Инженеры МГУ и «Братьев Вольт» создали первую российскую робособаку Статьи редакции
Над четвероногим роботом работали два года, но пока он обладает лишь базовыми навыками.
Специалисты НИИ механики МГУ и проекта «Братья Вольт» представили новую разработку — первого российского четвероногого робота. Об этом сообщил научно-популярный ресурс N+1.
Робособака массой 15 килограммов имеет классическую компоновку с четырьмя двухсекционными ногами, каждой из которых управляют три электродвигателя. Корпус изготовлен из анизотропных композитных материалов и алюминиевых сплавов с помощью 3D-печати.
После двух лет разработки «с нуля» инженеры смогли реализовать базовые функции вроде ходьбы с разной скоростью. Но с более сложными задачами у робота пока возникают проблемы — например, при попытке встать из лежачего положения он заваливается набок. Сейчас инженеры дорабатывают алгоритмы, чтобы довести робота до полной функциональности — его планируют использовать в российских вузах и научных организациях в качестве платформы для исследований в области робототехники.
Аналогичного четвероногого робота компания Boston Dynamics представила ещё в 2016 году, а в августе 2021 года свой вариант робособаки выпустила Xiaomi. Из-за высокой стоимости такие роботы пока не нашли широкого применения, хотя модели Spot используют для охраны заводов, а военную модель от Ghost Robotics недавно вооружили штурмовой винтовкой для прицельного огня на большой дальности.
смотреть больно, убейте его.
А вообще ребята молодцы, у BD первые прототипы даже менее уверенно выглядели. Желаю им поскорее устроиться в FAANG и реализовываться там.
Один черт в России максимум что ждет их робота это стоять с прикрученным мегафоном и вещать чтобы митингующие не мешали проходу граждан ред.