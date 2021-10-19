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Технологии
Дамир Камалетдинов

Google представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro на собственном чипе и с новыми камерами. Главное Статьи редакции

Новый дизайн, камеры и эксклюзивные возможности благодаря новому чипу.

169 169 комментариев
7523 просмотров

Google провела осеннюю презентация Pixel от Google. Компания представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro, а также отдельно рассказала о новом процессоре Tensor собственной разработки.

Основные характеристики Pixel 6 и 6 Pro

Google уже анонсировала смартфоны Pixel 6 в августе. Тогда компания кратко рассказала о них в твиттер-треде и показала первые изображения, а теперь посвятила им полноценную презентацию.

Google анонсировал Pixel 6 и 6 Pro — первые…
Телефоны покажут только осенью, но Google заранее немного рассказал о них.
tjournal.ru
  • Процессор Tensor собственной разработки Google — компания отказалась от Qualcomm ради ИИ-возможностей;
  • Оба смартфона оснащены always-on-дисплеями — 6,4 дюйма с частотой до 90 Гц и 6,7 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и разрешением FHD+;
  • Экраны покрыты стеклом Gorilla Glass Victus — самым прочным защитным стеклом на данный момент;
  • Смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP68 (выдерживает погружение в воду более чем на 30 минут на глубине 1,5 метра);
  • Подэкранный датчик отпечатков пальцев;
  • Новые камеры с лазерным автофокусом для лучшей фокусировки в любых условиях освещения;
  • Pro-модель оснащена тройной камерой с телефото-объективом и получила 12 Гб оперативной памяти, а также получила самую мощную батарею в истории Pixel;
  • Оба смартфона смогут проработать более 24 часов от одного заряда, утверждает Google — это в том числе заслуга нового чипа;
  • Смартфоны поддерживают беспроводную и быструю зарядку (по проводу), блока питания в комплекте больше не будет;
  • Цены и даты — Pixel 6 можно будет приобрести от 599 долларов с 19 октября, Pixel 6 Pro — от 899 долларов. В свободной продаже они появятся с 29 октября.

Дизайн

Pixel 6 выпустили в новом дизайне — они не похожи ни на одну из предыдущих моделей. Камеры поместили в новый блок, который выглядит как ровная полоса на задней части корпуса, а не отдельный прямоугольник с камерами, как у Pixel 5.

  • Компания утверждает, что переработала дизайн целиком;
  • Смартфоны разработаны с применением переработанного алюминия;
  • Pixel 6 выйдет в трёх цветах, Pro — тоже в трёх, но других;
  • Для Pixel 6 выпустят специальные чехлы с учётом нового блока камер;
  • Стекло стало вдвое прочнее к царапинам, утверждают в компании.

Процессор Tensor

Обе модели работают на первом собственном чипе Google. До этого компания использовала Qualcomm Snapdragon.

  • Google утверждает, что новый процессор на 80% производительнее решения в Pixel 5 и на 370% быстрее по производительности в графике;
  • Tensor состоит из нескольких компонентов — движка обработки машинного обучения, сигнального процессора для изображений, подчипа безопасности, контекстного движка, центрального процессора с двумя высокопроизводительными, двумя средними и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также 20-ядерной графикой;
  • Процессор получил новое ядро безопасности и улучшения энергоэффективности;
  • Tensor обеспечивает встроенное распознавание речи, которое Google называет «лучшим на своих смартфонах». Пользователи могут в том числе в реальном времени переводить тексты на другие языки.

Камеры

Pixel 6 и 6 Pro получили новые модули камеры, а также особые ИИ-возможности благодаря процессору Tensor. Смартфоны умеют улучшать видеоизображение «на лету» прямо во время съёмки, а также снимать с большим приближением и минимальной потерей качества.

