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Дамир Камалетдинов

Презентация Google: что компания показала на осеннем мероприятии Pixel Статьи редакции

Собираем анонсы Google в реальном времени.

86 86 комментариев
2645 просмотров

В 20:00 стартовала осенняя презентация Pixel от Google. Ожидается, что она в основном будет посвящена смартфонам Pixel 6, но возможны и другие продукты. TJ собирает главные анонсы в одном месте.

Это дополняемый материал. Если хотите получить полную информацию, добавляйте в закладки и возвращайтесь позже.

Основные характеристики Pixel 6 и 6 Pro

Google уже анонсировала смартфоны Pixel 6 в августе. Но только теперь рассказала о них подробнее.

Google анонсировал Pixel 6 и 6 Pro — первые…
Телефоны покажут только осенью, но Google заранее немного рассказал о них.
tjournal.ru
  • Новые смартфоны работают на процессоре Tensor собственной разработки Google — компания отказалась от Qualcomm ради ИИ-возможностей;
  • Они поддерживают распознавание речи, которое Google называет «лучшим на своих смартфонах»;
  • Оба смартфона оснащены always-on-дисплеями — 6,4 дюйма с частотой до 90 Гц и 6,7 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и разрешением FHD+;
  • Экраны покрыты стеклом Gorilla Glass Victus — самым прочным защитным стеклом на данный момент;
  • Смартфоны получили подэкранный датчик отпечатка пальцев;
  • Pixel 6 получили лазерный автофокус в блоке камер для лучшей фокусировки в любых условиях освещения;
  • Pro-модель оснащена тройной камерой с телефото-объективом и получила 12 Гб оперативной памяти, а также самую мощную батарею в истории Pixel;
  • Pixel 6 можно будет приобрести по цене от 599 долларов с 19 октября, Pixel 6 Pro — от 899 долларов.

Процессор Tensor

Обе модели работают на первом собственном чипе Google. До этого компания использовала Qualcomm Snapdragon.

  • Google утверждает, что новый процессор на 80% производительнее решения в Pixel 5 и на 370% быстрее по производительности в графике;
  • Tensor состоит из нескольких компонентов — движка обработки машинного обучения, сигнального процессора для изображений, подчипа безопасности, контекстного движка, центрального процессора с двумя высокопроизводительными, двумя средними и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также 20-ядерной графикой;
  • Процессор получил новое ядро безопасности и «суперэффективную» энергоэффективность.

Камеры

Pixel 6 и 6 Pro получили новые модули камеры, а также особые ИИ-возможности благодаря процессору Tensor. Смартфоны умеют улучшать видеоизображение «на лету» прямо во время съёмки, а также снимать с большим приближением и минимальной потерей качества.

  • В Pro-модели появилась телефото-камера с разрешением 48 МП. Она поддерживает четырёкратный оптический зум и 20-кратный Super Res-зум с помощью нейросетей. Телефото-объектив расположен по перископной схеме — сам модуль находится в корпусе под углом в 90 градусов, а изображение улавливает через отражения;
  • Оба смартфона получили новую основную камеру с разрешением 50 МП и размером сенсора 1/1.31”. Она улавливает ещё больше света за счёт физически большего модуля;
  • Компания назвала камеру в новых моделях «самой совершенной в смартфонах»;
  • Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили эксклюзивные ИИ-возможности камеры — например, можно убирать лишние элементы на фоне с помощью «магической стиралки»;
  • Super Res-зум позволяет приближать изображение до 20 раз с минимальной потерей качества — нейросети «дорисовывают» размытые участки изображения;

#новости #google #pixel

Статья дополняется
86 86 комментариев
19
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86 комментариев
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Рпош Ашршщ

Надеюсь как с эплами родите 20 постов с одной презентации?!

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8
Организованный цвет

Неет конечно, это гугл

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9
Женя Кузьмин

я как человек с андроидом говорю — про пиксели столько материалов не нужно тупа потому что в россии их купить это целое ебаное испытание. я пытался купить недавно и примерно все предложенные мне варианты были плохие

Ответить
5
Организованный цвет

Ааа точно, просто я не в России живу

Ответить
4
Рпош Ашршщ

Хотел тебя в иностранные агенты записать, а ты опередил, чертяка

Ответить
8
испанский смех

выебнулся, так выебнулся ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
1
Организованный цвет

😉

Ответить
1
sardelkin

что значит плохие?

