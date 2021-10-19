Собираем анонсы Google в реальном времени.

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В 20:00 стартовала осенняя презентация Pixel от Google. Ожидается, что она в основном будет посвящена смартфонам Pixel 6, но возможны и другие продукты. TJ собирает главные анонсы в одном месте.

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Основные характеристики Pixel 6 и 6 Pro

Google уже анонсировала смартфоны Pixel 6 в августе. Но только теперь рассказала о них подробнее.

Новые смартфоны работают на процессоре Tensor собственной разработки Google — компания отказалась от Qualcomm ради ИИ-возможностей;

Они поддерживают распознавание речи, которое Google называет «лучшим на своих смартфонах»;

Оба смартфона оснащены always-on-дисплеями — 6,4 дюйма с частотой до 90 Гц и 6,7 дюйма с частотой обновления до 120 Гц и разрешением FHD+;

Экраны покрыты стеклом Gorilla Glass Victus — самым прочным защитным стеклом на данный момент;

Смартфоны получили подэкранный датчик отпечатка пальцев;

Pixel 6 получили лазерный автофокус в блоке камер для лучшей фокусировки в любых условиях освещения;

Pro-модель оснащена тройной камерой с телефото-объективом и получила 12 Гб оперативной памяти, а также самую мощную батарею в истории Pixel;

Pixel 6 можно будет приобрести по цене от 599 долларов с 19 октября, Pixel 6 Pro — от 899 долларов.

Процессор Tensor

Обе модели работают на первом собственном чипе Google. До этого компания использовала Qualcomm Snapdragon.

Google утверждает, что новый процессор на 80% производительнее решения в Pixel 5 и на 370% быстрее по производительности в графике;

Tensor состоит из нескольких компонентов — движка обработки машинного обучения, сигнального процессора для изображений, подчипа безопасности, контекстного движка, центрального процессора с двумя высокопроизводительными, двумя средними и четырьмя энергоэффективными ядрами, а также 20-ядерной графикой;

Процессор получил новое ядро безопасности и «суперэффективную» энергоэффективность.

Камеры

Pixel 6 и 6 Pro получили новые модули камеры, а также особые ИИ-возможности благодаря процессору Tensor. Смартфоны умеют улучшать видеоизображение «на лету» прямо во время съёмки, а также снимать с большим приближением и минимальной потерей качества.

В Pro-модели появилась телефото-камера с разрешением 48 МП. Она поддерживает четырёкратный оптический зум и 20-кратный Super Res-зум с помощью нейросетей. Телефото-объектив расположен по перископной схеме — сам модуль находится в корпусе под углом в 90 градусов, а изображение улавливает через отражения;

Оба смартфона получили новую основную камеру с разрешением 50 МП и размером сенсора 1/1.31”. Она улавливает ещё больше света за счёт физически большего модуля;

Компания назвала камеру в новых моделях «самой совершенной в смартфонах»;

Pixel 6 и Pixel 6 Pro получили эксклюзивные ИИ-возможности камеры — например, можно убирать лишние элементы на фоне с помощью «магической стиралки»;

Super Res-зум позволяет приближать изображение до 20 раз с минимальной потерей качества — нейросети «дорисовывают» размытые участки изображения;