Польские инженеры создали роборуку с мышцами и сухожилиями — она выглядит и двигается как настоящая Статьи редакции
Конечная цель проекта — построить полностью человекоподобного робота.
Проект Automaton Robotics из Польши представил роботизированную руку, которая совмещает в себе искусственные аналоги частей настоящей человеческой руки от кисти до локтя: кости, мышцы, сухожилия и полупрозрачное покрытие, имитирующее кожу. Об этом инженеры проекта сообщают на своём ютуб-канале.
Устройство использует набор гидравлических мышц, каждая из которых состоит из эластичной непроницаемой трубки с нерастягиваемой плетёной оболочкой. Когда насос закачивает воду в трубку — оболочка не даёт ей растянуться в длину, так что трубке остаётся только раздуваться вширь. При этом её длина сокращается и тянет на себя сухожилие, заставляя палец кисти сгибаться — по такому же принципу работает настоящая мышца.
Воду в мышцы подаёт насос, причём подача воды в каждую мышцу регулируется отдельно электрогидравлическим клапаном. Килограммовая роботизированная конечность способна двигать каждым пальцем по отдельности, сжимать и разжимать кисть, поднимать и удерживать гантель массой в семь килограммов. В пиковой нагрузке насос потребляет 200 ватт энергии — примерно на уровне среднего неигрового компьютера.
Роборука использует в два раза меньше мышц, чем человеческая — из-за этого, например, её хват не так силён, как у человека. Запястье тоже ограничено в движении. Каждый шарнир оснащён датчиком движения, но для них пока не готово программное обеспечение. Все эти недоработки инженеры планируют исправить в ближайшее время.
Участники проекта хотят сделать полноценного робота, строение которого в целом будет следовать строению человеческого тела. Однако для этого им, скорее всего, придётся избавиться от гидравлического насоса, который занимает слишком много места. Альтернативным решением могут стать искусственные мышцы из полимеров, которые меняют форму под действием тока, материалов с памятью формы, или даже из плетёных лесок и ниток — их эффективность в десятки раз выше, чем у настоящих мышечных волокон такого же размера.