Ответить
1
Женя Кузьмин

ты либо ебешься с сервисами-посредниками, которые покупают пиксель в сша (и переплачиваешь), либо переплачиваешь уже оч сильно в россии (биг гик), либо более-менее цена но это ноунейм (для меня) точка на горбушке или магаз на яндекс.маркете, где половина отзывов говнит за всё подряд

Ответить
4
Публичный Петя

Я бы не сказал, что с посредниками есть какая-то ебота. Да, переплачиваешь по сравнению с дефолтной ценой, но вполне сравнимо с ценой в России. Плюс в США/Европе часто распродажи бывают. ред.

Ответить
1
Женя Кузьмин

я могу ошибаться, но половина сервисов-посредников в черных списках у гугла и других популярных магазинов. я смотрел бандерольку что ли — нельзя было через нее заказать

Ответить
0
Mikhail Paulyshka

Конкретно с пикселями самый простой вариант — брать на B&H Photo Video, которые не банят посредников. ред.

Ответить
1
velvetdust

Но банит оплату русскими картами и просит доказать, что это твоя карта, а не ворованная

Ответить
0
Mikhail Paulyshka

Белорусские спокойно пропускает 🤷‍♂️

Ответить
0
velvetdust

Ну мб из-за того еще, что я только прямо перед покупкой создал аккаунт на сайте. Но вообще на 4pda я не один такой был

Ответить
0
Публичный Петя

Про гугл стор - наверное да, обычные магазины не должны банить, мне кажется. Я заказывал из немецкого медиамаркта.

Ответить
1
Очередной цветок

Да и Computeruniverse вроде не отказал нам ещё

Ответить
0
Иван Прохоров

Самый нормальный вариант - просить знакомого, кт в США едет закупиться. Будем просить Ширяева ред.

Ответить
1
Симпатичный будильник

Могу сказать, что некий energy comfort привёз норм телефон, но так и не починил его. Выше в треде вся история.

Так что переплачивай, выхода нет. Либо забей хер и бери айфон — все равно телефоны почти одинаковые.

Ответить
1
Очередной цветок

Либо тупо берешь на авито у того, кто поебался раньше.

Ответить
0
Женя Кузьмин

если знаете как норм купить пиксель в мск без опасений что это будет говно или с японии то пишите ....

Ответить
1
Очередной цветок

Просто перестань фотографировать трусы.

Ответить
0
Женя Кузьмин

ты это японцам скажи!! тогда не будет этой местной хуйни с запретом убирать звук затвора

Ответить
0
Эстетический единорожек88

АМАЗИНГ! КАМЕРЫ ВЫПИРАЮЩИЕ! ХОМЯЧКИ ПОБЕЖАЛИ ПОКУПАТЬ!1

Ответить
1
Параллельный череп

тысяча долларов за 13 про это дорого!!!!!
900 за пиксель ну норм, а что вы хотели...

Ответить
4
Процессуальный блик

Я вообще не понимаю, почему айфоны дороже android?
Ведь телефоны на adnroid на порядок лучше и стоить они должны больше, это как с машинами

Ответить
4
solawind

Потому что аплохомячки доверчивее и их проще развести. Это определяющий фактор при выборе цены, а не ттх.

Ответить
4
Процессуальный блик

всегда приятно послушать специалиста, спасибо

Ответить
1
Mike Notimportant

тОлсто

Ответить
0
испанский смех

художественный фильм Спиздили

Ответить
4
Процессуальный блик

вторая серия

Ответить
4
Симпатичный будильник

Ребят пиксели не покупайте, хуета, мой третий сломался через 8 месяцев (полетел контроллер питания) и его так и не починили.

Ответить
0
испанский смех

сдал бы по гарантии ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить
5
Симпатичный будильник

Так я и сдал :D

Ответить
19
Рпош Ашршщ

Он давно в армейке висит прибитый гвоздем к доске

Ответить
8
Банковский завод

Сдал за такой ремонт человека в военкомат?

Ответить
3
Неприятный супер_стар

Блэт, вы где таких находите?

Ответить
2
испанский смех

тут и не поспоришь ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить
0
Организованный цвет

У меня 4 пиксель, и с ним всё в порядке 😌

Ответить
1
Симпатичный будильник

Если вдруг дохнуть начнёт, не починишь же. Они даже хуже айфонов чинятся, в официальных сервисах их тупо заменяют.

Ответить
0
Таможенный танк88

Кстати ты не прав и тут. В тройке разбил экран и заднюю крышку с камерой. В ремонте пидорасы мне так поменяли, что перестал микрофон работать и кнопки залипали. В итоге сам все перебрал, заменил камеру, 2 микрофона, батарейку на всякий случай и собрал.
Но в ремонт лучше не отдавать, да.

Ответить
0
Симпатичный будильник

Там чёт было типа того, что надо чтобы все детали были подписанные. То есть рандомные с алика тупо не будут работать, надо ебаться с прошивкой.

