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Технологии
Сергей Исенеков

Wildberries начал тестировать дроны для доставки малогабаритных заказов. Их будут применять в труднодоступных регионах Статьи редакции

Испытания прошли в Подмосковье и продолжаются в Иннополисе.

Wildberries тестирует квадрокоптеры, которые работают как на бензиновом двигателе, так и на аккумуляторе. Дальность полёта достигает 300 километров. Максимальная полезная нагрузка может составлять около 200 килограмм. Об этом TJ рассказали в компании.

Россия — страна очень большая, при этом часть населённых пунктов являются крайне труднодоступными из-за сложных условий доставки. Поэтому мы начали изучать применение дронов для доставки заказов.

пресс-служба Wildberries

Как отмечают в Wildberries, при доставке квадрокоптерами уменьшается объём упаковки, который используется при транспортировке товара на большие расстояния. Дроны на аккумуляторах также позволят снизить углеродный след.

На вопрос TJ, когда именно начнут использовать такой вид доставки, в компании не уточнили.

#новости #дроны #wildberries

555 просмотров
26 26 комментариев
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26 комментариев
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Невинный диод

вайлдберис помойка

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6
Колыван Пряничков

прекращай ) я там достойные бокалы под вискарь в наборе заказал - жду

Но их правда не дроном доставляют )))

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0
Невинный диод

Ассортимент то там нормальный, этим и не вб занимается потому что, а вот все что зависит от вб типа сервиса, это просто помойка реально

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4
Some Dude

чтобы посчитать их помойкой, достаточно вспомнить как они через хуй кинули визу и мастеркард и всех заставляют оформлять мир.
вот наоформляют его хомячки, а потом дядя пу скажет:
смотрите, сколько народу у нас пользуется миром, не нужны нам виза и мастер, они плохие, они нас отключить могут.

и пиздец

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4
Коровка говорит мууу

Где-то плачет одна Бакальчук

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0
Колыван Пряничков
Ответить
0
Вадим Кондратьев

Пункт выдачи не открыли в твоём городе?)

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0
Люц Шнайдер

Всегда веселило, как чуваки, донашивающие дырявые носки за батей, рассуждают о низкой эффективности какого-нибудь бизнеса.

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1
Some Dude

кто, если не они?

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–1
Колыван Пряничков

Хня все это

Не масс-маркет совсем (именно на этом и работает ламода / вайлдбериз)

Больше инфо-повод

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1
Слава Инженеров

так как это станет массмаркетом если не начинать с азов, вот они и начинают - молодцы

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1
Колыван Пряничков

увы - если смотреть в глубь задачи

Дроны с их маленькой батарейкой
Законодательство и тд и тп

А главное ведь - нарушение личного пространства (вот увидите)
Найдется тот кто предъявит семку без разрешения (да у них в любом случае будет камера работать)

Крч оч много проблем

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0
Слава Инженеров

так откуда взяться законодательству если не двигаться в этом направлении?

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0
Semen Semenov

Вайлдберриз ОТСТОЙ

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1
Some Dude

а у нас запрещено прокладывать дороги на деньги корпораций? может вб инфраструктуру бы по всей рашке хуйнуло? типо дороги проложили, железку прокинули, газ провели к своим точкам выдачи посреди тайги и т.д. глядишь, и пару монопоселений бы образовали, о который шойгу или кто там мечтал недавно

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0
Artem 88

Кто, если не челы, говорящие «рашка», позаботятся о благе страны.

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2
Some Dude

а кто сказал, что я собираюсь о ней заботиться? ты с чего это вообще взял?

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0
Невинный диод

Помнишь историю с бесплатной раздачей хлеба?
Боюсь, здесь будет то же самое, да и сверху не дадут добро, потому что статьи распила могут лишиться

Ответить
0
Some Dude

Помнишь историю с бесплатной раздачей хлеба?

нет. помню, что пятерку хуесосили однажды, когда она просрочку раздавала. если ничего не путаю, конечно

Ответить
0
Невинный диод

https://www.kp.ru/daily/26661.5/3682111/

Кто успел, тот бесплатно съел
Почему россияне путают благотворительность с халявой?
www.kp.ru
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1
Люц Шнайдер

Мне кажется, что всё рано или поздно к этому придёт.

Ответить
0
Сталин спас Россию

а у нас запрещено прокладывать дороги на деньги корпораций?

Нет. Они и так это делают, где считают нужным.

Ответить
0
Some Dude

просто ни разу не слышал о таком, вроде. можешь примеры привести?

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0
Илья Гераськин

Ударный почтовый дрон

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0
Невинный диод

А сотрудники wildberries все еще должны выкупать у конторы ноутбуки за свой счет на удаленку? :D

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0
Невинный диод

Будет скидка на доставку дроном по карте МИР надеюсь?

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–1
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