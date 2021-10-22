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Технологии
Сергей Исенеков

Голландские следователи взломали систему хранения данных Tesla и нашли там информацию, о сборе которой не сообщалось Статьи редакции

Специалистам удалось выяснить, что автомобиль записывает данные о скорости автомобиля, угле поворота рулевого колеса и использовании тормозов.

Информация, которую удалось получить следователям, может быть полезна при расследовании аварий. Об этом пишет Reuters.

Исследователи из Нидерландского института судебной экспертизы выяснили, что компьютер в электрокаре хранит гораздо больше информации, чем было известно ранее. Некоторые из этих данных могут храниться год.

Эти данные содержат обширную информацию для судебно-медицинских экспертов и аналитиков дорожно-транспортных происшествий. Она может помочь в расследовании уголовного дела после ДТП со смертельным исходом.

Френсис Хоогендик
специалист Нидерландского института судебной экспертизы

Следователи из Нидерландов надеются, что компания Tesla в дальнейшем будет предоставлять более широкий спектр информации для следователей. «Автомобили уже стали больше похожи на другие цифровые продукты с возможностью записи и хранения важной информации, чем на обычные машины», — рассказали в институте.

Tesla шифрует свои данные, чтобы защитить их от конкурирующих производителей электрокаров. Владельцы электрокаром могут запросить у компании свои данные, в том числе записи с камер после аварии.

#новости #tesla

1540 просмотров
11 11 комментариев
10
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11 комментариев
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Проводник

В теслах есть дроссельная заслонка?

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19
Ричард Санчез

надмозговый перевод. в оригинале там "педаль газа"
including speed, accelerator pedal position, steering wheel angle, and brake usage

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8
Евгений Бакатуев

Так вот что от нас скрывают!

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7
Проводник

Мошейник Элон разоблачен голландскими следователями: в багажнике у теслы спрятан старый движок от жигулей.

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2
Евгений Бакатуев

Осталось в коде ракет SpaceX найти стихи Рогозина

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5
Капитальный фонарь

Перевод фаргуса в лучших традициях пуфкеина

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5
Новенький пёс_анон

Потом окажется что там и карбюратор есть!

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1
Чистый спрей

Следователи из Нидерландов надеются, что компания Tesla в дальнейшем будет предоставлять более широкий спектр информации для следователей.

Хуя челы борзые. Взломали твой продукт, а теперь ещё и чёто требуют.

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3
Ahmad Ibrahimov

Из истории непонятно, пытались ли они с ними договориться

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0
Sam Lowry

Хуя чел борзый - притащил свой продукт продавать на моём рынке, собирает на нём кучу важных личных данных, скрывает их, ещё и не сотрудничает для помощи в расследовании преступлений.

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0
Спортивный волк

И выкурили ее

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0
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