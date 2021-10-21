На Московском центральном кольце запланировали использовать ИИ для выявления хулиганов в поездах Статьи редакции
Стоимость работ по разработке системы оценили в 15,7 миллиона рублей.
На Московском центральном кольце (МЦК) внедрят программно-аппаратный комплекс, который будет дистанционно выявлять признаки «асоциального поведения» пассажиров в новых поездках «Ласточка» и на остановках. Это следует из данных на сайте госзакупок.
Конкурс на разработку системы объявил Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (дочка РЖД). Там уточнили РБК, что работы выполняются в рамках создания беспилотной «Ласточки». Такие поезда планируют запустить в 2024 году. Существующие поезда этой серии тоже можно будет оборудовать такой системой.
В документации сказано, что хулиганов будут выявлять «на основе интеллектуальной обработки и анализа видеоизображений с камер наблюдения, а также акустической (речевой) информации с применением технологий машинного зрения и искусственного интеллекта». Определены три признака «асоциального поведения»: крики, агрессия (тон голоса и манера речи), взрывы и громкие звуки, нехарактерные для шумовой обстановки внутри вагона.
Гендиректор производителя «Ласточек» завода «Уральские локомотивы» рассказал, что новая система будет «самостоятельно распознавать девиантное поведение пассажиров (отклоняющееся от общепринятой нормы) как в салоне поездов, так и на платформе на основании видеопотока с камер».
Сейчас все «Ласточки» на МЦК оборудованы системами видеонаблюдения, информация с которых передаётся на пульт управления машиниста, который в случае «асоциального поведения» пассажиров принимает меры. После внедрения нового комплекса информация о хулиганах будет передаваться в единый диспетчерский центр РЖД.
КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, -