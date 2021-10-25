Пока доставку за рубль можно заказать только в приложениях на Android.

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Фото «Яндекса»

На запуске проекта роверы будут доставлять заказы из четырёх отделений района Хамовники. В течение месяца подключат 23 отделения, расположенные около метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», в Раменках и в других районах. Об этом компания рассказала TJ.

Радиус доставки — два километра. Если адрес пользователя находится в этой зоне, то ему предложат робота-курьера после выбора доставки посылки до дома. В течение нескольких месяцев опцию добавят в приложение на iOS.

За доставкой можно будет следить в приложении «Почты». Когда ровер доставит посылку, пользователь получит уведомление. После этого ему нужно спуститься и ввести в приложение проверочный код, тогда крышка откроется.

Изображение «Яндекса»

Доставлять посылки «Почты России» будут роверы нового поколения. «Яндекс» пока не рассказал о них детально, сообщив только, что обновлённые роботы «отличаются большей вместимостью, лучшей проходимостью и имеют съёмную батарею».

Наши беспилотные роботы уже применяются для широкого круга задач, не только в России, но и в других странах. Автоматизация доставки посылок »Почты России» — одного из крупнейших в мире почтовых операторов — логичный шаг в развитии рободоставки, и мы надеемся масштабировать эту технологию и дальше. Артем Фокин директор по развитию беспилотных технологий «Яндекса»

«Почта России» заявила, что «открыта для инноваций, которые делают услуги более комфортными для клиентов».

Бурный рост и развитие e-commerce неизбежно трансформируют процессы доставки. Логистика становится наиболее емкой для роботизации отраслью, где технологии меняют процессы на всех этапах: от первой и до последней мили. [...] Мы рады протестировать одну из опций доставки без участия человека, создать и детально изучить бизнес-процесс. директор по инновациям «Почты России»