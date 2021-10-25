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Технологии
Артём Мазанов

Роботы-курьеры «Яндекса» начнут доставлять посылки «Почты России». На первом этапе — из 27 отделений в Москве Статьи редакции

Пока доставку за рубль можно заказать только в приложениях на Android.

30 30 комментариев
1861 просмотров
Фото «Яндекса»

На запуске проекта роверы будут доставлять заказы из четырёх отделений района Хамовники. В течение месяца подключат 23 отделения, расположенные около метро «Белорусская», «Сокол», «Аэропорт», «Цветной бульвар», в Раменках и в других районах. Об этом компания рассказала TJ.

Радиус доставки — два километра. Если адрес пользователя находится в этой зоне, то ему предложат робота-курьера после выбора доставки посылки до дома. В течение нескольких месяцев опцию добавят в приложение на iOS.

За доставкой можно будет следить в приложении «Почты». Когда ровер доставит посылку, пользователь получит уведомление. После этого ему нужно спуститься и ввести в приложение проверочный код, тогда крышка откроется.

Изображение «Яндекса»

Доставлять посылки «Почты России» будут роверы нового поколения. «Яндекс» пока не рассказал о них детально, сообщив только, что обновлённые роботы «отличаются большей вместимостью, лучшей проходимостью и имеют съёмную батарею».

Наши беспилотные роботы уже применяются для широкого круга задач, не только в России, но и в других странах. Автоматизация доставки посылок »Почты России» — одного из крупнейших в мире почтовых операторов — логичный шаг в развитии рободоставки, и мы надеемся масштабировать эту технологию и дальше.

Артем Фокин
директор по развитию беспилотных технологий «Яндекса»

«Почта России» заявила, что «открыта для инноваций, которые делают услуги более комфортными для клиентов».

Бурный рост и развитие e-commerce неизбежно трансформируют процессы доставки. Логистика становится наиболее емкой для роботизации отраслью, где технологии меняют процессы на всех этапах: от первой и до последней мили. [...] Мы рады протестировать одну из опций доставки без участия человека, создать и детально изучить бизнес-процесс.

директор по инновациям «Почты России»

Роботы-курьера «Яндекса» уже доставляют документы и заказы из «Яндекс.Лавки» в «Сколково». В июле роверов запустили в городе Мурино на границе Петербурга и Ленобласти для доставки заказов из «Яндекс.Еды». В августе роботы начали доставлять еду в университетских кампусах в США.

Киберпанк в Мурино: как «Яндекс» запустил…
TJ заказал пиццу ровером и даже попытался его украсть — репортаж и впечатления от робокурьера.
tjournal.ru

#новости #яндекс #беспилотники #доставка #роботы #почтароссии

30 30 комментариев
1
11
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лала лало

Интересно, смогут ли в почте россии организовать очередь из Роботов

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18
испанский смех

Здоровья погибшим

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7
Седой меч

почта россии - посылка осмотрена, ценных вещей больше нет

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6
Semen Semenov

Ужасный внешний вид. Яндекс ОТСТОЙ

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–1
лала лало

В нынешних реалиях было бы круто сдедать просто черный броне куб с водометами по бортам и разбрызгивателями перцовки, что бы не вскрыли по пути к клиенту

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10
испанский смех

Вены

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2
Академический утюг

Там к каждому роверу прикреплён человек, который идёт за ним где-то на расстоянии 2-3 метров.

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1
Дмитрий Тимофеев

прикреплен цепью к ноге?

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1
Академический утюг

Как к поликлинике.

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2
Академический утюг

Часто вижу как с ним фоткаются. Детям нравится.

Ответить
0
FUNGAME

«Почта России» заявила, что «открыта для инноваций, которые делают услуги более комфортными для клиентов».

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3
Взаимный Филипп

@Бамбл обращаемся за комментарием )

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3
Важный калькулятор

Да какой это робат, хуйня на колесиках, которую кожаные ленивые мешки запрягли таскать носки с алика и хавчик

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0
Kintaro

Яндекс набирает обороты скоро гугл в заде оставит, такой подъем бывает везде где нет коррупции

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–1
Some Dude

нет коррупции

ты точно про яндекс?)
еще скажи, что он с правительством рф никак не связан xD

Ответить
5
Mr. Two Fairy

Роботы типо пиздить посылки не будут? Вот буквально недели две назад посылка пропала в пересылке между отделениями

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2
Люц Шнайдер

Надеюсь, Яндекс когда-нибудь поднимет и космическую отрасль.

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1
сироп от щекотки

Для начала, пусть вернет тонус интимным мышцам актрисы..

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3
Some Dude

роскосмос не позволит

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2
лала лало

Тупа топ

Еще бы убрать супермаркеты из отделений службы доставки "почта рф".

Ответить
1
Илья Гераськин

Пока доставку за рубль можно заказать только в приложениях на Android.

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1
Влад Григорьев

https://youtu.be/RGcoD1UdpK4
26:42
Life imitates art

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1
Сергей Лещина

Ну так потому и Хамовники

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0
Sam Lowry

Блять, зашёл запостить это видео.

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0
Photuum

Наш офис в зоне доставки, закажу по приколу

Ответить
1
Дмитрий Тимофеев

ооо давно хотел такого робота себе домой

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0
Тревожный коктейль

«Пусть на балконе стоит, потом на дачу поедет»

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1
sf

Яблофоны сасать!

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0
испанский смех

Лол

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0
Коммунистический турник
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–1
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