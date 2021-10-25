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Технологии
Артём Мазанов

В России создадут беспилотники, способные выслеживать в лесах беглых преступников и редких животных Статьи редакции

По словам разработчиков дронов, «уйти от такого преследования будет просто невозможно».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для сканирования лесов на больших скоростях разрабатывают специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС). Об этом пишет ТАСС.

Заместитель начальника отделения по программным комплексам института Борис Вишняков рассказал, что дроны «будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления». По его словам, работы по созданию таких БПЛА уже ведутся.

Решение задачи по созданию таких дронов — это вопрос близлежащей перспективы, в ближайшие год-два она будет решена, я уверен.

Борис Вишняков
заместитель начальника отделения по программным комплексам ГосНИИАС

#новости #дроны #беспилотники

343 просмотров
18 18 комментариев
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18 комментариев
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Сталин спас Россию

Надеюсь, погони будут транслировать в прямом эфире

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5
FOX

голодные игры

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3
Стандартный микрофон

А Соболь будет?)

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1
Академический утюг

Приделать пулемёт и открыть новое шоу.

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0
aliftin

В стране так дохуя сидит и беглых зеков в лесах что нужно их с дрона выискивать? Ебнуться можно.

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3
Хороший звук

Всё будет, не волнуйтесь.

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1
ruslan Akhmedov

Это только против одного зека, который склонен к побегу.

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0
Земной кубок

А деньги которые чиновники выводят в офшоры смогут эти беспилотники отслеживать?

Ответить
2
Земной кубок

Нет?
Тогда запускайте производство

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0
Aram Mirzoyants

и редких животных

для отстрела

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1
Petr

С вертолета

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0
Aram Mirzoyants

ну так да. кому то ж надо в отпуск раз в год отрываться. а "раритеток" обнаружили и полетели

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0
Павел Каташев
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1
Orbital_Cat

эт когда границы закроют и что бы росососиянцы не сбежали?

Ответить
1
ред.

В России создадут беспилотники, способные выслеживать в лесах беглых оппозиционеров

Ответить
0
Андрей Анисимов

В России создадут беспилотники, способные выслеживать в лесах беглых преступников и редких животных

всех редких животных перестреляют(

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0
Ap

Ну заебали.
Бежишь в лес от большого брата а теперь он и там будет.

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0
Alice
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0
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