  • Компания назвала камеру в новых моделях «самой совершенной в смартфонах»;
  • Оба смартфона получили новую основную камеру с разрешением 50 МП и размером сенсора 1/1.31” — это больше, чем у iPhone 13 Pro. Она улавливает на 150% больше света за счёт физически большего модуля по сравнению с прошлой моделью, но на выходе выдаёт разрешение 12,5 МП;
  • В Pro-модели появилась телефото-камера с разрешением 48 МП. Она поддерживает четырёкратный оптический зум и 20-кратный Super Res-зум с помощью нейросетей. Телефото-объектив расположен по перископной схеме — сам модуль находится в корпусе под углом в 90 градусов, а изображение улавливает через отражения;
  • Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили эксклюзивные ИИ-возможности камеры — например, можно убирать лишние элементы на фоне с помощью «магической стиралки»;
  • Super Res-зум позволяет приближать изображение до 20 раз с минимальной потерей качества — нейросети «дорисовывают» размытые участки изображения;
  • Google подключила алгоритмы к съёмке видео — нейросети на лету обрабатывают изображение и улучшают его по аналогии с фотографиями. Смартфон создаёт самую насыщенную картинку на основе множества кадров, из которых выбираются лучшие и объединяются воедино. Функцию назвали HDRnet;
  • Pixel 6 автоматически обнаруживают лица в кадре и улучшают изображение с учётом тона кожи.

#новости #google #pixel

169 169 комментариев
52
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169 комментариев
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Рпош Ашршщ

Надеюсь как с эплами родите 20 постов с одной презентации?!

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20
Организованный цвет

Неет конечно, это гугл

Ответить
23
Женя Кузьмин

я как человек с андроидом говорю — про пиксели столько материалов не нужно тупа потому что в россии их купить это целое ебаное испытание. я пытался купить недавно и примерно все предложенные мне варианты были плохие

Ответить
18
25 комментариев
Эстетический единорожек88

АМАЗИНГ! КАМЕРЫ ВЫПИРАЮЩИЕ! ХОМЯЧКИ ПОБЕЖАЛИ ПОКУПАТЬ!1

Ответить
1
Параллельный череп

тысяча долларов за 13 про это дорого!!!!!
900 за пиксель ну норм, а что вы хотели...

Ответить
4
5 комментариев
Эстетический единорожек88

Где кстати нытьё что в комплекте отсутствует зарядка? Или это АРЯ АМАЗИНГ?

Ответить
2
Madegghead

это теперь стандарт.
Но зато Самсунг дарит к комплекте беспроводную зарядку... Что решает проблему зу

Ответить
0
некипишуй

бля, только вчера на это обратил внимание)))

Ответить
0
испанский смех

художественный фильм Спиздили

Ответить
19
Процессуальный блик

вторая серия

Ответить
12
Кирилл Сосновский

айфон, пиксель, два говна

Ответить
4
2 комментария
Взаимный вентилятор

Гугл красавы, довели свою платформу до состояния, когда «5 лет обновлений безопасности» — это важный маркетинговый пойнт. Ёбанный стыд

Ответить
5
испанский смех

они всю презу и пиздели про "безопасность", пчелы против меда

Ответить
1
Федя Прозоров

Все китайцы выпустили свою копию «игры в а-бренды»

Ответить
0
Кирилл Сосновский

Обоссаное безвкусное убожество.
Любой уважающий себя пользователь продукции Apple этой хуетой даже подтираться побрезгует.

Ответить
–8
van der Pusch

потому что для подтирания у него есть amazing тряпочка за 19$

Ответить
21
Кирилл Сосновский

ну вот тем более

Ответить
0
Симпатичный будильник

Ребят пиксели не покупайте, хуета, мой третий сломался через 8 месяцев (полетел контроллер питания) и его так и не починили.

Ответить
0
испанский смех

сдал бы по гарантии ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
5
Симпатичный будильник

Так я и сдал :D

Ответить
44
4 комментария
Таможенный танк88

Не гони на Гуглю! Сижу с их зондами в жопе с 4 нексуса. Полет нормальный. Третьему пикселю 3 года, живёт норм. Сейчас с 4-м хожу.

Ответить
3
Vyacheslav Bagmut

Xiaomi Redmi Note 7 - покупайте, третий год полет нормальный.

Ответить
0
Порядочный клуб

Зачем?

Есть же iPhone.

Ответить
1
7 комментариев
Тежешенька

‏‏‎ ‎ ред.

