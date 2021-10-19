Новый дизайн, камеры и эксклюзивные возможности благодаря новому чипу.

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Google провела осеннюю презентация Pixel от Google. Компания представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro, а также отдельно рассказала о новом процессоре Tensor собственной разработки.

Основные характеристики Pixel 6 и 6 Pro

Google уже анонсировала смартфоны Pixel 6 в августе. Тогда компания кратко рассказала о них в твиттер-треде и показала первые изображения, а теперь посвятила им полноценную презентацию.

Процессор Tensor собственной разработки Google — компания отказалась от Qualcomm ради ИИ-возможностей;

Оба смартфона оснащены always-on-дисплеями — 6,4 дюйма с частотой до 90 Гц и 6,7 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и разрешением FHD+;

Экраны покрыты стеклом Gorilla Glass Victus — самым прочным защитным стеклом на данный момент;

Смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP68 (выдерживает погружение в воду более чем на 30 минут на глубине 1,5 метра);

Подэкранный датчик отпечатков пальцев;

Новые камеры с лазерным автофокусом для лучшей фокусировки в любых условиях освещения;

Pro-модель оснащена тройной камерой с телефото-объективом и получила 12 Гб оперативной памяти, а также получила самую мощную батарею в истории Pixel;

Оба смартфона смогут проработать более 24 часов от одного заряда, утверждает Google — это в том числе заслуга нового чипа;

Смартфоны поддерживают беспроводную и быструю зарядку (по проводу), блока питания в комплекте больше не будет;

Цены и даты — Pixel 6 можно будет приобрести от 599 долларов с 19 октября, Pixel 6 Pro — от 899 долларов. В свободной продаже они появятся с 29 октября.

Дизайн

Pixel 6 выпустили в новом дизайне — они не похожи ни на одну из предыдущих моделей. Камеры поместили в новый блок, который выглядит как ровная полоса на задней части корпуса, а не отдельный прямоугольник с камерами, как у Pixel 5.

Компания утверждает, что переработала дизайн целиком;

Смартфоны разработаны с применением переработанного алюминия;

Pixel 6 выйдет в трёх цветах, Pro — тоже в трёх, но других;



Для Pixel 6 выпустят специальные чехлы с учётом нового блока камер;

Стекло стало вдвое прочнее к царапинам, утверждают в компании.

Процессор Tensor

Обе модели работают на первом собственном чипе Google. До этого компания использовала Qualcomm Snapdragon.

Google утверждает, что новый процессор на 80% производительнее решения в Pixel 5 и на 370% быстрее по производительности в графике;

Tensor состоит из нескольких компонентов — движка обработки машинного обучения, сигнального процессора для изображений, подчипа безопасности, контекстного движка, центрального процессора с двумя высокопроизводительными, двумя средними и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также 20-ядерной графикой;

Процессор получил новое ядро безопасности и улучшения энергоэффективности;

Tensor обеспечивает встроенное распознавание речи, которое Google называет «лучшим на своих смартфонах». Пользователи могут в том числе в реальном времени переводить тексты на другие языки.

Камеры

Pixel 6 и 6 Pro получили новые модули камеры, а также особые ИИ-возможности благодаря процессору Tensor. Смартфоны умеют улучшать видеоизображение «на лету» прямо во время съёмки, а также снимать с большим приближением и минимальной потерей качества.

Компания назвала камеру в новых моделях «самой совершенной в смартфонах»;



Оба смартфона получили новую основную камеру с разрешением 50 МП и размером сенсора 1/1.31” — это больше, чем у iPhone 13 Pro. Она улавливает на 150% больше света за счёт физически большего модуля по сравнению с прошлой моделью, но на выходе выдаёт разрешение 12,5 МП;

В Pro-модели появилась телефото-камера с разрешением 48 МП. Она поддерживает четырёкратный оптический зум и 20-кратный Super Res-зум с помощью нейросетей. Телефото-объектив расположен по перископной схеме — сам модуль находится в корпусе под углом в 90 градусов, а изображение улавливает через отражения;



Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили эксклюзивные ИИ-возможности камеры — например, можно убирать лишние элементы на фоне с помощью «магической стиралки»;

Super Res-зум позволяет приближать изображение до 20 раз с минимальной потерей качества — нейросети «дорисовывают» размытые участки изображения;

Google подключила алгоритмы к съёмке видео — нейросети на лету обрабатывают изображение и улучшают его по аналогии с фотографиями. Смартфон создаёт самую насыщенную картинку на основе множества кадров, из которых выбираются лучшие и объединяются воедино. Функцию назвали HDRnet;