В России создадут беспилотники, способные выслеживать в лесах беглых преступников и редких животных

По словам разработчиков дронов, «уйти от такого преследования будет просто невозможно».

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для сканирования лесов на больших скоростях разрабатывают специалисты Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС). Об этом пишет ТАСС.

Заместитель начальника отделения по программным комплексам института Борис Вишняков рассказал, что дроны «будут обозначать местоположение объектов и непрерывно передавать их координаты в центр управления». По его словам, работы по созданию таких БПЛА уже ведутся.