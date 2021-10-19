В Японии задержали мужчину, который «разблюривал» порнофильмы с помощью нейросети Статьи редакции
43-летний мужчина обходил цензуру местных роликов и продавал их, заработав за год почти 100 тысяч долларов.
18 октября полиция префектуры Киото арестовала Масаюки Накамото из города Такасаго по подозрению в нарушении закона об авторском праве и распространении порнографии. Он использовал программу, которая децензурировала фильмы для взрослых. Это первый арест по такому делу, пишет Yahoo! Japan.
По данным полиции, Накамото использовал технологию TecoGAN, а затем «разблюривал» зацензурированные фрагменты порнофильмов и продавал клиентам. Искусственный интеллект добавлял аналогичные фрагменты на размытые области видеоролика, постоянно обучаясь на других порнографических фильмах. С ноября 2020 года по октябрь 2021 года ему удалось продать 2561 видеофайл на общую сумму 11 миллионов иен (около 96 тысяч долларов).
Накамото обвиняется не только в нарушении авторских прав, но и распространении контента порнографического содержания. Он выкладывал на свой сайт откровенные фотографии актрис. По мнению полиции, видео и фотографии могло увидеть большое количество человек, что также попадает под статью о незаконном распространении порнографии. Обвиняемый признал вину.
Несмотря на существование 175-й статьи Уложения о наказаниях Японии остающейся без изменений с 1907 года, которая устанавливает запрет на производство и продажу любой порнографической продукции, де-факто строгий юридический запрет на производство порнофильмов отсутствует, строго запрещена лишь публикация материала с демонстрацией лобковых волос, однако с 1980-х гг. и этот запрет соблюдается лишь отчасти.