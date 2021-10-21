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Технологии
Никита Логинов

Инженеры МГУ и «Братьев Вольт» создали первую российскую робособаку Статьи редакции

Над четвероногим роботом работали два года, но пока он обладает лишь базовыми навыками.

26 26 комментариев
395 просмотров
Четвероногий робот российских инженеров Скриншот видео «Братьев Вольт»

Специалисты НИИ механики МГУ и проекта «Братья Вольт» представили новую разработку — первого российского четвероногого робота. Об этом сообщил научно-популярный ресурс N+1.

Робособака массой 15 килограммов имеет классическую компоновку с четырьмя двухсекционными ногами, каждой из которых управляют три электродвигателя. Корпус изготовлен из анизотропных композитных материалов и алюминиевых сплавов с помощью 3D-печати.

После двух лет разработки «с нуля» инженеры смогли реализовать базовые функции вроде ходьбы с разной скоростью. Но с более сложными задачами у робота пока возникают проблемы — например, при попытке встать из лежачего положения он заваливается набок. Сейчас инженеры дорабатывают алгоритмы, чтобы довести робота до полной функциональности — его планируют использовать в российских вузах и научных организациях в качестве платформы для исследований в области робототехники.

Аналогичного четвероногого робота компания Boston Dynamics представила ещё в 2016 году, а в августе 2021 года свой вариант робособаки выпустила Xiaomi. Из-за высокой стоимости такие роботы пока не нашли широкого применения, хотя модели Spot используют для охраны заводов, а военную модель от Ghost Robotics недавно вооружили штурмовой винтовкой для прицельного огня на большой дальности.

В США автономных роботов-собак вооружили…
По словам производителя, робособака способна полноценно двигаться, даже если сломаются все датчики…
tjournal.ru

#новости #роботы #россия

26 26 комментариев
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26 комментариев
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1-Up

смотреть больно, убейте его.

А вообще ребята молодцы, у BD первые прототипы даже менее уверенно выглядели. Желаю им поскорее устроиться в FAANG и реализовываться там.
Один черт в России максимум что ждет их робота это стоять с прикрученным мегафоном и вещать чтобы митингующие не мешали проходу граждан ред.

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10
Всевозможный бинокль

Не смогла встать с колен

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9
Оборонный калькулятор

значит работает как надо

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6
Dima Sergeyevich

он напуган...(

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2
Немецкий единорожек88

Предлагаю увеличить ее в размерах и использовать на митингах.

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11
Он Самый
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6
Erzkanzler Valorum

Сделать ребалансировку, и вместо морды, сделать щит, и выставлять на митингах в оцеплениях митингующих

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2
Оборонный калькулятор

ты опять комментируешь чужие новости???????

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1
Немецкий единорожек88

почему тебе всегда наплевать на чужие проблемы?

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0
Укрошофист

двух лет разработки «с нуля»

Два года Нули пытались воспроизвести западную технологию по научным статьям и готовым чертежам Boston Dynamics.

Ответить
8
Erzkanzler Valorum

До нашего православного робота Федора, им очень долго

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2
Neketa Fo

бостон динамик выкладывают в открытый доступ чертежи своих роботов?

Ответить
0
Оборонный калькулятор

Manhattan Project

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0
Укрошофист

Гугли "boston dynamics research papers", найдешь много интересного.

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0
Оборонный калькулятор

но сделали же, теперь надо ждать пока туда пулемет прихуячат

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0
Иной чувак

Украли вместе с астразенекой

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0
Социальный корабль

К сожалению, в одном из лучших вузов страны до сих пор лежит советский паркет. Грусть, печаль.

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0
1-Up

паркет збс не гони

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3
Социальный корабль

Я ходил по этому паркету с 2005 по 2012. Паркет говно и зло вокруг.

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0
Тежешенька

если он ещё норм то почему нет

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2
Ху Эмай

Эту статью мог написать ТЫ

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1
Оборонный калькулятор

но все свои силы ты потратил на комментарии

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2
Ху Эмай

Тратить силы на комментарии, это как дрочить. Слив накопившейся ненужной энергии

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0
Иван Грозный

ее имя было Владимир

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1
Eugen T

Спутник

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0
Иной чувак

у робота пока возникают проблемы — например, при попытке встать из лежачего положения он заваливается набок.

Прям я после пары литров

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1
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