Wildberries начал тестировать дроны для доставки малогабаритных заказов. Их будут применять в труднодоступных регионах Статьи редакции
Испытания прошли в Подмосковье и продолжаются в Иннополисе.
Wildberries тестирует квадрокоптеры, которые работают как на бензиновом двигателе, так и на аккумуляторе. Дальность полёта достигает 300 километров. Максимальная полезная нагрузка может составлять около 200 килограмм. Об этом TJ рассказали в компании.
Как отмечают в Wildberries, при доставке квадрокоптерами уменьшается объём упаковки, который используется при транспортировке товара на большие расстояния. Дроны на аккумуляторах также позволят снизить углеродный след.
На вопрос TJ, когда именно начнут использовать такой вид доставки, в компании не уточнили.
чтобы посчитать их помойкой, достаточно вспомнить как они через хуй кинули визу и мастеркард и всех заставляют оформлять мир.
вот наоформляют его хомячки, а потом дядя пу скажет:
смотрите, сколько народу у нас пользуется миром, не нужны нам виза и мастер, они плохие, они нас отключить могут.
и пиздец