Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять посылки «Почты России». На первом этапе — из 27 отделений в Москве Статьи редакции
Пока доставку за рубль можно заказать только в приложениях на Android.
На запуске проекта роверы будут доставлять заказы из четырёх отделений района Хамовники. В течение месяца подключат 23 отделения, расположенные около метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», в Раменках и в других районах. Об этом компания рассказала TJ.
Радиус доставки — два километра. Если адрес пользователя находится в этой зоне, то ему предложат робота-курьера после выбора доставки посылки до дома. В течение нескольких месяцев опцию добавят в приложение на iOS.
За доставкой можно будет следить в приложении «Почты». Когда ровер доставит посылку, пользователь получит уведомление. После этого ему нужно спуститься и ввести в приложение проверочный код, тогда крышка откроется.
Доставлять посылки «Почты России» будут роверы нового поколения. «Яндекс» пока не рассказал о них детально, сообщив только, что обновлённые роботы «отличаются большей вместимостью, лучшей проходимостью и имеют съёмную батарею».
«Почта России» заявила, что «открыта для инноваций, которые делают услуги более комфортными для клиентов».
Роботы-курьера «Яндекса» уже доставляют документы и заказы из «Яндекс.Лавки» в «Сколково». В июле роверов запустили в городе Мурино на границе Петербурга и Ленобласти для доставки заказов из «Яндекс.Еды». В августе роботы начали доставлять еду в университетских кампусах в США.
@Бамбл обращаемся за комментарием )
https://youtu.be/RGcoD1UdpK4
26:42
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