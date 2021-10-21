Над четвероногим роботом работали два года, но пока он обладает лишь базовыми навыками.

395 просмотров

Четвероногий робот российских инженеров Скриншот видео «Братьев Вольт»

Специалисты НИИ механики МГУ и проекта «Братья Вольт» представили новую разработку — первого российского четвероногого робота. Об этом сообщил научно-популярный ресурс N+1.

Робособака массой 15 килограммов имеет классическую компоновку с четырьмя двухсекционными ногами, каждой из которых управляют три электродвигателя. Корпус изготовлен из анизотропных композитных материалов и алюминиевых сплавов с помощью 3D-печати.

После двух лет разработки «с нуля» инженеры смогли реализовать базовые функции вроде ходьбы с разной скоростью. Но с более сложными задачами у робота пока возникают проблемы — например, при попытке встать из лежачего положения он заваливается набок. Сейчас инженеры дорабатывают алгоритмы, чтобы довести робота до полной функциональности — его планируют использовать в российских вузах и научных организациях в качестве платформы для исследований в области робототехники.