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Технологии
Артём Мазанов

На Московском центральном кольце запланировали использовать ИИ для выявления хулиганов в поездах Статьи редакции

Стоимость работ по разработке системы оценили в 15,7 миллиона рублей.

6 6 комментариев
137 просмотров
«Ласточка»

На Московском центральном кольце (МЦК) внедрят программно-аппаратный комплекс, который будет дистанционно выявлять признаки «асоциального поведения» пассажиров в новых поездках «Ласточка» и на остановках. Это следует из данных на сайте госзакупок.

Конкурс на разработку системы объявил Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте (дочка РЖД). Там уточнили РБК, что работы выполняются в рамках создания беспилотной «Ласточки». Такие поезда планируют запустить в 2024 году. Существующие поезда этой серии тоже можно будет оборудовать такой системой.

В документации сказано, что хулиганов будут выявлять «на основе интеллектуальной обработки и анализа видеоизображений с камер наблюдения, а также акустической (речевой) информации с применением технологий машинного зрения и искусственного интеллекта». Определены три признака «асоциального поведения»: крики, агрессия (тон голоса и манера речи), взрывы и громкие звуки, нехарактерные для шумовой обстановки внутри вагона.

Гендиректор производителя «Ласточек» завода «Уральские локомотивы» рассказал, что новая система будет «самостоятельно распознавать девиантное поведение пассажиров (отклоняющееся от общепринятой нормы) как в салоне поездов, так и на платформе на основании видеопотока с камер».

Сейчас все «Ласточки» на МЦК оборудованы системами видеонаблюдения, информация с которых передаётся на пульт управления машиниста, который в случае «асоциального поведения» пассажиров принимает меры. После внедрения нового комплекса информация о хулиганах будет передаваться в единый диспетчерский центр РЖД.

#новости #москва #ии

6 6 комментариев
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6 комментариев
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Виталий Лановой

Будет ли ИИ искать именно кавказцев?

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3
Почтовый томагавк_два

Да, после будут задерживать рандомного россиянина и требовать записывать для них извинения

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0
New

"крики, агрессия (тон голоса и манера речи), взрывы и громкие звуки, нехарактерные для шумовой обстановки внутри вагона."

То есть если я сказал вслух "как же меня все за*бали", то я хулиган?

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0
Трансгендолёт

КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, -

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0
New

"как же мне все надоели"

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0
Иной чувак

взрывы и громкие звуки

Хлопки

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