Стоимость работ по разработке системы оценили в 15,7 миллиона рублей.

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«Ласточка»

На Московском центральном кольце (МЦК) внедрят программно-аппаратный комплекс, который будет дистанционно выявлять признаки «асоциального поведения» пассажиров в новых поездках «Ласточка» и на остановках. Это следует из данных на сайте госзакупок.

Конкурс на разработку системы объявил Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (дочка РЖД). Там уточнили РБК, что работы выполняются в рамках создания беспилотной «Ласточки». Такие поезда планируют запустить в 2024 году. Существующие поезда этой серии тоже можно будет оборудовать такой системой.

В документации сказано, что хулиганов будут выявлять «на основе интеллектуальной обработки и анализа видеоизображений с камер наблюдения, а также акустической (речевой) информации с применением технологий машинного зрения и искусственного интеллекта». Определены три признака «асоциального поведения»: крики, агрессия (тон голоса и манера речи), взрывы и громкие звуки, нехарактерные для шумовой обстановки внутри вагона.

Гендиректор производителя «Ласточек» завода «Уральские локомотивы» рассказал, что новая система будет «самостоятельно распознавать девиантное поведение пассажиров (отклоняющееся от общепринятой нормы) как в салоне поездов, так и на платформе на основании видеопотока с камер».