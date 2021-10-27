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Технологии
Никита Логинов

Японский стартап открыл предзаказы на ховербайк — он летает до 40 минут на скорости 100 километров в час Статьи редакции

«Летающий мотоцикл» стоимостью 680 тысяч долларов нацелен на любителей суперкаров.

36 36 комментариев
2563 просмотров
Ховербайк XTurismo Limited Edition в испытательном полёте Фото Reuters

Стартап-производитель дронов ALI Technologies начал продавать ховербайк (летающий мотоцикл без колёс) XTurismo Limited Edition всем желающим за 680 тысяч долларов (более 47,5 миллионов рублей). Об этом сообщает Reuters.

Заказы на ховербайк принимают с 26 октября, но поставки начнутся только в первой половине 2022 года. «Летающий мотоцикл» использует двигатель внутреннего сгорания в качестве силовой установки для двух больших винтов, а также четыре винта поменьше с электромоторами — они работают от аккумуляторов. С их помощью ховербайк массой 300 килограммов может разогнаться до 100 километров в час и находиться в полёте до 40 минут.

Генеральный директор ALI Technologies сообщил Reuters, что в ближайшее время ховербайк нельзя будет использовать на японских дорогах общего пользования из-за строгого законодательства. Поэтому компания рассчитывает найти клиентов среди любителей суперкаров — они могли бы летать на XTurismo Limited Edition по гоночным трассам для развлечения. Возможно, ховербайк пригодился бы и спасательным командам для работы в труднодоступной местности — например, в горах.

Российский стартап Hoversurf также разрабатывает ховербайки и другие воздушные транспортные средства. В 2017 году компания вела переговоры о поставках «летающих мотоциклов» полиции Дубая, но в 2020 году один из прототипов совершил экстренную посадку с 10-метровой высоты (пилот не пострадал), после чего переговоры остановили.

История Hoversurf: 3500 предзаказов на…
Основатель компании Александр Атаманов о том, как превратить разработку прототипов в бизнес.
vc.ru

#новости #транспорт #ховербайки

36 36 комментариев
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12
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36 комментариев
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Алексей Леонидыч

«Разгоняется до 100км/ч и находится в полёте до 40 минут»
Показали видео из-за забора с неуверенным взлетом и разворотом, ещё и на повторе.
Гони сюда свои 680 тыщ зелени

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13
Роман Александров

Красивое...

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2
smx

Да им страшно находится рядом и снимать когда он до 100км разгоняется

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0
Командный американец

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
Насмотрелись анимэ - ховербайк построили

Ответить
7
Ху Эмай

У нас все по старому, новостей про технологии начитаемся и в жопы ебемся

Ответить
2
Ху Эмай

Извините, что не в рифму, зато по смыслу

Ответить
1
Командный американец

Когда уже машины как в "назад в будущее"??

Ответить
4
Никита Логинов

Чем тебя модельный ряд АвтоВАЗа не устраивает?

Ответить
10
Командный американец

Не летают же, ну.

Ответить
2
Никита Логинов

На самом деле, летают, но недолго и только в одном направлении.

Ответить
6
Командный американец

Это называется суицид.

Ответить
1
Ivan Boldyrev

Вам шашечки или ехать?

Ответить
0
Flexx U

Продукция АвтоВАЗа является самой экологически чистой в мире.
Любой автомобиль полностью сгнивает (и перегнивает) после 2-3 лет эксплуатации.

Ответить
3
Andrew Sychev

Ну это ж вранье

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1
Командный американец

Они в 2015 остались

Бери ладу икс рэй

Ответить
2
Morgan

Это круче, и стоит меньше 100k

Ответить
7
Vladislav Donets

Но время полёта заметно меньше.

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0
1 2
Ответить
5
1 2
Ответить
4
Командный американец

Да ладно, сейчас идёт общемировая тенденция с возвращением приоритета пешеходам.

Ответить
0
Командный американец

Когда это общемировые тенденции России касались

Ответить
0
Vladislav Donets

Когда полосы в Москве стали сужать.

Ответить
0
Командный американец

Когда?

Ответить
0
Vladislav Donets

Лет 5 уже точно.

Ответить
0
Командный американец

Выглядит как говно
Заверните две штуки

Ответить
2
Командный американец

Ты же работу нашел

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2
Командный американец

Поэтому и покупаю сразу две штуки

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1
Командный американец

Пиздатвоемукошельку-сан

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2
Командный американец

не успели консерваторы победить электросамокатчиков как на очереди у них ховеры.

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2
Роман Александров

Еще лет 30 и будут продаваться комплекты, которые позволят бюджетно любой автомобиль превратить в летающий.

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1
Nick Rosenberg

Как-то не очень убедительно за свою цену.

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1
M N

а про эту была новость?

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1
Andrew Sychev

Зачем это если его на дороги общего пользования не выпустят? А для фана можно и дешевле построить ховербайк

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0
Командный американец

Сейчас бы за 700к$ брать что-то для дорог общего пользования

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0
Командный американец

Хочеца скейт парящий над землей

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0
Командный американец

Самое близкое что я видел - такая вот абоминация. Он долго пытался взлететь, но тяги хватило только на такой форме

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0
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