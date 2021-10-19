43-летний мужчина обходил цензуру местных роликов и продавал их, заработав за год почти 100 тысяч долларов.

Пример работы нейросети, которую использовал задержанный мужчина

18 октября полиция префектуры Киото арестовала Масаюки Накамото из города Такасаго по подозрению в нарушении закона об авторском праве и распространении порнографии. Он использовал программу, которая децензурировала фильмы для взрослых. Это первый арест по такому делу, пишет Yahoo! Japan.

По данным полиции, Накамото использовал технологию TecoGAN, а затем «разблюривал» зацензурированные фрагменты порнофильмов и продавал клиентам. Искусственный интеллект добавлял аналогичные фрагменты на размытые области видеоролика, постоянно обучаясь на других порнографических фильмах. С ноября 2020 года по октябрь 2021 года ему удалось продать 2561 видеофайл на общую сумму 11 миллионов иен (около 96 тысяч долларов).

Накамото обвиняется не только в нарушении авторских прав, но и распространении контента порнографического содержания. Он выкладывал на свой сайт откровенные фотографии актрис. По мнению полиции, видео и фотографии могло увидеть большое количество человек, что также попадает под статью о незаконном распространении порнографии. Обвиняемый признал вину.