Согласно минимальным системным требованиям Windows 11, для работы OC нужен двухъядерный чип Intel как минимум седьмого поколения.

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Минимальные системные требования Windows 11 вызвали немало дискуссий. Напомним, официально ОС не поддерживается процессорами Intel Core 7-го поколения / AMD Zen 1 и предшествующими моделями.

Однако пользователь Твиттера @Carlos_SM1995 обнаружил, что это не совсем так, протестировав ПК на базе Intel Pentium 4 661 в утилите PC Health Check от Microsoft. К удивлению, процессор 2006 года прошёл проверку на совместимость.

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Интересно, что программа даже не обратила внимание на количество ядер. Почти наверняка это ошибка в коде самой утилиты, однако энтузиаст пошёл ещё дальше и успешно установил релизную версию Windows 11 на «несовместимый» ПК. Система работает без нареканий и получает обновления.