Конечная цель проекта — построить полностью человекоподобного робота.

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Роботизированная рука польских инженеров Скриншот из видео Automaton Robotics



Проект Automaton Robotics из Польши представил роботизированную руку, которая совмещает в себе искусственные аналоги частей настоящей человеческой руки от кисти до локтя: кости, мышцы, сухожилия и полупрозрачное покрытие, имитирующее кожу. Об этом инженеры проекта сообщают на своём ютуб-канале.

Устройство использует набор гидравлических мышц, каждая из которых состоит из эластичной непроницаемой трубки с нерастягиваемой плетёной оболочкой. Когда насос закачивает воду в трубку — оболочка не даёт ей растянуться в длину, так что трубке остаётся только раздуваться вширь. При этом её длина сокращается и тянет на себя сухожилие, заставляя палец кисти сгибаться — по такому же принципу работает настоящая мышца.

Сокращение мышцы под воздействием нервного импульса Изображение Basic Physiology

Воду в мышцы подаёт насос, причём подача воды в каждую мышцу регулируется отдельно электрогидравлическим клапаном. Килограммовая роботизированная конечность способна двигать каждым пальцем по отдельности, сжимать и разжимать кисть, поднимать и удерживать гантель массой в семь килограммов. В пиковой нагрузке насос потребляет 200 ватт энергии — примерно на уровне среднего неигрового компьютера.

Роборука использует в два раза меньше мышц, чем человеческая — из-за этого, например, её хват не так силён, как у человека. Запястье тоже ограничено в движении. Каждый шарнир оснащён датчиком движения, но для них пока не готово программное обеспечение. Все эти недоработки инженеры планируют исправить в ближайшее время.