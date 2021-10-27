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Технологии
Сергей Исенеков

Volvo показала погрузчик с ИИ, впервые в истории созданный по модели Lego Technic Статьи редакции

Раньше производители конструктора делали наоборот: брали модели реальной техники для серии Technic.

11 11 комментариев
1851 просмотров
Фото Volvo

Компания Volvo показала погрузчик под названием LX03. Экспериментальная строительная техника управляется искусственный интеллектом. Об этом рассказали инженеры автомобильной компании.

LX03 создали специалисты Volvo и Lego в 2016 году в качестве модели для серии конструкторов Lego Technic. В Volvo считают, что стали первой компанией, которой удалось сделать реальную технику на базе модели Lego.

У погрузчика отсутствует место для водителя, благодаря этому его создателям удалось оптимизировать конструкцию машины. С одной стороны техники закреплён ковш, а с другой — противовес в виде блока батарей. Чтобы поднять грунт, цемент или другие строительные материалы, LX03 достаточно лишь опустить заднюю часть.

Погрузчик способен поднять пять тонн, объём его ковша составляет полтора кубометра. Автомобиль разгоняется до 38 километров в час и может работать от одного заряда аккумулятора 4-8 часов.

Пока LX03 существует только в виде прототипа, а о запуске погрузчика в массовое производство пока не сообщается.

#новости #lego

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Командный американец

Больно на такой наступать, наверное

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4
Nick Rosenberg

Следующая новость будет про то, как на этот погрузчик установили танковое орудие?

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3
Командный американец

Солдаты нато?

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0
Nick Rosenberg

Уж лучше солдаты нато.

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0
Командный американец

Генетически модифицированные в человечков Lego.

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0
Командный американец

Прочитал "подгузник с ИИ"
Думаю: "До чего прогресс дошёл"

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1
Igor Gorshkov

Меня, как конструктора погрузчиков, очень заинтересовала его кинематика - подвижный противовес на погрузчиках я еще не встречал.

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1
Andrew Sychev

Ну идея странная. Повышать центр тяжести, учитывая, что гидравлика прекрасно справляется. Лишние привода для подъёма груза.

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0
C'est la vie

Собирается он тоже по кубикам ..?

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0
Стильная самочка орангутана

Лучше бы дайртайд сделали

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0
Стильная самочка орангутана

Понять смогут не только лишь все

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0

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