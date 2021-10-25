Модель оснащена «умной» системой управления, которая облегчит полёт.

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Фото компании Air



Израильская компания Air представила двухместный электросамолёт Air One, предназначенный для персональных полётов. Компания уже открыла предазаказы, но цены на модель обещают объявить лишь в конце 2021 года. Продажи начнутся в 2022 году. Об этом сообщает издание The Time of Israel.

Разработчики заявили, что электросамолёт способен развить крейсерскую скорость до 250 километров в час и пролететь в таком темпе около часа. Батарея Air One рассчитана на 177 километров полёта.

Самолёт способен вертикально взлетать и садиться. Он оснащён четырьмя стойками с роторными винтами, которые обеспечат подъёмную силу, а крылья и двойной хвостовой стабилизатор — удержат Air One в воздухе. За посадку отвечает убирающееся шасси, пилота и пассажира защищает откидной прозрачный колпак, а внизу кабины расположена стеклянная панель для лучшего обзора. Также отмечается, что крылья могут складываться, а сам самолёт не займёт много места в гараже.

Иллюстрация компании Air



В компании Air добавили, что разработали собственную «умную» систему управления, обещая «лёгкие перелёты и быстрое обучение». В проекте также заложена система мониторинга на базе искусственного интеллекта, которая будет регулярно проводить диагностику вместо пилотов, выявлять неполадки и обеспечивать безопасность.