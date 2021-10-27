Раньше производители конструктора делали наоборот: брали модели реальной техники для серии Technic.

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Фото Volvo



Компания Volvo показала погрузчик под названием LX03. Экспериментальная строительная техника управляется искусственный интеллектом. Об этом рассказали инженеры автомобильной компании.

LX03 создали специалисты Volvo и Lego в 2016 году в качестве модели для серии конструкторов Lego Technic. В Volvo считают, что стали первой компанией, которой удалось сделать реальную технику на базе модели Lego.

У погрузчика отсутствует место для водителя, благодаря этому его создателям удалось оптимизировать конструкцию машины. С одной стороны техники закреплён ковш, а с другой — противовес в виде блока батарей. Чтобы поднять грунт, цемент или другие строительные материалы, LX03 достаточно лишь опустить заднюю часть.

Погрузчик способен поднять пять тонн, объём его ковша составляет полтора кубометра. Автомобиль разгоняется до 38 километров в час и может работать от одного заряда аккумулятора 4-8 часов.