Google представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro на собственном чипе и с новыми камерами. Главное Статьи редакции
Новый дизайн, камеры и эксклюзивные возможности благодаря новому чипу.
Google провела осеннюю презентация Pixel от Google. Компания представила смартфоны Pixel 6 и 6 Pro, а также отдельно рассказала о новом процессоре Tensor собственной разработки.
Основные характеристики Pixel 6 и 6 Pro
Google уже анонсировала смартфоны Pixel 6 в августе. Тогда компания кратко рассказала о них в твиттер-треде и показала первые изображения, а теперь посвятила им полноценную презентацию.
- Процессор Tensor собственной разработки Google — компания отказалась от Qualcomm ради ИИ-возможностей;
- Оба смартфона оснащены always-on-дисплеями — 6,4 дюйма с частотой до 90 Гц и 6,7 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и разрешением FHD+;
- Экраны покрыты стеклом Gorilla Glass Victus — самым прочным защитным стеклом на данный момент;
- Смартфоны защищены от воды и пыли по стандарту IP68 (выдерживает погружение в воду более чем на 30 минут на глубине 1,5 метра);
- Подэкранный датчик отпечатков пальцев;
- Новые камеры с лазерным автофокусом для лучшей фокусировки в любых условиях освещения;
- Pro-модель оснащена тройной камерой с телефото-объективом и получила 12 Гб оперативной памяти, а также получила самую мощную батарею в истории Pixel;
- Оба смартфона смогут проработать более 24 часов от одного заряда, утверждает Google — это в том числе заслуга нового чипа;
- Смартфоны поддерживают беспроводную и быструю зарядку (по проводу), блока питания в комплекте больше не будет;
- Цены и даты — Pixel 6 можно будет приобрести от 599 долларов с 19 октября, Pixel 6 Pro — от 899 долларов. В свободной продаже они появятся с 29 октября.
Дизайн
Pixel 6 выпустили в новом дизайне — они не похожи ни на одну из предыдущих моделей. Камеры поместили в новый блок, который выглядит как ровная полоса на задней части корпуса, а не отдельный прямоугольник с камерами, как у Pixel 5.
- Компания утверждает, что переработала дизайн целиком;
- Смартфоны разработаны с применением переработанного алюминия;
- Pixel 6 выйдет в трёх цветах, Pro — тоже в трёх, но других;
- Для Pixel 6 выпустят специальные чехлы с учётом нового блока камер;
- Стекло стало вдвое прочнее к царапинам, утверждают в компании.
Процессор Tensor
Обе модели работают на первом собственном чипе Google. До этого компания использовала Qualcomm Snapdragon.
- Google утверждает, что новый процессор на 80% производительнее решения в Pixel 5 и на 370% быстрее по производительности в графике;
- Tensor состоит из нескольких компонентов — движка обработки машинного обучения, сигнального процессора для изображений, подчипа безопасности, контекстного движка, центрального процессора с двумя высокопроизводительными, двумя средними и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также 20-ядерной графикой;
- Процессор получил новое ядро безопасности и улучшения энергоэффективности;
- Tensor обеспечивает встроенное распознавание речи, которое Google называет «лучшим на своих смартфонах». Пользователи могут в том числе в реальном времени переводить тексты на другие языки.
Камеры
Pixel 6 и 6 Pro получили новые модули камеры, а также особые ИИ-возможности благодаря процессору Tensor. Смартфоны умеют улучшать видеоизображение «на лету» прямо во время съёмки, а также снимать с большим приближением и минимальной потерей качества.
- Компания назвала камеру в новых моделях «самой совершенной в смартфонах»;
- Оба смартфона получили новую основную камеру с разрешением 50 МП и размером сенсора 1/1.31” — это больше, чем у iPhone 13 Pro. Она улавливает на 150% больше света за счёт физически большего модуля по сравнению с прошлой моделью, но на выходе выдаёт разрешение 12,5 МП;
- В Pro-модели появилась телефото-камера с разрешением 48 МП. Она поддерживает четырёкратный оптический зум и 20-кратный Super Res-зум с помощью нейросетей. Телефото-объектив расположен по перископной схеме — сам модуль находится в корпусе под углом в 90 градусов, а изображение улавливает через отражения;
- Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили эксклюзивные ИИ-возможности камеры — например, можно убирать лишние элементы на фоне с помощью «магической стиралки»;
- Super Res-зум позволяет приближать изображение до 20 раз с минимальной потерей качества — нейросети «дорисовывают» размытые участки изображения;
- Google подключила алгоритмы к съёмке видео — нейросети на лету обрабатывают изображение и улучшают его по аналогии с фотографиями. Смартфон создаёт самую насыщенную картинку на основе множества кадров, из которых выбираются лучшие и объединяются воедино. Функцию назвали HDRnet;
- Pixel 6 автоматически обнаруживают лица в кадре и улучшают изображение с учётом тона кожи.
Попахивает неплохой историей с собственным процессором, но M1 MAX от эпол сделал выстрел в голову всем современным лептопам, которые только поступали в продажу (и которые поступят в ближайшие несколько лет).
Кака связь между телефоном Гугл и макбуком? Хорошая архитектура собственного процессора в айфоне в итоге привела к революции в макбуках, так как это одна технология. Желаю гуглу успехов, чтобы эпол не расслаблялись и дальше пампили акции хорошими релизами и продажами ред.
Google подключила алгоритмы к съёмке видео — нейросети на лету обрабатывают изображение и улучшают его по аналогии с фотографиями.
В 2018 году у меня спиздили телефон и я холил два месяца с пикселем, и вот эта опция БЕСИЛА меня больше всего на свете! Я вижу одно, а потом в галерее нечто совершенно другое!
Оба смартфона получили новую основную камеру с разрешением 50 МП и размером сенсора 1/1.31”. Она улавливает ещё больше света за счёт физически большего модуля
Ладно, беру свои слова обратно
UPD.: Переобуваюсь на ходу
размером сенсора 1/1.31
Вот за этой херней может скрываться любой размер размер пикселей, потому что не указано точное значение в "мкм", а указан размер самой матрицы. А учитывая, что они впихнули туда 50МП, то каких-то суперснимков ожидать не стоит
Она улавливает ещё больше света за счёт физически большего модуля
@Дамир Камалетдинов это немного не так работает ред.
Комментарий удален