Ответить
0
Организованный цвет

У меня 4 пиксель, и с ним всё в порядке 😌

Ответить
1
Симпатичный будильник

Если вдруг дохнуть начнёт, не починишь же. Они даже хуже айфонов чинятся, в официальных сервисах их тупо заменяют.

Ответить
0
4 комментария
van der Pusch

лол я так же могу сказать про айпады
мой сломался, полетел контролер питания, в оф сервисах не чинят, а меняют за 2/3 цены
так шо не покупайте пацаны айпады

Ответить
1
Morgan

Pixel 3a второй год работает без нареканий

Ответить
0
Поридж из Порижа

Попахивает неплохой историей с собственным процессором, но M1 MAX от эпол сделал выстрел в голову всем современным лептопам, которые только поступали в продажу (и которые поступят в ближайшие несколько лет).

Кака связь между телефоном Гугл и макбуком? Хорошая архитектура собственного процессора в айфоне в итоге привела к революции в макбуках, так как это одна технология. Желаю гуглу успехов, чтобы эпол не расслаблялись и дальше пампили акции хорошими релизами и продажами ред.

Ответить
7
Andrew Sychev

Так собственный процессор гугл это эксинос самсунга с наклейкой

Ответить
1
Взаимный вентилятор

А актуальный эксинос самсунга — это просто ARM Cortex с наклейкой) Гуглы хоть Secure Enclave у яббла подспиздили и сделали свой ISP

Ответить
0
Очередной цветок

Я бы сказал, что гораздо интереснее сейчас смотреть за нвидиа в этом плане.

Ответить
0
Поридж из Порижа

История нвидиа под большим вопросом после полноценного перехода эфира на новый консенсус. Вопрос пары лет. С арм вроде не все гладко там.

Ответить
1
1 комментарий
Процессуальный блик

заебок дизайн, теперь удобно открывать пиво

Ответить
4
Ху Эмай

Впервые слышу, что у Гугл есть свой смартфон. Че они его не рекламируют совсем?

Ответить
2
ユリー シャネ

У нас не продают, собственно, и не рекламируют.

Ответить
6
Andre Macareno

Как минимум три нексуса продавались

Ответить
0
1 комментарий
Рпош Ашршщ

По количеству шоколада в кадре эта преза точно может потягаться в политкорректности с эплами

Ответить
0
Удивленный жар

Стыдно быть расистом в 2021 году

Ответить
0
Сознательный франт

А вот и нет.

Ответить
3
Владимир Филатов

у него аллергия на шоколад

Ответить
0
Удивленный жар

Google подключила алгоритмы к съёмке видео — нейросети на лету обрабатывают изображение и улучшают его по аналогии с фотографиями.

В 2018 году у меня спиздили телефон и я холил два месяца с пикселем, и вот эта опция БЕСИЛА меня больше всего на свете! Я вижу одно, а потом в галерее нечто совершенно другое!

Ответить
2
Эстетический единорожек88

Искусственному интеллекту видней что ты там видел!

Ответить
2
Всякий динозавр

добавляйте в закладки и возвращайтесь позже

Ага, а наряд уже ждать будет

Ответить
2
Неприятный супер_стар

@Дамир Камалетдинов про People of Color не забудь

Ответить
2
Рпош Ашршщ

Я так понимаю гуглы решили продавать количество мегапикселей вместого того, чтобы скопипиздить у айфона увеличение размера самих пикселей ред.

Ответить
0
Удивленный жар

Они знают, что любители андроида дрочат на циферки

Ответить
3
Рпош Ашршщ

Да, да, тешь себя иллюзия. Все бы дрочили на циферки, если бы до вас не стали доносить как работают матрицы и от чего зависит качество снимка, потому что сами бы ни в жизнь не стали бы разбираться

Ответить
–1
испанский смех

додумаются через год, не в первой

Ответить
0
Очередной цветок

У ещё второго пикселя они были 1,4, у 8го айфона того года — нет. Почему 8ку быстро провертели на хую.

