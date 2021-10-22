Информация может помочь в расследовании аварий машин в режиме автопилота.

Команда голландских криминалистов расшифровала систему хранения данных Tesla. Информация, которую удалось получить, может быть полезна при расследовании аварий. Об этом пишет The Verge.

Исследователи из Нидерландского института судебной экспертизы выяснили, что компьютер в электрокаре хранит гораздо больше информации, чем было известно ранее. Они выяснили, что он записывает скорость автомобиля, положение дроссельной заслонки, угол поворота рулевого колеса и использование тормозов. Некоторые из этих данных могут храниться год.

Эти данные содержат обширную информацию для судебно-медицинских экспертов и аналитиков дорожно-транспортных происшествий. Она может помочь в расследовании уголовного дела после ДТП со смертельным исходом.

Френсис Хоогендик

специалист Нидерландского института судебной экспертизы



Следователи из Нидерландов надеются, что компания Tesla в дальнейшем будет предоставлять более широкий спектр информации для следователей. «Автомобили уже стали больше похожи на другие цифровые продукты с возможностью записи и хранения важной информации, чем на обычные машины», — рассказали в институте.

Tesla шифрует свои данные, чтобы защитить их от конкурирующих производителей электрокаров. Владельцы электрокаром могут запросить у компании свои данные, в том числе записи с камер после аварии.