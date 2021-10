Израильская компания Air представила двухместный электросамолёт Air One, предназначенный для персональных полётов. Компания уже открыла предазаказы, но цены на модель обещают объявить лишь в конце 2021 года. Продажи начнутся в 2022 году. Об этом сообщает издание The Time of Israel.