«Летающий мотоцикл» стоимостью 680 тысяч долларов нацелен на любителей суперкаров.

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Ховербайк XTurismo Limited Edition в испытательном полёте Фото Reuters

Стартап-производитель дронов ALI Technologies начал продавать ховербайк (летающий мотоцикл без колёс) XTurismo Limited Edition всем желающим за 680 тысяч долларов (более 47,5 миллионов рублей). Об этом сообщает Reuters.

Заказы на ховербайк принимают с 26 октября, но поставки начнутся только в первой половине 2022 года. «Летающий мотоцикл» использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки для двух больших винтов, а также четыре винта поменьше с электромоторами — они работают от аккумуляторов. С их помощью ховербайк массой 300 килограммов может разогнаться до 100 километров в час и находиться в полёте до 40 минут.

Генеральный директор ALI Technologies сообщил Reuters, что в ближайшее время ховербайк нельзя будет использовать на японских дорогах общего пользования из-за строгого законодательства. Поэтому компания рассчитывает найти клиентов среди любителей суперкаров — они могли бы летать на XTurismo Limited Edition по гоночным трассам для развлечения. Возможно, ховербайк пригодился бы и спасательным командам для работы в труднодоступной местности — например, в горах.