Ответить
1
5 комментариев
Рпош Ашршщ

Оба смартфона получили новую основную камеру с разрешением 50 МП и размером сенсора 1/1.31”. Она улавливает ещё больше света за счёт физически большего модуля

Ладно, беру свои слова обратно
UPD.: Переобуваюсь на ходу
размером сенсора 1/1.31

Вот за этой херней может скрываться любой размер размер пикселей, потому что не указано точное значение в "мкм", а указан размер самой матрицы. А учитывая, что они впихнули туда 50МП, то каких-то суперснимков ожидать не стоит
Она улавливает ещё больше света за счёт физически большего модуля

@Дамир Камалетдинов это немного не так работает ред.

Ответить
1
Очередной цветок

каких-то суперснимков

В эпоху вычислительной фотографии это все гадание на гуще.

Ответить
0
6 комментариев
Jeronimo

В сравнении есть 1.2 μm
https://store.google.com/us/magazine/pixel_camera?hl=en-US

Pixel Camera
All it takes is one tap in Night Sight mode, and you’ll have the stars in your hand.
store.google.com
Ответить
0
1 комментарий
van der Pusch

кто пользовался пикселями
чо у них по камерам

Ответить
0
solawind

По натуральности считаются лучшими на рынке, но мне по душе самсунговский вырвиглаз. Энивей и то и то лучше чем желтизна айфона ред.

Ответить
4
1 комментарий
Mike Notimportant

кто мешает снять галку с True Tone?

Ответить
2
2 комментария
ユリー シャネ

Топ за любые деньги, кроме видео, видео айфон - топ за любые деньги.

Ответить
2
3 комментария
Модный ящик

На удивление годно. Причём не "надо-пердолиться-двадцать-минут-и-будет-хорошо", а point-and-click хорошо. У меня абсурдно пиздатые фотографии получались, когда я делал их из окна движущейся машины просто даже. ред.

Ответить
2
Дмитрий Петров

Топ у них по камерам, всё ещё. Вот только друзей фоткать заебёшься.

Ответить
0
1 комментарий
испанский смех

их ипучая преза на тытрубе идет макс в 720р и то тормозит

Ответить
1
Организованный цвет

Лоол у меня 1080р

Ответить
1
6 комментариев
Стас Фарбер

каждый год что то улучшают, а по факту когда в затемненное место камеру наводишь, так сразу тормозить начинает изображение

Ответить
1
Эстетический единорожек88

Кстати да, на андроидах эти тормоза в темноте напрягали когда сравнивал ифонами

Ответить
1
Удивленный жар

Это всё ещё мобильный сенсор.

Ответить
0
Федя Прозоров

Каждый раз после презентации хочу пиксель, но покупаю айфон

Ответить
1
Прозрачный франт

Смартфоны получили подэкранный датчик отпечатка пальцев;

А огрызок всё ещё в такое не умеет

Ответить
–3
Mike Notimportant

а разве Роскомнадзор запретил юзать Face ID ? 🙆‍♂️

Ответить
1
4 комментария
Егор Владимирович
Ответить
0
Владимир Филатов

выглядят как тапочки

Ответить
2
Егор Владимирович
Ответить
0
Владимир Филатов

а также самую мощную батарею в истории Pixel

а если в цифрах?

Ответить
0
Тарас Мукин

4600 в маленьком и 5000 в про

Ответить
1
1 комментарий
Процессуальный блик

900$ дешак, надо брать

Ответить
0
испанский смех

но наценка за бренд все равно у огрызка ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

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0
8 комментариев

Комментарий удален

испанский смех

Обе модели работают на первом собственном чипе Google. Для этого компания использовала Qualcomm Snapdragon.

Ответить
0
Petka Dotsen

Агрр, не могу купить. Сайт висит!

Ответить
0
MEGAtraXXXer666

Ну что айфон сосатб?

Ответить
0
van der Pusch

региональные цены делают грустно канеш((

Ответить
0
Petka Dotsen

From $899 в долларах тоже. Не про дешевле выходит.

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0
Усталый Женя

гугл пипиксель

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0
Нужный ящик

Не то што эпл, хоть какие-то инавацыы

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0
Взаимный вентилятор

Cancel Google получается

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0
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