Специалистам удалось выяснить, что автомобиль записывает данные о скорости автомобиля, угле поворота рулевого колеса и использовании тормозов.

Информация, которую удалось получить следователям, может быть полезна при расследовании аварий. Об этом пишет Reuters.

Исследователи из Нидерландского института судебной экспертизы выяснили, что компьютер в электрокаре хранит гораздо больше информации, чем было известно ранее. Некоторые из этих данных могут храниться год.

Эти данные содержат обширную информацию для судебно-медицинских экспертов и аналитиков дорожно-транспортных происшествий. Она может помочь в расследовании уголовного дела после ДТП со смертельным исходом.

Френсис Хоогендик

специалист Нидерландского института судебной экспертизы



Следователи из Нидерландов надеются, что компания Tesla в дальнейшем будет предоставлять более широкий спектр информации для следователей. «Автомобили уже стали больше похожи на другие цифровые продукты с возможностью записи и хранения важной информации, чем на обычные машины», — рассказали в институте.

Tesla шифрует свои данные, чтобы защитить их от конкурирующих производителей электрокаров. Владельцы электрокаром могут запросить у компании свои данные, в том числе записи с камер после аварии.