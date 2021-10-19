Windows 11 оказалась совместима с Pentium 4. Систему запустили на ПК с одноядерным процессором 15-летней давности Статьи редакции
Согласно минимальным системным требованиям Windows 11, для работы OC нужен двухъядерный чип Intel как минимум седьмого поколения.
Минимальные системные требования Windows 11 вызвали немало дискуссий. Напомним, официально ОС не поддерживается процессорами Intel Core 7-го поколения / AMD Zen 1 и предшествующими моделями.
Однако пользователь Твиттера @Carlos_SM1995 обнаружил, что это не совсем так, протестировав ПК на базе Intel Pentium 4 661 в утилите PC Health Check от Microsoft. К удивлению, процессор 2006 года прошёл проверку на совместимость.
Интересно, что программа даже не обратила внимание на количество ядер. Почти наверняка это ошибка в коде самой утилиты, однако энтузиаст пошёл ещё дальше и успешно установил релизную версию Windows 11 на «несовместимый» ПК. Система работает без нареканий и получает обновления.
Процессор Intel Pentium 4 661 вышел в начале 2006 года. Он оснащается одним ядром с частотой 3,6 ГГц и поддерживает многопоточность (hyper-threading). Пользователи сообщают о стабильной работе ОС и с другими моделями процессоров вне списка Microsoft, подчёркивая необоснованность официальных системных требований.
На компе и двух ноутах у меня. Самый молодой ноут - 2 года. Полет нормальный, обои нескучные. Комп мощнее, там вообще без вопросов.
Старый Леново 6-7 лет без ssd и там подтупливает немного, но он как резервный лежит.
И да, полностью совместим был только ноут двухлетний. Остальные я заставил совместиться по инструкции из блога Microsoft). ред.
Главный батхерт по моему мнению - это именно пуск. Время мелкое, день недели убрали, при этом полосу пуска сделали шире. громкость стало неудобно убавлять колесом. Двойное подменю по правому клику. И самый главный косяк, нельзя переносить файл на значок программы на панели задач, чтобы развернулась программа для сбрасывания файла мышкой. Это просто ппц, приходится открывать программу, уменьшать ее окно и перетаскивать файл в нее. А некоторые программы имеют фреймы, где при уменьшении окна все схлопывается.
Но в целом, норм. Параметры очень удобные, анимации, новая звуковая тема, значки в папках ред.