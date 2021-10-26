Испытания прошли в Подмосковье и продолжаются в Иннополисе.

Wildberries тестирует квадрокоптеры, которые работают как на бензиновом двигателе, так и на аккумуляторе. Дальность полёта достигает 300 километров. Максимальная полезная нагрузка может составлять около 200 килограмм. Об этом TJ рассказали в компании.

Россия — страна очень большая, при этом часть населённых пунктов являются крайне труднодоступными из-за сложных условий доставки. Поэтому мы начали изучать применение дронов для доставки заказов.

пресс-служба Wildberries



Как отмечают в Wildberries, при доставке квадрокоптерами уменьшается объём упаковки, который используется при транспортировке товара на большие расстояния. Дроны на аккумуляторах также позволят снизить углеродный след.

На вопрос TJ, когда именно начнут использовать такой вид доставки, в компании не уточнили.