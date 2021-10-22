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Артём Мазанов

«Ъ»: в даркнете выставили на продажу базу на 50 миллионов строк с данными водителей Москвы и Московской области Статьи редакции

В базе содержатся данные с 2006 по 2019 год, бонус при покупке — файл с информацией от 2020 года.

Архив выставили на продажу 19 октября на одном из форумов, который специализируется на продаже баз данных и организации утечек информации. Стоимость базы — 800 долларов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В базе содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учёт. Журналисты позволили пятерым людям из базы, все они отозвались по имени-отчеству, один из собеседников подтвердил, что владел автомобилем, указанным в архиве, но продал его. В МВД не ответили на запрос издания.

Источник «Ъ» в ГИБДД рассказал, что до 2020 года у каждого регионального управления ГИБДД была собственная база данных. Сейчас информация о зарегистрированных машинах и автовладельцах хранится централизованно в Федеральной информационной системе.

Продавец, с которым связались журналисты, рассказал, что получил данные от инсайдера в ГИБДД. Источники «Ъ» заявили, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с базами ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.

#новости #утечки #сливы

688 просмотров
8 8 комментариев
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8 комментариев
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Трансгендолёт

РКН возбудился? Уголовные дела будут? Хотя бы штрафы?

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3
Аналитический калькулятор

Коммерсант должны оштрафовать и признать иностранным агентом

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9
лала лало

Ты чего, ркн же плевать на защиту граждан рф

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0
Серьезный Даниль

В базе содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учёт.

Ок. А деньги за что просят? Это всё в интернете за 10 минут гуглится (ладно, не за две, ок). ред.

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0
Чистый спрей

Всмысле за что? За вот это вот всё перечисленное.

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0
Правильный алмаз

Не дорого.
Надо брать, на всякий случай.

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0
испанский смех

Строк?!

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0
некипишуй

Ужас какой. Надо срочно найти виновных и наказать.Сурово.

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