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Технологии
Никита Логинов

Польские инженеры создали роборуку с мышцами и сухожилиями — она выглядит и двигается как настоящая Статьи редакции

Конечная цель проекта — построить полностью человекоподобного робота.

30 30 комментариев
1404 просмотров
Роботизированная рука польских инженеров Скриншот из видео Automaton Robotics

Проект Automaton Robotics из Польши представил роботизированную руку, которая совмещает в себе искусственные аналоги частей настоящей человеческой руки от кисти до локтя: кости, мышцы, сухожилия и полупрозрачное покрытие, имитирующее кожу. Об этом инженеры проекта сообщают на своём ютуб-канале.

Устройство использует набор гидравлических мышц, каждая из которых состоит из эластичной непроницаемой трубки с нерастягиваемой плетёной оболочкой. Когда насос закачивает воду в трубку — оболочка не даёт ей растянуться в длину, так что трубке остаётся только раздуваться вширь. При этом её длина сокращается и тянет на себя сухожилие, заставляя палец кисти сгибаться — по такому же принципу работает настоящая мышца.

Сокращение мышцы под воздействием нервного импульса Изображение Basic Physiology

Воду в мышцы подаёт насос, причём подача воды в каждую мышцу регулируется отдельно электрогидравлическим клапаном. Килограммовая роботизированная конечность способна двигать каждым пальцем по отдельности, сжимать и разжимать кисть, поднимать и удерживать гантель массой в семь килограммов. В пиковой нагрузке насос потребляет 200 ватт энергии — примерно на уровне среднего неигрового компьютера.

Роборука использует в два раза меньше мышц, чем человеческая — из-за этого, например, её хват не так силён, как у человека. Запястье тоже ограничено в движении. Каждый шарнир оснащён датчиком движения, но для них пока не готово программное обеспечение. Все эти недоработки инженеры планируют исправить в ближайшее время.

Участники проекта хотят сделать полноценного робота, строение которого в целом будет следовать строению человеческого тела. Однако для этого им, скорее всего, придётся избавиться от гидравлического насоса, который занимает слишком много места. Альтернативным решением могут стать искусственные мышцы из полимеров, которые меняют форму под действием тока, материалов с памятью формы, или даже из плетёных лесок и ниток — их эффективность в десятки раз выше, чем у настоящих мышечных волокон такого же размера.

Учёные создали синтетические мышечные волокна в…
Их создали по образу спирали ДНК человека, свёрнутой в «сверхспираль».
tjournal.ru

#новости #роботы

30 30 комментариев
1
25
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30 комментариев
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Соответствующий теркин30см

Еще на шаг ближе к тому, что роботы отнимут нашу работу :(

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6
Никита Логинов

Вот этими самыми руками и отнимут.

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11
Нужный микрофон

А ручки-то вот они!

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5
Соответствующий теркин30см

сможешь сделать операцию или вылечить зуб?

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3
Нужный микрофон

Ну попробовать можно, но я ничего не гарантирую

Ответить
3
Соответствующий теркин30см

Ну ты сделай, а если что - запрограммируем нового)))

Ответить
0
Нужный микрофон

Деняк давай

Ответить
1
Соответствующий теркин30см

тебе не положено)))

Ответить
1
Дмитрий Григорьев

У человечества есть, чем ответить на этот вызов.

Ответить
3
Альтернативный велосипед

Или наш полуостров

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0
Дмитрий Иванов

на благо кого работать будут?

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0
Соответствующий теркин30см

богатых

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0
Дмитрий Иванов

просто богатых?

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0
Нужный микрофон

Да знаю я, для чего вам эта рука. Для дрочки неистовой, кожаные шалунишки

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7
Творческий месяц

сука, одновременно))

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3
Ivan Boldyrev

Великие умы мыслят одинаково. О дрочке.

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3
Нужный микрофон

Мысли синхронизировались

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2
Лига порвах

Не лучший вариант

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1
Нужный микрофон

М?

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1
Лига порвах

М1 Pro Max

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3
Светский будильник

Может ли робот заменить бариста

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4
Никита Логинов

Снятся ли андроидам электробабочки на капучино

Ответить
1
Творческий месяц

Шутка про автодрочку

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4
Твоего деда дед
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4
aliftin

I Never Asked for This

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2
Evgeny Kovalyov

Рука от французских коллег чутка совершеннее

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1
Во Нючка

Вряд ли такой робот сможет проработать 90 лет. Всякие механические соединения со временем слабеют, стираются, расшатываются и т.д. Чудо человеческого организма повторить ближайшие десятилетия вряд ли получится.

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0
johny64 XZ

Можно подумать человеческий организм работает 90 лет, суставы уже после 30 начинают сыпаться, а у каких-нибудь тяжелоатлетов или работяг - то вообще забей

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0
Reggae Addict

bardzo dobrze!

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0
johny64 XZ

Честно говоря ничего прорывного или нового

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0
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