов.

  • Центральный процессор M1 Pro и M1 Max обеспечивает до 70% более быструю производительность, чем базовый M1, графика в M1 Pro быстрее до двух раз, а M1 Max — до четырёх раз быстрее;
  • Оба новых чипа оснастили специальными медиапроцессорами с ускорителями ProRes — это позволяет ускорить профессиональную работу с видеоконтентом;
  • M1 Pro состоит из 33,7 миллиарда транзисторов — это вдвое больше, чем в M1;
  • Десятиядерный CPU содержит восемь высокопроизводительных и два высокоэффективных ядра — по сравнению с последними восьмиядерными ноутбуками конкурентов чип показывает в 1,7 раз лучшую производительность на том же уровне энергопотребления;
  • M1 Pro оснащён 16-ядерной графикой, которая вдвое быстрее M1 и до семи раз быстрее конкурирующих процессоров в ПК-ноутбуках. В сравнении с дискретной графикой он обеспечивает лучшую производительность при том же энергопотреблении;
  • M1 Pro оснащён 32 Гб объединённой памяти с пропускной способностью до 200 Гбит/c;
  • M1 Max — самый физически большой процессор Apple. В нём находятся же 10 ядер в центральном процессоре, что и у M1 Pro, но 32 графических ядра — вдвое больше, чем у младшей версии;
  • В M1 Max 57 миллиардов транзисторов — на 70% больше, чем в M1 Pro и в 3,5 раза больше, чем в M1
  • Графика в четыре раза более производительная, чем у M1. Чип потребляет на 40% меньше энергии, чем конкурентные ноутбуки при топовой мощности на уровне последних GPU, но энергопотреблении менее 100 ватт;
  • M1 Max позволяет отрендерить видео в Final Cut Pro до 13 раз быстрее по сравнению с предыдущим поколением 13-дюймового MacBook Pro на Intel;
  • Пропускная способность 400 Гбит/c — в шесть раз больше, чем у M1. Это позволяет оснастить чип 64 Гб объединённой памяти.

Два MacBook Pro с «чёлкой» и на новых процессорах

Цены: от 189 990 рублей за MacBook Pro на 14 дюймов с M1 Pro и от 234 990 рублей за MacBook Pro на 16 дюймов с M1 Pro.

Даты: в США предзаказ с 18 октября, первые доставки 26 октября, в России дата старта продаж неизвестна, предзаказать устройство официально нельзя.

  • MacBook Pro представили в версиях на 14 и 16 дюймов. Оба устройства получили новый дизайн: рамки по бокам экрана уменьшили на 20%, а сверху — на 60%. FaceTime-камеру обновили и поместили в «чёлку», как на iPhone, её разрешение увеличили до 1080p;
  • Новый дисплей поддерживает яркость до 1600 кд/м², цветовой охват P3, контрастность миллион к одному и HDR. Он также оснащён технологией динамической частоты обновления ProMotion — экран меняет частоту в зависимости от контента до 120 Гц. Во время монтажа видео можно выбрать фиксированную частоту;
  • Apple вернула в MacBook Pro зарядку MagSafe, разъём для SD-карт и HDMI-разъём. Подключать можно до трёх мониторов в максимальной комплектации, есть три USB-C порта с Thunderbolt 4 для быстрой передачи данных;
  • Touch Bar убрали — в компании отметили, что физические клавиши возвращают чувство тактильности. Новые MacBook Pro оснащены Magic Keyboard с Touch ID, как и все последние продукты Apple;
  • Встроенный звук — это теперь два высокочастотных и два низкочастотных динамика с поддержкой Dolby Atmos и «пространственного аудио». Apple утверждает, что это её лучший звук в ноутбуках;
  • Можно выбрать между версиями на M1 Pro или M1 Max, в зависимости от этого будет доступно либо 32, либо 64 Гб объединённой памяти. В топовой версии можно монтировать до 30 потоков ProRes в 4К-разрешении в Final Cut Pro;
  • Корпус переработали и добавили новую систему охлаждения с двумя вентиляторами. Apple утверждает, что большую часть времени они неактивны, а когда работают, то пропускают на 50% больше воздуха, чем раньше;
  • Производительность MacBook Pro не снижается при переходе с сети на аккумулятор. Младшая модель работает до 17 часов от одного заряда при просмотре видео, а старшая — до 21 часа.
Apple представила MacBook Pro с «чёлкой» в…
Рамки по бокам экрана стали на 24% меньше, а сверху — на 60%.
tjournal.ru

Подписка Apple Music Voice с голосовым управлением

Цены: 4,99 доллара (около 355 рублей) в месяц в США, в России — неизвестно.

Дата: осенью подписка станет доступна в США и ещё 16 странах, среди которых нет России.

