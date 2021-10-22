В базе содержатся данные с 2006 по 2019 год, бонус при покупке — файл с информацией от 2020 года.

Архив выставили на продажу 19 октября на одном из форумов, который специализируется на продаже баз данных и организации утечек информации. Стоимость базы — 800 долларов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В базе содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, VIN-коды и номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учёт. Журналисты позволили пятерым людям из базы, все они отозвались по имени-отчеству, один из собеседников подтвердил, что владел автомобилем, указанным в архиве, но продал его. В МВД не ответили на запрос издания.

Источник «Ъ» в ГИБДД рассказал, что до 2020 года у каждого регионального управления ГИБДД была собственная база данных. Сейчас информация о зарегистрированных машинах и автовладельцах хранится централизованно в Федеральной информационной системе.

Продавец, с которым связались журналисты, рассказал, что получил данные от инсайдера в ГИБДД. Источники «Ъ» заявили, что утечка могла произойти на уровне региональных информационных систем, которые интегрируются с базами ГИБДД для выставления штрафов за нарушение правил парковки.