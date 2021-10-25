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Технологии
Сергей Исенеков

Израильская компания Air разработала электросамолёт, способный разгоняться до 250 км/ч Статьи редакции

Модель оснащена «умной» системой управления, которая облегчит полёт.

24 24 комментария
2606 просмотров
Фото компании Air

Израильская компания Air представила двухместный электросамолёт Air One, предназначенный для персональных полётов. Компания уже открыла предазаказы, но цены на модель обещают объявить лишь в конце 2021 года. Продажи начнутся в 2022 году. Об этом сообщает издание The Time of Israel.

Разработчики заявили, что электросамолёт способен развить крейсерскую скорость до 250 км/ч и пролететь в таком темпе около часа. Батарея Air One рассчитана на 177 километров полёта.

Самолёт способен вертикально взлетать и садиться. Он оснащён четырьмя стойками с роторными винтами, которые обеспечат подъёмную силу, а крылья и двойной хвостовой стабилизатор — удержат Air One в воздухе. За посадку отвечает убирающееся шасси, пилота и пассажира защищает откидной прозрачный колпак, а внизу кабины расположена стеклянная панель для лучшего обзора. Также отмечается, что крылья могут складываться, а сам самолёт не займёт много места в гараже.

Иллюстрация компании Air

В компании Air добавили, что разработали собственную «умную» систему управления, обещая «лёгкие перелёты и быстрое обучение». В проекте также заложена система мониторинга на базе искусственного интеллекта, которая будет регулярно проводить диагностику вместо пилотов, выявлять неполадки и обеспечивать безопасность.

Прототип уже прошёл испытательные полёты, тестирование также прошла и система управления.

#новости #электросамолёты #израиль

24 24 комментария
22
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24 комментария
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Евгений Беляков

Разработчики заявили, что электросамолёт способен развить крейсерскую скорость до 250 километров в час и пролететь в таком темпе около часа. Батарея Air One рассчитана на 177 километров полёта.

Т.е., если развить максимальную скорость, можно пролететь 250 км, тогда как батарея рассчитана на 177. Лайфхак.

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9
Седой меч

прикольно что у них энергоёмкость измеряется в километрах

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1
rustyrazor

В новых продуктах, которые только выходят на рынок, часто так пишут (тот же Rolls-Royce в своем недавно представленном электросамолете подробную энергоемкость тоже не указал), тут надо релиза ждать.
Энивей, не удивлюсь, если дальности 170+ км можно достичь на скорости 80 км/ч, а на 250 км/ч батарея разрядится за 30-40 км.

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1
Седой меч

чисто на дачу слетать

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4
Анатолий Филиппов

Я бы на работу на таком гонял) у меня от дома до работы 90км) но вот только цена одного полёта какая будет. Может он там гигаватт энергии жрет

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1
лала лало

Это же квадрокоптер анклава из фаллаута 2

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8
stikerman

Чем то напоминает те же самолеты что были в дюне, прикольный дизайн.

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2
Данияр Агабеков

Можно облететь весь Израиль. Или из Москвы долететь на дачу в Подмосковье.

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2
Марк Рязанцев

Никак ты на нем весь Израиль не облетишь

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0
Ответственный дебаркадер

В субботу самолет вообще откажется летать

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0
Tony Urban

Это же автожир)

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0
Анатолий Филиппов

Ну зачем ты про жир ( вот только утро хорошо началось 😔

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2
Andre Macareno

Электрический автожир!

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1
Tony Urban

А, ну, это всё меняет)

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0
Akiba

это не автожир
у автожира нет крыльев, там сзади толкающий винт и сверху несущий винт по типу вертолетного, но он свободно вращается, без мотора

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1
Vyacheslav Bagmut

Прочитал как электросамокат

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1
Сельскохозяйственный хот-дог

квадрокоптер на максималках

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0
Рыжий

Прикольно, блин

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0
Земной кубок

Не вижу реального фото, это ведь иллюстрации

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0
Финансовый космос

По каким деталям ты это понял? У тебя богатый опыт в этой сфере?

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0
IO

Последний раз когда разработали умную систему облегчающую перелеты, в землю воткнулись два самолета, а Боинг чуть не обанкротились 🙂

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–2
Kaspar Hauser

У боинга программа была создана не для облегчения перелетов

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0
IO

Разрешите доебаться

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0
Седой меч

че там суперджет?

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–1
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