  • Новая подписка использует возможности Siri и нацелена на голосовое управление;
  • Voice Plan стоит в США вдвое дешевле базовой подписки Apple Music;
  • Пользователи могут перейти на подписку, просто сказав Siri — «Привет, начни мой пробный период Apple Music Voice» или выбрав пункт в приложении;
  • После перехода на подписку пользователи могут просить Siri включать музыку на всех устройствах с поддержкой голосового ассистента, включая HomePod mini, AirPods, iPhone и в машине с CarPlay;
  • В Apple Music также появятся плейлисты «под настроение» и новые плейлисты активности. Пользователи смогут сказать «Siri, включи музыку для вечеринки», «Сыграй что-нибудь спокойное» или «Включи что-то похожее». Плейлисты будут доступны для всех пользователей;
  • Подписчики Voice Plan также получат доступ ко всем остальным возможностям и плейлистам в обычной подписке;
  • При подписке на Voice Plan в приложении появится отдельный раздел «просто спросите Siri», где голосовой ассистент будет давать советы по оптимизации Apple Music.

HomePod mini в разных цветах

Цены: 99 долларов (около 7 тысяч рублей).

Дата: колонки в новых цветах появятся в продаже в ноябре в 16 странах, среди которых нет России.

  • Apple обновила цвета HomePod mini — добавили оранжевый, жёлтый и синий цвета;
  • Всё остальное осталось таким же — колонка работает на процессоре S5, адаптирует звук под окружение;
  • Несколько колонок можно объединять в сеть и использовать объёмное аудио;
  • Цвета белый и «серый космос» оставили в продаже — они обойдутся в те же 99 долларов;
  • Колонки будут доступны в Австралии, Австрии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индии, Ирландии, Италии, Японии, Мексике, Новой Зеландии, Испании, Тайвани, Великобритании и в США.

#новости #apple #macbookpro #m1

62 62 комментария
10
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62 комментария
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Кирилл Вселенский

Отдельные срачи про челку, процессоры, эирподсы и тряпку уже были, настало время обсудить что макбук это самый лучший ноутбук, просто бомба

Ответить
19
Вынужденный каякер

макбук это самый лучший ноутбук, просто бомба

С этим спорить примерно так же, как с утверждением, что iPad — единственный планшет на рынке. Даже заядлые хейтеры Apple не вывезут (я, например).

Ответить
1
Владимир Филатов

прям как samsung galaxy note 7?

Ответить
0
solawind

Счас бы покупать всратую хуйню с челкой посреди экрана. Никакой проц это убожество не спасет ред.

Ответить
2
Истинный каякер

Ага, про айфон х все так же ныли

Ответить
6
solawind

На айфоне тоже убожество — но все же на айфоне фотки и видео куда реже смотрят, а тут эта херня будет 100% времени торчать перед глазами. ред.

Ответить
3
Леха

Одно дело компактные телефоны, другое огромный экран макбука, где чтобы уменьшить рамки на 5мм сделали хуету

Ответить
0
Илья Брайченко

а у тебя макбук?

Ответить
0
Леха
Ответить
5
ouxen

процы в том то году порвали рынок, в этом году вышли на вторую космическую, новые маки пиздец фарш, но топ кейс надо смотреть вживую, пока непонятно.
PS много неточностей в тексте и я не про очепятки

Ответить
4
Madegghead

Dell XPS 13(9310). Рамки тоньше, камера в рамке.
Т.е. или Эппл технически отстает от рынка лет на 7 или челка просто высер маркетологов просто так...
Или и то и другое

Ответить
2
ouxen

и нахуй он кому нужен?
XPS 13(9310)

пиздец блять нейминг вижу в первый и последний раз ( ͡• ͜ʖ ͡•)

Ответить
3
Плотный

челка просто высер маркетологов

Задел по лицоид, который в следующей итерации добавят (могли и сейчас, конечно, но смысла нету).

Ответить
0
Mezzo Deesa

Самоуважение людей защищавших usb-c only макбуки с тачбаром:

Ответить
2
Чехол от очков

Тачбар прикольная штука, жалко убрали

Ответить
0
Andre Macareno

эмэйзинг, а теперь дайте простым людям эйр с магсейфом, не платить же за машинку для простеньких учебных проектов на следующие 10 лет 200 тысяч

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

Магсейф — это теперь премиум-фича

Ответить
3
Кирилл Вселенский

Блин смешно будет если так

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

Так они на презентации так и сказали «типа магсейф позволяет профессионалам обезопасить их новые макбуки». А наши макбуки вообще не жалко

Ответить
4
Кирилл Вселенский

Аа, прекл, получается остались прошлогодние эиры и прошки 13 для не про и эти теперь для про?

Ответить
1
Дамир Камалетдинов

Ага

Ответить
3
Леха

Прям обязательно выкидывать деньги с выходом нового мака?

Ответить
1
ouxen

зачем выкидывать, е сли можно инвестировать

Ответить
2
Виновный бокал

Давай так: сначала мы покупаем акции, а потом вы инвестируете. Норм?¿‽

Ответить
2
ouxen

инвестирую в норм

Ответить
4
Виновный бокал

По какому-нибудь из type-c заряжать можно? ред.

