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Технологии
Сергей Исенеков

В Японии задержали мужчину, который «разблюривал» порнофильмы с помощью нейросети Статьи редакции

43-летний мужчина обходил цензуру местных роликов и продавал их, заработав за год почти 100 тысяч долларов.

Пример работы нейросети, которую использовал задержанный мужчина

18 октября полиция префектуры Киото арестовала Масаюки Накамото из города Такасаго по подозрению в нарушении закона об авторском праве и распространении порнографии. Он использовал программу, которая децензурировала фильмы для взрослых. Это первый арест по такому делу, пишет Yahoo! Japan.

По данным полиции, Накамото использовал технологию TecoGAN, а затем «разблюривал» зацензурированные фрагменты порнофильмов и продавал клиентам. Искусственный интеллект добавлял аналогичные фрагменты на размытые области видеоролика, постоянно обучаясь на других порнографических фильмах. С ноября 2020 года по октябрь 2021 года ему удалось продать 2561 видеофайл на общую сумму 11 миллионов иен (около 96 тысяч долларов).

Накамото обвиняется не только в нарушении авторских прав, но и распространении контента порнографического содержания. Он выкладывал на свой сайт откровенные фотографии актрис. По мнению полиции, видео и фотографии могло увидеть большое количество человек, что также попадает под статью о незаконном распространении порнографии. Обвиняемый признал вину.

#новости #япония #нейросети #порно

965 просмотров
29 29 комментариев
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29 комментариев
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Имя Фамилия

Почему японское порно всегда заблюрирено?

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8
Ilya Plushkin

Что бы ни кто не увидел что там поперек)

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7
Связанный пришелец

Для семейного просмотра

Ответить
7
Andy Rorsha

Что бы 14-летние могли смотреть.

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6
Рпош Ашршщ

Особенности местного законодательства

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1
Shenmue

Т.к. на мохнатки смотреть то ещё удовольствие)

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1
Джон Кроули

Чтоб не шокировать мир, у японок вагина не по вертикали как у всех, а по горизонтали.

Ответить
1
Ирина Китаева

закон

Ответить
0
Mike Notimportant

не всегда ("uncensored")

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0
Недовольный Филипп

Несмотря на существование 175-й статьи Уложения о наказаниях Японии остающейся без изменений с 1907 года, которая устанавливает запрет на производство и продажу любой порнографической продукции, де-факто строгий юридический запрет на производство порнофильмов отсутствует, строго запрещена лишь публикация материала с демонстрацией лобковых волос, однако с 1980-х гг. и этот запрет соблюдается лишь отчасти.

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0
Прозрачный франт

Потому что в Японии показывать письки нельзя, но если письки размыть - то можно.
Почему? Потому что иди нахер - вот почему. Ну и традиции такие.

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0
FOX

очень крутой алгоритм конечно

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2
Всякий динозавр

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Хуй пытались разблюрИть - ни манды не поняли!

Ответить
2
Павел Фролов

@Аниме зацени, нейросетка убирает цензуру с хентая
https://github.com/natethegreate/hent-AI

GitHub - natethegreate/hent-AI: Automation of…
Automation of censor bar detection. Contribute to natethegreate/hent-AI development by creating an…
github.com
Ответить
1
FOX

зачем в причинных местах блюр еще понимаю, почему на руках полосочки?

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0
master of mastery

Это пример работы. Хуйцы на гитхабе врядли можно постить

Ответить
1
Павел Фролов

Не уверен, что на гитхабе можно размещать разблюренный хентай

Ответить
0
FOX

а, то есть причинные места вместо блюра закрыты полосками?
я просто не в теме

Ответить
0
Alexander Revan

Не все герои носят плащи.

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1
Shenmue

О новое слово, разблюривал)

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1
Низкий Орзэмэс

Японское порно очень неприятное какое-то. Женщина кричит визгливо всё время, глазёнки закрывает и всячески показывает что ей это не нравится.

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1
Усталый Женя

ищи фильмы студии genki genki

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0
Shenmue

Pixel Hentai

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0
Павел Фролов

Я прогнал через нейросетку

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0
Forrest_Dumb

Этим алгоритмом можно разшакаливать старые мемные видосы снятые на калькулятор?

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1
Павел Фролов

Друг спрашивает где скачать можно такую нейросетку, ему для заблюреных видео с ящерицами

Ответить
0
FOX

тутЪ https://github.com/thunil/TecoGAN

GitHub - thunil/TecoGAN: This repo contains…
This repo contains source code and materials for the TEmporally COherent GAN SIGGRAPH project…
github.com
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1
Павел Фролов

Ребята, подходим, продаю разблюреные видео

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0
Алый Мика

Это не блюр.

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0
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