Но мб я не прав и мне напиздели, хз. ред.

Ответить
0
Таможенный танк88

Тебе напиздюнькали

Ответить
0
Таможенный танк88

Не гони на Гуглю! Сижу с их зондами в жопе с 4 нексуса. Полет нормальный. Третьему пикселю 3 года, живёт норм. Сейчас с 4-м хожу.

Ответить
1
Vyacheslav Bagmut

Xiaomi Redmi Note 7 - покупайте, третий год полет нормальный.

Ответить
0
Порядочный клуб

Зачем?

Есть же iPhone.

Ответить
1
Bad Mother Fucker

ксяоми топ за свои деньги

Ответить
3
Прозрачный франт

Зачем? Есть же OnePlus

Ответить
0
Mike Notimportant

бро 👍

Ответить
–1
Тежешенька

‏‏‎ ‎ ред.

Ответить
0
van der Pusch

лол я так же могу сказать про айпады
мой сломался, полетел контролер питания, в оф сервисах не чинят, а меняют за 2/3 цены
так шо не покупайте пацаны айпады

Ответить
0
Процессуальный блик

заебок дизайн, теперь удобно открывать пиво

Ответить
3
Ху Эмай

Впервые слышу, что у Гугл есть свой смартфон. Че они его не рекламируют совсем?

Ответить
1
ユリー シャネ

У нас не продают, собственно, и не рекламируют.

Ответить
2
van der Pusch

кто пользовался пикселями
чо у них по камерам

Ответить
0
solawind

По натуральности считаются лучшими на рынке, но мне по душе самсунговский вырвиглаз. Энивей и то и то лучше чем желтизна айфона ред.

Ответить
3
Mike Notimportant

кто мешает снять галку с True Tone?

Ответить
1
van der Pusch

я задолбалась снижать яркость/контрастность на самсунге при обработке(
через пару лет нужно будет на что-то андроидное менять

Ответить
0
ユリー シャネ

Топ за любые деньги, кроме видео, видео айфон - топ за любые деньги.

Ответить
2
van der Pusch

а видео совсем плохо?

Ответить
0
ユリー シャネ

Думаю не хуже других андроид-флагманов.

Ответить
2
Рпош Ашршщ

Я так понимаю гуглы решили продавать количество мегапикселей вместого того, чтобы скопипиздить у айфона увеличение размера самих пикселей ред.

Ответить
0
испанский смех

додумаются через год, не в первой

Ответить
0
Очередной цветок

У ещё второго пикселя они были 1,4, у 8го айфона того года — нет. Почему 8ку быстро провертели на хую.

Ответить
1
испанский смех

пиксели начали увеличивать с 5s до 1,3

Ответить
0
Всякий динозавр

добавляйте в закладки и возвращайтесь позже

Ага, а наряд уже ждать будет

Ответить
1
Рпош Ашршщ

По количеству шоколада в кадре эта преза точно может потягаться в политкорректности с эплами

Ответить
1
испанский смех

их ипучая преза на тытрубе идет макс в 720р и то тормозит

Ответить
0
Организованный цвет

Лоол у меня 1080р

Ответить
1
испанский смех

увы ютуб на андроид тв не дает больше на канале google live

Ответить
0
Организованный цвет

Ааа, я просто с Айпада смотрю

Ответить
1
испанский смех

тогда недурно

Ответить
0
Процессуальный блик

900$ дешак, надо брать

Ответить
0
испанский смех

но наценка за бренд все равно у огрызка ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Ответить
0
Процессуальный блик

в россии будет 100к стоить, пойдет, отличная замена яблоку

Ответить
0
испанский смех

это за про версию?

Ответить
0
Процессуальный блик

да

Ответить
1
испанский смех

а за про макс?

Ответить
0
Процессуальный блик

а такой нет

Ответить
0
Mike Notimportant

но у меня 11 Pro Max 😎

Ответить
1
Процессуальный блик

Pixel 11 Pro Max ?

Ответить
1
Mike Notimportant

😎
- промах

Ответить
0
Shenmue

Google: что компания показала на осеннем мероприятии Pixel, можно печально известного Япончика подключить он мигом разблюрирует пиксели

Pixel Hentai ред.

Ответить
0
Прозрачный франт

Смартфоны получили подэкранный датчик отпечатка пальцев;

А огрызок всё ещё в такое не умеет

Ответить
0
Mike Notimportant

а разве Роскомнадзор запретил юзать Face ID ? 🙆‍♂️

Ответить
0
испанский смех

Обе модели работают на первом собственном чипе Google. Для этого компания использовала Qualcomm Snapdragon.

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0
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