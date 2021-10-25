В России создадут беспилотники, способные выслеживать в лесах беглых преступников и редких животных Статьи редакции
По словам разработчиков дронов, «уйти от такого преследования будет просто невозможно».
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для сканирования лесов на больших скоростях разрабатывают специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС). Об этом пишет ТАСС.
Заместитель начальника отделения по программным комплексам института Борис Вишняков рассказал, что дроны «будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления». По его словам, работы по созданию таких БПЛА уже ведутся.
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