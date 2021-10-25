Израильская компания Air разработала электросамолёт, способный разгоняться до 250 км/ч Статьи редакции
Модель оснащена «умной» системой управления, которая облегчит полёт.
Израильская компания Air представила двухместный электросамолёт Air One, предназначенный для персональных полётов. Компания уже открыла предазаказы, но цены на модель обещают объявить лишь в конце 2021 года. Продажи начнутся в 2022 году. Об этом сообщает издание The Time of Israel.
Разработчики заявили, что электросамолёт способен развить крейсерскую скорость до 250 км/ч и пролететь в таком темпе около часа. Батарея Air One рассчитана на 177 километров полёта.
Самолёт способен вертикально взлетать и садиться. Он оснащён четырьмя стойками с роторными винтами, которые обеспечат подъёмную силу, а крылья и двойной хвостовой стабилизатор — удержат Air One в воздухе. За посадку отвечает убирающееся шасси, пилота и пассажира защищает откидной прозрачный колпак, а внизу кабины расположена стеклянная панель для лучшего обзора. Также отмечается, что крылья могут складываться, а сам самолёт не займёт много места в гараже.
В компании Air добавили, что разработали собственную «умную» систему управления, обещая «лёгкие перелёты и быстрое обучение». В проекте также заложена система мониторинга на базе искусственного интеллекта, которая будет регулярно проводить диагностику вместо пилотов, выявлять неполадки и обеспечивать безопасность.
Прототип уже прошёл испытательные полёты, тестирование также прошла и система управления.
Разработчики заявили, что электросамолёт способен развить крейсерскую скорость до 250 километров в час и пролететь в таком темпе около часа. Батарея Air One рассчитана на 177 километров полёта.
Т.е., если развить максимальную скорость, можно пролететь 250 км, тогда как батарея рассчитана на 177. Лайфхак.
В новых продуктах, которые только выходят на рынок, часто так пишут (тот же Rolls-Royce в своем недавно представленном электросамолете подробную энергоемкость тоже не указал), тут надо релиза ждать.
Энивей, не удивлюсь, если дальности 170+ км можно достичь на скорости 80 км/ч, а на 250 км/ч батарея разрядится за 30-40 км.