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

Вот это вопрос, конечно. Я думаю, нет

Ответить
1
Вынужденный каякер

Можно же, ты чем презентацию смотрел

https://youtu.be/exM1uajp--A?t=2030 ред.

Ответить
5
Дамир Камалетдинов

Жопой конечно же, иначе тут не принято

Ответить
2
Виновный бокал

До встречи в нукекесте

Ответить
0
AttentiveMilk

Ну что за люди...

Ответить
0
Виновный бокал

Спасибо, добрый человек. А я в это время сливал (держу в курсе). Можешь в него зайти и посмотреть общее количество (помнишь, ты спрашивал про старые посты ≈месяц назад?) ред.

Ответить
1
Вынужденный каякер

Сейчас гляну

Ответить
0
Виновный бокал

Блин, а лол чё так. Не я понял, магсейф – это магнифесент и сейф, но (!)вроде даже в макбуках раньше можно было через несколько портов заряжать

Ответить
1
Кирилл Вселенский

В твиторе пишут можно

Ответить
0
ouxen

ношол ково слушоть ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
0
Andre Macareno

это ж даунгрейд, получается, раньше можно было воткнуть в 4 порта зарядники, а теперь только в один? за что эппл хочет деньги?

Ответить
0
Сергей Лещина

Их бы Еврокомиссия с потрохами съела, если бы было нельзя

Ответить
0
Дамир Камалетдинов

Надеюсь отключат программно везде кроме ЕС тогда

Ответить
0
Вынужденный каякер

Их бы Еврокомиссия с потрохами съела, если бы было нельзя

Спецификация Type-C разработана в августе 2014-го, заканчивался 2021 год... ред.

Ответить
0
ouxen

тандерболт 4 поддерживает павер деливери

Ответить
2
Виновный бокал

Ну и я про что… Непонятно, опять ждать видео от МКХБД

Ответить
1
ouxen

посомтрим, на презе говорили че то про чардж всех устройств от одного провода (типа дохуя дисплеев и мак) хз может и максейф тащет, но раньше такое мог и тандерболт уже лет 5 последовательно ред.

Ответить
1
Andre Macareno

ну это мы еще посмотрим, вот минилед и 120 герц понятное дело переносить не будут, но магсейф вполне могут

Ответить
0
Вынужденный каякер

На Али же целый веер переходников (правда не факт, что дом не спалишь)

Ответить
0
Леха

Для простых людей есть топ за свои деньги и винда ред.

Ответить
0
Andre Macareno

в пересчете на рубли в год я бы поспорил…
но для этого надо нагуглить ноут, выходивший в 2013 году и имевший i7-4650U, 8 гигов оперативы и 256 ссд – можно даже с докупкой ддр3 планки и м.2 ссд

эйр с таким сетапом для перечисленных задач всё ещё жив, а вот что будет с виндобуками с тех лет?..
в плане обновлений тут таки паритет: один не получит 11 винды, другой не получит 12 макось

Ответить
3
Dr. Acula

думаю, нормально всё будет с ноутом на винде с такими характеристиками, у большинства как раз такие же характеристики компов, а 11 сейчас запросто ставится на любые варианты комплектующих

Ответить
0
van der Pusch

эх а я только привыкла к тач бару((
и разъемов столько до жеппы

Ответить
1
Анатолий Никифоренко

помню времена, когда новый эир прямо после презентации стоил что то около 45 тысяч..

Ответить
1
Михаил Фанк

Да помню в 2012 брал эир за 42..

Ответить
0
Анатолий Никифоренко

до 14 года на эир такие цены и были)

Ответить
0
Илья Брайченко

прежде чем хейтить челку на макбуке для начала честно ответьте, у вас макбук или вы собирались его покупать? 🙃

Ответить
0
Смутный Гоша

У меня макбук. Покупать не собираюсь. Хейчу челку.

Ответить
1
Илья Брайченко

Иди обниму бро

Ответить
1
Николай Колесников

за то, что наконец-то в зуме не выглядишь как обсос, можно и чёлку простить

Ответить
1
Анатолий Никифоренко

никогда не было мака, челку не хейчу, обнимешь?

Ответить
0
Илья Брайченко

Только если мой парень не узнаёт ☺️

Ответить
1
некипишуй

Один хер 90% пориджей будут юзать маки 16 года

Ответить
0
Настоящий шар

*зевает*

Ответить
0
Alex Bernhardt

В шоке от цен.

Ответить
0
Анатолий Никифоренко

мне одному такие нестандартные решения типа челки в кайф видеть?
кольцо магсейфа на прозрачных чехлах для 12/13 айфонов тоже..
даже та самая мэджик мышка с зарядкой снизу никакой агрессии не вызывает

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0
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